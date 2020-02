DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - AK Parti\'li Eker: Kimsenin çocuğunu dağa götürmeden gelin sorunlarımızı kardeşçe çözelim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, kan dökülmeden sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ederek, \"Ne meselemiz varsa, ne istiyorsak, kan dökmeden, bomba atmadan, mayın patlatmadan, kurşunlamadan, kimseyi dövmeden, kimseden haraç almadan, kimsenin çocuğunu dağa götürmeden gelin sorunlarımızı kardeşçe çözelim\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1\'inci sıra milletvekili adayı Mehdi Eker, 24 Haziran seçimlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Diyarbakır\'ın Ergani, Çüngüş ile Çermik ilçelerini ziyaret etti. İlk ziyaretini Ergani ilçesine yapan Eker, seçim bürosunda partilerle bir araya geldi. Burada gündeme ilişkin bir konuşma yapan Eker, istihdam problemini çözmek, Diyarbakır\'ı yeniden huzur şehri yapmak için 24 Haziran seçimleri önemli olduğunu ifade ederek, \"Diyarbakır\'da, Ergani de işsizliği, bu durumu hak etmedi. 1999 yılından buyana, son 1 yıl hariç yerel yönetimler Çermik ve Çüngüş ilçeleri haricinde AK Parti\'de değil. Yerel yönetimler HDP\'ye verildi. Yerel yönetimlerde hangi hizmeti gördünüz? Hayır, belediyecilik yapmadılar. İşleri güçleri başkaydı. Devlet para gönderiyor, diyor ki, Ergani halkına belediyecilik hizmeti yapın. Ama onlar parayı başka işler için harcadılar. Kayyum atanan ilçelere bir bakın. Herşey çok daha farklı oldu. Aynı parayla, ilave ödenek gelmedi. Bu paralar halk harcanıyor\" ifadelerini kullandı.

\'PARTİNİN ADINA DEMOKRASİ KOYMAKLA, DEMOKRATİK OLUNMUYOR\'

Eker, konuşmasında, terör olaylarına da değinerek, \"Gelin, yeniden buraları huzur beldeleri, barış ülkesi haline getirelim. Burada kan dökülmesin. Ne meselemiz varsa, ne istiyorsak, kan dökmeden, bomba atmadan, mayın patlatmadan, kurşunlamadan, kimseyi dövmeden, kimseden haraç almadan, kimsenin çocuğunu dağa götürmeden gelin sorunlarımızı kardeşçe çözelim. Demokrasiyi güçlendirelim. Partinin adına demokrasi koymakla, demokratik olunmuyor. Demokrasi tahammüldür. Demokrasi, kendi gibi düşünmeyen ilçe başkanını öldürmek değildir. Demokrasi, kendi gibi düşünmeyen insanlara baskı yapmak değildir\"diye konuştu.

\'BAZI FİTNE PEŞİNDE OLANLARA KARŞI UYANIK OLUN\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a verip, AK Parti\'ye oy vermeyenlere eleştirilerde bulunan Eker, \"Bazı fitne peşinde olanlara karşı uyanık olun. Bu fitne peşinde olanlar diyor ki, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a verin, ama milletvekili seçimlerinde serbestsiniz. Güya bunlar, bir yanda Tayyip Bey\'i seviyoruz, ona karşı değiliz diyorlar. Ama aziz kardeşlerim, milletvekili listeleri Tayyip Erdoğan\'ın altında imzası olduğu, onun görevlendirdiği bir listedir. Kim ki, bu listeye karşı bir şey söylerse, Tayyip Erdoğan\'a karşı söylemiş olur. Bunu bilin. Tayyip Erdoğan, Meclis\'te zayıf olursa, Meclis\'te AK Parti grubu zayıf olursa, Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümetinde eli kolu bağlanır. Bunlar fitne peşindeler. Bu fitnebazlara da itibar etmeyin. Bunu söyleyenler partili değildirdi\" dedi.

Ergani ilçesi ziyaretinin ardından Eker, Çüngüş ile Çermik ilçelerini ziyaret ederek, seçim çalışmalarını düzenledi.

===========

2 - İnsuyu Mağarası\'ndaki 9 göl kurudu

BURDUR\'un efsanelere de konu olan İnsuyu Mağarası\'ndaki 9 gölün tamamı, kuraklık nedeniyle kurudu. Yanlış ışıklandırma nedeniyle bazı sarkıtların da karardığı mağaranın ışıklandırması düzeltilerek, iki yılın ardından yeniden ziyarete açıldı.

Burdur\'un güneydoğusunda, 1965 yılında Türkiye\'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası\'nda yaklaşık iki yıldır süren restorasyon çalışmaları sona erdi. Burdur- Antalya karayolunun 13\'üncü kilometresindeki mağaranın oluşumu binlerce yıl öncesine dayanıyor. Jeolojik olarak kalkerden meydana gelen, bu kalkerlerin suyla birleşmesi sonucunda sarkıtlar, dikitler ve dehlizler oluşturduğu mağarada, 1 metrelik sütunun 10 bin ila 15 bin yılda oluştuğu tahmin ediliyor.

9 GÖL TAMAMEN KURUDU

Yatay uzunluğu 597 metre olan mağaranın ziyaret edilebilen 300 metreye kadar olan bölümünde 9 göl bulunuyor. Mağaranın gölleri, kuraklık ve bölgedeki aşırı sondajlar nedeniyle tamamen kurudu. 2000 yılında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında mağara içindeki aydınlatmalarda kullanılan ışıklandırmanın da sarkıt ve dikitlere zarar verdiği ve kararttığının belirlenmesi üzerine, iki yıl önce ziyarete kapatılarak, ziyaretçi yolları ve ışıklandırılması zarar vermeyecek şekilde düzenlenen mağara, yaz tekrar ziyarete açıldı.

EFSANEYE GÖRE AŞK İKSİRİ

İnsuyu Mağarası\'nın suyunun ise çiftler arasındaki aşkı güçlendirdiğine inanılıyor. İnsuyu\'nun bu efsanesiyle ilgili bilgi veren Burdur Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Özdemir, şöyle dedi:

\"Dilden dile dolaşan bir hikaye. Sagalassos kralı, kızını burada zengin bir kişinin oğluna veriyor. Evlendikten sonra bu iki genç anlaşamıyor ve ayrılmak istiyor. Anlaşamadıkları için kral bunlara ceza veriyor. \'Bunları götürün bir yere bırakın, ne ekmek, ne su verin\' diyor. Bu bölgede İnsuyu Mağarası bulunuyor ve mağara içine bırakılıyorlar ve uzun zaman burada kalıyorlar. Göldeki suyu içmek suretiyle yaşamlarını devam ettiriyorlar ve birbirlerine karşı yeniden bir muhabbet başlıyor. Bu iki genç birbirlerine o kadar çok aşık oluyor ki dışarıya çıkmak için bir yerden ışık görüyorlar ve ışığı takip edip mağaranın dışına çıkıyorlar. O günden bugünlere kadar bu mağaranın içinden ve dış kısmındaki çeşmeden su içen çiftler, nişanlıların, uzun zaman mutlu ve mesut yaşadıkları rivayeti günden güne anlatılıyor. Bu sular aşk iksiri olabilir. Belki de bir sevgi, muhabbetin vesilesi olabilir. Belki de suyun kendine has bir özelliğinden dolayı insana huzur ve refah verdiği söylenir. Belki de o suyun sevgisi ve muhabbetini insanlar kendilerine almışlardır. Şu anda su yok, sadece mağaranın dışında yine aynı doğal kaynak içme suyumuz var, gelenler oradan içebiliyor.\"

IŞIKLANDIRMA YENİDEN DÜZENLENDİ

Mağara içinde, isimleri \'Büyükgöl\', Dilek Gölü\' gibi 9 göl olduğunu, kuraklık nedeniyle bu göllerin şu an mevcut olmadıklarını kaydeden Mehmet Özdemir, bu yıl da kurak bir dönem yaşandığını, Türkiye genelinde de bu kuraklığın hissedildiğini anlattı. Mağara içindeki yol düzenlemesi ve ışıklandırmaların yeniden yapıldığını, ön kısmındaki alanların çevre düzenlemesinin de gerçekleştirildiğini belirten Özdemir, mağaranın işletmesini ise Burdur Öğretmenevi Müdürlüğü\'nün üstlendiğini kaydetti. Daha önceki yıllarda yapılan ışıklandırmanın bazı sarkıt ve dikitlerde siyahlaşmaya sebep olduğunu, yeni düzenlemedeki ışıklandırmanın zarar vermeyecek şekilde olduğunu ifade eden Özdemir, 50-60 bin ziyaretçi ağırlanan mağarada bu yı bu rakamın üstünde ziyaretçi beklendiğini dile getirdi.

==========

3 - İlçe büyüklüğünde hastane

ISPARTA\'da geçen yıl açılan Şehir Hastanesi\'nde 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriliyor. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ruşen Keskin, \"Ben burayı Isparta\'nın ikinci büyük ilçesi olarak adlandırıyorum. Günde 6 bin hasta trafiği var bu hastanede. Hasta yakınları ve çalışanlarla birlikte ortalama 18 bin kişi demek. Yani Isparta\'nın ikinci büyük ilçesi bu hastanedir\" dedi.

Türkiye\'nin üçüncü şehir hastanesi olan Isparta Şehir Hastanesi, Mart 2017\'de açıldı. 1 yıllık sürede 1 milyon 158 bin kişiye poliklinik hizmeti verilen hastanede, 3 bin doğum gerçekleşti, 48 bin 530 ameliyat ile 3 milyon 522 bin laboratuvar testi yapıldı.

\'GÜNDE 6 BİN HASTA TRAFİĞİ VAR\'

Başhekim Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, diğer hastanelerde bulunmayan yeni birimlerin açılmasıyla başta Isparta olmak üzere çevre illere de hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Şehir Hastanesi\'nin Isparta\'nın sembolü haline geldiğini belirten Başhekim Keskin, \"Ben burayı Isparta\'nın ikinci büyük ilçesi olarak adlandırıyorum. Esprili bir şekilde yaklaşmak gerekirse en doğru tanım bu olsa gerek. \'Neden\' diye sorarsanız, günde 6 bin hasta trafiği var bu hastanede. Hasta yakınları ve çalışanlarla birlikte ortalama 18 bin kişi demek. Yani Isparta\'nın ikinci büyük ilçesi bu hastanedir\" dedi.

\'15 SUDA DOĞUM GERÇEKLEŞTİRDİK\'

Isparta Şehir Hastanesi\'nin 5 yıldızlı otel konforunda olduğuna dikkati çeken Başhekim Keskin, şunları söyledi:

\"Hastanemizde 780 yatak bulunmaktadır. Hasta sayımız 1.5 milyon civarındadır. Doluluk oranımız yüzde 80\'in üzerindedir. 1 yılda 48 bin 530 ameliyat yapıldı. Hastanın memnuniyet oranı her geçen gün yükselmektedir. Alanın geniş ve ferah olması, odaların otel konforunda olmasından dolayı hastalarımız bu durumdan çok memnundur. 314 tek kişilik, 152 çift kişilik oda bulunmaktadır. Her serviste 20 yatağımız bulunmakta. Her hastanın yanında refakatçı için özel bölümler, banyosu, tuvaleti, televizyonu oda içerisinde bulunmaktadır. Ekip, ekipman, alt yapı bakımından çok güçlü bir hastanemiz var. Eski koğuş sistemi odamız yok. Hasta memnuniyeti bu nedenle çok üst düzeydedir. Doğumhane grubumuz da oldukça başarılıdır. Doğum öncesi SDL odalarımız vardır. Normal doğum oranlarını artırmak için aktif hizmet vermekteyiz. 15 suda doğum gerçekleştirdik. 24 saat acil hizmetimiz devam etmektedir. Aktif triaj uygulaması mevcuttur. Acil servisimizde kırmızı, yeşil ve sarı alan bulunmaktadır. 161 yataklı yoğun bakım ünitelerimiz var. Şehir Hastanesi olarak özel hastane konforunun bir tık daha üzerinde olduğumuz gerçektir. Ve hastalarımız bu imkanı ücret ödemeden almaktadır. Özellikli ameliyatlar konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 1 ay öncesinde 24 saat anjiyo işlemine başladık. Anjiyo vakalarına 24 saat hizmet verilmekte. Kalp ameliyatları by-pass ameliyatları gündemimizdedir. Kapak ameliyatları da aynı şekilde.\"

HASTALAR NE DEDİ?

Hastalar ve yakınları da Isparta Şehir Hastanesi\'ndeki sağlık hizmetinden son derece memnun olduklarını söyledi. Hastanenin çok konforlu olduğunu aktaran hasta ve yakınları, \"Burada her şey düşünülmüş. Hem çocuklar için hem yetişkinler için yeterli alanlar mevcut. Doktor ve hemşire bakamından çok ilgililer. Çok kısa sürede hastanede işimiz bitiyor ve evimize dönebiliyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun\" diye konuştu.

2823 KİŞİ GÖREV YAPIYOR

20 Mart 2017\'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açılan Isparta Şehir Hastanesi\'nde 194 uzman hekim, 20 pratisyen, 136 klinisyen görev yapıyor. Hastanede 558 hemşire ve 225 de ebe bulunuyor. Sağlık memuru ve idari birimlerde çalışan personellerle birlikte toplam 2 bin 823 kişi hastanede görev yapıyor.

==========

4- Çaldığı lüks otomobille yakıtı bitene kadar gezmiş

ADANA\'da çaldığı lüks otomobil ile gün boyu gezip yakalanan uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Derman D.\'nın (21) aracı yakıtı bitince bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Ankara\'dan akrabalarının düğününe gelen Yaşar Kan (55), otomobilden indikten sonra kontak anahtarını cebinden düşürdü. Bir süre sonra sokakta yürüyen Derman D., anahtarı bulup otomobili çalıp kaçtı. Aracının yerinde olmadığını fark eden Kan, polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Oto Hırsızlığı Büro Amirliği polisleri, aracın plakasını tüm ekiplere bildirdi. Ayrıca polis, Plaka Takip Sistemi (PTS) görüntülerinden otomobilin gittiği güzergahları araştırmaya başladı. Daha sonra şüphelinin görüntüleri, Yüreğir ilçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlının fotoğrafını alan ekipler, olayın gerçekleştiği mahalleye gidip, hırsızı yakalamak için harekete geçti. Çevredeki vatandaşlara fotoğrafı gösterilen şüphelinin Derman D., olduğu saptadı.

\'ATASÖZÜNÜ YAŞADIM\'

Ekipler Derman D,\'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, otomobil ile gün boyu gezdiğini, araba kullanmayı çok sevdiğini yakıtı bitincede çaldığı yere yakın bir noktaya bıraktığını söyledi. Otomobili bulan ekipler ise, araç sahibine haber verdi. Aracının bu kadar kısa sürede bulunduğuna çok sevindiğini söyleyen Kan, \"Bir akrabamızın düğününe geldik. Maalesef aracımız çalındı, düğün bize zehir oldu. Bir atasözü var \'Allah sevdiği kuluna önce eşeğini kaybettirir, sonra da buldururmuş\' bu sözü yaşadık. Emeği geçen polislere çok teşekkür ederim. Şimdi çifte düğün yapacağız. Otomobilimde yarım depo da yakıtım vardı. Hırsız hepsini bitirene kadar gezmiş\" dedi.

Daha sonra Kan, anahtarını polislerin elinden alarak Ankara\'ya döndü.

=========

5 - Yedi üyeli tilki ailesi

Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesine bağlı Kurupınar mevkiinde anne tilki ile 6 yavrusunun birlikte geçirdiği eğlenceli anlar kameralara yansıdı.

Anne tilki, yavrularını günün erken saatlerinde ve akşam yuvanın dışına çıkartarak onlarla oynuyor. Yavrularıyla eğlenceli dakikalar geçiren anne tilki, tehlike anında çocuklarıyla yuvaya anında geri dönüyorlar. Annelerinin kontrolünde yuvanın etrafında mutlu bir şekilde oynayan tilkilerin bu anları kameralara yansıdı. Tilki ailesini hergün büyük keyifle izleyen Beycan Onat, \"Evimin karşısında her gün 7 tilkinin oynamasını büyük bir mutlulukla izliyorum. Yiyecekler veriyorum. Bazen tavuklarımı da götürüyorlar ama helali hoş olsun. Onların o mutlu ve keyifli anlarını izlemek çok güzel\" diye konuştu.

