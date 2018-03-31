DHA YURT BÜLTENİ-3 

Trabzon Havalimanı pistinde deniz dalga erozyonu tehdidi

TÜRKİYE\'nin trafikler yönünde en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı pisti, deniz dalga erozyonu ve pist yamacı kitle kayma tehdidi altında olduğu iddia edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 2 bin 640 metre uzunluğundaki pistin batısından doğusuna doğru deniz dalga erozyonu ve pist yamacı kitle kayması tehdidi altında olduğunu belirterek tehlikeli jeolojik özelliğin giderilmesi gerektiğini açıkladı.

Hava trafiğine 1957 yılında açılan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Türkiye’nin trafikler yönünde en önemli havalimanları arasında yer alan 2 bin 640 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip pisti bulunan Trabzon Havalimanının deniz dalga erozyonu ve pist yamacı kitle kayma tehdidi altında olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, havalimanı pistinin batısından doğusuna doğru deniz dalga erozyonu ve pist yamacı kitle kayması tehdidi altında olduğunu belirterek tehlikeli jeolojik özelliğin giderilmesi gerektiğini açıkladı. Bektaş, \"Trabzon Havalimanı doğanın bize bahşettiği bir pist alanıdır. Geçmiş yıllarda nüfusun az olması şehrin küçük olması ihtiyacı karşılıyordu. Bugün ihtiyacı karşılayamayacak durumuna geldi. Ancak, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havaalanlarının yapılması ihtiyacı önemli bir şekilde azaltabilir. Belki o havaalanları faaliyete geçtikten sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapılıp burada deniz dolgusu yapılıp ikinci bir pistin durumu yeniden gündeme gelebilir. Ama bu oldukça uzun bir zaman alır. Bu zaman içerisinde biz pistin uçuş güvenliği sağlanmamız lazım.Mevcut pistin durumunu daha iyi hale getirmemiz lazım. Bu çalışmalarda pistin uçuş programını ertelemez ve etkilemez\" dedi.

\'HAVAALANI PİSTİNİN KORUNMASI GEREKİYOR\'

Trabzon Havalimanının bulunduğu yerin eski bir denizel taraça olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bektaş, şunları dedi: \"Denizel taraçadan kastımız şu; Karadeniz\'in 126 bin yıl önceki deniz tabanı bugün 28 metre yüksekliğe çıkmıştır. Bunun gibi Trabzon\'da 7 tane taraça var. Bu taraçaların oluşması bölgenin aktif tektoniği ve deniz seviyesinin alçalıp yükselmesiyle oluşmuştur. Başka bir deyişle havalimanı doğanın bize bahşettiği bir havaalanıdır. Bugün Ordu- Giresun ve yapımı süren Rize-Artvin Havaalanları deniz doldurularak elde edilmiş, milyonlarca maliyeti olan yapay havaalanlarıdır. Geçmişte, Trabzon Havalimanındaki pist bize gerekli hizmetleri verdi ancak bugün uçuşların oldukça fazla artması pistin genişletilmesi veya 2\'nci bir pistin oluşmasına gündem oluşturmuştur. Ancak biz burada taraçanın genişliğini ve boyunu düşünürsek böyle bir 2\'nci pistin deniz doldurulmadan yapılması olasılığı söz konusu değil. Buda zaman alan maliyetli bir iş.Dolayısıyla bu zaman zarfında mevcut havaalanı pistinin korunması gerekir\"

\'PİSTTE EROZYON SÖZ KONUSUDUR\'

Havalimanın üzerinde bulunduğu taraçanın jeolojik özellikleri uçuş güvenliğini tehdit eder hale geldiğini ifade eden Prof. Dr. Bektaş, \"Pistin en doğu ucu, en tehlikeli en riskli bölgedir. Bu alanda geçenlerde bir uçak kazası yaşandı, uçak pistten çıktı ve taraçanın denize bakan yamacında asılı kaldı. Bu kazada pilotaj hatası yada motor arızası yanı sıra bana göre pistin emniyet alanının dar olması da önemli bir neden olmuştur. Bunun en önemli nedeni de taraçanın Karadeniz\'in deniz erozyonundan muazzam şekilde etkilenmesidir. Karadeniz yılda 3 milimetre yükselmekte ve hırçın dalgalar özellikle kış aylarında taraçanın alt kısımlarını sürekli oymaktadır. Üstte asılı kalan malzemeler de gravite etkisiyle aşağıya doğru kaymakta, böylelikle piste doğru bir aşınma, bir erozyon söz konusudur. Buda pistin daralmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla bu bölgede yani pistin doğu kısmında muhakkak suretle Karadeniz\'in kıyı erozyonunu önleyici dalgakıranlar veya duvarların yapılması şarttır. Daha da batıya gittiğimizde pistin en batısında deformasyon yapıları yani kaymalar görünmüyor. Çünkü pistin en batısı Trabzonspor Tesisleri ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tesisleri arasında istinat duvarıyla örülmüştür. Dolayısıyla buralarda herhangi bir deformasyon yapıları yoktur. Ancak istinat duvarının hemen batısında güncel kayma olayları vardır.Bugün ki pistin uçuş güvenliğini sağlayabilmemiz için gerekli mühendislik önlemlerinin, kıyı erozyonu olsun, istinat duvarı çalışmaları olsun biran önce yapılması lazım gelmektedir\"

TRABZON HAVALİMANI

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı, Türkiye’nin trafikler yönünde en önemli havalimanları arasında yer alıyor. 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulun havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun \'ICAO\' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı\'ndan İstanbul- Ankara ve Adana’ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı\'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor.

UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI

Trabzon Havalimanı, Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı ‘Zeynep’ isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 14 Ocak Cumartesi saat 23.30 sıralarında iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tahliye edildi.Düştüğü yerden 4 gün sonra yapılan çalışma ile çıkarılan uçak havalimanında güvenli bir bölgeye çekildi.

HAVALİMANINDA ONARIM BAŞLATILDI

Trabzon Havalimanı\'nda, pist, apron ve taksi yolu sahalarının onarımına yönelik çalışma başlatıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'ndan 22 Mart\'ta yapılan açıklamaya göre, mevcut pist, 4 santimetre tıraşlanacak ardından tekrar 4 santimetre asfalt yeni aşınma tabakası ile kaplanacak. Onarımın yapılacağı tarih ve saatlerin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen yazılı açıklamada, şöyle denildi: \"Pist aydınlatma sistemi, CAT II kategorisine göre yenilenecek ve bir adet 400 metre kare büyüklüğünde regülatör binası ve 11 pist başında istinat duvarı yapılacaktır. Söz konusu çalışmaların havalimanının uçuş trafiğine kapatılmadan belli saatler arasında yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda onarımların yapılacağı tarih ve saatlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Trabzon havalimanı detayları

Uçakların iniş kalkışı

Pro. Dr. Osman Bektaş\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON- (DHA)

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Zonguldak\'ta meydana gelen kaza güvenlik kamerasında

ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Murat Ö. yönetimindeki 34 VS 4123 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüzce ana yola çıkan Serkan Y\'nin kullandığı 67 DB 984 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Murat Ö., Serkan Y., Neşe Ö. , Arda Ö. ve Nida Ö. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-Kaza anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)

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Ağıt yazdığı ilçeye 52 yıl sonra geldi

MUŞ\'un Varto ilçesinde 1966 yılında meydana gelen depremi radyoda dinleyen ve hemen ağıt yazan Aşık Binali Kılıç 52 yıl sonra konser vermek için ilçeye geldi.

Varto Kaylakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin Muş’un ilçesinin işgalden kurtuluşunun 100\'ncü yıl dönümü etkinlikleri için Aşıklar, Binali Kılıç, Ahmet Yıldırım, Yaşar Demir ve Muhsin Özen\'i davet etti. Törenler öncesi ilçedeki bir kafede Kaymakam Çetin ile bir araya gelen aşıklar kısa bir konser verdi. Konserin ardından aşık Binali Kılıç 19 Ağustos 1966 yılında Varto’da meydana gelen 2 bin 396 kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı 6.9 şiddetindeki depremi radyodan dinleyip, aynı gün yarım saat içinde ağıt yazdığını belirtti. 52 yıl sonra ilk defa Varto’ya geldiğini ifade eden Aşık Kılıç, yazdığı ağıtı bir kez daha okuyarak Vartoluları duygulandırdı.

Çekilen, yaşanan tüm dertlerin aşıkların derdi olduğunu söyleyen Kılıç, \"Aşık bir yerde açık yakaladığı veya eksiklik gördüğü zaman onu sazıyla sözüyle anlatır halkın dili olur. Bende Varto depremi için, o zamanlar şöyle bişey dile getirmiştim: 1966 Varto’nun haline bak, evler yer altında kaldı, Varto’nun haline bak, 6,9 vurdu harman misali savurdu. Birden bire hayat durdu. Varto’nun haline bir bak. Kim ne olduğun bilmedi. Taş üstüne taş kalmadı. 30 saniye olmadı Varto’nun haline bir bak. Bu zelzele ne yamandır tez yetişin el amandır. Dört yanımız toz dumandır. Varto’nun haline bir bak. Virane oldu haneler, yerle bir oldu binalar, Ağladı nice analar, Varto’nun haline bir bak. Böyle yazılmış yazılar, görünce yürekler sızılar. Enkaz Altında kuzular Varto’nun haline bir bak, ne yiğitler ne civanlar yaşamayanlar nasıl anlar. Doldu taştı kabristanlar Varto’nun haline bir bak. Kalmadı şehrin nişanı perişan etti vatanı, aldı gitti üç bin canı Varto’nun haline bir bak. Binali yazdı bir destan insanlar gülmüyor yastan. Ne bağ kaldı nede bostan Varto’nun haline bir bak haline bir bak. İşte Varto’nun halini böyle dile gitmiştim. Ağıtımı o zaman radyodan dinlediğim kadarıyla yazmıştım., Allah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Belediye binası

-İlçe merkezi

-Aşıkların atışması

-Aşık Kılıç\'ın yazdığı ağıtı okuması

-Aşık Binali Kılıç ile röp

-Kaymakam Mehmet Nuri Çetin\'in açıklaması

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

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Afgan işçilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı



AFYONKARAHİSAR\'ın İscehisar ilçesinde mermer fabrikasında çalışan Afganistanlı işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada Kheırollah N. (27) öldü, 3 kişi de yaralandı.

Seydiler beldesi Kızılkayalar mevkiinde bir mermer fabrikasında çalışan Afganistanlı 5 işçi arasında dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu işçilerden Shamsudin N. (25), kaldıkları işyerinin yemekhanesinde Kheırollah N., Kheyr Mohammad O. (24), Mohebullah A. (38) ve Hazrat Gol Y\'ye (27) bıçakla saldırdı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan işçilerden Kheırollah N., olay yerinden yaşamını yitirdi, diğer 3 işçi ise ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar\'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kheırollah N.\'nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından İscehisar Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Shamsudin N.\'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-

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