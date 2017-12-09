DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BOLU\'DA YOĞUN SİS

BOLU\'da, sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Kent merkezinde sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu. Sis, kent merkezinde yoğunlaştı. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, yoğun sis ile karşılaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu kentin üzerine çöken sis güzel görüntüler oluşturdu. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı geçişlerinde ise sis etkili olmadı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Siste ilerleyen araçlar

-Kent merkezinde vatandaşların görüntüsü

-Detaylar

Süre: (01.13) Boyut: (74.3 MB)

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK- BOLU, (DHA) -

=============================================================

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)PKK OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA



ADANA\'da terör örgütü PKK\'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım\'da bombalı eylem yapmak için hazırlık yaparken yakalanıp tutuklanan PKK\'lı olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Savaş D. ile üniversite öğrencisi, 22 yaşındaki Yakup B.\'ye yardım ve yataklık eden 2\'si üniversite öğrencisi 10 şüpheli daha tutuklandı. Terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosunda bombalı eğitim alan sözde Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden sorumlu Savaş D. ve Mersin\'den sorumlu Yakup B., bombalı terör eylemi yapmak için Adana\'da geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri MİT ile yaptığı ortak operasyonda 2 PKK\'lıyı 30 Kasım\'da yakaladı. 2 teröristin İstanbul\'da düdüklü tencere içerisine hazırlanan bombada ve Diyarbakır\'da 25 kiloluk 4 çuvalda ele geçirilen sodyum klorat maddesinde parmak izlerinin buldu. Sorgulanan şüpheliler tutuklandı.

32 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturmayı genişleten polis, PKK/KCK\'ya yönelik, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman\'da düzenlediği operasyonda tutuklanan teröristlere yardım ve yataklık ettiğini belirlediği 13\'ü kadın 32\'yi yakaladı. Gözaltına alınanların arasında öğrencilerin olduğu bu kişilerin ünversitelerde karışıklık çıkaracağı, düzenleyecekleri korsan gösterilerle de eylem yapmaya hazırlandıkları bildirildi. Yakalanan, 23 yaşındaki Sibel Uyansız\'ın Diyarbakırda özel bir hastanede hemşirelik yaptığı, 24 yaşındaki Zubeyde Küçüker\'in Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu, 22 yaşındaki Nadiye Acen\'in Anadolu Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 25 yaşındaki Dicle Akdeniz\'in ise Dicle Üniversitesi İnşaat Mühedisliği son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Sorguları tamamlanan zanlılardan 2\'si üniversiteli 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi önündeki çevik kuvvet ekibinin kalabalık görüntüleri

***ARŞİV***

- PKK\'lı Savaş D. ile Yakup B.\'nin Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Operasyondan görüntüler

SÜRE:05\'40\" BOYUT:346 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

===============================================

3)KATİL ZANLISI: EMİNE İÇİN HERKESİ ÖLDÜRÜRÜM



ADANA’da birlikte olduğu 34 yaşındaki Emine T.\'nin eski sevgilisi 41 yaşındaki Serdar Ağırağaç\'ı, genç kadının eski kocası ile öldüren 2 çocuk babası Nihat Yıldırım, \"Emine, benim herşeyim, onun için herşeyi yaparım. Bilsem eski kocası Osman\'ı da öldürürdüm\" dedi.

Olay, 4 Aralık\'ta merkez Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi 10040 Sokak\'ta bulunan bir narenciye bahçesi yakınında meydana geldi. Gece sokakta yerde hareketsiz kanlar içinde yatan biri görünce polise bilgi verildi. Sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin baş ve boynundan tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Cesedin Serdar Ağırağaç\'a ait olduğu saptandı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ağırağaç\'ın ayrıldığı sevgilisi Emine T.\'yi incelemeye aldı. Bir işyerinde yönetici asistanı olarak çalışan Emine T.\'nin 17 yıl önce perdeci, 41 yaşındaki Osman Ç. ile evlendiğini, bu birliktelikten 1 kız ve 1 erkek çocuğu olduğunu tespit etti. Ekonomik sorunlar nedeniyle 5 yıl önce eşinden boşanan Emine T.\'nin, şans oyunları bayii Serdar Ağırağaç ile tanıştığını ve nikahsız olarak onunla yaşamaya başladığını belirleyen polis soruşturmayı genişletti. Bir süre sonra Ağırağaç\'tan ayrılan Emine T., bu kez sosyal medya üzerinden tanıştığı 2 çocuk babası Nihat Yıldırım\'la aşk yaşamaya başladı.

ANLATIP YARDIM İSTEDİ

İddiaya göre, terk edilmeyi hazmedemeyen Ağırağaç, Emine T.\'ye, \"Dön yoksa, seni ve çocuklarını öldürürüm\" dedi. Çocuklarına zarar geleceğinden korkan Emine T., durumu eski eşi Osman Ç. ile beraber yaşadığı Nihat Yıldırım\'a anlattı. Yeni sevgilisi Yıldırım\'a, eski sevgilisi Ağırağaç\'ı ağabeyi olarak tanıtıp kendini ölümle tehdit ettiğini belirterek yardım istedi. Bunun üzerine eski koca ile yeni sevgili, eski sevgilinin peşine düştü. Kısa süre sonra Osman Ç., beraberindeki 23 yaşındaki İhsan B., 26 yaşındaki Gökhan K. ile Ağırağaç\'ı buldu. Eski koca daha sonra, Nihat Yıldırım\'ı arayarak \"Serdar elimizde\" dedi. Bunun üzerine Yıldırım, Ağırağaç\'ı Hadırlı Mahallesi\'ndeki adrese getirmesini istedi. Verilen adrese getirilen Serdar Ağırağaç, Yıldırım ve Abdülhalim A. tarafından dövüldü. Zanlıların elinden kaçmaya çalışan Ağırağaç, Yıldırım tarafından boynundan ve başından tabancayla vurularak öldürüldükten sonra boş araziye atıldı.

YAKALANDILAR

Emine T. ve Nihat Yıldırım ile birlikte 7 kişi gözaltına alınırken, eski koca Osman Ç. kayıplara karıştı. Sorguya alınan Emine T. sorgusunda, şunları anlattı:

\"Serdar tekrar benimle birlikte olmak istiyordu. Kabul etmedim. Beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Durumu boşandığım eşime ve şu an birlikte yaşadığım Nihat\'a anlattım.\"

Cinayet zanlısı Nihat Yıldırım ise, \"Emine, ölen Serdar\'ı bana ağabeyi olarak tanıttı. Yaptığım araştırmada benden önceki sevgilisi olduğunu, Emine\'yi tehdit ettiğini öğrendim. Boşandığı eşi Osman, Serdar\'ı bulunca bana getirdi. Tartıştık ve kaçmaya çalışınca vurdum. Emine benim her şeyim, onun için herşeyi yapardım. Eski kocası Osman\'ı da öldürürdüm\" dedi.

Adliyeye sevk edilen Nihat Yıldırım tutuklanırken, Emine T.\'ye ev hapsi verildi. Gözaltındaki diğer 5 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Gözaltına alınan şahısların, sağlık kontrolüne getirilmesi

- Emine Tunç\'un görüntüsü

- Adli Tıp Birimi\'nin dış görüntüsü

SÜRE:01\'56\" BOYUT:118 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA ,(DHA)

============================================================

4)HALUK LEVENT, TRUMP’IN KARARINA DİYARBAKIR’DAN, \"FİLİSTİN\" ŞARKISIYLA YANIT VERDİ

DİYARBAKIR’da hayranlarıyla dün akşam bir salonda verdiği konserde buluşan ünlü sanatçı Haluk Levent, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak gördüğünü açıklayan ABD Başkanı Donald Trump\'a, arapça söylediği \"Filistin\" adlı parçasıyla yanıt vererek, \"Dünyayı gittikçe daha da berbat hale getirmek isteyen ABD Başkanı Trump’a karşı Filistin halkının onurlu duruşu ve davranışına bu şarkıyı armağan ediyorum\" dedi. Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki bir AVM\'de dün akşam verdiği konserle hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Haluk Levent, şarkılarıyla dinleyenleri coştururken, bazen de yaptığı konuşmalarla Diyarbakırlılar\'ın duygularına tercüman oldu. Birbirinden güzel eserlerini seslendiren Levent’e hayranları da büyük bir coşkuyla eşlik etti. ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü \"İsrail\'in başkenti\" olarak gördüğünü yönündeki açıklamasına tepki olarak, \"Filistin\" parçasına Arapça olarak okuyan duyarlı sanatçı Haluk Levent, şarkılarının arasında yaptığı konuşmada, \"Dünyayı gittikçe daha da berbat hale getirmek isteyen ABD Başkanı Trump’a karşı Filistin halkının onurlu duruşu ve davranışına bu şarkıyı armağan ediyorum\" demesi, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Konser alanı

-Haluk Levent’in sahneye çıkması

-Levent’in şarkıları

-Levent’in Filistin isimli eseri ve konuşması

-Konsere katılanlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-

=========================================================