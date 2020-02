DHA YURT BÜLTENİ 3

Bayram tatilinde Marmaris\'e akın eden tatilciler plaj ve havuzları doldurdu

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesine Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden bayram tatili için özel araçlar ve otobüslerle akın akın gelenler, yüksek nemle birlikte bunaltan sıcaklardan serinlemek için sahilleri, otel havuz ile su parklarını doldurdu.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris\'e özel araçları ve tur otobüsleriyle gelen tatilciler, 7 kilometrelik konvoy oluşturdu. İlçenin Muğla girişinden İnci Kavşağı\'nda kadar uzanan yol boyunca yoğunluk nedeniyle trafik akışı neredeyse durdu. Atatürk Caddesi ile Kemal Elgin Bulvarı arasındaki oteller bölgesi olarak adlandırılan 8 kilometrelik yolda ise trafik kilitlendi. Trafik ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 6 saatte 7 bin aracın ilçeye giriş yaptığı bildirildi. Tatilciler, otellerine yerleşir yerleşmez, yüksek nemle birlikte etkisini gösteren sıcaklardan serinlemek için soluğu sahillerde aldı. 11 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı özel pajların yanı sıra halk plajlarını da dolduran tatilciler renkli görüntüler oluşturdu. Ana caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin sıcaklığı 41 derece gösterdiği şehir merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 23 derece olarak ölçüldü. Kimi tatilciler şezlonglarını denize çekup, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışırken kimisi de çocuklarıyla deniz kenarında oynamayı tercih etti. Bayram tatilinin deniz, kum ve güneş üçlüsüyle her anını doyasıya çıkartan vatandaşlar, yaptıkları su sporları ile heyecanlı anlar yaşadı. Otel havuzları ve su parklarında plajları aratmayan yoğunluk yaşandı. Marmarisli turizmciler, her şey dahil sistemi çalışan tesislerin yüzde 80 dolu olduğunu, bayramın 2\'nci gününden itibaren gelecek tatilciler de olduğunu bildirdi.

Deney yaparken iki eli ve gözünü kaybeden Altuğ, bilimden vazgeçmedi

ANTALYA\'da bilimsel bir deney yaptığı sırada yaşanan patlamada bilek kısmından iki elini ve sol gözünü kaybeden Altuğ Özışık (17), 21\'incisi düzenlenen TUBİTAK Ulusal Gökyüzü Şenliği\'ne, üç boyutlu yazıcı teknolojisinde 6 bacaklı örümcek robot projesiyle katıldı. Özışık, daha çok robotik protez alanında çalıştığını, şu ana kadar 6 model ürettiğini söyledi.

Antalya\'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi\'nde başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık\'ın oğlu Altuğ Özışık, geçen yılki şenlikler öncesinde evlerinin balkonunda deneme roketi hazırlarken, yakıt kartuşlarını roketin atına yerleştirdiği sırada yaşanan patlamada iki elini bilek kısmından ve sol gözünü kaybetti.

Hastanedeki tedavilerinin ardından Adem Tolunay Anadolu Lisesi\'ndeki eğitimine geri dönen Altuğ Özışık, bilimsel çalışmalarından vazgeçmedi. Bu yıl liseyi bitiren Altuğ Özışık, 21\'incisi düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Şenlikleri\'ne, liseden sınıf arkadaşı Mehmet Ali Uyar ile birlikte hazırladığı üç boyut teknolojisindeki 6 ayaklı örümcek robotla katıldı.

\'MODELLEMESİ BİZE AİT\'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank\'ın katıldığı gökyüzü şenliklerinde ekip arkadaşlarının tanıtımını yaptığı projesini anlatan Altuğ Özışık, Adem Tolunay Anadolu Lisesi\'nden bu yıl mezun olduklarını, 4 yıl boyunca aynı sınıfta okuduğu Mehmet Ali Uyar\'la birlikte şenliklere bu projeyle katılmak istediklerini söyledi. Üç boyut teknolojisini anlatmak yerine daha eğlenceli bir şey yapmak istediklerini ve 6 bacaklı örümcek robotta karar kıldıklarını belirten Özışık, \"Modellemesi tamamen kendimize ait. Sıfırdan modelledik, devre dizaynını kendimiz yaptık. Kodlama kısmını özellikle Mehmet Ali arkadaşımız yaptı diyebilirim, ben birkaç noktada yardımda bulundum\" dedi.

Ana parçasının bir mikroişlemci olduğunu, buna komut yükleyerek istedikleri şekilde çalışmasının sağlandığını belirten Özışık, \"6 bacakta ikişer motor bulunuyor. Bu motorların biri gövde, biri bacak kısmında. Dönme, yürüme hareketleri ve 12 yönde eğilmeyi sağlayabiliyoruz. Bu tabi önce yapılmamış bir proje değil, örnekleri internette fazlasıyla var. Biz sadece kendi sürümümüzü ortaya koyup, birkaç değişiklik ekleyerek insanlara neler yapılabileceğini göstermek istedik. Daha çok üç boyutlu yazıcıların geleceği değiştirebileceğini yani. Bu projeyi başka bir yerde üretseniz çok daha uzun süre alabilecekken biz bunu bir ayda bitirdik. Çok hızlı çalışsak iki haftada da bitirebileceğimiz bir projeydi. Üç boyutlu yazıcının bu şekilde hızlı çalışabilme yeteneklerini göstermek, kanıtlamak istedik\" diye konuştu.

Sadece bu alanda bilimsel çalışmalar yapmadığını aktaran Özışık, daha çok robotik protez alanında çalışmak istediğini belirterek, \"Hem kendime, hem başka insanlara yarayacak. Bu konuda çalışmalarım var zaten, 6 model ürettim, şimdi yedinci model konusunda çalışmalarım devam ediyor. Tamamen kendi dizaynım olan bu yedinci modele uğraşıyorum şu sıralar. Yakında üretimine, prototipine geçeceğim\" dedi.

ÖZEL - Hayvan pazarında yer kavgası: 14 yaralı

ŞANLIURFA\'da hayvan pazarında, satıcılar arasında çıkan yer kavgasında 14 kişi yaralandı.

Yenice Mahallesi\'ne kurulan hayvan pazarında, sabah saatlerinde isimleri öğrenilemeyen hayvan satıcısı iki grup arasında yer nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat, taş ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için pazar yerinde güvenlik önlemi aldı.

Ev kadınının ürettiği çantalar marka oldu

RİZE\'nin Ardeşen ilçesinde 2 çocuk annesi İffet Bucan (45), 3 yıl önce \'sepet örme\' kursunu tamamladıktan sonra, hasırdan kol çantaları tasarlamaya başladı. Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Bucan, ürettiği çantaları sosyal medyadan satışa çıkardı. Marka tescili de alan Bucan\'ın ürettiği ve birçok ünlünün de sipariş verdiği çantalara yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var.

Ardeşen ilçesinde oturan İffet Bucan, 3 yıl önce Halk Eğitim Müdürlüğü\'nde katıldığı \'sepet örme\' kursunu tamamladıktan sonra, hasırdan kol çantaları tasarlamaya başladı. İlk olarak evindeki peçeteliği şık bir çantaya dönüştüren Bucan, ürünün ilgi görmesi üzerine farklı tasarımlar geliştirdi. İşi ilerleten ve evinin bir odasını atölyeye dönüştüren İffet Bucan, deri ve Karadeniz yöresi figürler ekleyerek ürettiği çantaları sosyal medyadan 165 ile 254 TL arasında satışa çıkardı. Marka tescili de alan Bucan\'ın ürettiği ve birçok ünlünün de sipariş verdiği çantalara, yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var. Bucan, siparişlere yetiştirmekte zorlanıyor. Çantaları alan kadınlar kollarına takarak çektirdikleri fotoğrafları İffet Bucan\'a gönderiyor, o da fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlıyor. Atölyeyi büyütmeyi ve ev kadınlarını istihdam ederek seri üretime geçmeyi planlayan Bucan, araştırmalarını sürdürüyor.

\'BİRKAÇ MALZEME İLE ÜRETİME BAŞLADIM\'

Sepet örücülüğü kursuna katıldıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan İffet Bucan, evinin küçük bir odasında birkaç malzeme ile çanta tasarımına başladığını belirtti. Bucan, \"Evimin küçük bir odasında başladığım çanta üretiminde şimdi üretim malzemelerini koyacak yer bulamıyorum. Bu yüzden de büyük bir atölye düşünüyorum. Yörenin kadınlarının da benimle birlikte çalışabileceği iş alanı konusunda aklımda fikirler var. Neden olmasın biz her şeyi yapabiliriz\" dedi.

\'MARKA OLMAK İSTİYORUM\'

Çantaların ilgi görmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Bucan, \"Çantalarım her kesimden alıcı buluyor. Yurt içi ve yurt dışından siparişler alıyorum. Kimini yarım günde, kimini 2 günde tamamlıyorum. El emeği ile üretim yapıyorum. Çantaların marka tescilini de aldım. Büyük bir gelişim tasarlıyorum. Tam bir markalaşma, Türk markası olmak ve kendim marka olmak istiyorum. İnşallah ta olacağım. Bir kadın isterse her şeyi yapabilir\" diye konuştu.

Bodrum çiçek açtı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bayram öncesinde ilçeye hareketlilik getirmek amacıyla \"Çiçeklerin Festivali Bodrum\" etkinliği düzenlendi. Çeşitli stantların kurulduğu çarşıda renkli görüntüler oluştu.

Bodrum Belediyesi\'nin destekleriyle, TMMOB Peyzaj ve Mimarlar Odası, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Bodrum Rotary Kulübü\'nün katkıları ile \"Çiçeklerin Festivali Bodrum\" etkinliği düzenlendi. 18- 24 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik, Bodrum Belediye Meydanı\'ndan bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüş ile başladı. Yürüyüşe katılanların boyunlarına çiçekler takılarak, kollarına da çiçeklerle sepetler verildi. Bando ekibinin çaldığı eğlenceli şarkılarla Neyzen Tevfik Caddesi\'ndeki Marina Çarşısı\'na kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte renkli görüntüler oluştu. Çiçekler süslenen çarşıda seyyar stantlarda açıldı. Başta çiçek satışı yapılan olmak üzere çeşitli hediyelik eşyaların yer aldığı standlar açıldı. Bayram haftası boyunca, \"Çiçeklerin Festivali Bodrum\" etkinliği kapsamında stantların açık kalacağı, canlı müzik etkinliklerinin yanı sıra çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerin yapılacağı öğrenildi.

