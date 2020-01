DHA YURT BÜLTENİ-3 

Aliağa\'da annelerini öldüren kız kardeşlerin cezalarını Yargıtay onadı



İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, anneleri 39 yaşındaki Gülseren Süngü\'yü elektroşok cihazıyla bayıltıp 24 yerinden bıçaklayarak öldürmek suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilen 22 yaşındaki Şeyda P. ile 10 yıl hapis cezası verilen 20 yaşındaki Beyza P.\'nin cezasının Yargıtay tarafından bozulması ardından yerel mahkeme, verdiği kararda direndi. Kızların avukatlarının yaptığı itirazı görüşen Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bulup onayınca, yeniden yargılama umudu bulunan kız kardeşlerin özgürlük hayalleri de bitti.

Aliağa 525 Sokak\'taki evde 13 Eylül 2013 tarihinde meydana gelen olayda, eşinden boşandıktan sonra 2 kızı ile birlikte yaşayan ve birahanede garson Gülseren Süngü\'nün cesedi, eve gelen minibüs şoförü erkek arkadaşı E.Ş. tarafından bulundu. Polisin ifadelerine başvurduğu Süngü\'nün kızları Şeyda P. ve Beyza P., annelerinin sabah saatlerinde kendilerine para verip, \'İzmir\'e gezmeye gidin\' dediğini, bu nedenle evde olmadıklarını söyledi. Çelişkili ifade veren kızkardeşlerden birisinin ayaklarındaki kan izinden şüphelenen polisin ayrı ayrı yaptığı sorgu sonrasında annelerini öldürdükleri ortaya çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde 2 yıllık Muhasebe Bölümü\'nü kazanan Şeyda P.\'nin, okulunu yarım bırakıp kaydını dondurduktan sonra döndüğü Aliağa\'da sık sık annesi Gülseren Süngü\'yle eve erkek getirdiği için kavga ettiği belirlendi. Olay günü de birahanede çalışan anneleriyle konuşup eve erkek getirmemesi yönünde söz alan kız kardeşlerin, kontrol amacıyla saat 06.00 sıralarında uyanarak annelerinin yanına gittikleri tespit edildi. Kızlarının kendisini kontrol etmelerine sinirlenen Gülseren Süngü\'nün, kavga sırasında kızları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan kız kardeşlere, üst sınırdan tahrik indirimi uyguladı, abla Şeyda P.\'ye 20, Beyza P.\'ye ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay\'a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kız kardeşlerin aldığı cezayı çok buldu. Savcılığın bu görüşüne uymayan Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, farklı bir karara imza attı. Bu yönde bir talep olmamasına rağmen, kurbanın anne ve kadın olmasından dolayı, Aile ve Sosyal Bakanlığı\'ndan görüşünün sorulmasına karar verilip, dosya yerel mahkemeye gönderildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da, katil zanlısı kız kardeşlere \'haksız tahrik\' ile \'iyi hal indirimlerinin\' fazla uygulandığını, bu nedenle az ceza verildiğini öne sürdü.

CEZALAR DEĞİŞMEDİ, YARGITAY ONADI

Kız kardeşleri yeniden yargılayan Karşıyaka 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Şeyda P.\'ye önce, \'Annesini kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Suçu haksız tahrik altında işlediği kanaatine varıldığından ceza 24 yıla, duruşmadaki iyi hali, yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek de 20 yıl hapse indirildi. Sanık Beyza P.\'ye annesini kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Yine suçu haksız tahrik altında işlediği kanaatiniyle ceza önce 24 yıl, olay tarihinde yaşının 18\'den küçük olmasından dolayı da 12 yıl hapse indirildi. Beyza P.\'nin duruşmalardaki iyi hali ve yargılama sürecindeki davranışları lehine hafifletici neden kabul edilerek ceza 10 yıl hapis cezasına düşürüldü. Mahkemenin yine aynı kararı vermesi üzerine, iki kız kardeşin avukatları bir kez daha temyiz başvurusunda bulundu. Ancak Yargıtay bu kez yerel mahkemenin kararını onadı. Böylece, kız kardeşlerden Şeyda P.\'nin 20 yıl, Beyza P.\'nin de 10 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-ARŞİV

-olayla ilgili görüntüler

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)-

==============================================

Motosiklet bariyere çarptı; 3 kişi yaralandı

ADANA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motorsiklet bariyerlere çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Seyhan İlçesi Çevre Yolu\'nda bu sabah meydana geldi. 24 yaşındaki Mehmet Akkar, 01 CKF 54 plakalı motosikletinin arkasına 37 yaşındaki Nazmiye Kan ve 41 yaşındaki Gülbahar Akbaş\'ı da alarak evden çıktı. Dilberler Sekisi Mevkii\'nde virajı alamayan Akkar, DSİ sulama kanalının bariyerine çarparak durabildi. Kazada motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Seyhan Baraj gölü kıyısında yürüyüş yapanların ihbarı üzerine gelen ambalanslarla hastaneye kaldırılan 3 yaralı, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yerindeki polis ekibi ve motorsikletin görüntüsü

- Motorsiklet ve devrilen uyarı levhasından görüntü

- Yaralının ambulansın içinde görüntüsü

- Ambulanstan detay

- Motorsikletten detay görüntüler

- Kazayı gören vatandaşın konuşması

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

=========================================

Hakkari\'deki okulun duvarlarını rengarenk yaptılar



HAKKARİ\'de, bir orta okulda görevli 2 resim öğretmeni, okulun dış duvarlarını kendi olanakları ile çizgi film kahramanların resimlerini çizerek süsledi. Rengarenk bir görünüme sahip olan okulun öğrencileri, bu görüntüden son derece memnun olduklarını belirtirken, öğretmenlerine yardımcı oldu.

Hakkari\'nin Dağgöl Mahallesi\'nde bulunan Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu\'nda görev yapan resim öğretmenleri, Aslı Oğan Şimşek ve Erkan Kaçar, okulun dış duvarlarını kendi imkanlarıyla çizgi film kahramanlarının resimlerini çizdi. \'Şirinler\', \'süper baykuş\', ters lale ve kuş resimleri ile duvarları rengarenk bir görünüme sahip olan okulun öğrencileri bu görüntüden son derece memnun olduklarını söyledi. Okulda eğitim gören öğrenci ve velileri, 2 öğretmenin okul duvarına çizdikleri çizgi film, ters lale ve kuş resimlerini hayranlıkla izlerken, öğretmenlere teşekkür etti. Öğrencilere eğitimi sevdirmek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten resim öğretmeni Aslı Oğan Şimşek, şöyle dedi: \"Okulumuzun binasında geçen yıl yaz tatilinde tadilat onarım ve güçlendirme çalışması yapıldı. Baştan sona yenilenen ve eğitime daha elverişli hale getirilen binanın içi dışında bir takım çalışmalar yapıldı. Bizler, okulun resim öğretmenleri olarak okul yönetimi ile beraber yeniden yapılıp beyaz renge boyanmış bahçe duvarında bir takım çizgi film karakterlerini çizerek, öğrencilere eğitimi sevdirmenin yanında, resim yeteneklerini de ortaya çıkarmaya çalıştık. Yaklaşık bir hafta boyunca devam eden çalışmamız çoğu zaman yağışlı havalardan dolayı aksamış olsa da bitirmiş bulunmaktayız. Zaman zaman öğrencilerimiz de bizleri yardımcı olurken, resimlerin nasıl çizileceğini de öğrendiler.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Öğretmenler okul duvararına resim çizerken

-Öğrencilerin yardım etmesi

-Çizilen resimlerden genel ve detay

-Resim öğretmenleri Aslı Oğan Şimşek ve Erkan Kaçar ile röportaj

-Detaylar

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)-

=================================

İşitme engelli arkadaşları için işaret dili öğreniyorlar

ADIYAMAN\'da 150 lise öğrencisi, kaynaştırma sınıflarında bulunan işitme engelli 5 arkadaşı ile sağlıklı iletişim kurmak amacıyla işaret dili öğreniyor.

Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde öğrenim gören 150 öğrenci, kaynaştırma sınıflarında birlikte öğrenim gördükleri 5 öğrenciyle sağlıklı iletişim kurabilmek amacıyla Okul Müdürü Hakan Temel\'den yardım istedi. Okul Müdürü Temel de, eğitmen Ferhat Yılboğa ile görüşüp okulda işaret dili kursu vermesini istedi. Bunun üzerine Yılboğa, okulda 90 saat sürecek kursla 150 lise öğrencisine işaret dili öğretiyor. Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Temel, bir sınıfta pilot uygulama yaptıklarını, öğrencilerin istekleri doğrultusunda onlarla iletişimdeki engelleri kaldırmak adına bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle dedi:

\"İnşallah iletişimdeki engelleri kaldırmayı planlıyoruz. Bu teklif öğrencilerimizden geldi. Biz de bu sürece dahil olduk. Gençlerimizin derslerine giren öğretmenler aynı eğitimi alıyorlar. İnşallah engellileri kaldıracağız.\"

Eğitmen Ferhat Yılboğa ise projeyle engeli olmayanların engeli olan öğrencilerle iletişimin güçlü hale geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Okulumuz idarecilerinden kaynaştırma öğrencilerinin olduğunu ve bunların işitme engelli olduğunu öğrendim. Öğrencilerin, işitme engelli arkadaşları ile iletişim kurabilmeleri için bir sınıfta pilot uygulama başlatarak işaret dili derslerine başladık. Öğrencilerimize, öğretmenlerin ve idarecilerin eşlik etmesiyle güzel bir ortam oluştu. Eğitimdeki amacımız; İşaret dili bilen işitme engelli bireylerle iletişim kurabilen öğrencilerin sayısını artırmaktır. İşitme engelli öğrencilerimiz artık daha mutlu, çünkü kendi dillerini konuşan arkadaşları ve öğretmenleri var.\"

Öğrenciler de, işaret dilini öğrenip işitme engelli arkadaşlarıyla daha sağlıklı iletişim kurdukları için mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

- Okul Müdürü Hakan Temel ile röp.

- Öğrencilerin işaret dili eğitimi alması

- Öğrenciler aralarında işaret dili ile konuşması

- Eğitime öğretmelerin katılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

===============================================

Toplulaştırma çalışması mağdur etti

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yumruca Köyü\'ndeki üreticiler arazi toplulaştırma çalışması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, çalışmanın eksik yapıldığını ve bu yüzden ürün ekemediklerinden yakındı.

Sandıklı\'ya bağlı Yumruca, Sorkun, Kızılca, Emirhisar, Saltık ve Hırka köylerindeki yaklaşık 130 bin dekar tarım arazisinde 3 ay önce toplulaştırma çalışması başlatıldı. Parça haldeki araziler birleştirilirken, yollar da yapıldı. Yol nedeniyle azalan tarım arazileri ise hazineye ait kullanılmayan boş arazilerle tamamlandı. Yapılan çalışmalarda arazi tesviye ve düzleme işlemi yapılmadı. Yumruca Köyü\'ndeki hazineye ait araziler dağ, tepe ve ağaçlık alanlardan oluştuğu için üretici kendi imkanlarıyla bu alanları düzleyerek tarım arazisi haline getiremedi. Bu nedenle bu yıl ürün ekemeyen üreticiler gelirleri kesildiği için mağdur olduklarından dert yandı.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, toplulaştırma çalışmalarının düzensiz yapıldığını savundu. Arazi toplulaştırmasının kendilerine gelen talepler doğrultusunda yapılmasını istediklerini aktaran Yıldız, \"Toplulaştırma 6 köyde başladı. Bunun sevinci ve mutluluğunu yaşarken, toplulaştırma çalışmalarındaki bazı uygulamalarda çiftçimiz mağdur edildi. 6 köy demek Sandıklı\'nın ekim alanının 4\'te 1\'i demek. Hazine arazilerinin bir kısmı tarla olarak verilmiş. Bu alanlarda büyük ölçüde ağaçlar var. Bu alanların araziye dönüşmesi için bu ağaçların sökülüp, kesilip arazi vasfına gelmesi lazım. Şu an kasım ayı çıkmak üzere. Bizim bu bölgemizde ürünlerin ekilip çıkması lazım. Toplulaştırmaların gecikmesinden dolayı çiftçi arazisine ürün ekememiş durumda. Bu çiftçinin borcu var, derdi var. Başka gelir kaynağı yok. Bu araziden bu çiftçi gelir kaynağı elde edemezse nasıl ayakta duracak? Bu toplulaştırmadan mağdur olan insanlara devlet destek vermeli\" dedi.

Söz konusu arazilerin tarım ve iş makineleriyle devlet tarafından işlenerek kullanılabilir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, \"Devletin koca dozeriyle yapılacak işlerin çiftçinin traktörüyle yapması mümkün değil. Ziraat Odası Başkanı olarak Ege Bölgesi ve Trakya gibi bazı toplulaştırma çalışmalarını gezdim, gördüm. Oralarda uygulanan çalışmalar Sandıklı\'da uygulanmamış. Toplulaştırma çalışmalarında önce arazi tesviye yapılıp, yolları yapıldıktan sonra çiftçiye veriliyor. Buradaki olay farklı. Burada toplulaştırma değil de kazık çakılarak \'şura senin, bura senin\' denilip gidilmiş. Bunun düzeltilmesini talep ediyorum\" diye konuştu.

Yumruca Köy Muhtarı Davut Yüce de \"Yapılmakta olan arazi toplulaştırma çalışmalarında bizlerin tarım arazileri olan tarlalarımız yerine dere, tepe, ormanlık yerlerden arazi verdiler. Buraları tesviye etmediler. Biz buraların büyük iş makineleriyle tarım arazisi haline, ekilir biçilir hale getirilmesini istiyoruz. Kasım ayının 20\'si geldi. Biz daha bir çizim ekin ekemedik. Bu gidişle gelecek yıl da ekemeyeceğiz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bizim sorunumuz toplulaştırma ile değil buradaki yanlış tutum ile. Arazilerin tesviye edilip önce parsellenmesi gerekirken, dağı, taşı bize tarım arazisi olarak verdiler. Kendi imkanlarımız ile traktör girmesi, buranın tarım arazisi haline getirilmesi mümkün değil\" dedi.

Yumruca Köyü sakinlerinden 65 yaşındaki Süleyman Mutlu da şunları söyledi:

\"Ekilir, biçilir yani karnımızı doyurduğumuz az buçuk tarım arazilerimiz gitti. Yerine dereden, tepeden verildi. Çok mağdur olduk. Bu dere ve tepeyi hangi motor ile süreceğiz de ekim, dikim yapacağız? Şu vakit oldu biz daha bir avuç tohum atmadık. Yeni seneye biz ne yiyip içeceğiz? Şimdiden düşünüyoruz. Gece uykularımız uçtu. Uyku kalmadı. Adamın tansiyonu şekeri 500\'e çıktı. Kafayı yemek üzeriyiz yani.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Toplulaştırılan arazilerden görüntü

- Köy halkından genel görüntü

- RÖP 1: Süleyman Yıldız (Sandıklı Ziraat Odası Başkanı)

- RÖP 2: Davut Yüce (Köy Muhtarı)

- RÖP 3: Süleyman Mutlu (Köy sakini)

- Köy Muhtarı Davut Yüce dağlık araziyi ve arazisinin ortasında kalan ağaçları gösterirken

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

==============================================

Muhtarlar, en iyi menemeni yapmak için yarıştı

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde, Domatexpo Fuarı kapsamında, muhtarlar arasında \'En Lezzetli Menemen Yarışması\' yapıldı. Eşlerinin de yardımıyla 15 dakika içinde menemen yapmaya çalışan muhtarların mücadelesi, ilgi çekti.

Kumluca\'da, bu yıl 5\'incisi yapılan Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı-Domatexpo\'nun son gününde, muhtarlar arası \'En Lezzetli Menemen Yarışması\' yapıldı. Yarışmaya katılan 10 muhtar, eşlerinin de yardımıyla en güzel menemeni yapmak için uğraştı. Muhtarlar, eşlerinin hazırladığı malzemelerle 15 dakikada menemen yapmaya çalışırken, jüri üyeleri de onları denetledi. Muhtarlar, 15 dakika sonunda hazırladıkları menemenleri, jüri ve protokol üyelerine gösterdi.

Jüri üyeleri, muhtarların yaptığı menemenleri tek tek tadarak, birinciyi belirlemeye çalıştı. Yapılan değerlendirmenin ardından İncircik Mahalle Muhtarı Galip Karakuş ve eşi Ümüşen Karakuş, birinci oldu. İkinci, Merkez Mahalle Muhtarı Serkan Ersoy ve eşi Ebru Ersoy, üçüncü ise Karşıyaka Mahalle Muhtarı Osman Durakoğlu ve eşi Zehra Durakoğlu oldu. Dereceye giren muhtarlara çeyrek altın ve madalya, hediye edildi. Yarışmanın sonunda, katılımcılara bulgur ve domatesten yapılan yöreye has \'civge\' yemeği ikram edildi.

Yarışmayı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı AK Partili Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda Antalyalı ilgiyle izledi. Başkan Çetinkaya, menemen yarışmasıyla ilgili \"Hoşluk içinde geçen yarışmayı muhtarlar, kendi aralarında yapmak istedi. Menemenin ana maddesi, domatestir. Bölgemize has \'civge\' yemeğimizin de ana maddelerinden biri domatestir. Bir bekar yemeği olan menemen, evlerimizde de severek, yediğimiz bir yemek türü. \'Kendi ürettiğimizi gönül rahatlığıyla yiyebiliyoruz\' mesajını vermek istedik\" diye konuştu.

Yöreye has \'civge\' yemeğinden de bahseden Çetinkaya, \"Bu yemek, yöremizde \'fakirin yemeği\' olarak bilinir. Ana maddeleri, bulgur ve domatestir; ama aroması güzel olsun diye nane, fesleğen ve acı biber kullanılır. Ayrıca tereyağı ve zeytinyağı kullanılır. Bir de tadı mayhoş olsun, diye olgunlaşmaya yakın yeşil domates kullanılır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Muhtarlar ve eşlerinin malzemeleri hazırlaması

- Jüri üyelerinin belirlenmesi

- Jüri üyelerine sürenin sorulması

- Yarışmanın başlaması

- Jüri üyelerinin yarışmacıları kontrol etmesi

- Yapılan yemeklerin jüri üyelerine ve protokol üyelerine gösterilmesi

- Jüri üyeleri ve protokol üyelerinin yemekleri tatması

- Dereceye giren muhtar ve eşlerinin anons edilmesi

- Dereceye giren muhtar ve eşlerine altın ve madalya verilmesi

- Protokol üyeleri tarafından civge yemeği dağıtılması

- Yarışmacı, jüri üyeleri

- RÖP: Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

==========================================

Aracın çarptığı karacanın bacağı kesildi



KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, yolda aracın çarpması sonucu yaralanan karacanın kopma noktasına gelen sol arka bacağı kesildi.

Karabük- Bartın karayolunun Ahmet Usta mevkisinde bir aracın çarptığı karaca yaralandı. Yoldan geçen başka bir sürücü, yaralı karacayı aracına alıp Safranbolu\'da veteriner kliniğine götürdü. Veteriner hekim İlker Başdağ tarafından muayene edilen karacanın arka sol bacağının diz altından kopmak üzere olduğu belirlendi. Bunun üzerine karacağının bacağının kesilmesine karar verildi. Yaklaşık 1.5 saat süren cerrahi operasyonla bacak kesildi. Klinikte tedavisi süren karacağının, daha sonra Bursa ya da Zonguldak\'taki Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne gönderileceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Karaca\'dan detay

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

=================================================

Kalk Gidelim dizisi Bodrum\'da gala yaptı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi\'nde, TRT 1\'de Cumartesi akşamları yayınlanacak olan ekranlarının yeni dizisi Kalk Gidelim\'in gala gecesi düzenlenip, ilk bölümünü birlikte izlendi.

Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Kerem Kupacı, Füsun Kostak ve Yıldız Kültür\'ün oynadığı TRT 1 ekranlarının yeni dizisi \"Kalk Gidelim\" için gala gecesi düzenlendi. Dizinin gala gecesine oyuncular ve tüm set ekibi katıldı. Staff Film tarafından çekilen ve yönetmenliğini Hatice Memiş\'in yaptığı komedi türündeki dizinin hikayesini Güliz Kucur kaleme aldı. Köyünü, ailesini terk edip İstanbul\'a giderek zengin bir yaşam süren Mustafa Ali\'nin iflas etmesi sonucu eşi ve 2 çocuğuyla birlikte köyüne geri dönmesini komik bir şekilde anlatıldığı dizinin senaristliğini Güliz Kucur, Baykut Badem ve Hazan Toma yaptı.

Gala öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan dizideki Mustafa Ali karakterine hayat veren Erkan Sever, \"İstanbul\'da çok zengin bir yaşam süren Dal Ailesi iflas ediyor ve köylerine geri dönmek zorunda kalıyorlar. Köyde başlarına gelen hikayeyi hem komik hem de trajik bir şekilde anlatmaya çalıştık. Çok huzurlu ve çok güzel bir sette çalışıyoruz. Güzel ve keyifli bir hikaye çıktığını düşünüyoruz. Umarım bu seyirciye de geçer biz de daha da mutlu oluruz\" dedi.

Dizi oyuncularından Yıldız Kültür de, \"Sıcacık güzel bir dizide oynuyoruz. Sizlerin evlerine konuk olacağız. Güzel bir ekiple çalışıyoruz Çok severek çok eğlenerek severek çektiğimiz bir dizi. Bu akşam ilk bölümünü izleyeceğiz, çok heyecanlıyız\" dedi.

\"PİŞMAN OLMAYACAKSINIZ\"

Biz yaklaşık 1,5 aydır burada olduklarını ve inanılmaz keyifli bir ekiple beraber çalıştıklarını belirten oyuncu Ufuk Özkan ise, \"Tüm ekibimiz adına, şunun garantisini gönül rahatlığıyla verebiliyorum; büyükler küçükler, yaşlılar gençler, çocuklar ailecek yemekten sonra çayı demleyip, meyveleri soyup, çerezleri hazırlayıp güzel bir hafta sonu geçirmek isteyenler için Kalk Gidelim TRT1 ekranlarında beklediğimiz, istediğimiz, özlediğimiz Anadolu insanının doğallığı, gerçekliği, samimiyeti ile beraber biz Metropol insanının kaynaşması bir araya gelmesi yer yer çatışması işin komedisini oluşturaçak. Çok uzun zaman sonra en çok heyecanlandığım, keyif alarak çalıştığım ikinci iş oldu bu. Herkesi Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarına bekliyoruz. Pişman olmayacaksınız\" dedi.

Özkan, Muğla insanının çok sıcakkanlı ve samimi olduğunu da belirterek, \"İstanbul\'da yaklaşık 60 dairenin olduğu bir apartmanda oturuyorum İnsanlar bazen beni asansörde gördükleri zaman \'Siz burada mı oturuyorsunuz?\' diyorlar. Ama Muğla\'da insanlar bizi evlerine konuk ediyorlar, bize yemekler hazırlıyorlar. İnsanlar o kadar samimi o kadar şeffaflar ki Muğla\'da olduğumuz için çok mutluyuz\" dedi.

Gecede dizi oyuncuları ve set ekibi, ilk bölümü yayına giren diziyi galaya katılanlarla izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gala gecesinden görüntü

-Oyuncu Erkan Sever ile röp.

-OyucuYıldız Kültür ile röp.

-Oyuncu Ufuk Özkan ile röp.

-Diziden görüntü

-Genel ve detay görünütüler

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

======================================