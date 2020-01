DHA YURT BÜLTENİ-3

1)HDP MİLLETVEKİLİ YİĞİTALP GÖZALTINA ALINDI



HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, hakkında yargılandığı davada çıkarılan zorla getirilme kararı kapsamında bugün evinin önünde gözaltına alınarak Diyarbakır Adliyesine götürüldü.

Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan ve duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında \'Zorla getirilme kararı\' çıkartılan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, bu sabah saatlerinde merkez Kayapınar İlçesi\'ndeki evinin önünde polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yiğital\'in hakkındaki davanın sürdüğü Diyarbakır Adliyesi\'ne götürüldü.

Felat BOZARSLAN-DİYARBAKIR /DHA

2)DARBE, BYLOCK\'TAN \'GELİYORUM\' DEMİŞ



ERZURUM\'da görülen FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan örgüte ait dersanede öğretmenlik yapan Esra Akay\'ın ısrarla \"Kullanmadım\" dediği \'ByLock\'tan 229 mesaj gönderdiği ortaya çıkarken, programın içerik dökümlerinde darbe girişiminin imalı mesajlarla örgüt üyelerine bildirildiği tesbit edildi. Örgüt ablasından üyelere gönderilen mesajda \' Finalde Allah\'ın size biçmiş olduğu role bakın. Finale yakışır duruş sergileyin. Bu süreç (yaz sonu itibariyle) bitti. Ötede size neler kazandırdığını bir bilseydiniz sevinçten çıldırırdınız. Hele bir de tutuklananların derecesini bilseydiniz kendinizi tutuklatmak için gider ihbar ederdiniz\' yazdığı belirlendi.Erzurum\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı belirlenen 28 yaşındaki Esra Akay, geçen 4 Temmuz\'da tutuklandı. Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan Esra Akay, suçlamaları kabul etmedi. Israrla \'ByLock\'u indirip- kullanmadığını ileri süren Esra Akay\'ın yalanını Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen dökümler ortaya çıkardı.

Sanık Esra Akay\'ın \'ea15\' kullanıcı adı ile 17 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kullanmaya başladığı ByLock ile 11 kez arama yaptığı, 9 da kendisinin arandığı belirtildi. Esra Akay\'ın program üzerinden 192 mesaj ve 106 mail aldığı, 229 mesaj ve 3 mail gönderdiği tutanak altına alındı. 35 sayfalık ByLock içeriğinde sohbet toplantıları için alınan tedbirler ve toplanan himmetler yer aldı.Yazışmalarda Erzurum\'da kapatılan örgüte ait Şifa Hastanesi\'ne sahip çıkılması için küçük bir başağrısı için bile olsa arkadaşların yoğun bir şekilde muayeneye gitmeleri talimatı verildi. Çarpıcı yazışmaların geçtiği dökümde darbenin yapılacağı da imalı mesajlarla örgüt üyelerine iletildi.

\'***\' Başlığı ile 2 Ocak 2016\'da saat 06.21.03\'de Esra Akay\'ın da aralarında bulunduğu üyelere Melek Ak isimli abladan gönderilen mailde şunlar yazıldı:

\'Sakın bir bakışda batma. 1-Bu ayeti kerimeyi (Tevbe suresi 24) herkes odasının bir köşesine assa değer. Tercihimiz adına çok önemli. 2-\'Vaizlik imtihanında Nur suresi 55\'inci ayeti çıkmıştı. Hiçbir şeyde rastlantı yoktur. Elli senedir bu ayetin tahakkuk edeceği günü bekledim durdum\'. 3- Bugün dünya \'Anglosakson-siyon-mason\' şeytan üçgeninde inim inim inliyor. Bizdeki durum bunların 300 senelik ince işçiliğinin neticesi. İçimizdeki Pakraduniler, dönmeler, Persler hepsini aleyhinizde ittifak ettirdiler. Ama 100 yıllık bir filmin finalindeyiz. 4- Finalde Allah\'ın size biçmiş olduğu role bakın. Finale yakışır duruş sergileyin. Bu süreç (yaz sonu itibariyle) bitti. Artık imtihan faslındayız ta ki bütün karakterler iyice gün yüzüne çıksın, hamlar haslardan tamamen ayrılsın. 6- Bu belanın tamamen def olması ise esbab olarak çekilen ızdırap ve külliyet kesbeden duanın karşı tarafın duasına galebe çalmasına bağlı. 7-Şu an dünyadaki yedi milyar insanın en bahtiyarları bu süreçte hizmette sabit duran, yer değiştirmeyenlerdir. 8- Ötede size neler kazandırdığını bir bilseydiniz sevinçten çıldırırdınız. 9- Hele bir de tutuklananların derecesini bilseydiniz kendinizi tutuklatmak için gider kendinizi ihbar ederdiniz. 10- Ama zalimin işini kolaylaştırmak Cenab-ı Hakk\'a terbiyesizlik sayılır.\'

9 Ocak 2016\'da yine Melek Ak\'dan üyelere 13.03.24\'de \'İhsan Atasoy ABD\'de\' başlığı ile gönderilen mailde elebaşı Fetullah Gülen\'in \'HE\' olarak adlandırıldığı görülüyor. Üyelere atılan mailde, \'1 Ocak Cuma ve 3 Ocak Pazar bamteli olmadı. İhsan Atasoy burada HE ona sohbet ettirdi. Üstat hazretlerinden ve hatıralarından bahsetti. HE dua saatinde duaya çıkıyor son 4 gündür Asbah-ı Bedr okunuyor. İhsan abi okuyucu abilerden zannederim. \'Diğer nur talebelerine HE\'nin üstatdan sonra gelen zat olduğunu delilleriyle anlatıyorum biraz homurdanıyorlar ama birşey demiyorlar\' dedi. ABD\'de 250 kişilik bir kampımıza katıldı. Geçen hafta yapılan tesbihattan çok etkilendiğini belirtti. Üstat tesbihatı ara ara toplu ara ara munferit yaparmış. HE toplu yaptırıyor bu insanlar tesbihatta \'vebitalebetul risailin nur\' diye dua ediyor ama \'hizmet hareketine nur talebeleri gözüyle bakmayanlar bu duadan istifade edemezler\' dedi ve onlar adına hüzünlendiğini söyledi. 17 yıldır HE\'yi görmediğini belirtti. Öğlen namazı sonrası karşılaşıp kucaklaştırlar. İhsan Atasoy Demirel\'in ölmeden bir ay önce \'bu cevşeni okuyan adama söyleseniz bir cevşen okusa dediğini ve cevşeni okuyup bir ses kaydı yapıp kendilerine ilettiğini belirtti. Birkaç gün önce ABD\'li bilim adamlarının Türkiye\'de yetişen cevizde kanseri önleyen bir madde bulduklarını ama söylemediklerini belirtti. Ben de tamamını tüketin diye tavsiye ediyorum dedi. Ciddi rahatsızlıklar için acve hurması ve çörek otunu tavsiye etti\' diye yazdığı görüldü.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)-

3)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLLE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde park halindeki araçlara çarparak duran otomobilin sürücüsü 2.02 promil alkollü çıktı. Kaza, gece saatlerinde ilçe merkezinde Sahil Bulvarı\'nda meydana geldi. 60 yaşındaki Mehmet B. yönetimindeki 34 PF 182 plakalı otomobil, iddiaya göre yol kenarındaki park yerinden çıkmaya çalışan Gülseren Acar\'ın kullandığı 06 FKP 11 plakalı otomobil ile park halindeki başka bir otomobile çarptı. Gülseren Acar\'ın aracı da yine park halinde bulunan başka bir otomobile çarptı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada alkol testi yapılan Mehmet B., 2.02 pramil alkollü çıktı. Mehmet B.\'nin daha önce alkollü araç kullandığı için 6 ay ehliyetin el konulduğu belirlendi. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün 2 yıl süreyle ehliyetine el konulurken para cezası da uygulandı.

4)AZİZ NİKOLAOS ANIT MÜZESİ\'NE İKİ KATLI YAPI ORTAYA ÇIKARILDI

ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'ndeki Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi\'nde, iki yıldır sürdürülen kazılarda iki katlı bir yapı ve yapının bölümleri ortaya çıkarıldı.

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'nde bu yıl 27\'nci yılı tamamlanan kazı çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 2 ay süren kazı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Doğan başkanlığında yürütüldü. Kazılarda 5 bilim insanı, 10 arkeoloji öğrencisi ve 13 işçi görev aldı. Bu yılki kazılarda müzenin dışında, avlunun batısında çalışıldı. Son 2 yılda tonozlu bir yapı, avlunun anıtsal giriş mekanı ortaya çıkarıldı. Girişin iki yanında mezarlar ortaya çıktı. Bu mezarların ikisi açıldı. Mezarlardan birinde 8 kişinin gömülü olduğu tespit edildi. Mezarlar üzerinde antropologlar çalışma yaptı.

DUVAR RESİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Girişin ise iki sütün ve payelerle süslü olduğu özel bir giriş olduğu anlaşıldı. Girişte din adamlarının gömülü olduğu özel bir alan olduğu anlaşıldı. Açılan iki mezarda kemikler dışında bir buluntuya rastlanmadı. Ortaya çıkarılan yapının iki katlı olduğu, batıya ve kuzeye devam ettiği belirlendi. Tonozlu yapının girişinde duvar resimleri ortaya çıktı. Restore edilen bu resimlerde İsa, Meryem ve Nikolaos tasvirlerinin yer aldığı tespit edildi. Dış avluda ayrıca özel bir su kuyusu bulundu.

\"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA AÇIĞA ÇIKARILMASI BEKLENİYOR\"

Kazı Başkan Yardımcısı, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sema Fındık, \"2017 yılında kilisenin batı avlusunun batısındaki alanda kazı çalışmaları devam etti. Bu çalışmalarda geçen yıl tonozlu, iki bölümlü bir yapı ortaya çıkarmıştık. Bu yapının girişinde mezar alanı olduğunu düşündüğümüz bir alanı tespit etmiştik. Yapının girişinde duvar resmilerine rastlamıştık. Aynı zamanda bulduğumuz bu tonozlu yapının etrafında kazı çalışmaları devam etti. Binanın tonozu ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda buradaki yapıların hem güneye, hem batıya doğru devam ettiği anlaşıldı. Bu yapıların önümüzdeki yıllarda açığa çıkarılması bekleniyor. Aynı zamanda bu yapının dışında bir su kuyusu tespit edildi\" dedi.

5)MERSİN\'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

MERSİN Emniyet Müdürlüğü, 426 şişe sahte içki, 2 bin 545 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi. Sahte içki konusunda operasyonlarını sürdüren Mersin polisi, merkez Yenişehir İlçesi İnönü Mahallesi 1407 Sokak\'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 255 şişe 70 cc, 19 şişe 35 cc, 152 şişe 100 cc\'lik değişik markalarda sahte içki, 2 bin 545 adet sahte TAPDK bandrolü ve 32 adet fiyat etiketi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevkedildi. Mersin\'de şubat ayında 2 kişi, geçen yıl ise 7 kişi sahte içkiden yaşamını yitirmişti.

6)SEYHAN BARAJ GÖLÜ\'NE GİREN GENÇ BOĞULDU

ADANA\'da arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü\'ne giren 24 yaşındaki Yasin Bayandur, boğuldu.

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları Talat T., Bilal Sami A. ve Asım Ç. ile birlikte sabaha karşı göl kıyısına gelen Yasin Bayandur, bir süre alkol alıp, sohbet etti. Daha sonra göl kıyısındaki Yunus olarak adlandırılan deniz bisikletine binen 4 arkadaştan 3\'ü, yaklaşık 100 metre açıldı. Deniz bisikletinden suya atlayıp yüzmeye başlayan gençlerden Bayandur, çırpınıp batmaya başladı. Arkadaşlarının kurtarma çabalarına rağmen Bayandur, suda kayboldu. Kıyıya çıkan Bayandur\'un arkadaşları polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sualtı polisleri, gencin cesedini suda kaybolduğu yerin yakınından çıkardı.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARIYA İZLEDİ

Kıyıda polisin çalışmasını üzüntüyle izleyen Bayandur\'un arkadaşları \'Yasin\' diye feryat edip, gözyaşlarına boğuldu. Sualtı polisinin gölden çıkardığı Yasin Bayandur\'un cesedi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

7) ORTADOĞULU VE AVRUPALILARIN BURNUNU DÜZELTİYOR

MERSİN\'de özel bir hastanede görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Bozkut, nefes ve uyku apnesi sorunu nedeni ile Irak, İran, Ortadoğu ve Avrupa\'dan gelen birçok hastasını ameliyat ederek sağlığına kavuşturuyor.

Son yıllarda Irak, İran, Ortadoğu ve Avrupa\'dan gelen birçok hastasını ameliyat ederek sağlığına kavuşturan Bozkut\'a, geçtiğimiz günlerde Romanya\'da geçirdiği iki operasyon sonrası sağlığına kavuşamayan ve ciddi nefes problemi olan 29 yaşındaki Andreia Madalina Anghel tedavi olmak için geldi. Bozkut\'un muayene etmesinin ardından ameliyata alınan Anghel, geçirdiği operasyonun ardından tedavi olmasının ardından sağlığına kavuştuktan sonra ülkesine mutlu bir şekilde döndü. Angel, daha önce geçirdiği operasyonlara rağmen sağlığına kavuşamadığını dile getirerek, yaptığı araştırma sonucunda Mersin\'e gelerek tedavi olduğunu ve sonuçtan da çok memnun kaldığını söyledi.

Anghel\'in kendisine geldiğinde sağlığı açısından ciddi problemler yaşadığını belirten Bozkut, \"Hastamız Romanya\'dan geldi. Romanya\'da daha önce iki kez ameliyat olmuş, ciddi nefes problemi olan bir hastadır. Kulaktan alarak ona güzel bir burun, yüzüne de dolgular yaptık. Bunlardan daha önemlisi hastamızın apne, solunum durma sorunu vardı. Onu da son 1,5 yılda yaptığımız bademcik, yumuşak damar yani yukarıya asma ameliyatı yaptık. Bu tür hastalarımız ameliyat sonrası yüzde 95\'in üzerinde tamamen düzeliyor. Horlama ve nefes durması ortadan kalkıyor\" dedi.

Daha önceleri İnsanların nefes ve burunla ilgili problemlerinin farkında olmadığını ifade eden Bozkut, gelişen teknoloji ve tıp ile birlikte artık rahatlıkla dünyanın başka bir ülkesine giderek sorunlarına çözüm bulduğunu söyledi. Bu anlamda son yıllarda çok sayıda başarılı operasyonlara imza attığını kaydeden Bozkut, \"Her halde dünyada en fazla burun ameliyatı yapan 5-10 kişiden biriyim. Bu da rakamsal olarak 6-7 bin civarında bir ameliyattır. Bu da erişilmesi çok zor bir rekordur. Bugün örneğin peş peşe 5 tane burun estetiği, 5 tane rinoplasti yaptık. Bütün süre 5 buçuk saatti. Bunu da yapacak başka bir hekim düşünmüyorum\" diye konuştu.

8)İŞ YERİNDE KULLANDIĞI ELEKTRİĞİ KENDİ ÜRETİYOR

KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde elektrikçi Rüstem Baykal, iş yerinde kullandığı elektriği, güneş enerjisinden ürettiği \'mobil solar\' adını verdiği sistemle karşılıyor.

Ereğli İlçesi\'nde oturan elektrikçi Rüstem Baykal, iş yerinde tükettiği enerjiyi karşılamak için paneller vasıtasıyla elektrik üretebilen güneş enerjisi sistemi yaptı. Baykal, 2 bin 700 liraya mal ettiği \'Mobil Solar\' adını verdiği sistemle iş yerindeki televizyon, bilgisayar, klima ve ışıkları çalıştırabiliyor. Mobil projesini elektriksiz olan arazi şartlarında çalışanların işini kolaylaştırmak için gerçekleştirdiğini belirten Baykal, \"Mobil solar adını verdiğim güneş enerji sistemi, saatte 200 vat, günde 2 kilovat elektrik üretiyor. Bu da işyerimde tüketeceğim elektriği karşılıyor. Ek güneş enerjisi paneli ve rüzgar gülü ilave ederek gece- gündüz ve kış mevsiminde elektrik üretmesini sağlayacağım. Bu da rahatlıkla bir evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca karavanda yaşayanlar ve arazi şartlarında çalışanlarda mobil sistem olduğu için bunu rahatlıkla kullanabilecek.\" dedi.

