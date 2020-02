DHA YURT BÜLTENİ-3

1)FETÖ\'NÜN YENİ YAPILANMASINA OPERASYON

MERSİN\'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında düzenlenen operasyonlara rağmen, FETÖ/PDY\'ye taraftar toplama ve para kazandırma yönünde yeniden yapılanmaya çalıştığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ üyesi 96 kişinin yakalandığını açıkladı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) -

2)KARDEŞİ İLE KAVGA ETTİ, TESLİM OLMAMAK İÇİN DİRENDİ

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, 2 kardeş kavga ederek birbirlerini bıçakladı. 46 yaşındaki İbrahim C. hastaneye kaldırılırken, 42 yaşındaki Ersin C. ise evine gitti. Teslim olmamak için direnen elindeki silahla balkona çıkan Ersin C. 5 saat süren çalışmalar sonunda ikna oldu. Dün akşam saatlerinde, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi\'nde İbrahim C. ile Ersin C. bilinmeyen bir nedenle kavga etti. İki kardeş birbirlerini bıçakladı. Boynundan ve sırtından bıçaklanan İbrahim C. olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalçasından bıçaklanan Ersin C. ise olay yerinden kaçarak Çayırova Akse Mahallesi Karasu Caddesi\'nde bulunan evine gitti. Polis, yalnız yaşayan Ersin C.\'nin evine gitti. Kapıyı açmayan Ersin C. elindeki silahla balkona çıkarak polislere teslim olmayacağını söyledi. Çelik yeleklerini giyen polisler evin etrafında beklerken, özel harekat polisleri de geldi. Polisin yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarının sonunda Ersin C. silahıyla birlikte teslim oldu. Ersin C. olay yerinde bekleyen 112 Acil ekibi tarafından tedavisi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA ELEMAN İHTİYACINI BU BÖLÜM KARŞILAYACAK

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde Türkiye\'de ilk defa \'Pastacılık ve Ekmekçilik Sanatları Bölümü\' açıldı. Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu\'nda (MYO) açılan bölüme önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci alımına başlanacak. Türkiye\'de Turizm Liselerinde bölümü olan ancak yüksekokulu bulunmayan Pastacılık ve Ekmekçilik Sanatları Bölümü ilk defa Kemer\'deki Göynük Mutfak Sanatları MYO\'da açıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kuruluşu birkaç gün önce resmen onaylanan bölüm sayesinde ülke genelindeki Turizm Liselerinin bu branşta eğitim gören sınıf öğrencileri için de yüksekokul eğitimi alma imkanı doğdu. Önümüzdeki dönemden itibaren öğrenci alımına başlanacak bölüm sayesinde turizm sektörünün ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

\'İLK DEFA BİZ AÇMIŞ OLDUK\'

Göynük Mutfak Sanatları MYO öğretim görevlisi Kahraman Köktürk, \"1950\'li yıllardan itibaren Türkiye\'de turizm hızla artmaya başladı. Günümüzde de pastanecilik ve pastane işletmeciliği önemli bir oranda yatırım imkanı sunuyor insanlara ve bu yatırım imkanlarında insanlar çok güzel mekanlar açıyor ama ara eleman noktasında sıkıntı yaşıyor. Türkiye\'de Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı şu anda Turizm Liselerinde pastacılık ve ekmekçilik üzerine okuyan 12\'nci sınıf öğrencileri var. Fakat bu öğrencilerin gidebileceği hiçbir yüksekokul yoktu. Türkiye\'de ilk defa böyle bir yüksekokulu biz açmış olduk. Turizmin başkenti olan Antalya\'da turizme ara eleman noktasında yeni bir bölüm kazandırdık\" dedi.

4)EROİNİ TOPRAĞA GÖMDÜ

ADANA\'da polisten kaçan uyuşturucusu satıcısı Fırat H. yakalanacağını anlayınca, üzerinde taşıdığı eroini toprağa gömdü. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Güven Timleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi\'nde uyuşturu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Polis baskınını fark eden zanlı, paketlenmiş haldeki 13.7 gram eroini toprağa gömerek kaçtı. Kısa sürede yakalanan zanlının üzerinden 350 lira para ele geçirildi. Gömülen eroin ise bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis, Fırat H.\'yü sorgulamak üzere emniyete götürdü.

5)OYUNCAK TABANCAYLA ÇALIŞTIĞI MARKETİN ŞUBESİNİ SOYMAYA KALKTI

ADANA\'da Selim A. (35), kaza yaptığı otomobilini tamir ettirmek için çalıştığı marketin başka bir şubesini oyuncak tabancayla soymak istedi. Başına motosiklet kaskı takan zanlı, para alamayınca bir çalışanın cep telefonunu alarak kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Karataş ilçesinde bulunun markette meydana geldi. İddiaya göre, Selim A., otomobiliyle hasarlı kaza yaptı. Kasko sigortası olmayınca yaklaşık 10 bin liralık kaza bedelini karşılayamayan Selim A., çalıştığı marketler zincirinin Karataş ilçesindeki şubesini soymaya karar verdi. İlçeye giden Selim A., kask ve oyuncak tabancayla markete girdi. Sistem odasına geçen saldırgan, market çalışanı Nilda B.\'nin cep telefonun alıp, başına eliyle vurup yaraladıktan sonra kasaya yöneldi. Diğer çalışanların çığlık atması üzerine korkan şüpheli, kasadan para alamayınca, \"Ben bir hata yaptım, pişmanım, çocuğum hasta olduğu için böyle bir şey yaptım. Kimseye bir şey söylemeyin \"diyerek kaçtı.

Olayın ardından market çalışanları polisi aradı.

1 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Gasp Büro Amirliği polisleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın kaçtığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler, mobese kameralarından aracın adım adım izledi. Otomobilin kent merkezindeki bir alışveriş merkezine geldiğini tespit edep polisler, zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Gasp ettiği cep telefonunun burada satmaya çalışan Selim A., ekipler tarafından 1 saat içerisinde yakalandı. Zanlının üst aramasını yapan polis, sırt çantası içinde eldiven, koli bandı, kask buldu. Gözaltına alınan şüpheli sorgusunda, \"Pişmanım\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

