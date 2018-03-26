DHA YURT BÜLTENİ-3

Karayolları işçilerinden taşeron eylemi

TÜRK Yol-İş Sendikası İzmir Bölge Temsilciliği, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname\'ye (KHK) yönelik basın açıklaması yaparak, kapsam dışında kalan işçilerin de kadroya alınmalarını istedi.

Karayolları 2\'nci Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen Türk Yol-İş Sendikası üyeleri ve karayollarında çalışan işçiler, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili yayımlanan KHK ile kapsam dışında kalan çalışanların da kadroya alınmaları için basın açıklaması yaptı. Eyleme Türk Yol-İş Sendikası İzmir 1 No\'lu Şube Başkanı Coşkun İz ve yaklaşık 100 işçi katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Genel Sekreter Sadık Yıs, \"Karayolları Genel Müdürlüğü\'nde asıl işin bir parçası olan yol bakım ve yama hizmetleri karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri, anahtar teslimi olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti altında tünellerdeki HGS dahil her türlü işleri yapan işçilerin, KİT\'lerdeki taşeronların yanında çalışan işçilerin, köylere hizmet götürmek için kanunla kurulmuş köylere hizmet götürme birliklerinde çalışan işçilerin kapsam dışı bırakılmaları, özel idarelerde taşeron yanında çalışan işçilerin kadroya alınmamaları, işçi kardeşlerimizi hüsrana uğratmıştır. Taşeron işçilerin kadrolarına geçirildikleri kurumun yaptığı asıl işe göre Sosyal Güvenlik Kurumu\'nda tescil edilmiş olan dosyadan kuruma bildirmeleri yerine, kadroya geçecek her bir işçinin yaptığı işin koluna göre ayrı bir bağımsız işyeri tescil edilerek o dosyanın kuruma bildirilmesi endişe vericidir. Adil olmayan bu düzenlemelerin değiştirilerek tüm taşeron işçilerinin başlangıçta hükümetimiz tarafından açıklandığı gibi kapsama alınması, biz işçilerin başta sayın Cumhurbaşkanımızdan ve sayın Başbakanımız ve hükümetimizden beklentilerimizdir. İşçiler arasında ayrım yapılması bizde ve kamuoyunda Cumhurbaşkanımızın tam olarak bilgilendirilmediği kanaatini uyandırmıştır. Bizler Karayolları Genel Müdürlüğü’nde muvazaalı, yani kanuna karşı hileli olarak, asıl işin parçası olan anahtar teslimi işlerde taşeron yanında çalışan işçi arkadaşlarımızın kurumlarında kadroya geçirilmesini istiyoruz. Belediyelerde ve İl Özel İdareleri’nde kısmi süreli çalışan işçilerimizin çalışma sürelerinin 4 ay daha uzatılmasını talep ediyoruz\" dedi. Grup, açıklama ardından dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- İşçilerden görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

==============================================

Karayolları taşeron işçilerinden kadro beklentisi

Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde Karayolları 153\'üncü Şube Şefliği\'nde çalışan 50 taşeron işçisi, kadroya alınmalarını talep etti.

Karayolları Safranbolu 153\'üncü Şube Şefliği bahçesinde toplanan işçiler adına Yol-İş Sendikası işyeri baş temsilcisi Harun Topçakıl basın açıklaması yaptı. Topçakıl, 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında taşeronların çalıştırdığı işçilerin bir bölümünün kadroya alınmasının memnuniyet yarattığını söyledi. Topçakıl, söz konusu kararname ile Karayolları\'nda asıl işin bir parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri \'anahtar teslimi\' olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin kadroya alınmamasının ise kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Topçakıl işçilerin kadrolarını kavuşmayı umut ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu: \"Karayolları Genel Müdürlüğü\'nde muvazaalı yani kanuna karşı hileli olarak asıl işin bir parçası olan anahtar teslimi işlerde, taşeron yanında çalışan arkadaşlarımızın kurumlarında kadrolarına geçirilmesini, İl Özel İdareleri\'nde taşeron yanında çalışan işçilerin şirket marifetiyle değil, doğrudan kadroya alınmalarını, Belediyelerde ve İl Özel İdareleri\'nde kısmi süreli olarak 5 ay 29 gün çalışan işçilerimizin ise çalışma sürelerinin 4 ay uzatılmasını talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapan ve adil olmayan bu düzenlemeyi değiştireceklerini, tüm taşeron işçilerinin başlangıçta açıklandığı gibi kapsama alınıp kadrolarına kavuşacaklarını bekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın mağdur edilen bu işçileri de aileleriyle sevindireceklerine inanıyoruz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Toplanan işçiler

-Harun Topçakıl\'ın açıklaması

(03.42) Boyutu:(410 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

==============================================

Sokağa atılan yeni doğmuş bebeğin adını, \'Umut\' koydular

Adana\'da çıplak halde havlu içinde sokak bırakılmış erkek bebek bulundu. Mahalleli tarafından gözyaşları içinde giydirilen bebeğe vatandaşlar, \'Umut\' adını verdi.

Olay, Seyhan İlçesi Mestanzade Mahallesi\'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde sokakta top oynayan Ahmet Sır (12) iki ev arasındaki boşlukta ağlama sesi duydu. Küçük çocuk bebeği kedi sanarak yanına gitti. Küçük çocuk havluya sarılı bebeği görünce vatandaşlardan yardım istedi. Mahalle sakinlerinden Şefika Tanırgan (72), bebeği yerden alarak evine götürdü. Mahalle halkıda evlerinde olan elbiseleri bebeğe giydirdi. Bu sırada vatandandaşlar, bebeği bırakan anneye beddua ederek gözyaşı döktü. Hıçkırarak ağlayan Meryem Yuvanç, \"Allah kahretsin böyle anneyi. İnsanlar bir çocuk sahibi olmak için evlerini satıyorlar. Ben bu bebeğin kaderine ağlıyorum\" dedi. Evlerinin balkonlarına çıkanlarda yaşananları ağlayarak izledi.

\'UMUT\' BEBEK KOYDULAR

Daha sonra vatandaşlar bebeğe \'Umut\' adını verdikten sonra polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadesini aldı. Ekipler, siyah peçeli bir kadının havluya sarılı bebeği bırakıp hızla uzaklaştığını öğrendi. Gelen sağlık ekibi, \'Umut\' bebeği ambulansa bindirerek sağlık kontrölünden geçirdi. Burada ilk muayenesi yapılan bebek daha sonra hastaneye götürüldü. Polis bebeği bırakan annesi aranıyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Bebeğe sahip çıkan mahalle sakinlerinin konuşması

- Bebekten yakın görüntü

- Ağlayan kadının görüntüsü

- Bebeğin bulunduğu yerden görüntü

- Bebeğin polis kucağındayken görüntüsü

- Mahalle sakinlerinin konuşması

- Ambulansın görüntüsü

- Sağlık ekiplerinin bebeği ambulansa taşıması

- Bebeğin bulunduğu yerden görüntü

- Polis memurunun Umut bebek demesi

- Ambulans içerisinde sedyeye yatırılan bebeğin görüntüsü

- Mahalleliler ve ambulanstan genel görüntü

- Ambulansın gidişi

- Polis aracından görüntü

SÜRE: 04\'03\" BOYUT: 247 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

==============================================

43 ildeki FETÖ operasyonunda: 7 tutuklama



Konya\'da Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 43 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 kişiden 7\'si tutuklandı. İtirafçı olduğu belirtilen 58 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Konya il yöneticiliği yaptığı, örgüte üye olduğu, elaman temin ettiği, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından geçen 9 Mart günü sabah saatlerinde Konya merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin örgütte il- ilçe imamı, büyük-küçük bölge imamı, örgüt muhasebecisi, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldıkları ileri sürüldü. Şehir dışı talebe mesulünün, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine, okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrenim gördükleri şehre giderek örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenciyle 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu iddia edildi. Operasyon kapsamında 65 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7\'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 58 şüpheli ise itirafçı olup, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Haber:Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

===============================================

Hamam ve saunalara fuhuş baskını

Antalya\'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya\'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen hamam ve saunalara eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarılırken, 2 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki iki şüphelinin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Polis sauna içinde arama yaparken

-Masaj odalarının görüntüsü

-Gözaltına alınan şüphelilerin şubeden çıkışları

178 MB 01.37

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

==============================================

Tutkusu olduğu işte 6 yıldır tek başına çalışıyor

Samsun’da 35 yaşındaki kadın girişimci Tuğçe Özkaner, üniversiteden mezun olduktan sonra memleketi Samsun’da gelerek tutkusu olduğu endüstriyel ürün tasarımda 6 yıldır tek başına çalışarak firmalara hizmet veriyor.

Samsun’da kadın girişimci Tuğçe Özkaner (35), 2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde tutkusu olduğu Endüstriyel Ürün Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra ailesinin yanına yerleşti. Burada bir ofis açan Özkaner, 6 yıldır tek başına çalışarak firmalara endüstriyel ürün tasarımları, grafik tasarımları, logo tasarımları, kurumsal kimlik, ahşap ürün tasarımları, ahşap çocuk ürünleri, kanaviçeler, tablolar ve suluboya çalışmaları yapıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Ürün Tasarımı mezunu olduğunu belirten Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Tuğçe Özkaner (35), “Mezun olduktan sonra Samsun’da ailemin yanına gelip bir atölyeyi ofisim haline getirdim. Burada kadınlara atölye çalışmaları yaparak keyifli ürünler çıkartıp, güzel vakitler geçiriyoruz. Tasarım benim için bir tutku olduğu için ürün tasarımlarında daha çok ahşap üzerine yönelerek tasarımlar çıkartıyorum. Kendim başında durarak çizip, tasarlayıp, sanayideki ustam ile birlikte bunları nihai bir ürün haline getiriyoruz. Aynı zamanda grafik tasarımı üzerine hizmet veriyorum. Tek başıma kadınlarla birlikte atölye çalışmaları yapıyorum. Yaklaşık 6 senedir bu sektöre hizmet veriyorum. Çok sayıda ürün ve grafik tasarımları üzerine firmalarla çalışmalarım oldu” dedi.

Görüntü Dökümü-HD

--------------------------

- Tuğçe Özkaner’in ofisinde çalışması

- Yapılan işlerden detay

- Tuğçe Özkaner ile röportaj

(SÜRE: 02.38 DK.)-(BOYUT: 295 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

==============================================

Afrin\'de, Mehmetçikten türkü

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin Bölgesi\'ni PYD\'li teröristlerden temizlemek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklerden birinin, arındırılan bölgede silah arkadaşlarına bağlama çalıp, türkü söylemesi duygulandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük beğeni toplayan görüntülerde teröristlerden arındırılan köylerden birindeki evde, Mehmetçik, bağlama çalıp, türkü söylüyor. \'Yazın yağar kar başıma\' adlı türküyü söyleyip, bağlamayı ustalıkla çalan Mehmetçiği, diğer askerlerde dikkatli bir şekilde dinliyor. Türkünün sözleri ise şöyle; Felek ne derdin var ise/ Ben varım ya sal başıma/ Bıkmışım senin dünyandan/ Zaten gelir dar başıma/ Bırakmadın benim peşim/ Kurutmadın gözüm yaşın/ Neyinden korkayım kışın/ Yazın yağar kar başıma

Görüntü Dökümü

------------------------

- Bağlama çalıp türkü söyleyen asker

SÜRE:01\'50\" BOYUT:112 MB

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Kamera:ADANA,(DHA)