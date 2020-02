DHA YURT BÜLTENİ-3

1)\'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 25\'İNCİ GÜN; 1439 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 25 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, 50\'yi aşkın köy ve belde güvenli hale getirilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu. TSK\'nın, Suriye\'nin Afrin kentinin, sınır güvenliğini tehdit eden PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerden arındırılması için 20 Ocak\'ta başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 25\'inci güne girildi. 72 savaş uçağının hava bombardımanıyla başlayan harekatta, TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, karadan çatışmalarla 50\'yi aşkın köy ve beldeyi terör örgütünden arındırdı. Coğrafi yapı ve hava koşulları nedeniyle zaman zaman yavaşlamasına rağmen harekat, TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından derinlik oluşturularak, sürdürülüyor. Ağır kayıplar veren teröristlerin kaybettikleri bölgelere yeniden sızma ve operasyona katılan güvenlik güçlerine saldırı girişiminde bulunduğu harekat kapsamında, sık sık sıcak çatışmalar yaşanıyor. Terör unsurlarının bulunduğu bölgeler de havadan ve karadan ateş altına alınıyor. TSK\'ya ait savaş uçakları, havadan; topçu bataryaları ise obüs ve çok namlulu roketatarlarla karadan teröristlerin barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını imha ediyor.

1439 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın son durumuna ilişkin bugün yapılan bilgilendirmede, 70 teröristin kara ve hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı. Harekatın başlatıldığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439 olduğu belirtilen açıklamada, \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 13 Şubat 2018 tarihinde, kara ve hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 olmuştur\" denildi.

2)BEYPAZAR\'INDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ

ANKARA\'nın Beypazarı ilçesinde 2 aile arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay, sabah saat 07.30 sıralarında ilçe merkezi Beytepe Mahallesi\'nde çıktı. Tarım işçisi doğu kökenli vatandaşların oturduğu mahalle iki aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 40 yaşındaki H.T. öldü. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis iki aile arasında çıkan kavgayı güçlükle önleyebildi. Mahallede polis ekiplerinin aldığı önlem sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(ÖZEL)

3)İŞİTME ENGELLİ İKİZ ATLETLER ÖLEN BABALARININ HAYALİ İÇİN ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

MERSİN\'de çiftçilikle uğraşan ailelerine yardım ederken babalarının teşviğiyle spora başlayan işitme engelli tek yumurta ikizi milli atletler Hasan ve Hüseyin Baydaş, 4 yıl önce ölen babalarının başarılı sporcu olma isteğini yerine getirmek için olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor. Mersin\'de çiftçilikle geçimini sağlayan Baydaş ailesinin 9 çocuğundan tek yumurta ikizi 24 yaşındaki Hasan ve Hüseyin, işitme engelli dünyaya geldi. Babaları Nuh Baydaş yönlendirmesiyle küçük yaşta futbol ve voleybola ilgi duyan Hasan ve Hüseyin kardeşler, tartan pistte antrenman yapan atletlerden etkilenerek, 16 yaşında atletizme başladı. Eğitim ile spor hayatından kalan zamanlarda tarlada çalışarak eilelerine yardımcı olan Hasan ve Hüseyin kardeşlere en büyük, destek babalarından geldi. Babasının teşviki ve maddi, manevi desteğiyle yarışlara katılan ikiz atletler, atletizmdeki ilk yıllarında Türkiye şampiyonluğunu kazanıp, milli takıma seçildi. 8 yıldır İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı\'nda önemli başarılar elde eden ikiz atletler, ailelerinin gururu oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYORLAR

Milli takımda 4x400 bayrak yarışı takımında yer alan Hasan ve Hüseyin Baydaş, ay yıldızlı formayla Avrupa ikinciliği, dünya ve olimpiyat üçüncülüğü elde etti. Belarus\'ta düzenlenecek Atletizm Avrupa Salon Şampiyonası\'na Antalya\'da hazırlanan İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı\'nın kampında yer alan Hasan ve Hüseyin kardeşler, şampiyonada milli formayla madalya kazanmak istediklerini anlattı.

İşitme Engelliler Milli Takım kampında baş antrenör Salih Öztürk gözetiminde şampiyonaya hazırlanan Hasan ve Hüseyin kardeşler, hedeflerini şöyle anlattı:

\"Avrupa Salon Şampiyonası\'nda milli takımla madalya kazanmak istiyoruz. 2019\'da Avrupa Açık Pist Şampiyonası, 2020\'de dünya şampiyonasında madalya hedefliyoruz. En büyük hedefimiz olimpiyatta milli takımımızla madalya kazanmak. Milli takımın başarılarına katkı sağlamak istiyoruz.\"

Başarılı atlet olmalarında 4 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden babalarının önemi olduğunu aktaran ikiz atletler, şunları söyledi:

\"Samsun\'da düzenlenen Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesinde babamız kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Onun ölümü bizi çok üzdü. O bize küçük yaştan itibaren destek verirdi. Bizi yarışlara götürür ve desteklerdi. Samsun\'da babamız için koşmuştuk. Formamızın içerisine babamızın fotoğrafını koşmuştuk. Bayrak yarışında milli takım olarak üçüncü olduk ve koşu sonrası sevincimizi babamızın fotoğrafıyla yaşadık. Bizim için gurur vericiydi. Bundan sonraki yarışlarda babamız için koşacağız. Babamız bizim başarılı, şampiyon sporcular olmamızı isterdi, onun için çok çalışacağız.\"

4)3 AYLIK \'ŞİLA\'NIN YUTTUĞU TOP, AMELİYATLA ÇIKARTILDI

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde 3 aylık Rottweiler cinsi \'Şila\' isimli dişi köpeğin oyun oynarken yuttuğu top, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla midesinden çıkartıldı. Keşan\'da, Yenimescit Mahallesi\'nde yaşayan İlksen Alamur, evinde baktığı 3 aylık Rottweiler cinsi \'Şila\' isimli dişi köpeğin yemek yemediğini ve tuvaletini yapamadığını fark ederek, köpeği veterinere götürdü. Yapılan muayenede \'Şila\'nın midesinde 3 santimetre çapında plastik top olduğu belirlendi. Yavru köpeğin yuttuğu top, Veteriner Hekim Yener Eker tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren başarılı bir operasyonla midesinden çıkartıldı. Veteriner kliniğinde 3 gün müşahedede kalan \'Şila\' sağlığına kavuşarak, sahibine teslim edildi. Veteriner Hekimi Yener Eker, \'Şila\'nın kliniğe iştahsızlık ve tuvaletini yapamadığı şikayetiyle getirildiğini belirterek, \"Sahibinden de bilgi alarak, top yutmuş olabileceğini düşündük. Yaptığımız muayenede de top yuttuğunu tespit ettik. Acilen ameliyata aldık ve midesinden 3 santimetre çapında bir oyun topu çıkardık. Başarılı bir operasyonla çıkardık. Sağlığına kavuştu ve taburcu ettik. Yavru köpeklerin yutabilecekleri boyuttaki şeylerle oynaması doğru değil. Dişleri kaşınıyor, ısırmaya çalışıyorlar ve ısırırken de yutabiliyorlar. Sivriyse bağırsaklarda yırtılmalara yol açabiliyor. Sahiplerinin dikkatli olmaları gerekiyor\" dedi.

İLKSEN ALAMUR: \'SAĞLIĞI YERİNDE\'

İlksen Alamur ise eşinin bahçeye saldığı \'Şila\'nın çocuklarla oynarken topu yuttuğunu ifade ederek, şöyle konuştu: \"Oynarken bir anda topu yutmuş. 2-3 gün tuvaletini yapamadı, yemek yemedi. Bende veteriner kliniğine götürdüm. Röntgen çektiler ama plastik olduğu için top görünmedi. Muayeneden sonra ameliyata aldılar. Topu çıkardılar. Şu anda iyi, sağlığı yerinde. Evimize getirdik ve besliyoruz\"

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan ve ilk kez bahçeye çıkartılan \'Şila\' ise çocuklarla ve basketbol topuyla oynayarak, doyasıya eğlendi.

5)BURSALI BEŞİZLER DOĞUM GÜNLERİNDE AFRİN\'DEKİ MEHMETCİK\'E BÖYLE DESTEK VERDİ

BURSA\'da Hatice ve Fatih Yılmaz çiftinin, iki yıl önce dünyaya gelen beşizleri 2 yaşını doldurdu. Minikler için evde doğum günü partisi düzenleyen aile, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için ön ve arkasında \"Mehmetcik Benim Adım\" yazılı kamufulaş giyrdirdi. Ağrı\'da 10 yıl önce evlenen ve 5 yıl boyunca çocukları olmayan Hatice - Fatih Yılmaz çiftinin, tedavi ile 5 yıl önce \'Ecrin\' adını verdikleri kızları dünyaya geldi. İkinci kez çocuk sahibi olmak için hamile kalan Hatice Yılmaz\'a, Ağrı\'da muayene oldukları doktorları beşiz bebeklerinin olacağını söyleyip, riskli olan doğum için Ağrı\'da böyle bir hastanenin bulunmadığını belirtip daha donanımlı bir hastanede doğum yapmalarını önerdi. Bunun üzerine akrabalarının yaşadığı Bursa\'ya gelen Yılmaz çiftinin, 12 Şubat 2016 gece yarısı erken doğum ile sağlıklı olarak, Tenzile, Hira Nur, Havva, Rabia ve Berfin adı verilen 5 kız bebekleri dünyaya geldi.y

Bursa\'da yaşıyan Yılmaz çiftinin 5\'in bebekleri 2 yaşını dodurdu. Minikler için evde doğum günü partisi düzenleyen aile, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için beşizlerine mehmetçiğin kamuflajını giydirdi. Beşizler, giydikleri önünde ve arkasında \"Mehmetcik Benim Adım\" yazılı kamufulaş ile doğum günü pastasını kestiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nde oto elektrikcisi olarak taşeron çalıştığını söyleyen Baba Fatih Yılmaz, \"Öncelikle Rabbime şükürler olsun bize 5 tane güzel bir melek nasip etti. Bir de ablaları vardı, 6 tane meleğim var. Beşizlerim 2 yaşına bastılar. Çok mutluyuz. Bizim için en güzel mutluluk sağlıklı olmaları. Tabi ki zorlukları oluyor. bir çocuk büyütmek ayrı, 5 tane büyütmek ayrı. Büyümelerinde yaşadığımız zorlukları böyle güzel günlerini kutladığımız zaman unutuyoruz. Biz doğum günümüzde şuan Afrin\'de görev yapan mehmetçiklerimize moral ve destek olsun diye kamuflaj giydirdik. İnşallah askerilerimizin hepsi burnu kanamadan yuvalarına dönerler.\" diye konuştu.

Beşizleri büyütmenin hem maddi hem manevi zorlukları olduğunu belirten Baba Yılmaz beşizlerin büyümesinin masraflı olduğunu söyleyip, \"mama ihtiyaçlarını büyükşehir karşılıyordu. Şimdi mamadan kesildiler. Yalnız bez sorunları devam ediyor. Bunuda ben gideriyorum\" dedi.

Hatice Yılmaz ise beşiz bebek büyütmenin çok zor oldğunu belirtip, \"Yoruluyorum ama onlarla ilgilenmekten büyük mutluluk duyuyorum\" dedi

6)FİLM PLATOSU DEĞİL YANGIN İSTASYONU

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, itfaiye erlerinin eğitimi için film setlerini aratmayan bir istasyon kurdu. 3 katlı dizayn edilen betonarme binanın her katında birbirinden farklı yangınlara müdahale eden ateş savaşçıları, beklenmedik durumlara karşı deneyim kazanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Buca Toros\'ta bulunan Çok Amaçlı Yangın Eğitim İstasyonu, film setlerini aratmayan görüntülere tanıklık ediyor. İtfaiye erlerine yangın çeşitlerine yönelik teknik ve uygulamalı eğitim olanakları sağlayan istasyon sayesinde İzmir İtfaiyesi, yangınlara karşı Türkiye\'ye örnek bir yöntemle hazırlanıyor. 3 katlı olarak dizayn edilen betonarme binanın her katında ateş savaşçıları birbirinden farklı yangına müdahale ediyor. Türkiye\'de ilk olma özelliğini koruyan tesisten, kurulduğu 2017 yılından itibaren ülkenin farklı illerinden gelen toplam 73 bin 196 itfaiyeci, işyeri hekimi, eğitimci, kamu kurumu temsilcisi, öğrenci ve gönüllü yararlandı. Gerçek yangın türlerinin tasarlandığı Çok Amaçlı Yangın Eğitim İstasyonu\'nda araç, koltuk, raf ve mutfak yangınlarıyla birlikte gaz ve endüstriyel yangınlar ile itfaiyecilerin hiç karşılaşmak istemedikleri oldukça büyük tehlike ve risk barındıran yangın tipleri simüle ediliyor. Böylece itfaiyeciler, alandaki eğitimler sayesinde birçok yangın çeşidiyle karşı karşıya kalıyor. İtfaiye erlerinin güvenliklerinin de en üst seviyede tutulduğu binada, basınç sensorlarıyla bina kontrol edilerek yangın simülasyonları emniyetli ve güvenli bir şekilde sağlanıyor. Gaz sensorları ise gaz seviyesinin yükseldiği anlarda bu durumu algılıyor ve insan müdahalesine bile gerek kalmadan otomasyon devreye giriyor, güvenlik havalandırmaları açılıyor.

ÇİFTE EMNİYET

İtfaiye erlerinin eğitimi ve can güvenliği açısından kritik önem taşıyan binaya, el kumanda cihazıyla da dışarıdan müdahale edilebiliyor. Yangının başlatılması, ışıkların kontrolü ve arama kurtarma bölümündeki duman havalandırması hem el kumanda cihazından hem de bilgisayar üzerindeki operatör yardımıyla yapılabiliyor. El kumanda cihazında bulunan pim sayesinde ise itfaiye erleriyle ilgili bir risk görüldüğünde emniyet sistemleri devreye giriyor ve istenmeyen durumların önüne geçiliyor.

7)BAŞKALE\'DE KAR YAĞIŞI

VAN\'ın Başkale ilçesinde bir süredir devam eden güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Başkale ilçesinde, bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak ve güneşli hava, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar yağışı ilçede karpostallık görüntüler oluştururken, kar yağışına hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde, kar temizleme çalışması başlattı.

8)DOĞUMDAN SONRA KİLO ALINCA YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

DÜZCE\'de, 10 yıl önce doğum yapmasının ardından hızla kilo alarak 186 kiloya ulaşan 3 çocuk annesi Zülfiye Baltürk, yürüyemez hale geldi. 7 yıldır yatağa bağımlı hale gelen Zülfiye Baltürk, tedavisi için imkanlarının olmadığını söyledi.

Düzce Cumhuriyet Mahallesi\'nde oturan Zülfiye Baltürk, 10 yıl önce doğum yaptıktan sonra kilo almaya başladı. Zülfiye Baltürk kilo alınca 7 yıldır yatağa bağımlı hale geldi. Hareketsizlikten dolayı kilo almaya devam eden Zülfiye Bültürk 186 kiloya ulaştı. Zülfiye Baltürk ayrıca kiloya bağlı olarak birçok hastalıkla da boğuşmak zorunda kalıyor. Zülfiye Baltürk yerinden kalkamadığı için sıkıntılarının her geçen gün arttığını gözyaşları içinde anlatarak, \"Doğumdan sonra ben kilo almaya başladım. Kilo daha sonra belime vurdu ve fıtık yaptı. Daha sonra diz kapaklarımın sıvısı bitti. Kalp var, yüksek tansiyon var. 7 seneden bu yana yatıyorum. Eşim bakıyor. Gittiğimiz hastaneler bizi geri gönderiyorlar. Bizimle ilgilenmiyorlar, tedavi etmiyorlar. Bizden büyük rakamlar istiyorlar. Bizim gücümüz yok. Tedavisi var ama bizim imkanımız yok. Bizden 120 bin lira istiyorlar. Tüm psikolojim bozuldu. Evime hasretim, kapıma hasretim, komşuma hasretim. Hiçbir yere gidemiyorum. 24 saat evdeyim. Artık eşimin de psikolojisi bozuldu. Sinir sistemimiz artık iyice yıprandı. Allah razı olsun eşim bakıyor, ancak o da bunaldı, o da bıktı. Nereye kadar sürecek bilmiyorum?\" dedi.

Son 7 yıldır yatağa bağımlı eşine bakan, her türlü ihtiyacını karşılayan 65 yaşında ki Ali Baltürk\'ün tek isteği ise eşinin bir an önce sağlığına kavuşması. Eşinin kilo almaya devam ettiğini belirten Ali Baltürk, \"Eşim 7 senedir yatıyor. Ayaklarında problemler var. Diz kapaklarında ki sıvılar bitmiş. Kilo almaya devam ediyor. Hastaneye yatırıyoruz, değişen bir şey yok. 7 senedir bakıyorum. Bütün işleri ile ben ilgileniyorum. 3 erkek çocuğumuz var. Çok zor oluyor. Sabaha kadar uyku uyuyamıyoruz. Ağrıları oluyor. Tedavisi mümkün ancak, 120 bin lira istiyorlar. Buradan yürür çıkar diyorlar ama imkanımız yok tedavi ettiremiyoruz. Eşimin tedavisi ile ilgili CİMER\'e başvurumuz oldu. Valilik bir ekip gönderdi. Bir kez geldiler bir daha aramadılar\" diye konuştu.

9)112\'YE ÇAĞRILARIN YÜZDE 62\'Sİ ASILSIZ

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, 2017 yılında Burdur Acil Çağrı Merkezi\'ne gelen ihbarların yüzde 62\'sinin asılsız olduğunu söyledi.

Vali Şerif Yılmaz, Avrupa 112 Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı\'nda açılan standı ziyaret etti. Vali Yılmaz burada yaptığı açıklamada, kentte 2017 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yapılan ihbarlara ilişkin bilgi verirken, 112\'ye yapılan ihbarların yüzde 62\'sinin asılsız çıktığını söyledi. Vali Yılmaz, Burdur\'da 2014 yılında 284 bin 473 çağrıdan 215 bin 129\'unun, 2015 yılında 326 bin 935 çağrıdan 243 bin 656\'sının, 2016 yılında 315 bin 440 çağrıdan 209 bin 86\'sının, 2017 yılında ise 337 bin 73 çağrıdan 211 bin 417\'sinin asılsız çıktığını vurguladı.

Burdur 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne 2014\'te yüzde 76, 2015\'te yüzde 75, 2016\'da yüzde 66, 2017\'de ise yüzde 62 oranında asılsız çağrı geldiğini açıklayan Vali Yılmaz, \"Çağrı alıcıları ihtiyaç olanlar çevirsinler. Burası adres sorma, danışma birimi değil. Lüzumsuz yere meşgul edilmemesi gerekiyor. Acil olaylara müdahale edilmesi gereken zaman belki bu şekilde engelleniyor\" dedi.

Emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve orman için ihbarların 112 aracılığıyla alındığını hatırlatan Vali Yılmaz, \"112\'nin tek numaraya geçtiğinden haberi olmayan vatandaşımız olabilir. Bunları bilgilendirmek amacıyla stant kurarak farkındalık oluşturuyoruz. Bazı vatandaşımız 112\'yi sadece acil sağlık hizmetlerinde aranan numara olarak düşünüyor. Buradan tüm vatandaşımıza yeniden hatırlatmak istiyorum. Emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, orman ve itfaiye için 112\'yi arayarak ulaşabilirler. Çağrı alıcı arkadaşlarımız ilk muhatap olacak kişidir, daha sonra ilgili olayın özelliği ve hangi kurumun müdahale etmesi gerektiği değerlendirilerek yönlendiriliyor. Adres bilgileri alınırken daha sağlıklı bilgi alınıp yanlış yönlendirmeyi engellemek amaçlanıyor\" diye konuştu.

Vali Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi uygulamasına ilk geçen illerden birisinin Burdur olduğunu ve başarıyla hizmetin sürdürüldüğünü de kaydederek, \"Görevli arkadaşlarımız gün boyu Cumhuriyet Meydanı\'nda standı açık tutarak vatandaşı bilgilendiriyor, 112\'nin tanıtımını yapıyor\" dedi.

Stantta gün boyu vatandaşa 112\'yi tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

10)ŞÜPHELİ ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI

ISPARTA\'da fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı.

Isparta merkez Halıkent Mahallesi Ayazmana Yolu üzerindeki kaldırıma bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis olay yerini yaya ve araç geçişine kapattı. Daha sonra çağrılan özel bomba imha ekipleri valizi fünye yardımıyla patlattı. Patlatılan valizin içinden kıyafetler çıktı.

