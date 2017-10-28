DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BURSA\'DA KAMYON VE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ

BURSA\'nın Nilüfer İlçesi\'nde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 53 yaşındaki Abdulcelil Bingöl öldü. Kaza ile ilgili kamyon sürücüsü 40 yaşındaki Ali A. gözaltına alındı. Kaza, Bursa\'nın Nilüfer İlçesi Güngören ile Kuruçeşme Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Bursa yönüne giden Abdulcelil Bingöl yönetimindeki 16 E 4457 plakalı minibüs ile karşı şeritten Kuruçeşme yönüne dönmek isteyen Ali A. yönetimindeki 16 AK 588 plakalı hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bingöl, ön tarafı hurdaya dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Bingöl’ü sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde Bingöl’ün öldüğünü belirledi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, Bingöl’ün cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yerinden detaylar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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2)CİNSEL İLİŞKİ TUZAĞI 2\'Sİ KARDEŞ 4 KİŞİLİK ÇETEYE OPERASYON



ADANA\'da barda tanıştıkları erkekleri cinsel ilişki vaadiyle evlerine götürüp, çıplak fotoğraflarını çektikten sonra şantaj yaptığı öne sürülen kadın ile erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı. Hatice B. ve Sabia K., konsomatris olarak çalıştıkları bara gelen 45 yaşındaki Ali Ş. ile eğlendi. Kadınlar daha sonra Ali Ş.\'ye cinsel ilişki teklif ederek evlerine götürdü. Bir süre sonra eve gelen Hatice B.\'nin işbirliği yaptığı kardeşi 22 yaşındaki Ali Can B. ve 47 yaşındaki Metin K., Ali Ş.\'nin boğazına bıçak dayayıp paralarını istedi. Parası olmadığını belirten Ali Ş.\'nin otomobilinin anahtarını aldığı öne sürülen iki şüpheli araçtaki 89 bin 250 lira parayı aldı. Ayrıca otomobilde bulunan kredi kartı ile 3 bin lira para çekti. Olayın ardından evden çıkan Ali Ş. evli olduğu için polise gidip şikayetçi olmadı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLI ŞANTAJ

Hatice B.\'nin 26 Ekim\'de, yine aynı bara eğlenmek için gelen Hasan A.\'ya cinsel ilişki teklif etti. Eve giden adam, soyunduğu sırada içeri Metin K., elindeki bıçağı Hasan A.\'nın boğazı ve kalbine dayadıktan sonra parasını istedi. Hasan A. yanında parasının olmadığını söyleyince, Metin A. çıplak adamın fotoğraflarını çektikten sonra cep telefonundan ailesinin de numarasını alarak, fotoğrafları yakınlarına göndereceğini söyledi. Aynı zamanda Hasan A.\'ya boş senete imza attırıldı. Evden çıkan Hasan A., polise giderek şikayetçi oldu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından, polis söz konusu bara giderek, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Eve gitmeden bir restoranda yemek yiyen Hasan A.\'nın, Hatice B.\'ye bir demet gül aldığı, yemek yedikten sonra ayrıldıklarını anın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

POLİS MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI

Şüphelileri yakalamak için müşteri gibi davranan polis, kadınlara buluşup cinsel ilişkiye girmek istediklerini söyledi. Teklifi kabul eden Hatice B. yanında Metin K. ile verilen adrese gelince yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 92 bin 250 lira para ele geçirildi. Yakalanan zanlılar ise suçlarını kabul etmedi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Hatice B. ve Hasan A.\'nın yemek yemesi (GÜVENLİK KAMERASI)

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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(ÖZEL)

3)KİLOSU 4 BİN 500 LİRAYA SATILAN BEYAZ ÇAYDA 500 KİLO ÜRETİLDİ, TALEPLER KARŞILANAMADI

DÜNYADA \'İmparatorların çayı\' olarak bilinen, Türkiye\'de ise \'Beyaz iksir\' adıyla kilosu 4 bin 500 lirayı bulan fiyatlardan satılan beyaz çay bu yıl 500 kilogram dolayında üretilebildi. Neredeyse tamamı satılan beyaz çayda talepler ise karşılanamadı.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 4 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulamayla, \'Tomurcuk\' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden alınan tomurcuk kilo fiyatını bu yıl yüzde 25 artışla 500 lira olarak açıklayan Çaykur, üretimi artırmak için çağrı yaptı. Bahçeye giren üreticiler de olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. Çaykur satın aldığı 834 kilo tomurcuktan 250 kilo ile özel sektör kuruluşları aynı miktarda üretimle toplamda 500 kilo beyaz çay üretimi gerçekleştirebildi. Kilosu 4 bin 500 liraya satışa sunulan ve neredeyse tamamı satılan beyaz çayda talepler ise karşılanamadı. Üreticilerin şifalı beyaz çayı kendilerine sakladığı bu nedenle de üretimin düşük seviyede kaldığı belirtildi.

\'TALEPLERİ KARŞILAYAMIYORUZ\'

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, üreticilerin yeterince beyaz çay toplamadığını ve üretimin düşük kaldığını söyledi. Beyaz çaya ilgi ve talep gördüğünü ancak bu talepleri yeterince karşılanamadığını belirten Erdoğan \"Beyaz çayın içinde birçok üründe rastlanmayan vitaminler var. Beyaz çay demlenip içilirken vücuda alınan enzimler bütününü içeriyor. Bu nedenle beyaz çaya ilgi ve talep çok. Bu yıl çok fazla talebi karşılayacağımızı düşünmüyorum. Eldeki beyaz çay ürününün çoğu satılmış durumda. Çay sezonunda istenilen ve talep edilen miktarda beyaz çay üretimi gerçekleştiremedik. Beyaz çayda üretimi artırmalıyız. Ona göre de tanıtım ve alt yapısını hazırlamalıyız. İyi bir tanıtım iyi bir pazarlama dönüşünde müstahsile iyi anlatılması sonucunda üretimin de daha artırılarak ton seviyelerine çıkabileceğini düşünüyorum\"dedi.

KANSERE MUCİZEVÎ İLAÇ

Beyaz çayın insan sağlığına faydalarının bilimsel olarak ortaya konulduğunu da kaydeden Erdoğan, \"Kanser hastalarına bir mucize ilaç olarak gösterilen beyaz çay vücuttaki kırgınlık ve halsizlik gibi durumlara karşı iyi geliyor. İnsan sağlığına oldukça yararlı olan beyaz çayı üreticiler kendilerine sakladığı için üretimde düşük kalıyor\" ifadelerini kullandı.

KİLOSU 4 BİN 500 LİRA

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde 4 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile \'Tomurcuk\' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplandı ve 4 yılda bin 850 kilogram beyaz çay üretildi. Türkiye\'de 20 gramı 80 liradan, kilogramı ise 4 bin 500 liradan alıcı bulan beyaz çayın dünyada kilosu bin dolar ile 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılıyor. Araştırmalara göre beyaz çayın vücut direncini artırarak bağışıklı sistemini güçlendirmesinin yanı sıra insan sağlığına da önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya\'da yürütülen bir çalışmada da, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken bir maddeye rastlanmıştı.

Görüntü Dökümü

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Beyaz çay yaprağı görüntüler

Çay bahçesinden genel görüntüler

Başkan Erdoğan konuşma

Beyaz çaydan görüntüler

Detaylar

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER/DHA

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(ÖZEL)

4)2365 METRELİK ZİRVEDE GÜN BATIMI BÜYÜLÜYOR

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'ndeki 2365 metrelik zirvesiyle bölgenin en yüksek noktalarından Tahtalı Dağı\'nda özellikle gün batımı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kemer\'de bulunan Tahtalı Dağı\'nın 2365 metrelik zirvesi, yılda ortalama 230 bin turisti ağırlıyor. Teleferikle çıkmanın mümkün olduğu zirveye çıkanlar havanın açık olduğu günlerde deniz ve dağların eşsiz güzelliğini izleme fırsatı buluyor. Torosların en yüksek noktalarından olan Tahtalı Dağı, sunduğu büyüleyici manzarayla romantik anlar yaşamak isteyenlerin de uğrak yeri oluyor.

BÜYÜLEYİCİ MANZARA

Çiftler gün doğumu ve gün batımını zirvede seyretmenin keyfini çıkarıyor. Özellikle gün batımı daha çok ilgi çekerken, her gün 100-150 kişi zirveye çıkıp gün batımını seyrediyor. Torosların ardında yavaş yavaş kaybolan güneş büyüleyici kızıllığıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor. 2365 metre zirvede gün batımını izleyen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf ve görüntü çekiyor.

RUS, ARAP VE YERLİLER TERCİH EDİYOR

Olympos Teleferik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Koyuncu, gün batımı turlarını özellikle Rus, Arap ve yerli turistlerin tercih ettiğini belirterek, \"Misafirlerimize 2365 rakımda gün batımını izleme keyfini sunuyoruz. Haziran ayı itibariyle başlıyoruz, ekim ayı sonuna kadar misafirlerimize gün batımı ve gün doğumu hizmetlerini sunuyoruz. Yaz döneminde haftanın 6 günü gün batımı ve haftanın 3 günü de gün doğumu hizmeti vermekteyiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Tahtalı 2365 metre yazısı detay

- Turistler detay

- Gün batımını izleyen bayan detay

- Olympos Teleferik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Koyuncu röportaj

- Rus çift gün batımı selfisi detayı

- Olympos Teleferik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Koyuncu röportaj

- Gün batımını izleyen bayanlar detay

- Olympos Teleferik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Koyuncu röportaj

- Günbatımı güneşten detay

41.7 MB /// 01.18\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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(ÖZEL)

5) KAHRAMANMARAŞ\'TA KESİNTİSİZ 18 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU

TÜRKİYE\'nin kesintisiz en uzun bisiklet ve yürüyüş yolu Kahramanmaraş\'ta merkez Onikişubat İlçe Belediyesi tarafından açıldı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bazı şehirlerde bulunan bisiklet yollarının cadde ve sokaklar nedeniyle kesildiğini ancak gidiş-geliş kesintisiz 18 kilometre parkura sahip olan, bunun yanında kafeterya ve çocuk parkı da bulunan Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu\'nun Türkiye\'de bir ilk olduğunu söyledi.

İnceleme, projelendirme ve inşaatı ile 14 ayda tamamlanan Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, yürüyerek ve pedal çevirerek spor yapmak isteyenlerin büyük ilgisini gördü. Avşar Mahallesi\'ndeki DSİ Kılavuzlu Sulama Kanalı\'nın kenarına yapılan yol, bisiklet dışındaki tüm araçlara kapalı. 9 kilometre gidiş, 9 kilometre de geliş olmak üzere 18 kilometreye uzunluğundaki yol 1\'i yürüyüş yolu olmak üzere 3 şeritten oluşuyor. Güvenlik kameralarıyla izlenen tesis 4 milyon liraya mal edildi.

HER ÇEŞİT BİSİKLET VAR

İnsanların rahat yürümesi için yumuşak malzeme kullanılan tesiste, 600 bisiklet bulunuyor. Bisikletlerin içinde bilinen klasiklerin dışında birçok çeşit var. Tandem, eliptik, yatar bisiklet ile akülü bisikletin de bulunduğu Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu\'nda çocuklu aileler için de pusetli bisikletler yer alıyor. İki çocukları olanların için çift pusetli bisikletlerin bulunduğu tesiste yürümek ücretsiz. Ancak bisikletler, özeliklerine göre 2.5- 15 lira arasında değişen fiyatlarla kiralanıyor. İsteyenlerin kendi bisikletlerini de tesiste kullanabiliyor.

\"HAFTA SONLARI CIVIL CIVIL OLUYOR\"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, başka şehirlerde de bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğunu ancak sokak ve cadde bağlantıları nedeniyle yollarda çok sık kesilmeler yaşandığını söyledi. Aynı olayın Kahramanmaraş\'ta yaşanmaması ve uluslararası bir ölçekte bir çalışma olması adına uzun süren bir çalışma yaptıklarını kaydeden Mahçiçek, bunun sonucunda sadece bisikletlerin kullanabildiği gidiş-geliş kesintisiz 18 kilometrelik bir parkura sahip Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu\'nu hayata geçirdiklerini belirtti. 4 milyon liraya mal olan yolun Türkiye\'nin kesintsiz en uzun bisiklet yolu olduğunu ifade eden Mahçiçek şunları söyledi:

\"Çok orjinal bisikletler getirdik. Buraya binlerce ağaç diktik. \'Gece de istifade edelim\' diye aydınlatmalar yaptık. Bu alanın tamamını kamera sistemiyle donattık. Dolayısıyla güvenli bir şekilde gelip spor yapabileceğimiz hem bisiklet hem de yürüyüş olarak bir alan oluşturduk. Bize göre de henüz Türkiye\'de böyle bir alan yok. Bu medeni bir ihtiyaçtı ve bunu karşıladığımızı düşünüyorum. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz buraya çok rağabet gösteriyor. Özellikle hafta sonları cıvıl cıl oluyor burası. Özel bir bisikletimiz daha var bebeklerle annelerin, babaların binebilceği. Diyelim ki çift bebeğiniz var çift pusetli bisikletlerimiz, tek bebeğiniz varsa tek pusetli bisikletlerimiz var. Kendiniz de bisikleti kullanarak bebeklerinizle beraber güzel bir bisiklet yürüyüşü yapıyorsunuz. Ayrıca çocuklar için oyun alanları, kafemiz var. Yani burası hem spor, hem dinlenme alanı.\"Onikişubat Bisiklet ve Yürüyüş Yolu\'na gelenler ise tesisi beğendiklerini ifade etti. Özellikle anne ve babalar, çocuklarıyla birlikte bisiklet kullanabilmenin keyfini yaşadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüş ve Bisiklet Yolu

- Bisikletler

- Görevlinin kartı okutması

- Yoldan detaylar

- Yolda bisiklet kullananlar

- Hanefi Mahçiçek vatandaşlarla sohbet ederken

- Mahçiçek ile röp.

- Mahçiçek bisiklete binerken

- Vatandaşlar röp.

- Oyun parkı

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 311 MB

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6)ÖĞLE UYKUSUNUN ÖNEMİ ANLATILDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından 26- 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 18. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi\'nde konuşan Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fuat Özgen, bilimsel araştırmaların öğle uykusunun önemini ortaya koyduğunu belirterek, öğle arası 25 dakikalık uykunun gece uykusunun 3 saatine eşdeğer olduğunu ifade etti.

Bodrum Güvercinlik Mahallesi\'ndeki Titanic Deluxe Bodrum Otel\'de düzenlenen 18. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi\'nde toplum sağlığını tehdit eden yaklaşık 90 farklı uyku bozukluğu hastalığı masaya yatırılıyor. Kongreye Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fuat Özgen, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hikmet Fırat ile yönetim kurulu üyeleri, Prof.Dr. Oya İtil, Prof.Dr. Hikmet Yılmaz, Prof.Dr. İbrahim Öztura, Doç. Dr Sinan Yetkin, Doç. Dr. Banu Salepçi ve yaklaşık 150 uyku tıbbı uzmanı, akademisyen hekim ve teknisyen katıldı.

TUTD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fuat Özgen, uyku bozukluğunun tanı ve tedavisiyle ilgilendiklerini belirterek uyku tıbbının multidisipliner bir alan olduğunu dile getirdi. Uyku sırasında ortaya çıkan sorunların hemen hemen her branşın belirli alanlarını etkileyen konular olduğunu vurgulayan Özgen, bir insanın 2 yaşında rüya görmeye başladığını belirterek, \"2 yaşından ölene kadar uyuduğumuz sürenin yüzde 20\'si rüya döneminde geçiyor. O yüzden rüya görmek sağlıklılık ifadesi. Rüya görmek iyi bir şey fakat hatırlaması sağlıksız bir şey. Çünkü uykunun bölündüğü anlamına geliyor\" dedi.

Bilimsel araştırmaların öğle uykusunun önemini ortaya koyduğunu anlatan Özgen, \"Öğle arası yapılan 25 dakikalık bir şekerleme, gece uykusunun 3 saatine eşdeğer. Ama Japonya\'da öğle arası uyuyan ve yeterli uyuduğunu ispat eden işçiler, daha verimli çalıştıkları için ek prim alıyor. Artık böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ekonomide ve toplumsal yaşamda, biyolojik saatlerimize göre düzenlemelere ihtiyacımız var\" diye konuştu.

DÜZENLİ UYKU BAĞIŞIKLIĞI ARTTIRIR

Prof.Dr. Hikmet Yılmaz ise iyi bir uykunun kansere yakalanma riskini de belirgin olarak azalttığını ifade etti. Düzenli uykunun bağışıklık sistemini düzenlediğini söyleyen Yılmaz, \"Uykuyu düzene koyduğunuzda hem genel sistemik tansiyon hem kalbin dirence karşı çalışması hem de akciğerlerin kalbe yardımı daha kolay oluyor. Bugün dünyada uyku saati ortalama 8 saatin altına düştü. Bu durum erken yaşlanma, cildin erken kırışması ve diğer hastalıklara erken yakalanma riskini arttırır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar 3 ayı aşan uyku probleminin cinsel işlevlerin belirgin olarak bozulmasına yol açtığını kanıtladı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan görüntü,

- Prof. Dr. Fuat Özgen\'in konuşmasından görüntü,

-Prof.Dr. Hikmet Yılmaz\'ın konuşmasından görüntü.

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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7)ŞÜPHELİ ÇANTADAN KİTAP DEFTER ÇIKTI

BURDUR\'da parkta unutulan çanta bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede çantadan kitap defter çıktı.

Cumhuriyet Parkı\'nda dün akşam bir bankın üzerinde unutulan çantayı görenler Emniyet Müdürlüğü\'nü arayarak şüpheli paket ihbarında bulundu. İhbar üzerine Cumhuriyet Parkı ve İstasyon Caddesi polis tarafından güvenlik çemberine alınarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek çantanın yanına gitti. Yapılan incelemede çantadan kitap ve defter çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Bomba imha uzmanının giyinmesi

- Olay yerine gidişi

- Çantayı incelemesi

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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8)BUSİAD\'IN 25\'İNCİ YILI KUTLANDI

BURDUR Sanayici İşadamları ve Serbest Meslek Mensupları Derneği (BUSİAD) kuruluşunun 25\'inci yılını düzenlediği yemekle kutladı.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen yemeğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Ali Eroğlu, Antalya Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya Organize Sanayi İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kılıç, Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Leman Sedef Tuna, Alanya Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Akın Tabaklar, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Aynur Nilgün, Isparta Girişimci Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hasan Büyükçam, Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Turgay Akar ve BUSİAD üyeleri katıldı.

BUSİAD Başkanı Osman Kurt, derneğin 1992 yılında \'Burdur Genç Yönetici Serbest Meslek Mensupları ve İşadamları Derneği\' adı altında resmi kimliğe kavuştuğunu belirterek, son 15 yıldır cemaat dernekleri nedeniyle pek aktif olamadığını söyledi. Kurt, \"Şimdi yeniden bir yapılanma içerisindeyiz. Derneğimizin Burdur\'da bir ihtiyaç olduğunu en azından ayda bir defa toplanmanın faydalı olacağı konusunda fikir birliğine vardık. Burdur\'da \'okeye dördüncü arıyoruz\' desek 40 kişi toplanıyor. \'Akşam bir yemek var bir şeyler konuşacağız\' dedik mi zorlanıyoruz. Bundan sonrasının iyi olacağını düşünüyorum\" dedi.

Kurt, derneğin amacının anayasanın ön gördüğü kıstaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, Burdur\'daki işadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle toplumun sosyo- ekonomik düzeyini gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak, yine Burdur\'daki sanayici ve işadamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını temin etmek olduğunu belirtti.

Yemeğe katılan bölgedeki derneklerin başkanları da yaptıkları çalışmalar ve dernekleri hakkında bilgi verdi. Yemekte BUSİAD\'ın Kurucu Başkanı merhum işadamı Nurhan Ertuğrul\'un eşi Hayriye Ertuğrul ve kurucu üyelere plaket verildi.

Görüntü Dökümü

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- Yemeğe katılanlar

- Osman Kurt\'un konuşması

- Misafir başkanların konuşması

- Plaket takdimi

- Detay

168 MB /// 05.16\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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(ÖZEL)

9)ÖĞRENCİLERDEN,\' 94 KİŞİYLE CUMHURİYET\'İN 94\'ÜNCÜ YILI\' FİLMİ

KIRKLARELİ\'de Atatürk İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Cumhuriyet\'in 94\'üncü yılında, \'94\'üncü yılında 94 kişiyle Cumhuriyet\' adında kısa film hazırladı. 8 dakika 12 saniyelik filmde, \"Cumhuriyet denildiğinde aklınıza ne geliyor?\" sorusuna kısa yanıtlar vererek, Cumhuriyet\'i anlattı.

Kırklareli\'nin merkeze bağlı Üsküp Beldesi\'nde Atatürk İlk ve Ortaokulu, öğretmen ve öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yılı için \'94\'üncü yılında 94 kişiyle Cumhuriyet\' adlı bir proje yapmaya karar verdi. Ortaokul Müdür Yardımcısı Emrah Mutluer, 8\'nci sınıf öğrencileri Selen Küçükbatal ve Umut Hançer, kutlamalar için senaryosunu ortaklaşa yazdıkları, \'Cumhuriyet denildiğinde aklınıza ne geliyor?\' isimli kısa film çekmeye karar verdi. Üsküp Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ile öğretmenler, öğrenciler, doktor, esnaf ve ev hanımı hemen her kesimden oluşan 94 kişiye, \"Cumhuriyet denildiğinde aklınıza ne geliyor?\" sorusun sorularak, Cumhuriyet\'in ne anlama geldiğini anlatılmak istendi. Çekimleri ve montajı 10 gün süren 8 dakika 12 saniyelik film öğrenciler, Selen Küçükbatal ve Umut Hançer\'in sunumuyla başlıyor ve katılanlar Cumhuriyet\'i kısa bir şekilde özetliyor.

Filmin senaryosunu yazan öğrenci Selin Küçükbatal, Cumhuriyet\'in Atatürk\'ün ifadesiyle, \"Tek başına kalsan da çıkıp bir dağ başına, Türk Bayrağına sarılıp, vatan uğruna savaşarak, al kanını o al bayrağa yavaş yavaş yedirip şehit olabilmektir\" şeklinde, Umut Hançer ise, \"Adını Atatürk\'ten alan okulun öğrencileri olarak ihtiyacımız olan tek şeyin çok çalışmak olduğunu biliyor, bu inançla Cumhuriyeti kazanımlarına sonsuza dek sahip çıkacağımızı belirtiyoruz\" diye konuşuyor. Katılanların Cumhuriyet\'i özetlediği film, Üsküp Beldesi\'nin tanıtımı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 29 Ekim\'de Cumhuriyet\'in kuruluşunun 10\'ncu yıl kutlamalarında ulusa seslenişiyle son buluyor.

\"CUMHURİYETİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ\"

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte hazırladığı, \'94\'üncü yılında 94 kişiyle Cumhuriyet\' filminde Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacağını anlattıklarını söyledi. Aşım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkenin Cumhuriyete birlik ve beraberlik içinde sahip çıktığını belirterek, \"Milletimiz Cumhuriyet\'e, demokrasiye bir kez daha sahip çıktığını gösterdi. Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşacak, Bizde bu filmde Cumhuriyet\'in sonsuza kadar yaşayacağını anlattık\" dedi.

Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emrah Mutluer, filmi öğrencilerle birlikte yapmaya karar verdiklerini belirterek, \"Dersimizde beyin fırtınası yaparken. Cumhuriyetimizin 94\'yılını 94 kişiyle nasıl anlata biliriz dedik. Senaryoyu öğrenciler ile beraber yaptık\" dedi.

\"GÖZLERİM DOLDU\"

Üsküp Belde Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, kısa filmin senaryosunu okuduğunda gözlerinin dolduğunu ifade ederek, \"Duygu yüklü bir projeydi bu. Özelikle Cumhuriyetimizin 94\'ncü yıl dönümünde, 94 kişiyle beraber böyle bir filmin hazırlanması hem beldem adına, ülkemiz adına, savunduğumuz ana değerler adına çok önemli ve duyguluydu. Cumhuriyetimizin 94\'üncü yıl dönümü kutluyorum. Bu film vatandaşın gönlünden geçen duyguları anlatıyor. Bende filmde oynadığımda duygulandım, gözlerim doldu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

Filmden görüntüler

Üsküp tabelası ve beldeden detaylar

Atatürk heykeli genel detay

Okullardan genel detay

Öğrenciler ile röp

Selen Küçükbatal ile röp

Umut Hançer ile röp

Emrah Mutluer ile röp

Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ile röp

Milli eğitim Müdürü Murat Aşım ile röp

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)



