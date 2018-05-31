DHA YURT BÜLTENİ-3

1)GÜNEY İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞMUR HASARI

DENİZLİ\'nin Güney ilçesinde akşam etkili olan sağanak yağmur, ilçeyi adeta savaş alanına çevirdi. Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, yollar göçtü, altyapı büyük zarar gördü. Bölgedeki tarım arazileri de zarar görürken, ekipler ilçedeki hasarları giderip içme suyu vermeye çalışıyor. Güney ilçesinde dün (çarşamba) akşam dolu yağışının ardından başlayan sağanak yağmur, ilçeye büyük zarar verdi. Sokak ve caddeleri göle dönüştüren yağmur nedeniyle bazı evleri su basarken, yolların ise çökmesine neden oldu. Yollardan selin etkisiyle sökülen parke taşları ve molozlar, ilçeyi adeta savaş alanına çevirdi.

KRİZ MERKEZİ KURULDU

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Güney Belediyesi ekipleri, ilçeyi temizlemek için çalışma başlattı. Ayrıca Güney Kaymakam Vekili Fatih Bayram\'ın koordinasyonunda, kriz merkezi kuruldu. İtfaiye ekipleri su basan evlerden ve işyerlerinden tahliye çalışmaları yaparken, AFAD ekipleri de bölgede hazır bulunuyor.

Güney Belediye Başkanı AK Partili Halil Ayhan, şiddetli yağış nedeniyle özellikle yolların zarar gördüğünü, duvarların yıkıldığını, yollardaki parke taşlarının söküldüğünü söyledi. Ayhan, içme suyunu kesmek zorunda kaldıklarını, bir süre sonra su verileceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Sel anında çekilen görüntüler

- Yollardan görüntüler

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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4)BALIK TUTARKEN KAYALIKLARDAN DÜŞÜP YARALANDI

ZONGULDAK\'ta Çetin Günay (58), olta ile balık tutarken dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaralanan Çetin Günay\'ı AFAD ekipleri kurtardı.Sabah saatlerinde, Yayla Mahallesi Fener Semti\'nde kayalıklar üzerinde olta ile balık tutan Çetin Günay, bir anda dengesini kaybederek 1 metre yükseklikten kayaların arasına düştü. Yaralanan Çetin Günay\'ı görenler yardım istedi. Olay yerine 112 Acil, polis ve AFAD ekipleri geldi. Çetin Günay\'ı bulunduğu yerden kurtarmak için ekipler çaba harcadı. Çetin Günay sedye ile bulunduğu yerden alınarak güçlükle kayalıkların bulunduğu yerden çıkarıldı. Çetin Günay yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa alındı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Günay\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-AFAD\'ın kurtarma çalışması

-Yaralının sedyeye halatla bağlanması

-Sedyenin yukarı çıkarılması

-Görgü tanığı ile röp.

-Patika yoldan taşınması

-Ambulansa konulması

-Ambulansın gitmesi

Süre: (6.18) Boyut: (384 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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3)BAYRAM İÇİN ÜLKELERİNE GİDEN SURİYELİ SAYISI 20 BİNİ AŞTI

RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçen Suriyeli sığınmacıların sayısı 20 bini aştı.Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler için Kilis Valiliği\'nce bu yıl ilk kez internet üzerinden randevu sistemi oluşturuldu. Suriyeliler, randevu sistemine kayıt yaptırarak, kendileri için belirlenen günde, Öncüpınar Sınır Kapısı\'na gelmeye devam ediyor. Sınır kapısında işlemleri tamamlanan Suriyelilerin geçişine izin veriliyor. Aşıları eksik olan 0- 15 yaşlarındaki çocuklarının da aşılandığı Suriyelilerin geçişi nedeniyle sınır hattında yoğunluk yaşandı. İnternet üzerinden randevu sistemine başvuru yapan 74 bin Suriyeli\'den 20 bini aşkınının sınır kapısından geçiş yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Çadırlarda bekleyenler

- Oluşan kalabalık

- Yapılan röportajlar

- Suriyelilerin geçişine izin verilmesi

- Guruplar halinde bırakılan Suriyeliler

- Kuyruktaki Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 392 MB

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4)MOTOSİKLETİYLE SÜT SERVİSİ YAPIYOR

ANTALYA\'nın Finike ilçesinde Neriman Demirel (55), süt satarak kazandığı parayla hem aile ekonomisine hem de çocuklarının eğitimine katkı sağladı. 10 yıl önce 1 inekle başladığı işini de büyüten Demirel, şimdi 10 inekten elde ettiği sütü motosikletiyle ilçenin bir ucundan diğer ucuna dağıtıyor. Finike Kapıçay Mahallesi\'nde oturan 4 kız annesi Neriman Demirel, süt satarak geçimini sağlıyor. 1 inekle süt satmaya başladığını anlatan Neriman Demirel, sağdığı sütü önce torbayla, daha sonra pazar arabasıyla taşıdığını aktardı. Müşteri sayısı arttıkça pazar arabasıyla taşımakta zorlandığını aktaran Yıldırım, motosiklet hayali kurmaya başladığını ve internetten üstünde kabini olan motosiklet alarak hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. Motosikletiyle Finike\'nin her köşesine süt servisi yaptığını kaydeden Yıldırım, 10 yılı aşkın süredir bu işi yaptığını söyledi.

\'HİÇBİR ŞEY KATMIYORUM\'

Süt satmaya başladığında çocuklarının okula gittiğini anlatan Neriman Demirel, \"Sütçülüğe başlayalı 10 seneden fazla oldu. Önce 1 ineğim vardı. Müşterim arttıkça inek sayısını artırdım. Önceleri süt isteyenlere çantayla götürüyordum. Sonra pazara gitmeye başladım. Pazardan sonra farklı semtlerdeki evlere süt vermeye başladım. Okullara gittim. Öğretmenler almaya başladı. Kim istiyorsa, kaymakamı, komutan. Doğal, hiçbir şey katmıyorum. Hilem yok. İneğin memesinden nasıl çıktıysa o şekilde müşterilerime ulaştırıyorum. Herkes beğenmeye başladı. En büyük isteğim süt kabini olan motosiklet almaktı. Bu hayalim de gerçek oldu\" dedi.

\'EMEK VERMEDEN HİÇBİR ŞEY OLMUYOR\'

Sağım yaptıktan sonra sütü kısa süre içinde müşterilerine ulaştırdığını kaydeden Neriman Yıldırım, \"Eşim de çok yardımcı oluyor. Sütçülükten kazandığım parayla hem evimizin eksiklerini karşıladım hem çocuklarımı okuttum. Çocuklarımdan biri başka bir şehirde maliyede hesap uzmanı olarak çalışıyor. En küçük kızım fen lisesinde okuyor, 3 kızımı evlendirdim. Kolay bir iş değil. Büyük emek harcıyorum ama emek vermeden hiçbir şey olmuyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Neriman Yıldırım ahırda çalışırken detaylar

- Neriman Yıldırım süt servisi yaparken

- RÖP: Neriman Yıldırım

162 MB /// 05.00\"

(Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

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5)YOLCU OTOBÜSÜNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

SİVAS\'ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada 3 kilo 465 gram kubar esrar ele geçirildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü sınırları içinde, Malatya-Kayseri D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışması yaptı. Bu kapsamda Van\'dan Bursa istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü durdurularak arandı. Narkotik dedektör köpeği Geçim\'in tepki vermesi üzerine otobüsün bagaj kısmında bir yolcuya ait valiz içerisine gizlenmiş 3 kilo 465 gram kubar esrar ele geçirildi. Valizin sahibi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Arama görüntüleri

Haber:SİVAS, (DHA)

(96 mb)

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6)MARMARİS\'TE HDP\'LİLERDEN DEMİRTAŞ\'A DESTEK STANDI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde HDP\'liler, partilerinin cumhurbaşkanı adayı olan ve cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş için destek standı açtı. HDP Marmaris İlçe Başkanlığı, Atatürk Caddesi Saman İskelesi\'nde, cezaevinde tutuklu bulunan HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için destek standı açtı. HDP amblemli tişörtler giyen partililer, destek sloganları attı, el ilanları ve genel başkanlarının fotoğraflarını dağıttı. Partililerin, 6 saatte bin el ilanı ve genel başkanlarının fotoğraflarını dağıttığı belirtildi.

HDP Muğla eski yönetim kurulu üyesi Bülent Özel, \"Bu standımızı açmamızın amacı 24 Haziran seçimlerine hazırlıktır. Kendi programlarımızı seçmenlerimize ve diğer partililere anlatmaktır. En önemlisi de, bu seçimin ne kadar önemli olduğunu yurttaşlarımıza anlatmaya çalışmaktır. HDP, her iki ittifakın dışında, baraja maruz kalan partidir. HDP olarak, kendi öz gücümüzle baraj sorunu yaşamadan seçimlerde iyi bir milletvekili sayısı ile meclise girmeyi planlıyoruz. Bunun adil bir seçim olmadığının farkındayız. Doğu şehirlerimizde oylarımızın çalınmasına karşı telafi olarak batı kentlerinde sosyal demokrat, devrimci ve vicdanı olan herkese çağrı yapıyoruz. Bütün hesaplar partimizin baraj altında kalması hesaplarıdır. Bizler, cumhurbaşkanı adayımıza da destek olmak için mücadelemizi başlattık ve 2. tura taşıyacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Stant önü ve çevresinde HDP\'lilerin halktan destek isteyişleri ve sloganları

- HDP Marmaris İlçe Teşkilatı adına partinin Muğla eski yönetim kurulu üyesi Bülent Özel açıklaması

- Genel ve Detay görüntü

(Toplam: 2 dakika 46 saniye-200 MB. HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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7)HARÇLIKLARIYLA TEKERLEKLİ SANDALYE ALDILAR

İZMİT\'te, Türkan Dereli İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Sevilay Haskul (8) okulda yaptığı kumbarada arkadaşlarıyla birlikte harçlıklarını topladı. Parayla bir rehabilitasyon merkezindeki ihtiyaç sahibi bir öğrenciye tekerlekli sandalye alındı. Türkan Dereli İlkokulu\'nda Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 2. sınıf öğrencisi Sebila Nur Haskul engellilere yardımcı olmak amacıyla bir kumbara yaptı. Daha sonra okul yöneticilerinin odasına konulan kumbaraya öğrenciler 1 hafta içersinde harçlıklarını koydu. Toplanan 300 TL ile bir rehabilitasyon merkezinde ihtiyaç sahibi bir öğrenciye tekerlekli sandalye alındı. Kumbaraya birçok arkadaşının para koyarak destek verdiğini söyleyen Sebila Nur Haskul, \"Tekerlekli sandalye alabilmek için kumbara yaptım. Kumbaraya tüm arkadaşlarım ailelerinden aldıkları harçlıklardan koydu. Biriken parayla bir tekerlekli sandalye alabildik. Bir engelli arkadaşımıza hediye edeceğiz.\" dedi.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında kızının kumbara yaptığını belirten Esengün Haskul, \"Böyle bir kampanya başlatılınca öğrenciler de harçlıklarıyla destek oldular. Biriken para ile aldığımız bir adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi bir vatandaşımızın kullanması için rehabilitasyon merkezimize göndereceğiz.\" diye konuştu.

Yapılan etkinliği yönetim olarak destek sağladıklarını belirten Okul Müdürü Alper Yazıcı, \"Çocuğumuzun yardımlaşma paylaşma anlamında böyle bir çalışmasını destekledik. Hayırlı olsun inşallah böyle çalışmalar daha da artar.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kumbaranın görüntüsü

-Öğrenciler kumbaraya para atmaları

-Alınan tekerlekli sandalyenin görüntüsü

-Kumbarayı yapan öğrenci, annesi ve okul müdürü röp

Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Dinçer AKBİR-İZMİT-DHA