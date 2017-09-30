DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ACİL SERVİSİN ÖNÜNDEKİ AĞACA YILDIRIM DÜŞTÜ

ANTALYA\'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki palmiye ağacına yıldırım düştü. Yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevredekiler büyük korku yaşadı. Konyaaltı İlçesi\'nde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis önünde yer alan kafeteryanın bahçesindeki palmiye ağacına saat 08.30 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle ağaç yanmaya başlarken gökgürültüsü ve yangın nedeniyle çevredekiler büyük korku yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ağaca müdahale ederek söndürdü. Kimsenin zarar görmediği olayda, kafeteryanın bahçesindeki bazı masa ve sandalyelerde maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

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-Yıldırım düşen ağacın cep telefonu ile çekilen görüntüsü

-itfaiyenin ağacı söndürme görüntüsü

\'52 MB - 4 DK\'

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,(DHA)

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2)ADANA\'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU



ADANA\'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı. Dün gece devriye gezen polisler ATM\'den para çeken Çukurova Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Serhan E.\'den şüphelendi. Üst araması yapan polis, Serhan E.\'nin üzerinde 10 bin lira buldu. Çelişkili ifadeler vermesi üzerine, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Serhan E. ifadesinde yasa dışı bahis sitesinden, kendisine günlük 20 bin lira para yatırıldığını, bu parayı sosyal medyadan tanıştığı Kemal D.\' ye teslim ettiğini bunun karşılığında da aylık 1500 lira para aldığını söyledi.

Bu bilgi üzerine Kemal D. (30), Ercan D. (42) Ahmet G. (34), İlhami E. (34) ve Ünsal Ç. de (27) yakaladı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde de 43 bin lira para ele geçirildi. Bahis sitesini incelemeye alan polis, sitenin KKTC üzerinden faaliyet gösterdiğini, Adana sorumlusunun da Kemal D. olduğunu ortaya çıkardı. 6 şüpheli ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan şahısların sağlık kontrölüne getirilmesi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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3)GÜZEL HAVA AKYAKA\'DA PLAJI RENKLENDİRDİ

MUĞLA\'nın Ula İlçesi\'ndeki Akyaka Plajı, yaz aylarını aratmayan renkli görüntülere sahne oldu. Yerli ve yabancı tatilciler denize girerek güneşlenirken, keyifli saatler geçirdi. Güzel havanın etkisiyle Gökova Körfezinin cennet köşesi Akyaka\'ya gelenler, plajı doldurdu. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Akyaka\'da renkli görüntüler ortaya çıktı. Muğla, Aydın ve Denizli il ve ilçelerinden gelen yerli turistler ile kentte tatil yaban yabancı turistler, plajı doldurdu. Güzel havanın keyfini süren tatilciler, denize girip güneşlendi, hatıra fotoğrafları çektirdi. Yanlarında mayolarını getirmeyen bazı kişiler ise elbiseleriyle denize girdi. Bazı tatilcilerin ise köpekleri ile yüzdükleri ve eğlendikleri görüldü.

Eşi Selda Uçar ile birlikte kente tatile gelen makina teknik ressamı 38 yaşındaki Vedat Uçar, \"Ekim ayına geldik, ancak Gökova hala cennet gibi bugünde hava çok sıcak ve güneşliydi. Sonbaharda yazdan kalma günlerin tadını çıkardık. Ülkemiz cennet kıymetini bilelim. Daha ne isteyebiliriz ki. İnsanlar bu cenneti görmek, yaşamak için binlerce kilometre uzaktan geliyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Denize Girneler güneşlenenler plajın kalabalık hali

- Oynayan çocuklar kafeteryaların dolu olması

- Yüzenler eğlenenler

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / MUĞLA, (DHA)

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4)İNCİR CİPSİ İHRAÇ ÜRÜNÜ OLDU

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde 800 metre yükseklikte bulunan kırsal Karahallı Mahallesi\'ndeki organik sertifikalı incir bahçelerinin ürünlerinden elde edilen incir cipsleri, ihraç edilerek hem üreticiye hem de ihracatçıya kazandırıyor.

Nazilli\'nin kırsal Karahallı Mahallesi\'nde organik incir üretimi yapan Dursun Özdemir ile Mehmet Şimşek, ürünü cips yapıp paketleyerek satışa hazır hale getiriyor. Özdemir ve Şimşek\'in yarım kiloluk paketlerini 60 liradan sattıkları incir cipsleri, tüccarlar tarafından yurt dışına paketi 20 Euro\'dan gönderiliyor. Bu sayade hem üretici hem de ihracatçı kazanıyor.

Nazilli\'de 6 yıldır Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerini söyleyen Dursun Özdemir, Karahallı\'nın kaliteli incir potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Yaş incirin önrünün çok kısa olduğunu anlatan Özdemir, \"Erzurum\'daki vatandaşımız bu aromadan mahrum. Bunu önlemek için yaş incirimizi cips haline getirdik. Toplanan yaş inciri 24 saat içinde çok ince kıyıp rüzgarlı bir ortamda 3 gün bekletiyoruz. Böylece hem incirin aroması bozulmamış hem de ömrü uzatılmış oluyor. İncirdeki E vitamini, omega 3, omega 6 ve 9 çekirdeğinde bulunuyor. Aroması da taze incir aroması olduğu için incirin lezzeti korunmuş oluyor. İncir cipsi, bozulmadan özel ambalajlarda bir yıl rahatlıkla tüketilebilecek\" dedi.

\"İNCİR, BAKLAVADAN PAHALI OLMALI\"

İnciri ham olarak satmaktansa işleyerek değerini arttırdıklarını kaydeden Mehmet Şimşek, incir cipsinin yarım kiloluk paketlerini 60 liradan sattıklarını anlattı. Tüccarların ise yurt dışına 1 paketini 20 Euro\'dan gönderdiklerini ifade eden Şimşek, \"Burada hazırlanan incir cipsleri Almanya, Hollanda Fransa ve Danimarka\'ya gönderildi. Oldukça olumlu geri dönüşler alındığını öğrendik. Şu anda sınırlı bir üretimimiz var. Ama önümüzdeki yıllarda arttırmayı hedefliyoruz. Bir haftada 300-400 kilo incir cipsi ürettik. İncir Aydın ilinin sembol ürünü. Değeri daha fazla bilinmeli. Bir kilo incir, Antep baklavasından daha pahalı olmalı, bu bilinç oluşmalı\" diye konuştu.

\"OKUL KANTİNLERİNDE SATILMALI\"

İncirin çok sağlıklı olduğu için daha fazla tüketilmesi gerektiğini anlatan Şimşek, incir cipslerinin okul kantinlerinde satılması için teklifte bulunacaklarını dile getirdi. Şimşek, \"Çocuklarımıza \'cips yeme zararlı\' diyoruz ama alternatif sunmuyoruz. İncir cipsleri bunun alternatifi olabilir. Öğrenciler incir cipsi yiyerek sağlıklı beslenmiş olur\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İncirlerin incir ağaçlarından toplanmasından görüntü,

-İncirlerin Dursun Özdemir tarafından cips haline getirilmesinden görüntü,

-Dursun Özdemir ile röp,

-İncirlerin sergide kurutulmasından görüntü,

-Mehmet Şimşek ile röp.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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5)BOZCAADA\'DA KALAMAR FESTİVALİ

ÇANAKKALE\'nin Bozcaada İlçesinde düzenlenen Bozcaada Kalamar Festivali 8 şefin sunumu ve Teoman konseri ile başladı.Bozcaada İlçesi\'nde 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilen Bozcaada Kalamar Festivali kapsamında dün (cuma), Türk Telekom Prime sponsorluğunda 14.00-16.00 saatleri arasında ressam ve fotoğrafçı İlkay Muratoğlu\'nun fotoğraf ve resim atölyesi yapıldı. Atölyede fotoğrafçılık hakkında kısa bilgiler verilirken, adalı ressam Cemil Onay ada sokaklarında yaptığı duvar resimlerinin hikayesini anlattı ve katılımcılar dev bir tuale birlikte resim yaptı. Katılımcılar 16.00-17.00 saatleri arasında Salhane\'de gerçekleştirilen etkinlikte ada şaraplarının tadına baktı. 19.00-21.30 saatleri arasında birbirinden farklı kalamar yemekleri, hem adalı şeflerin hem de Türkiye\'nin ünlü 8 şefi tarafından hazırlandı. Festivale katılanlara, kalamar tava, kalamar kokoreç, kalamar şiş, sahanda kalamar gibi birçok kalamar lezzeti sunuldu. Hava muhalefeti nedeniyle festival kapsamında yapılması planlanan \'teknelerle kalamar avı\' etkinliği ve gün batımında canlı müzik programı iptal edildi.

KONSERE YAĞMUR ENGELİ

Festivalin ilk günü saat 20.30\'da Cumhuriyet Meydanı\'nda Teoman konseri gerçekleşti. Yağmura ve rüzgara rağmen Teoman hayranları meydanı doldurdu. Yağmur nedeniyle 5 şarkı söyleyen Teoman sırılsıklam olduktan sonra hayranlarından özür dileyerek, konseri yarıda kesmek zorunda kaldı.

Bozcaada Kalamar Festivali\'nin ikinci günü yoga ile başlayacak. Ardından gün boyu fotoğraf-resim atölyesi etkinlikleri devam edecek. Festival akşam ise, Mehmet Erdem konseri ile devam edecek.

Bozcaada Kalamar Festivalini değerlendiren Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, \"Belki de dünyadaki ilk kalamar festivali oldu. Dünyadaki en lezzetli kalamarın festivali oldu. Bugün biraz havanın kötü olmasına rağmen festival beklenenin üstünde katılımla geçti. Herkes için çok çeşitli deneyimler oldu. Türkiye\'nin sayılı aşçıları festivale geldi. Bundan sonraki yıllarda bu festivalin çok daha güzel olmasını bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kalamar festivalinden görüntüler,

-Etkinliklerden görüntüler,

-Ülke Diler\'in konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)

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6)BURDURLU ÜRETİCİ SERACILIĞA YÖNELDİ

TÜRKİYE\'nin en önemli fasulye üretim merkezlerinden Burdur\'da son 2 yıldır üreticiler seracılığa da yöneldi. Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, bu yıl 800 dekara kadar ulaşan seralarda domates üretimi yapıldığını belirterek, dekarda 15- 20 ton domates üretildiğini ancak domates fiyatlarının üreticinin yüzünü güldürmediğini söyledi.

Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, bölgede seracılığın yaygınlaştığını belirterek, Çatağıl, Halıcılar, Kurna, Taşkapı, Çine, Kayaaltı ve Lengüme köylerini içine alan İnsuyu bölgesinde 15 bin dekar alanda fasulye üretimi yapıldığını, son 2 yıldır ise 50 dekarla başlayan, bu yıl ise 800 dekara kadar ulaşan alanda yayla seracılığı yapıldığını kaydetti.

\"KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI SERALARDA ÇÖKME OLDU\"

Yaz sıcağında Antalya ve sahil kentlerinde seracılık yapılamadığını ve domates üretilemediğini aktaran İbrahim Demir, \"Sahil kentlerinin ve diğer kentlerin ihtiyacı olan domates İnsuyu bölgesinde kurulan seralarda üretiliyor. Bu yıl çiftçi istediğini alamadı. Kış dönemindeki yoğun kar yağışından dolayı seralarda çökme oldu. Bizim çiftçimiz kaderci olduğu için sigorta yapmamıştı ve bu yüzden mağduriyet yaşadı. Ziraat Odası olarak hükümet yetkililerine durumu ilettik ama sonuç alamadık. Çiftçiye yardım edilmedi\" dedi.

\"DOMATES ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİ\"

İnsuyu bölgesindeki seralardan dekarda 15- 20 ton domates alındığını anlatan Demir, \"İlk defa yapılmasına rağmen bu başarının sağlanması önemli. Çiftçilerimizi kutluyorum. Pazarlamada sorun yaşadılar. 60- 70 kuruş maliyeti olan domates 80- 90 kuruşa satıldı. Son dönemlerde ise 1-1.20 liradan satılıyor. Domates bu bölgedeki çiftçimizin yüzünü güldürmedi. Bu bölgenin havasından, suyundan, toprağının yapısından burada yetiştirilen domateslerin aroması ve kalitesi çok değerli\" diye konuştu.

\"UMDUĞUMUZU BULAMADIK\"

Yaklaşık 15 yıldır fasulye üretimi yaptığını anlatan Adnan Tekeç, \"Geçen yıl domates fiyatlarındaki yükselmeden dolayı seracılığa heves ettik. 6 dekar alanda sera kurduk ve domates üretimine başladık. Ancak umduğumuzu bulamadık. Çiftçilik dalgalı bir meslek. Bu yıl domates para etmez, yeni yılda fasulye para etmez. Çiftçiler olarak hepimiz bir ürüne hücum ettiğimiz için o da ertesi yıl para etmez. Fiyatlarda da umduğumuzu bulamadık. ilk zamanlar 70 kuruşa sattık son zamanlarda 1 liraya sattık ama umduğumuzu bulamadık\" dedi.

Burdur Ziraat Odası Genel Sekreteri Gökhan Yeşilyurt da oda olarak seracılık konusunda çiftçileri bilgilendirdiklerini belirterek, önümüzdeki dönemlerde daha iyi verim alacağına inandıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Seralardan detay

- RÖP 1: İbrahim Demir (Ziraat Odası Başkanı)

- RÖP 2: Adnan Tekeç (Üretici)

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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7)ATIK KAĞIT TOPLARKEN GİRDİĞİ EVDEN 50 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPTI

ADANA\'da atık kağıt toplayan 31 yaşındaki Murat Kaya, hırsızlık için girdiği bir evden 50 bin lira değerinde altın, cep telefonu, bilgisayar ve televizyon çaldı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi\'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Murat Kaya, Mehmet Tüzeer\'e ait evin kapı göbeğini kırarak içeri girdi. Evdeki, 50 bin lira değerindeki altın, cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve televizyon çalan Kaya ise, apartamının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Eve gelen Tüzeer, kapının açık olduğunu görünce polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada hırsızlığı Murat Kaya’nın yaptığı tespit edildi. Kocavezir Mahallesi’nde yakalanan Kaya, “Bir şey çalmadım. oraya kağıt toplamaya gittim\" iddiasında bulundu. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Kaya, tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Murat Kaya\'nın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü

- Sağlık kontrölüne getirilmesi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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8)CANLI HEYKEL, DAVUL-ZURNAYI DUYUNCA DAYANAMAYIP OYNADI

EDİRNE\'de Trakya Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü\'nden mezun olan 25 yaşındaki Mertcan Aydın, Saraçlar Caddesi\'nde günde 4 saatlik canlı heykel performansı sırasında yanına gelen davul ve zurnalı müzisyenlerin çaldığı roman havasına dayanamayıp göbek attı. Çevredekilerin şaşkın gözlerle izleyip cep telefonlarına kaydettiği Aydın, \"Oyun havası eğitimim yok ama 6 senedir Edirne\'deyim. Artık kentin bir parçası gibi olduk. Kapı gıcırtısına oynar duruma geldik\" dedi.

Trakya Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu olan Mertcan Aydın, bir süre Düşülkesi Atölyesi\'nde tiyatro ve canlı heykel eğitimi aldı. Sahne sanatlarında profesyonel olan Mertcan Aydın, kentin en işlek ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi\'nde canlı heykel performansları sergilemeye başladı. Makyaj yapıp, yüzünü boyadıktan sonra caddenin çeşitli yerlerinde duran Aydın, gösterdiği performansla da büyük beğeni topladı.

DAVUL ZURNAYA DAYANAMADI

Mertcan Aydın, önceki günde canlı heykel performansı için Saraçlar Caddesi\'ne geldi. Aydın\'ın gösterisi sırasında tesadüfen oradan geçen davul ve zurnalı iki müzisyen, heykel gibi duran Mertcan Aydın\'ı gördükten sonra başında Roman havaları çalmaya başladı. Oynak ritimlere daha fazla dayanamayan canlı heykel Aydın performansı kesip göbek atmaya başladı. Çevredekilerin alkışlarıyla destek olduğu Aydın, bir süre davul zurna eşliğinde göbek attı. Bu sırada çevredekiler bu anları cep telefonlarına kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede büyük ilgilen gören Mertcan Aydın, müzik sesine dayamadığı için oynamaya başladığını söyledi.

Edirne\'de 6 sene yaşadıktan sonra kentin bir parçası olduğunu ve \'kapı gıcırtısına\' bile oynar hale geldiğini söyleyen Aydın, \"Tamamen bir canlı heykel durumunda değilim, daha çok karşılıklı oyunlar var. Edirne\'nin getirisi herhalde, davul zurnayı duyunca dayanamadım. Uzun süre Edirne\'ye maruz kalan insanlarda oluyormuş. Bir anda çıkıverdi. Aslında bıraksalar daha iyi oynardım herhalde. Bırakamadığım bir heykel performansım vardı, ikisini bir arada dengelemeye çalıştım. Oyun havası eğitimim yok ama 6 senedir Edirne\'deyim. Artık kentin bir parçası gibi olduk. Kapı gıcırtısına oynar duruma geldik\" dedi.

4 SAAT HEYKEL GİBİ DURUYOR

Bir süredir sokakta performans gösterdiğini ve ilk sokak deneyimini yaşadığı anlatan Aydın, \"Halkın bu kadar seveceğini düşünmemiştim. Takılanlar gençler genelde bu benim işime geliyor, onlarla oyun oynayıp eğleniyorum. Hava duruma ve kendi yorgunluğuma göre, dört gösteri ve birer saatten yaklaşık 4 saat sokakta canlı heykel performansı gösteriyorum. Her işin zorlukları var ama benim amacım doğrultusunda kolay geliyor. Benim amacım tiyatroya yönelmeden önce fiziksel oyunculuğumu ve beden hakimiyetimi sağlamak istiyorum. Sokakta durmamım sebebi para değil, daha çok çocuklara yönelik. Makyajım 20 dakika sürüyor. Yaklaşık 30 dakikada hazırlanıyorum. Bu sene sokakta canlı müzik yapanların yanında pandomim, kukla, canlı heykel performanslarıyla bizde biraz renk kattığımızı düşünüyorum. Şaşıran var ve fiziksel temaslarda oluyor\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mertcan Aydın2ın göbek attığı görüntüsü

-Mertcan Aydın\'ın performansı

-Heykel gibi duruşu

-Yoldan geçenlerin bakması

-Aydın, detay

-Mertcan Aydın ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-



