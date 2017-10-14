DHA YURT BÜLTENİ-3

1)VAN\'DA PKK\'NIN SİLAH VE BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, İpekyolu İlçesi\'nde 2 eve düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'nın bombalı eylem ve silahlı saldırılarda kullanmak üzere kente getirdiği çok sayıda bomba, silah ve mühimmat ele geçirildi. İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK\'lı teröristlerin kent merkezinde bombalı ve silahlı eylemlerde kullanmak üzere İpekyolu İlçesi\'nin Hacıbekir ile Karşıyaka Mahallesi\'ne silah ve mühimmat getirildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün gece saatlerinde mahallerdeki 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 roketatar, 16 roket mühimmatı, 1 keskin nişancı silahı kanas, 1 kalaşnikof tüfek, 1 G3 piyade tüfeği, 5 şarjör, 3 el bombası, 4 fünye grubu ve 5 elektrikli kapsül ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen silah, bomba ve mühimmatların Emniyet Müdürlüğünde gösterilmesi

-Yapılan aramalarda bulunan silah, bomba ve mühimmatın çuvallardan çıkarılması

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-

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2)TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

SİVAS- Yozgat karayolunda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Sürücü Fatih Koç ise ağır yaralandı. Kaza bu sabah saat 09.00\'da Sorgun ilçesinin Çatmasöğüt Köyü yakınlarında meydana geldi. 58 BJ 556 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Koç (36), direksiyon hakimiyetini kaybedince, otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Fatih Koç, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü Koç, olay yerine gelen 112 Acil Servis çalışanları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halit YILMAZ / SORGUN (Yozgat), (DHA)-

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3)MARKETTEKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde, market çalışanının bir anlık dalgınlığından yararlanan hırsız, raftaki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın yaşandığı o anlar ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 7 Ekim Cumartesi günü Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Market işleten Fatih Yıldız saat 16.00 sırlarında çocuğunu okuldan almak için işyerinden ayrıldı, kasayı kız kardeşi Armağan Yıldız\'a bıraktı. Kasada müşterilerle ilgilenen Yıldız, cep telefonunu arka tarafındaki rafa bıraktı. Bu sırada içeriye giren kimliği belirsiz bir kişi, raftaki cep telefonunu gördü. Bir süre marketin içinde gezinen hırsız, raftaki telefonu almak için yaklaştı. İlk denemesinde başarısız oldu. Market içinde bir tur daha atan hırsız, ikinci denemesinde Yıldız\'ın meşgul olmasından yararlanarak cep telefonunu aldı ve kayıplara karıştı. Kasadaki müşteri yoğunluğu atlatan Yıldız, rafa baktığında cep telefonunu bulamadı. Bir süre cep telefonunu arayan Yıldız, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince çalındığını gördü. Yaşanan tüm bu anlar ise işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polise şikayetçi olan Armağan Yıldız, cep telefonunun bulunmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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4)ABD\'Lİ TURİSTLER, \'LANDİNG KART\'LA VİZE SORUNU YAŞAMADI

AYDIN\'ın Kuşadası Limanı\'na bu sabah yanaşan dünyanın en lüks kurvaziyer gemilerinden \'Azamara Journey\'de 355, \'Celestal Olimpia\'da ise 428 ABD\'li turist Türkiye\'ye giriş yaptı. ABD ile yaşanan vize sorununda rağmen giriş yapabilmelerinin gerekçesinin, turistlere, landing kart ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolcular kategorisinde işlem yapılması olarak gösterildi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize sorunun turizme nasıl yansıyacağı merakla beklenirken, Kuşadası Limanı\'na bu sabah yanaşan iki gemiyle gelen toplam 783 Amerikalı hiçbir sorunla karşılaşmadı, Türkiye\'ye giriş yaptı. Kuşadası Limanı\'na saat 07.30\'da gelen dünyanın en lüks gemilerinden Bahama bandıralı \'Azamara Journey\'de 355\'i Amerikalı 635, Yunan bandıralı \'Celestal Olimpia\'da ise 428\'i Amerikalı 1147 yolcu, halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle karşılandı. Avusturya, İspanyol, İtalyan ve Amerikalı turistlerin bir bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi\'ne gitti. Diğerleri ise Kuşadası şehir merkezini gezdi.

AMERİKALILAR TRANSİT YOLCU

Gemilerin Amerikalı yolcularının yaşanan vize krizi nedeniyle Türkiye\'ye alınıp alınmayacakları büyük bir merakla beklenirken, sabahtan itibaren gözler pasaport polisine çevrildi. Kurvaziyer gemileriyle ülkeyi ziyarete gelen turistlere, 2006\'da yayınlanan genelgeye göre, \'kurvaziyer gemiler ile ülkeye gelen ve karaya çıkış kartı (landing kart) ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolcular\' kategorisinde işlem yapıldığı belirtildi. Türkiye\'ye günübirlik ve kısa süreli giriş çıkış yaptıkları için pasaport veya vize istenmeyen iki gemideki toplam 783 Amerikalı turist, bu nedenle hiçbir engelle karşılaşmadan ülkeye rahatça girebildi.

PASAPORTLA GİRİŞ YAPANLARA UYGULANIR

Pasaportla ülkeye gelen Amerikalılara vize sorgulaması yapılabileceğini söyleyen yetkililer, \"Transit yolcular, ülkemize pasaportla değil, verilen kartla giriş yapıyor. Dolaysıyla milliyetler göz önünde bulundurulmuyor. Ancak kurvaziyerler veya Yunan adalarına çalışan gemilerle ülkemizde kalmak üzere veya pasaportla gelen Amerikalı vatandaşlardan vize soruluyor. Şu ana kadar böyle bir talep olmadı\" bilgisi verdi.

Görüntü Dökümü

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- Gemiler limanda

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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5)TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

SİVAS- Yozgat karayolunda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Sürücü Fatih Koç ise ağır yaralandı.

Kaza bu sabah saat 09.00\'da Sorgun ilçesinin Çatmasöğüt Köyü yakınlarında meydana geldi. 58 BJ 556 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Koç (36), direksiyon hakimiyetini kaybedince, otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Fatih Koç, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü Koç, olay yerine gelen 112 Acil Servis çalışanları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Hurdaya dönen otomobil

Haber-Kamera:Halit YILMAZ / SORGUN (Yozgat), (DHA)

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6)OLTAYA TAKILAN CARETTA CARETTA KURTARILDI

İZMİR Körfezi\'nde balıkçıların oltasına takılan yaralı Caretta Caretta, Büyükşehir Belediyesi\'nin körfez temizlik personeli tarafından farkedilerek kurtarıldı. Doğal Yaşam Parkı\'nda tedavi edilerek enfeksiyon gelişme riskine karşı bir süre kontrol altında tutulan sevimli deniz kaplumbağası, daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar Doğa Koruma Birimi\'ne teslim edildi.İzmir\'de balıkçıların oltasına bu kez, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağası takıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ekiplerinin körfez temizliği sırasında fark ettiği yaralı kaplumbağa, kısa süre içinde tekneye alındı. Acil koduyla geçilen mesaj sonrası kıyıya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'ndan bir ekip, sevimli hayvanı vakit geçirmeden rehabilitasyon merkezine götürdü. Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, olta balıkçılarının caretta carettayı fark etmemesi ve onu zorlayarak çekmesi sonucunda hayvanın ağzında olta iğnesinin kırılmış olduğunu ve boyun bölgesinde de derin bir yaranın bulunduğunu tesbit etti. Büyükşehir Belediyesi veterinerleri, yaranın enfeksiyona uğramaması için hemen antiseptik uygularken, dokudaki hareketliliğe göre de ayrı bir tedavi uyguladı. Etkili müdahalelerle kısa sürede iyileştirilen caretta caretta, daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın Milli Parklar Doğa Koruma Birimi\'ne teslim edildi.

YARALI HAYVANLARIN SIĞINAĞI

130\'dan fazla türde 1500\'ü aşkın hayvana ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı; yaralı, hasta ve tedaviye muhtaç halde getirilen yaban hayvanlarına da kucak açıyor. Veterinerler ve uzman personel tarafından gösterilen yakın ilgi ve bilimsel yöntemlerle kısa sürede sağlığına kavuşturulan hayvanlar, tedavilerinin bitiminde yeniden doğaya salınıyor.

Görüntü Dökümü

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- Caretta caretta\'nın tartılması

- Muayenesinin ve tedavisinin yapılması

- Veterinerin bilgi vermesi

- Denizdeki kurtarılma sırasında çekilen fotoğraflar

(Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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7)BODRUM\'DA HUZUR DENETİMİ

MUĞLA\'nın Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik köpeğinin de katılımıyla kentte huzur denetimi yapıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 150 polisin katılımıyla Bodrum Yarımadası\'nda dün (cuma) akşam, eş zamanlı denetim yapıldı. Yalıkavak, Torba, Gümbet mahalleleri ile Bodrum Belediye Meydanı ve Barlar Sokağı\'ndaki denetime asayiş, narkotik ve terör ekipleri katıldı. Ayrıca narkotik köpeği Molly de kontrollerde yer aldı. İki saat süren denetimde 979 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Aranan 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız 1 tabancaya el kondu. Alkollü 3 sürücünün ehliyetine el konularken, para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü

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- Aramalardan görüntü

- Ekiplerin aramalarından görüntü

- Molly\'nin arama yapmasından görüntü

- Uygulama noktasından genel detay görüntü,

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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8)ÇOCUKLARDAN ÇOK YETİŞKİNLERİN İLGİSİNİ ÇEKEN \'OYUNCAK MÜZESİ\'

ANTALYA\'da Kepez Belediyesi\'nin \'Anadolu Oyuncak Müzesi\'ne, çocuklardan daha çok yetişkinler ilgi gösteriyor.

Antalya çalışma hayatının simge fabrikalarından biri olan Dokuma Fabrikası\'nı parka dönüştüren Kepez Belediyesi, burada işçi çocuklarının gittiği kreşi de Anadolu Oyuncak Müzesi yaptı. Müzede, 9 ayda 16 Avrupa ülkesinin yanı sıra Türkiye\'nin 81 ilinden toplanan 10 bin oyuncaktan 8 bini sergileniyor. Müze büyükleri geçmişe götürürken, küçüklere ise eğlenceli anlar yaşatıyor. Müzede en eski oyuncağın, 1850 yılında yapılan samanla kaplı ahşap sallanan at olduğu belirtildi.

YAHUDİ KIZ ÇOCUKLARININ SAÇLARINI TAŞIYAN BEBEK

Müzenin en değerli eserlerinden biri ise gerçek saçlı oyuncak bebek. Oyuncak bebeğin saçları, Nazilerin gerçekleştirdiği Yahudi soykırımında, Almanların saçlarını kazıdığı Yahudi kız çocuklarına ait. Oyuncak bebeği koleksiyona katmak için Müze Müdürü Emrah Ünlüsoy, Almanya\'ya gitti. Ünlüsoy, gerçek saçlı bebeğin bir müzede sergileneceğini belirterek, oyuncağın sahibi Almanı ikna etmeye çalıştı. Almanı Antalya\'ya getirerek müzeyi tanıtan Ünlüsoy, acı hikayesi olan bu oyuncağı müzeye kazandırmayı başardı.

ARKEOLOJİK OYUNCAK ÖRNEKLERİ

Müze Müdürü Emhah Ünlüsoy, müzedeki oyuncakları uluslararası müzayedeler, Türkiye\'deki açık artırmalar ve antikacılardan elde ettiklerini söyledi. 14 konseptte 75 vitrinde toplanan oyuncakların müzede sergilendiğini anlatan Ünlüsoy, \"Anadolu\'nun oyuncak kültürünü anlatan atam dedem oyuncukları da yer alıyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan oyuncukların örneklerinin yer aldığı oyuncak tarihi koleksiyonumuz var. Herkes kendi çocukluğundaki oyuncakları ve atalarının nelerle oynadığını görecek. Farklı ülkelerin oyuncakları burada yer alıyor. Anadolu oyuncukları konusunda iddialıyız\" dedi.

BÜYÜKLERİN İLGİSİ DAHA FAZLA

Ekim ayı başında açılan müzeye çocuklardan daha çok yetişkinler ilgi gösteriyor. Yetişkinleri çocukluğuna götüren müzede bazen duygusal anlar yaşanıyor. Emrah Ünlüsoy, \"Büyüklerin çocuk olduğu, çocukların da mutlu olduğu bir müze yaptık. Herkes bu çatı altında biraz çocuk. Bam teline dokunan oyuncaklar, mutluluktan çığlıktan atanlar, gözyaşı döken yetişkinlerimiz oluyor\" diye konuştu. Yaklaşık bir hafta daha ücretsiz gezilebilecek müzenin giriş ücretleri öğrenciler için 3, tam ise 5 lira olarak belirlendi.

Görüntü Dökümü

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- Müzeni dış plan görüntüsü

- İçeriden görüntü

- Vatandaşların müzeyi gezmesinden görüntü

- Pinokyonun yakın plan görüntüsü

- Müzeyi gezenlerden detay görüntüler

- Müzedeki oyuncaklardan görüntü

- Yetkilinin müzedeki oyuncaklarla ilgili ziyaretçilere bilgi vermesi

- Müzede cep telefonu ile fotoğraf çekenler

- Müzedeki oyuncak ve tablolardan görüntü

- Röp. Müze Müdürü Emrah Ünlüsoy,

- Detaylar

157 MB - 4.55\'

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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9)CARETTA CARETTA 7 AY SONRA SUYLA BULUŞTU

MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi\'nde (DEKAMER) 7 aylık tedavisi tamamlanan Şenol Lalovic isimli caretta caretta, denize bırakıldı.

İztuzu Plajı Boğazağzı Mevkii\'nde elle beslendiği için yaklaştığı tekne pervanesi ile yaralanan Şenol Lalovic isimli caretta caretta, DEKAMER\'deki 7 aylık tedavisinin ardından iyileşme sürecini tamamladı. Caretta caretta cinsi 55 kilogram ağırlığında ve 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek deniz kaplumbağası denize bırakıldı. İztuzu sahilinde düzenlenen törene Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Kaymakam Oktay Erdoğan, CHP\'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Lenad Lalovic, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, kaplumbağanın merkezde yaklaşık 7 ay tedavi gördüğünü belirterek, \"Bölgemizde insanların yaptığı bazı faaliyetler kaplumbağalara zarar verebiliyor. Eğer kaplumbağaları elimizle beslersek, bu kaplumbağalar teknelerin etrafına insanlar tarafından beslenmeye alışıyor. Teknelerin pervaneleri tarafından yaralanabiliyor. Bu kaplumbağamızın tedavisini tamamlayarak şu an doğal ortamına tekrar bıraktık. İnsanların kaplumbağaları elle beslememeleri, tekne pervanelerinden kaynaklanan yaralanmaların önüne geçmek için kaplumbağaları doğal beslenme sürecine terk etmeleri gerekiyor. \'Kaplumbağalar ısırdı\' haberlerini duymak istemiyorsak kış döneminde onları rahat bırakmalıyız. Kaplumbağaların kendilerinin beslenmesi ve doğal yaşamlarına devam etmesi gerekir. Yaralı kaplumbağalara genelde onu bulan insanların ismini veriyoruz. Bugün bir ayrıcalık yaparak bulan kişi Şenol Mezlek\'in ismi ile Dünya Güreş Birliği Başkanı Lenad Lalovic\'in soy ismini de bu kaplumbağamıza verdik. Yani \'Şenol Lalovic\' isimli caretta caretta denizle buluştu. Kaplumbağalar da uluslararası bir canlı\" dedi.

Yetkililer tarafından denize bırakılan kaplumbağanın suyla buluşma anı, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası\'na katılan sporcular ve plajda bulunan turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü

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-Caret caretanın denize bırakılmasından görüntü,

-Yakup Kaska ile röp,

-Genel detay görüntü.

Haber - Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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10)YEDİGÖLLER SONBAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNMEYE BAŞLADI

HER yıl özellikle yaz ve sonbahar aylarında ziyaretçi akınına uğrayan bin 636 hektar büyüklüğündeki Bolu, Yedigöller Milli Parkı sonbaharın renklerine bürünmeye başladı. Parkın bu sonbaharda binlerce ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.Türkiye\'nin en güzel milli parklarından biri olan Yedigöller Milli Parkı sonbaharın renklerine bürünmeye başladı. Bugünlerde sararmaya başlayan yapraklarıyla sonbahara merhaba diyen milli park, görsel şölen için önümüzdeki günlerde binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Çadır ve karavanlarıyla milli parkın içinde kalan ziyaretçiler sonbahar günlerini üzerlerini nilüfer çiçeklerinin kapladığı göl kıyılarında yürüyüşler yaparak değerlendiriyor. Bölgede bulunan Kızıağaç, kayın, meşe, ıhlamur, çam gibi bir çok ağaç türü göller çevresinde sonbaharın gelmesiyle görsel şölen sunuyor.

YEDİGÖLLER 52 YILDIR MİLLİ PARK

Bin 636 hektar büyüklüğündeki Yedigöller havzası, 1965 yılında milli park olarak koruma altına alındı. Havza kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatmasıyla oluşan yüzeysel ve yer altı akışlarıyla birbirine bağlı kuzeyden güneye bin 500 metre mesafede sıralanmış 7 gölden oluşuyor. Milli Park içindeki göller Büyükgöl, İncegöl, Küçükgöl, Seringöl, Sazlıgöl, Deringöl ve Nazlıgöldür. Bu göller 100 metre yükseklik farkı bulunan iki plato üzerinde yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yedigöller bölgesinden görüntü



Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)



