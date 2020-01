DHA YURT BÜLTENİ-3 

Diyarbakır\'da yankesici ve kapkaççılara yönelik şafak operasyonu

DİYARBAKIR merkez 4 ilçesinde yankesici ve kapkaççılara yönelik 150 polisin katıldığı eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Tespit edilen 16 adrese eş zamahlı düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri yankesici ve kapkaççılara karşı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Merkezdeki Kayapınar, Yenişehir, Sur ve Bağlar ilçelerinde Kentte değişik tarihlerde kapkaç ve yankesicilik olaylarına karıştıkları belirlenen şahısların evine polis şafak vakti baskın düzenledi. Eş zamanlı 16 ayrı adrese düzenlenen operasyona Asayiş, Terör, Narkotik şubesine bağlı 150 polis katıldı. Belirlenen adreslere giden polisler evlerde arama yaparken, aranan bazı şüpheliler gözaltına aldı. Kentte polisin operasyonları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Operasyona katılanların şubeden çıkması

-Belirlenen adreslere gidilmesi

-Kapların çalınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

=================================================

Çocuklara toprağı ve tarımı sevdirecek örnek proje

TRABZON\'da Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı\'nca başlatılan \'Toprak ve tarım sevgisi\' projesiyle ilçede öğrenim gören çocuklara toprak ve tarımın değeri anlatıldı.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı daha sağlıklı, bilinçli nesiller yetiştirmek, çocukları teknolojinin olumsuzluklarından uzaklaştırmak ve gelecek nesillere toprak ve tarım sevgisini kazandırmak amacıyla ilçede \'Toprak ve tarım sevgisi\' adlı proje başlattı. Proje kapsamında ilçedeki Metinkale Ortaokulu\'nda eğitim-öğretim gören 30 öğrenci ilçede bir örnek bahçeye getirilerek burada kendilerine kivi tarımına ilişkin bilgiler verildi. Anlatılanları dikkatle dinleyen öğrenciler de bahçede hasada hazır olan kivi meyvelerini de yakından inceledi.

AMAÇ BİLİNÇLİ NESİLER YETİŞTİRMEK

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu amaçlarının çocuklara toprağın değerini anlatmak, daha sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Kivi meyvesi içerisinde A, E, ve K gibi vitaminlerinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Eyüpoğlu, zengin besin özelliğine sahip bu meyvenin özellikle büyüme çağındaki çocuklarca tüketmesini tavsiye etti.

\"ÖNCE ÜRETİM SONRA DEĞER\"

Üretimin yanı sıra üretilenin değerinin bilinmesinin çok daha önemli olduğuna işaret eden Başkan Eyüpoğlu \"Geçen yıl seçtiğimiz bu örnek bahçede birçok üreticiye kivi yetiştiriciliğine ilişkin budama eğitimini vermiştik. Şimdi görünüyor ki, çalışmalarımız meyvesini vermiş durumda. Bahçede verimlilik arttı ve bayağı kaliteli meyve oluştu. Üretim olmadan hiçbir şey olmuyor. Önce üreteceğiz sonra da ürettiğimiz şeyin değerini bileceğiz. Çocuklarımız hem doğayla iç içe olsun hem de ürünlerimizin nasıl yetiştirildiğini görsün istedik. Hatta çocuklarımıza birer tane tohum kalemi hediye de edeceğiz. Çocuklarımızın diktiği bu fidanlar yetişirse onları sinemayla ödüllendireceğiz\" dedi.

\"TOPRAK SEVGİSİ KÂĞITTA KALMAMALI\"

Amaçlarının gelecek nesillere toprak sevgisini aşılamak olduğunu vurgulayan Eyüpoğlu \"Projemizle bu örnek uygulamayı tüm ilçe geneline yaymak istiyoruz. Diğer farklı okullarla da bu çalışmalarımız sürecek. Hatta okul bahçelerinde seralar yapıp bu alanlarda hobi bahçeleri oluşturacağız. Tarıma meraklı öğrenci ve öğretmenlere de kon hakkında bilgi paylaşımında bulunacağız. Uygulama olmadan hiçbir şey olmuyor. Kağıt üzerinde çocuklar kivinin nasıl yetiştirildiğini görmüştür ama şu an kiviye dokunca duygularının da çok farklı olduğunu düşünüyorum. Toprak sevgisi de hep kâğıt üzerinde kaldı. Sıkıntımız bence uygulamada. İşte uygulayıcı biziz. Toprak sevgisini bu çocuklara aşılamamız şart. Toprak sevgisi çok farklı bir his. Amacımız çocuklarımızı betonlaşmanın ve bilgisayarın etkisinden kurtarabilmek için bu projeyi uyguladık. Hedefimiz ve arzumuz toprağını seven nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak\" diye konuştu.

\"TOPRAK ÇOK GÜZEL HOBİDİR\"

Metinkale Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı İsa Lüleleci de çocukların teknolojik olumsuzluklardan uzak kalması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: \"Yeni nesil hep televizyon, bilgisayar ve teknoloji ortamında bulunuyor. Bu ortamın olumsuz yanları da ister istemez oluyor. Çocuklarımızı bu olumsuzluklardan biraz da olsa uzak tutmak, onları bahçeyle, toprakla buluşturup tarım sevgisini kendilerine katmak istedik. Çocuklara tavsiyem; bilgisayardan biraz uzaklaşın, bahçelere girin, meyvelere temas edin. Toprak çok güzel hobidir\"

\"DOĞAYLA İÇ İÇE OLMAK FAYDALI\"

Proje kapsamında kivi bahçesini gezen 7\'inci sınıf öğrencisi Şevval Erdem ise arkadaşlarına doğayla iç içe olma tavsiyesinde bulunarak şöyle dedi: \"Kivileri burada yakından gördük. Ben zaten doğayı çok seviyorum. Ben evde nane falan yetiştirmeye de başlamıştım. Tablet ya da bilgisayarla öyle çok da haşır neşir değilim. Bence tablet ya da telefonla oynayarak bir şey kazanılmaz. Doğayla iç içe olmak daha güzel ve faydalı. Herkes bir fidan ya da başka bir şey yetiştirebilir. Tablet ya da telefon gözlerinizi bozabilir ama toprakla uğraşmak bitkili ve doğal ortam çok daha güzel.\"

Etkinliğin ardından Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı\'nca öğrencilere kalem, hikâye kitabi ve kivi de hediye edildi.

Görüntü Dökümü

Çocukların kivi bahçesindeki incelemeleri

Kivi bahçesi hakkında çocuklara bilgi verilmesi

Lüleci ve Başkan Eyüpoğlu konuşma

Öğrenciler konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON (DHA)

============================================

(Özel) - 4 yılda, 27 dişini çektiler

KAHRAMANMARAŞ\'ta oturan 20 yaşındaki Muhammed Resul Adanalı, 4 yıl önce ön dişlerindeki çürük için hastaneye gittiğini ve aradan geçen zamanda Kahramanmaraş ve Adana\'daki doktorların gereksiz yere 27 dişini çektiğini öne sürdüb

Dişleri olmadığı için konuşurken ve gülerken ağzını kapattığı için arkadaşları dalga geçince okulu bırakıp eve kapandığını, 80 kilodan 55 kiloya düştüğünü belirten Adanalı, \"Adana\'da da \'Ağrımıyor\' dediğim halde \'Ağrıyor, sen korkudan söylemiyorsun\' dediler. Çektikten sonra baktığımda çekilen dişlerde leke bile yoktu. Yani sağlam dişimi komple çektiler\" dedi.

Her şeyin 2013\'te ön 3 dişindeki çürük için Kahramanmaraş\'taki ağız ve diş sağlığı merkezine gitmesiyle başladığını belirten Muhammed Resul Adanalı, o günden sonra yaşamının adeta bir kabusa dönüştüğünü söyledi. Doktora ilk gittiğinde 2 dişini çektiğini belirten Adanalı, şöyle dedi:

\"Daha sonra \'Yarın gel\' dedi, gittim 3\'üncüyü çekti. Bir daha \'Yarın gel\' dedi gittik, sağlam, ağrımayan dişimi \'İltihaplı\' diyerek çektiler. Yani hiçbir şekilde ağrı yoktu, leke bile olmayan dişimi çektiler\" iddiasında bulundu.

\"AĞRIYOR AMA KORKUDAN SÖYLEMİYORSUN\"

Doktorun bir dişinin daha çekileceğini söylemesi üzerine başka bir doktora gittiklerini, onun da Adana Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'ne sevk ettiğini belirten Adanalı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Buradan Adana\'ya gittik. Aynı şekilde Adana\'da da \'Ağrımıyor\' dediğim halde \'Ağrıyor, sen korkudan söylemiyorsun\' dediler. Çektikten sonra dişimi elime alıp peçeteye sardım. İğnenin etkisinden sonra baktığımda yine çekilen dişlerde leke bile yoktu. Yani sağlam dişimi komple çektiler. 4 seneden beri sürünüyorum. Dışarı çıkamıyorum, okul hayatım bitti. Benim tek istediğim dişlerimin yapılması. Dişlerimden dolayı konuşurken, gülerken ağzımı tutuyordum. Arkadaşlarım halime gülüyordu. Bu da benim zoruma gitti. 80 kiloydum 55 kiloya düştüm. Yemek de yiyemiyorum. Çünkü su ve çorba türleri dışında diğer normal yemekleri yiyemiyorum. 4 seneden beri çorba ve sudan başka bir şey yok. Adana 3 senden beri oyalıyor. Çağırıyorlar gidiyoruz film. En sonunda benimle ilgilenen doktor başka hastaneye gitmiş ve benimle ilgili 3 senelik dosya çöpe atıldı. Ayrı bir doktora gittik ve sıfırdan başka bir doktorun hastasıyım şu an. 4 senede 27 tane dişim gitti ve şu an ağzımda 5 tane diş var.\"

Eski fotoğrafını da eline alarak dişlerinin çekilmesinden sonra çok kilo kaybettiğini belirten Adanalı, doktorların geriye kalan 5 dişi de çekeceğini söyledi. Babasının adli bir suçtan tutuklu olduğunu, çalışıp eve bakması gerektiğini ifade eden Muhammed resul Adanalı, dişlerinin yapılması halinde hemen bir işe girip çalışacağını, çalışırken de dişlerinin bir an önce yapılıp bir işte çalışmak ve yarım bıraktığı liseyi dışarıdan okuyarak bitirmek istediğini söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Muhammed Resul Adanalı\'nın annesi Hayat Adanalı ise, oğlunun yaşadıklarının tek nedeninin doktor ihmali olduğunu öne sürdü. Oğluna yapılacak implant ücreti 16 bin liranın 3 yıl önce Onikişubat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'nca Adana Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'ne ödendiğini belirten Adanalı, aradan geçen zaman içerisinde diş yapılmayınca hastane ve doktorlar hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Hayat Adanalı, \"4 yıl önce bir diş hastanesine girdik ve çıkışımız olmadı, ben çocuğumdan oldum. Ben devlet büyüklerimden sadece oğlumun sağlığını istiyorum. Oğlumun sağlığı gitti. Ben Adana\'dan da buradan da şikayetçiyim. Sağlan dişi bu hale getirdiler. Okulu bitti oğlumun, kendi de bitti. psikolojisi bozuldu dışarıya çıkmıyor. \'Diş yapacağız\' dediler 16 bin lira kaymakamlık tarafından kendilerine ödendi şu anda\" diye konuştu.

\"NİNEMİN DİŞİNİ Mİ GETİRELİM Mİ SANA?\"

Hayat Adanalı, 4 yıldır yaşadıklarından dolayı oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek evden dışarı çıkmadığını söyledi. Muhammed Resul\'ün lise 2\'nci sınıfta okurken arkadaşlarının alay etmeleri nedeniyle önce okulunu bıraktığını, ardından da eve kapandığını belirten anne Adanalı, \"Ne güzel muhasebe okuyordu. Arkadaşları \'Ninemin dişini mi getirelim mi sana?\' diyerek gülüyorlar. Böyle olunca da \'Okula gitmiyorum\' dedi. Ne yapabilirim? Ben de okusun diye elinden geleni yapan bir insanım\" dedi.

Adana Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ise, iddialarla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Muhammed Resul Adanalı ve annesi Hayat Adanalı

- Muhammed Resul Adanalı\'nın ağzının içini göstermesi

- Muhammed Resul Adanalı ile röp.

- Hayat Adanalı ile röp.

- Muhammed Resul Adanalı\'nın eski fotoğrafını göstermesi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

======================================

Üniversiteli Cem, hurdalardan heykeller yapıyor (Tekrar)

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Cem Özkan, hurda malzemelerle birbirinden ilginç heykeller yapıyor.

Daha önce Eskişehir\'in merkeze bağlı köy olan Keskin Mahallesi yakınlarındaki bir tanıdığına ait atölyede çalışmalarını sürdüren Cem Özkan, hurdacılardan satın aldığı malzemeleri değişik heykellere dönüştürüyor. Metalden gemiler, astronot, bilim kurgu karakterleri ile hayvan figürleri yapan Cem Özkan, Anadolu Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü son sınıfta okuduğunu belirtti. Büyük bir hurdalığa sahip olmayı ve çeşitli ülkelerdeki kendisi gibi bu tür çalışmalar yapanlarla tanışmak istediğini anlatan Özkan şunları söyledi:

\"Annem emekli resim öğretmeni. Annem resim öğretmeni olduğu için küçük yaşta resme çok ilgim oldu. Annemin çizimlerine sürekli bakıp tekrar etmeye çalışıyordum. 2 yıldan beri bir tanıdığımın atölyesinde çalışma yapıyorum. Burada atık parçaları alıp tasarımını o parçalara göre hazırlıyorum. Önce heykelin iskeletine başlıyorum. Birkaç parçayı koyduktan sonra tasarımını kafamda öyle şekillendiriyorum ve düşüncelerimi buraya aktarıyorum. Metal parça bütüne gittiği için tasarımını daha da özgürleştiriyorum. Metal sizi kısıtlamıyor. Beni daha çok öğrenmeye sevk ediyor.\"

Üniversiteye başladığı ilk yıllarda kantinde atık parçalardan metal yarışması afişini gördüğünü belirten Cem Özkan, \"Hocalarıma sordum. Ben böyle bir yarışmaya katılmak istiyorum. Öğrenebilir miyim diye. Dersini alamadığın için giremesin bu yarışmaya dediler ilk başta. Ben de bunu istiyorum bölüm de heykel dedim. Beklemek zorunda olduğumu söylediler. Sonra okul atölyesinde kaynak makinasıyla çalışma yapmayı öğrendim. Kaynak çalışması heykel yapma konusunda beni tamamen hırslandırdı. Sadece yapmam gereken işin bu olduğunu gösterdi. Bu konuda bir öğretmen öğrenci ilişkisi yaşamadım. Bu yüzden hoca olarak kendimi seçtim ve daha fazla öğrenmek istedim\" dedi.

Cem Özkan, yaptığı eserleriyle sergi açmak istediğini söyleyerek, \"Bu konuya başta figüratif başladım. Bilim kurgusal düşüncelerim olsun, oyunlar, okuduğum şeyler. Onlara yönelik çalışmada bulundum. Metalin kişiliğini kullandım. Çalışmalarda atık malzemeler kullandım ve sacı şekillendirdim. Yaptığım atın üzerinde çok fazla atık parçalar ve dökümler var. Bir yılda bu atı tamamladım. Eserlerimle sergi açmak istiyorum\" dedi.

Görüntü dökümü:

-At heykelinin görüntüsü,

-Cem Özkan\'ın at heykeli üzerinde kaynak çalışması yaparken,

-Atölyedeki değişik heykellerin,

-Cem Özkan\'ın atölyedeki heykeller üzerinde çalışma yaparken,

-Cem Özkan\'ın konuşmasından çekilen görüntüler



Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

===========================