DHA YURT BÜLTENİ-4

BUCA\'DA PATLAMA, 8 YARALI -EK

1)BAKAN GÜL SALDIRIYI KINADI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir\'in Buca İlçesi\'nde cezaevi servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıyı twitter hesabından attığı tweet ile kınadı. Bakan Gül, \"İzmir\'de cezaevi personeli servis aracına yönelik hain saldırıyı nefretle kınıyorum. Yaralı personellerimize Allah\'tan acil şifa diliyorum\" dedi.

İZMİR, (DHA)

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2)POLİS VE KOVALADIĞI ŞÜPHELİ KADIN KANALA DÜŞEREK YARALANDI

ŞANLIURFA\'da, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli kadın ve kendisini kovayan polis memuru 4 metre yüksekliğindeki içi boş sulama kanalına düşerek yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Karşıyaka Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Esmanur K.\'nın adresini belirleyen polis eve baskın yaptı. Bu sırada polisin geldiğini fark eden şüpheli kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı. Şüpheliyi fark eden polisler de peşinden kovalamaya başladı. Gece karanlığında sokak aralarında yaşanan kovalamaca sırasında kadın şüpheli, bölgeden geçen DSİ\'ye ait 4 metre derinliğindeki içi boş kanala atladı. Beton zemine çakılan kadın yaralanırken, bu sırada peşinden kendisini yakalamak için kanala atlayan ismi öğrenilemeyen polis memuru da aynı şekilde yaralandı. Olayı gören polis memurlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralı şüpheli ve polis memurunu, merdiven yardımıyla kanal dışına taşıdı ve ardından ambulansla hastaneye götürdü. Yaralı polis memuru ile şüpheli kadının tedavilerine devam edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kanala atlayan şüpheli kadın ve polis memuru

- Sağlık ekipleri yaralılara müdahalesi

- Ambulanstan yaralıların indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25 MB

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3)YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN YAYA ÖLDÜ

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 33 yaşındaki Rahim Çelik yaşamını yitirdi.Bursa’dan Ankara yönüne giden 39 yaşındaki Müslüm G. yönetimindeki 16 BOZ 77 plakalı otomobil, Hikmet Şahin köprülü kavşağı mevkiinde karayolu üzerinden geçen Rahim Çelik’e çarptı.Çarpmanın etkisi ile 10 metre sürüklenen Rahim Çelik, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Çelik, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen Rahim Çelik kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Müslüm G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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Aracın görüntüsü

Hastane görüntüsü

Ölenin vesikalık fotoğrafı

Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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4)SIKIŞAN YÜZÜK SPİRALLE KESİLEREK ÇIKARILDI

BURDUR\'da 14 yaşındaki Sude Yaren Ay\'ın sol ellinin yüzük parmağına taktığı yüzük, parmağının şişmesi üzerine çıkmayınca, itfaiye ekiplerince spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.

Burdur\'da ortaokul öğrencisi Sude Yaren Ay, sol elinin yüzük parmağı şişince parmağındaki çelik yüzüğü çıkaramadı. Acıdan duramayan Sude, Burdur Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Parmağı kontrol eden doktor Sude\'yi Isparta\'ya sevk etmek istedi. Ancak aile Burdur Belediyesi İtfaiyesi\'nden yardım istedi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri yüzüğü önce iple çıkarmak istedi. Yüzük çıkmayınca itfaiye ekipleri yüzüğü parmağa zarar vermeden spiral makinesiyle keserek çıkardı. Ekipler, çalışma sırasında sürekli ağlayan Sude\'yi de sakinleştirmeye çalıştı. Yüzüğü çıkarma çalışmaları ise ortamdakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-İple çıkarma denemesi

-Spiralle kesilerek yüzüğün çıkarılması

Haber: Mesut MADAN- Kamera: BURDUR,(DHA)

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5)İSLAHİYE\'DE DİŞİ KURBANLIK DENETİMİ

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, kurulan kurbanlık pazarı denetlenerek şüpheli görülen hayvanlar ultrason cihazıyla kontrol edilldi ve dişi hayvan satışı yapılmaması konusunda satıcılar uyarıldı.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından dişi hayvan kesiminin yasaklanmasıyla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri, zabıta ekipleri ile birlikte kurbanlık pazarını denetledi. Beyler Mahallesi\'nde kurulan pazarda denetim yapan ekipler, şüpheli gördükleri küçük ve büyükbaş hayvanların ultrason cihazıyla gebe olup olmadığı kontrol etti. Hayvan pazarındaki dişi hayvanlar tespit edilen satışına izin vermeyen ekipler, besiciler ile vatandaşları da bu konuda uyardı.

Denetimlerin bayram süresince devam edeceğini belirten veteriner hekim Yavuz Özbey, \"Dişi hayvan kesimi ülkemizin hayvan popülasyonunu arttırılması amacıyla yasaklandı. Biz de bu kapsamda pazarda denetim yarak besicilerimiz ile vatandaşlarımızı uyarıyoruz\" dedi.

Öte yandan pazarda küçükbaş canlı hayvanın kilosu 20 liradan, büyükbaş kurbanlıklar ise 7 ile 15 bin lira arasında alıcı buluyor.

GRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hayvan pazarındaki kurbanlıklar

- Ekiplerin denetimi

- Ultrason cihazıyla hayvan kontrolü

- Ekiplerin besici ve vatandaşları uyarması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 77 MB

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6)KEMER\'DE VATAN ŞAŞMAZ ÜZÜNTÜSÜ

İSTANBUL\'da bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz\'ın, dün akşam Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması etkinliğinde sunuculuk yapacağı kaydedildi. Belediye Başkanı Mustafa Gül, \"Bu tatsız hadise olmasaydı, şu anda bu sahnede bizlerle olacaktı\" dedi.

Kemer İlçesi\'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam fener alayı düzenledi. Kemer Belediyesi önünde başlayan yürüyüşe, İlçe Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül, İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye tarafından dağıtılan ve üzerinde, Atatürk fotoğrafı bulunan, \'30 Ağustos Zafer Bayramı 95. yıl\' yazan kırmızı tişörtler giyen katılımcılar, bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na kadar yürüdü.

Fener alayının ardından vatandaşlar Kemer Belediyesi\'nin tahsis ettiği otobüslerle Çamyuva Mahallesi\'ne götürüldü. Belediye tarafından Zafer Parkı olarak düzenlenen sahil yolunun açılışı yapıldı. Parkta kurulan sahnede Soner Sarıkabadayı konser verdi. Konser öncesi Başkan Mustafa Gül, düzenlenen şenlikle sünnet olan çocuklara altın hediye etti.

\'VATAN, KEMER\'İN ÖNEMLİ RENKLERİNDEN BİRİYDİ\'

Başkan Mustafa Gül konuşmasında, Zafer Bayramı programını normalde Vatan Şaşmaz\'ın sunacağını belirtti. Ancak Şaşmaz\'ın üzücü şekilde bu dünyadan ayrıldığını kaydeden Başkan Gül şunları söyledi:

\"Biliyorsunuz bu tatsız hadise olmasaydı şu anda bu sahnede bizlerle olacaktı. Artık bir yanlışlık mı diyelim, hata mı diyelim, ecel mi diyelim bilmiyoruz. Biz onu çok seviyorduk. Kemer Festivali\'nin önemli renklerinden biriydi. Kendisini rahmetle anıyoruz. İnşallah Rabbim onu bizden daha çok sevmiştir. Onu kendi yanına almıştır. Bugün bizlerle olan Okan Karacan da Vatan Şaşmaz\'ın çok samimi, çok yakın arkadaşıydı. İçi buruk olmasına rağmen bugün burada bizimle. Kemerimizi şenlendirmeye, sizleri heyecanlandırmaya ve moral vermeye gayret gösterdi. Kendisine tekrar sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.\"

\'BABASININ BIRAKTIĞI BAYRAĞI YAVRUSU TAŞIYACAK\'

Programın sunuculuğunu Vatan Şaşmaz\'ın vefatı nedeniyle devralan Okan Karacan ise şunları söyledi:

\"Sevgili Vatan ile 1999\'da başlayan arkadaşlığımız vardı. Aynı branşta hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyorduk. Çünkü hep paslaşırdık, hep dertleşirdik. Ama maalesef talihsiz bir olayla aramızdan ayrıldı. Bu akşam burada o sizlerle birlikte olacaktı. İnanın çok zor gerçekten. Anlayışınıza sığınıyorum. Bir şeyin de bilinmesini istiyorum acımız çok taze eğer Kemer olmasaydı, eğer Mustafa Gül ve Neşe Hanım olmasaydı bu gece bu işi kabul edemeyecektim. Sahnede olamayacaktım. Kardeşimizin mekanı cennet olsun. Onu unutmayacağız. Bir çocuğu dünyaya gelecek biliyorsunuz. İnşallah babasının bıraktığı bayrağı yavrusu taşıyacak.\"

Konuşmaların ardından sahneye sanatçı Soner Sarıkabadayı çıktı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan şarkıcıya sevenleri de eşlik etti. Konser sırasında deniz üzerinde hazırlanan Atatürk ve Türk bayrağı görseli alanda bulunanlardan büyük alkış aldı.

Görüntü Dökümü

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Fener alayı yürüyüşünden detaylar

Havai fişek gösterisi kısa detay

Zafer Parkı\'nın açılması

Parkta kısa bandolu yürüyüş detayı

Alandan genel detay

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ün Vatan Şaşmaz hakkındaki konuşması

Okan Karacan\'ın Vatan Şaşmaz hakkındaki konuşması

Deniz üzerindeki Atatürk ve Türk Bayrağı görseli

Soner Sarıkabadayı sahnesi detay

Şarkılara eşlik eden vatandaşlar genel detay

05:09 dakika ve 164 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya), (DHA) -

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