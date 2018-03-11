DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ÜNLÜ HAKİMİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren, Türkiye\'nin önemli davalarına bakan, emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz\'in (74) cenazesi, yarın Ordu\'da toprağa verilecek. Olayla ilgili motosiklet sürücüsü Mustafa B. (25), gözaltına alındı.Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz\'e, Mustafa B.’nin kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Karadeniz, ağır, motosikletten düşen sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz, ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Orhan Karadeniz, gece saatlerinde, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı motosiklet sürücüsü Mustafa B. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Mehmet Orhan Karadeniz\'in oğlu Emre Karadeniz ile Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bugün cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna geldi. Büyük üzüntü yaşayan Emre Karadeniz, açıklama yapmazken, Başsavcı Ramazan Solmaz ise sorulara yanıt verdi. Mehmet Orhan Karadeniz\'in ölümüyle ilgili Alanya Başsavcılığı\'nın adli takibi sürdürdüğünü belirten Solmaz, “Olay yeri görgü şahitleri, olay yerindeki kameralar ve MOBESE kameraları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Olayla ilgili 1 kişi gözaltında. Olayın meydana gelişi ve dolayısıyla ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsisi devam ediyor. Çok yönlü araştırmalarımız devam ediyor. İleride kamuoyu ile ilgili bilgi paylaşımı yapılacak\" dedi. Cenazenin bugün uçakla Ordu\'nun Altınordu ilçesine bağlı Oğmaca köyüne götürüleceğini kaydeden Başsavcı Solmaz, Mehmet Orhan Karadeniz\'in yarın öğle vakti defnedileceğini söyledi.

ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI

Mehmet Orhan Karadeniz, hakimlik mesleğinden 2008 yılında emekli oldu. Karadeniz, Demokrasi Partisi (DEP) eski milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi\'ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fetullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi\'ne saldırı davasına bakmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp morgu dış plan görüntü

- Bekleyen vatandaşların görüntüsü

- RÖP: Ramazan Solmaz (Antalya Cumhuriyet Başsavcısı)

- Ölen hakimin oğlunun görüntüsü (gözlüklü telefonla konuşan kişi)

- Cenazenin morgdan çıkışı

- Cenaze aracına konması

- Cenaze aracının havalimanına gidişi

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HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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2)BÜYÜKELÇİNİN KATİLİNE İZİN VEREN EMNİYET MÜDÜRÜNE FETÖ’DEN 30 YIL HAPİS İSTEMİ



RUSYA\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş\'ı, 15 Temmuz darbe girişiminin sabahında, 2 gün izin verip Ankara\'ya gönderen, dönemin Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kahraman Sezer\'in, darbeye teşebbüs suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Sezer\'in darbe girişiminin olduğu gece, emrindeki polislere darbeye direnilmemesi yönünde talimat verdiğini belirterek, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yaparken, Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Adrey Karlov suikastini gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş\'ı, darbe girişiminin henüz tam olarak bastırılmadığı 16 Temmuz sabahı, 2 gün izin vererek Ankara\'ya gönderen Kahraman Sezer\'in yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\' ve \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kahraman Sezer, tutuklu bulunduğu İskenderun T tipi Kapalı Cezaevi\'nden SEGBİS sistemi ile katıldı.

BYLOCK, EAGLE VE KAKAOTALK KULLANMIŞ

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, 3\'üncü sınıf Emniyet Müdürü olan sanığın, 672 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildiğini belirtti. Savcı, sanığın dijital materyalleri üzerinde, bylock, eagle, kakaotalk ve vpn uygulamalarına ait izlere rastlandığını bildirdi. Savcı, Sezer\'in FETÖ/PDY\'nin talimatı ile örgüt mensuplarının kullanması amacı ile oluşturulan Bylock ağına dahil olduğunun ve kullandığının teknik verilerle tespit edildiğini kaydetti.

Savcı, sanığın FETÖ/PDY ile organik bağ kurup, bu örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyetlerini ve eylemlerini benimsediğini kaydetti. Sezer\'in örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan savcı, sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğunun dosya kapsamı ile sabit olduğunu da ifade etti.

SAVCI: POLİSLERE \'DARBEYE DİRENMEYİN\' TALİMATI VERDİ

Sanığın, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016 gecesi, emri altındaki emniyet görevlilerine \'Bütün herkes personeli uyarsın. Kimse talimatsız bir şekilde hareket etmeyecek, fevri hareketlerde bulunmayacak. Benim emrim dışında kesinlikle talimatsız silah kullanılmayacak. Askerle çatışma ortamına girilmeyecek\" talimatı verdiğini belirten savcı, buna ilişkin tanık beyanları ve Whatsapp kayıtlarının bulunduğunu vurguladı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan sanığın, darbe girişiminin olduğu gece, emrindeki emniyet görevlilerine darbeye direnilmemesi yönünde talimat verdiğini belirten savcı, sanığın bu şekilde darbe girişimine yardım ettiğini vurguladı. Sanığın, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek\' suçunu işlediğini belirten savcı, Sezer\'in 22.5 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, Sezer\'in alması muhtemel ceza miktarı da dikkate alındığında kaçma ihtimalı bulunduğundan tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı söz hakkı verilen Sezer, hakkındaki iddiaları reddederek, \"Bugüne kadar hiç değinmediğim bir konuyu söylemek istiyorum. Ben mağduriyetimle hareket etmem, bugüne kadar da etmedim. Benim eşim psikiyatrik tedavi görmektedir. Eşimin can güvenliğinden endişe ediyorum. İlaçların dozajını artırmış. Ben 4 aydır ailemle görüşemiyorum. Ailemin yanında bulunmak istiyorum ve tahliyemi talep ederim\" dedi.

Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren Bylock sorgu tutanağına ilişkin somut delillerin bulunması nedeniyle Sezer\'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak üzere süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

KARLOV SUİKASTİNİ İŞLEYEN POLİSE İZİN VERMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yapan Kahraman Sezer, daha önce Ankara\'dan geçici görevle emrine atanan polis polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş\'a 16 Temmuz sabahı 2 günlük yıllık izin verdi. 16 Temmuz günü Ankara\'ya giden Altıntaş, daha sonra yeniden geçici görev yeri olan Diyarbakır\'a döndü. Geçiçi görevi bittikten sonra Ankara\'ya dönen, 19 Aralık 2016 tarihinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov\'u katıldığı bir sergide silahla öldüren Altıntaş, çatışmada öldürüldü.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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3)ULUDAĞ’DA HEM KIŞ HEM BAHAR

BEYAZ Cennet Uludağ’da tatilciler, baharı ve kışı bir arada yaşadılar. Hafta sonu güneşli bir günde Uludağ’a günübirlik gelen tatilciler, hem kayak yaptı, hem de güneşin tadını çıkardılar.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’a tatilciler bu hafta sonunda da akın etti. Birinci ve ikinci bölgedeki pistleri dolduran yüzlerce tatilci kayak yaparaak hafta sonunun tadını çıkardılar. Güneşli bir günle birlikte özel turlarla, kendi özel araçlarıyla veya teleferikle Uludağ’a gelen tatilciler ve Arap turistler baharı ve kışı bir arada yaşadılar. Pistlerin cıvıl cıvıl olduğu Uludağ’da işletmeciler, kar kalınlığının 145 santimetre olduğunu, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı tatilcilerin dağa akın ettiğini söylediler.

Bu kış yaşadıkları yerlerde kar görmediklerini belirten tatilciler, kar özlemini Uludağ’a gelerek giderdiklerini, zamanlarını kayak yaparak geçirdiklerini söylediler.Bazı tatilciler ise, birinci ve ikinci bölge arasında yürüyüş yaptılar. Özellikle Arap ülkelerinden gelen turistler, bir işletmenin bahçesine yapılan kar adamla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Kayak yapanlar

-Kardan adamla fotoğraf çektirenler

-Deteylar

3 dk 5 sn 346 mb

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-