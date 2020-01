DHA YURT BÜLTENİ-4 

Cinayet davası öncesi adliye önünde silahlı kavga: 1 yaralı

SAMSUN\'da cinayet davası öncesi adliye girişinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada, Recep Keskin\'e tabancayla ateş edip sol bacağından yaraladığı iddia edilen Engin K. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım İlçesi Hastane Mahallesi Olgun Sokak üzerinde 7 Nisan 2017 günü meydana geldi. İddiaya göre Bahar A., oğlu B.A.\'yı pompalı tüfekle ateş ederek bacağından yaraladığını iddia ettiği Burak Yıldırım ve Oral Kılınç\'a ruhsatsız tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Burak Yıldırım Başından, Oral Kılınç ise göğsünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Burak Yıldırım hayatını kaybetti. Polis olayın ardından Bahar A. ile azmettirici olduğu öne sürülen ağabeyi Engin K. (41) ve amcasının oğlu Hakan K.\'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Bahar A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun Adliyesi 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde haklarında dava açılan Bahar A. ve diğer iki sanık ile karşı taraf ilk duruşmaya katılmak için bugün adliyeye geldi. Adliye kapısında karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine Engin K. yanındaki kadının çantasından çıkarttığı ruhsatsız tabancayla 2 el ateş edip karşı taraftan olan Recep Keskin\'i sol bacağından yaraladı. Silah sesleri üzerine adliye polisi ve adliyenin bahçesinde nöbet tutan özel harekat polisi kavgaya müdahale etti. Polis bu arada havaya iki el ateş etti. Silahlı saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı ise adliyeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Artvin\'de 80 kamu personeli işaret dilini öğrenip \'engelleri\' kaldırdı

\'Yaşamın Sesine Ellerimizle Dokunuyoruz\'

Artvin Valiliği, işitme engelli vatandaşların kamu kuruluşlarında mağdur olmamaları için il genelindeki kurum personeline işaret dili kursu aldırdı. Engelli vatandaşların her zaman yanında oldukları ve bu eğitimler sonucunda \'özel\' insanlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verileceği belirtildi. Artvin Valiliği, bütün ilçe kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 80 bkamu personeline işaret dili kursu verdi. Kursu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını törenle aldı.



Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde İşaret Dili Eğitmeni Serkan Ural tarafından verilen kursta başarılı olan 80 kamu personeli \'Yaşamın Sesine Ellerimizle Dokunuyoruz\' sloganı ile çeşitli gösteriler yapılarak sertifikalarını aldı. İşaret dili Eğitim sertifika törenine Vali Ömer Doğanay katılırken kursiyerler ve vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.



Artvin Valisi Ömer Doğanay, valilik olarak her zaman engelli vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, \"İşaret dili eğitimiyle Artvin\'de kamu kurumlarında işi olan işitme engelli vatandaşlara yardımcı olabilmeyi amaçladık. İşaret dili kursu ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmet kalitesinin artacağına inanıyoruz.\" dedi.



\'ÇOCUK ÖLMEDİ İNSANLIK ÖLDÜ\'

İşitme Engelliler Kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerler tarafından işitme engelli bir anne babanın hastalandığı çocuğunu hastaneye götürmesi ve hastanede işaret dili bilen olmadığı için çocuğun hayatını kaybetmesini konu alan tiyatro sahnelendi. Vali Ömer Doğanay; \"Oynanan tek perdelik tiyatroda hastane çalışanları işaret dili bilseydiler o çocuk yani insanlık ölmeyecekti. Bilgisizlik ve ilgisizlikten dolayı bir insanın ölümü bin insanlığın ölümü demektir\" dedi.



Yapılan etkinlikte İstiklal Marşı, ve Fatiha Süresi\'nin Türkçe meali ve bazı sanatçıların şarkı ve türküleri işaret dili ile okundu. Farkındalık filmi ve tiyatro gösterileri bütün katılımcıları hüzne boğulurken birçok katılımcı gözyaşları ile izledi. Vali Ömer Doğanay ve diğer protokol üyeleri konuşmalar ve çeşitli etkinlikler sonrası kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını verildiler. Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafla sona erdi.

Odun yardımı ile kandırıp, bileziklerini gasp ettiler

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, belediyeden geldiklerini, odun ve gıda yardımı yaptıklarını söyleyen kişiler 80 yaşındaki Sultan Akbulut\'u kandırdı. 2 kucak dolusu odunu evin duvarının kenarına bırakan kişiler Sultan Akbulut\'un kolundaki 4 altın bileziği gasp etti.

Körfez Hereke Kışladüzü Mahallesi Çınarlı Caddesi\'nde oturan Sultan Akbulut, dün öğle saatlerinde evinin bahçesinde bulunduğu sırada bir kamyonet geldi. 3 kişi, Sultan Akbulut\'a belediyeden geldiklerini odun ve gıda yardımında bulunduklarını söyledi. Bir kişi kamyonette bulunurken, 2 kişi ise kucaklarına aldıkları odunları Sultan Akbulut\'un gösterdiği yere bıraktı. Kucaklarındaki odunları evin duvarının kenarına bırakan 2 kişi daha sonra Sultan Akbulut\'un kolundaki 4 altın bileziği gasp etti. Yaşlı kadının çığlıklarını duyan komşuları koşarak gelirken, bu sırada 3 kişi geldikleri kamyonetle kaçtı. Sultan Akbulut\'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ÖZEL) Kurbanlıklarla ilgili tüm bilgiler cep telefonunda

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın kurumsal uygulaması olan ve ücretsiz indirilebilen \'HaySag\' ile kurbanlığa ait yaş, cins, doğum tarihi, aşılama tarihi, ırk ve türü ile ilgili tüm bilgilerin kontrol edilebilİiyor. Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Osmaniye Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın, halkın pazarda kurbanlık alırken cep telefonlarına indirebilecekleri basit bir uygulama uygulama ile bu bilgilere ulaşabileceklerini söyledi.

Başkan Akın, küçük ve büyük baş hayvanların kurban olabilmesi için yaşlarının önemli olduğuna dikkat çekti. Akın, kurban olabilmesi için küçük başlarda koyun ve keçilerde 1, büyükbaş hayvanların ise 2 yaşını doldurmuş ve 3 yaşından gün almış olması gerektiğini söyledi. Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Osmaniye Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın, şöyle dedi:

\"Bunun tespiti için en çok kullanılan yöntem; veteriner hekimler olarak bizler dişlerine bakarız. Büyük baş hayvanlarda bunun tespitine halk arasında \'Kapak atma\' denir. Eğer büyükbaş canlımız kapak atmışsa; 2 yaşını geçmiş anlamına gelir. Tabii bunu herkes bilemez, normal bir vatandaşımız anlayamayabilir. Bu durumda vatandaşlarımız bakanlığın yeni yapmış olduğu bir sistem olan \'HaySag\' uygulamasından faydalanabilirler. Hayvanın kulak küpe numarası girilerek tüm bilgilere ulaşabilirler.\"

DİŞİ HAYVAN KESİMİ YASAKLANDI

Başkan Akın, Gıda Tarım ve Hayvancılığı tarafından dişi hayvan kesimine yasak getirildiğini de belirtti. Akın, \"Dişi hayvan kesimi bu yıl yasaklanmış durumdadır. Ancak veteriner hekim tarafından infertil yani kısır veya damızlık niteliğini yitirdiğine dair rapor verilmiş ise ancak o şartlarda kesimi yapılabilir. Başka türlü dişi hayvan kesimi yasaktır\" diye konuştu.

Mahkeme \'şikayetten vazgeçme\'yi dikkate almadı, istismar sanığına 25 yıl

DİYARBAKIR\'da 2016 yılında, terk edilmiş bir binada 10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunurken, mağdurun bağırması üzerine orada bulunan 2 tinercinin döverek engellediği övdüğü 26 yaşındaki Ali Küznek \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bağlar İlçesi\'nde 2 Ekim 2016 günü meydana gelen olayda; evlerinin bulunduğu sokakta arkadaşları ile oynayan 10 yaşındaki M.K., aynı mahallede oturan Ali Küznek tarafından zorla terk edilmiş bir binaya götürüldü. Çocuğun ağzını kapatıp, sürükleyerek boş binaya götüren şüpheli, elbiselerini çıkardığı mağdura cinsel istismarda bulunmaya başladı. Şüphelinin bir an elini ağzından çekmesini fırsat bilen mağdur, çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada terk edilmiş binada bulunan ve kimliği tespit edilemeyen 2 tinerci, cinsel istismarın yaşandığı odaya geldi. Küznek\'in küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu gören tinerciler, şüpheliyi yakalayıp döverken, kargaşadan yararlanan mağdur kaçarak, olay yerini terk etti. Eve giden mağdurun olayı ailesine anlatması üzerine gözaltına alınan Ali Küznek, tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAVCI: ÇOCUK ÇIĞLIK ATINCA TİNERCİLER GELDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Ali Küznek\'in \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma\' suçlarından 18 yıldan 43 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, şüphelinin, mağdurun kolunu sıkıca tuttuğu ve diğer eliyle de ağzını kapatıp, sürükleyerek yıkık binaya götürdüğü belirtildi. Şüphelinin elbiselerini çıkardığı mağdura yaklaşık 5 dakika cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, bu sırada bağırmaması için bir eliyle küçük çocuğun ağzını kapattığını kaydeti. Küznek\'in bir ara elini ağzından çekmesi üzerine mağdurun çığlık atarak, yardım istediğini ifade eden savcı, kimliği tespit edilmeyen tinerci gençlerin çocuğun sesini duyarak olay yerine geldiğini kaydetti. Mağdurun yaşanan kargaşadan yararlanarak kaçtığını ve eve gittiğini belirten savcı, daha sonra yakalanan şüphelinin suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

\'TİNERCİLER İFTİRA ATTI\' SAVUNMASI

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Ali Küznek\'in yargılaması Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. İfadesi alınan sanık Ali Küznek, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, \"Ben sabah işe gider akşam paydos ederim. Akşam saatlerine kadar kalem satıp, çalışıyorum. Olay günü eve giderken yolda tinerciler önümü kesip para istediler. Para vermeyince, tinerciler bana iftira etti.\"

AİLE VE ÇOCUK MAHKEMEDE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mağdurun babası ve annesi sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirtirken, ifadesi alınan mağdur M.K. ise, olay günü arkadaşları ile sokakta oyun oynadığını belirterek şöyle dedi: \"Daha sonra Ali yanımıza geldi. Hiçbir şey söylemeden beni kolumdan sıkıca tuttu. Bir eliyle ağzımı kapattı. Zorla, sürükleyerek beni götürdü. Mahalledeki yıkık eski binaların olduğu yere gittik. Beni zorla binanın içine soktu. Sonra cinsel istismarda bulundu. Elini ağzımdan çekince bağırdım. Sonra tinerciler bağırmamı duyup içeri geldi. Ali\'ye saldırıp, dövdüler. O anda kaçarak eve gittim. Şikayetçi değilim.\"

DAHA ÖNCE EZBERLETİLMİŞ GİBİ

Mahkeme, mağdurun terk edilmiş binaya götürüldüğü sırada sokakta oyun oynadığı 4 çocuğun ifadesine de başvurdu. Tanık olarak ifadesi alınan çocuklar, daha önce verdikleri polis ifadesinin aksine herhangi birşey görmediklerini ve duymadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, çocukların ifadelerdeki çelişkinin giderilmesi için sorulan soruya aynı cevapları vermesi üzerine durumu tutanağa, \"Tanık yerine alındığında, daha önce ezberlenmiş gibi kendisine sorulmadan ezbere ifade verdiği görülmüştür\" diye geçirdi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Küznek\'i \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmada olumsuz bir tutum ve davranışının görülmemesini hafifletici neden kabul eden mahkeme, verilen cezayı 25 yıla indirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

\'MAĞDURUN AİLESİ İLE SANIĞIN ANLAŞMASI\'

Gerekçeli kararda, 10 yaşındaki çocuğun sanığa iftira atmasını gerektirecek bir husumeti bulunmadığını belirten mahkeme, mağdurun yaşı itibari ile artık cinselliğin farkındalığına varmaya başlamış bir yaşta olduğunu kaydetti. Mağdurun hiç olmamış, kendisini de utandıracak, hayal ürünü beyanlarda bulunma yaşının üstünde bir yaş grubuna erdiği ifade edilen kararda şöyle denildi: \"Çocuğun soruşturma aşamasında verdiği ifade ile mahkeme beyanları arasında bir çelişki yoktur. Mağdur, cinsel saldırıdan sonra oturmakta zorlanmıştır. Mağdur, tinercilerin olay yerine gelmesi ile sanığın elinden kurtulduğunu söylemiştir. Mağdurla oyun oynayan çocuklar, soruşturma sırasında sanığın mağduru kolundan tutarak götürdüklerini açıkça söylemişlerdir. Her ne kadar yargılama aşamasında ifadelerinde değişiklikler görülmüş ise de, bunun mağdurun ailesi ile sanığın anlaşması sonucunda çocuklara öğretilen ifadeler olduğu kanısına varılmıştır. Tanık çocukların mahkememizde ifade veriş biçimleri nedeniyle ilk ifadelerine itibar edilmiştir.\"

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, (DHA) -

Down sendromlu kız temsili düğünde gelinlik giyip doyasıya eğlendi

KARABÜK\'te, en büyük hayali evlenmek olan down sendromlu 18 yaşındaki Büşra Bük, ailesinin kendisi için düzenlediği temsili düğünde gelinlik giyip doyasıya eğlendi.

Aydınlıkevler Mahallesi\'nde ailesiyle birlikte yaşayan down sendromlu Büşra Bük\'ün en büyük hayali gelinlik giyerek evlenmekti. Kızlarının hayalini gerçekleştirmek isteyen Kazım ve Meryem Bük çifti engelli çocukları için temsili düğün töreni hazırladılar. Oturdukları apartmanın alt katında bulunan sığınakta düzenlenen düğünde Büşra Bük gelinlik giyerken engelli kızın Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi\'nden arkadaşı down sendromlu 18 yaşındaki Emre Eruğurlu\'da damat oldu. Kına yakılırken gözyaşlarına hakim olamayan genç kız daha sonra çalınan müziklerle doyasıya eğlenerek hayalinin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Bük, düğünde damadın etrafında oynayarak testi kırdı.

Kızının mutluluğu için böylesi bir organizyon yaptıklarını belirten Meryem Bük, \"Kızım gelinlik giymeyi çok istiyordu. Çok mutluyum. Allah herkese yaşatsın. Onun mutluluğu benim için herşeye değer. Onun mutluluğu için her şeyi yaparım\" dedi.

Fuarda uzay deneyimi

İZMİR Enternasyonal Fuarı\'nda (İEF) açılan \'Yıldızlararası Uzay Sergisi\' ve \'Cern Dinleme Enstalasyonu\', ziyaretçilere eşsiz bir uzay deneyimi yaşatıyor.

Bu yıl \'Enerji\' temasıyla 86\'ncısı düzenlenen İEF\'de, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak açılan \'Yıldızlararası Uzay Sergisi\' ve \'Cern Dinleme Enstalasyonu\', ziyaretçilerin uzay hakkında bilgilenmelerini sağlıyor. İzmirliler, Mars\'ın yüzeyi, Ay\'ın yüzeyi, Güneş Sistemi, yıldızlar, evrenin oluşumuna dair en önemli teorilerden biri olan \'Big Bang\' (Büyük Patlama Teorisi), kara delikler gibi konular hakkında sanal gerçeklik teknolojisinin imkanlarından faydalanarak hem bilgileniyor hem de eğleniyor. Yıldızlararası Uzay Sergisi\'ndeki sanal modellemeler ile, \"Her gezegenin halkası var mı?\", \"Hangi gezegenlere ayak basılabilir?\", \"Her gezegende hayat var mıdır?\", \"Çıplak gözle tüm gezegenler görülebilir mi?\" gibi merak edilen soruların cevaplarına da ulaşmak mümkün.

Fuarın bir diğer etkinliği ise, Cern Dinleme Enstalasyonu. Ziyaretçiler bu enstalasyon ile, çalışmalarıyla bilim tarihine adını yazdıran Stephen Hawking, Nobel ödüllü teorik fizikçi Peter Ware Higgs, Nobel Fizik ödüllü, Alman teorik fizikçi Albert Einstein, kuantum mekaniğinin kurucularından Paul Dirac\'ın hayat öykülerini ve icatlarını sanal gerçeklik gözlükleriyle öğrenebiliyor.

İEF\'deki bu iki etkinliğin altına imzasını atan GES Teknoloji\'nin Proje Geliştirme Müdürü Yunus Çetli, uzaybilimin tanıtılmasını ve özellikle genç neslin bu alanda farkındalık sahibi olmasını amaçladıklarını belirterek, \"2 sergimizle birlikte fuardayız. Birincisi uzay sergisi. Bu sergide sanal gerçeklik ile kurulmuş simülasyonlar ve modellemeler var. Ayrıca, Cern Dinleme Enstalasyonu\'muz var. Burada 4 tane bilim insanını tanıtmaktayız. İnsanlara hem sanal gerçeklik gözlüklerini deneyimleme şansı veriyoruz ve hem de büyük işlere imza atmış, bilim insanlarının kim olduklarını, ne işler yaptıklarını, hangi projeler ile insanlığa nasıl katkı sağladıklarını öğrenmelerini sağlıyoruz. Bizim ilk hedefimiz genç nesle bilimi aşılamak, bilimi elle tutulabilir bir hale getirmek. Her yaştan ziyaretçimiz var. Ama tabii ki de en çok ilgi duyan çocuklar oluyor\" dedi.

