DHA YURT BÜLTENİ-3 

\'Hero\' tişörtünden gözaltına alınan gence yarı çıplak sorgu

ANTALYA\'da üniversite öğrencisi 24 yaşındaki B.Ö., \'Hero\' yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen ve üzerindeki tişörtü çıkarılan B.Ö., 3 saat boyunca yarı çıplak ifade verdi.

Polisi harekete geçiren olay, Kaleiçi Yat Limanı\'nda saat 20.00\'de meydana geldi. Yat Limanı\'nda bir kişinin \'Hero\' yazılı tişört giydiğinin ihbar edilmesi üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Liman içerisinde gözaltına alınan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi B.Ö., sorgu için Yenikapı Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Üzerindeki tişört çıkarılarak polis merkezinde yarı çıplak ifadesi alınan B.Ö.\'ye, gözaltına alınma gerekçesinin giydiği tişörtteki \'Hero\' ibaresi olduğu anlatıldı. Neden bu tişörtü giydiği sorulan B.Ö., Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bir bağı olmadığını, İzmir\'de oturduğunu ve Akdeniz Üniversitesi\'nde turizm bölümünde öğrenci olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 saat polis merkezinde ifade veren B.Ö., daha sonra sağlık kontrolü için Ticaret Borsası Semt Polikliniği\'ne götürüldü. B.Ö. üst kısmı çıplak halde polis aracına bindirildi.

B.Ö.\'yü sağlık kontrolü için semt polikliniğine götüren polis ekipleri, poliklinik girişinde \"Rahatsız oluyor\" gerekçesi ile görüntü alınmasına izin vermedi.

Sağlık kontrolünün ardından tekrar Yenikapı Polis Merkezi\'ne götürülen B.Ö., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis merkezinden çıkarılışı

- Polis aracı seyir halindeyken arkadan çekilmiş görüntüsü

- Polis merkezinden dış detay alınmasına da izin verilmedi

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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2 telefonunda ByLock çıkan sanık: FETÖ ile bağlantım yok



ERZURUM\'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Kuran Kursu öğreticisi Tuba Kireçligöl, FETÖ ile bağlantısı olmadığını söyleyince, mahkeme başkanı, \"Bak iki telefonunda da ByLock çıkmış. Etkin pişmanlık diye bir yasa var. Çok ciddi indirim yapılıyor. Bir bildiğin varsa anlat\" dedi. Kireçligöl, programı kullanmadığı için anlatacak birşeyi olmadığını söyledi.

Diyanet bünyesinde Kuran Kursu öğreticisi olan Tuba Kireçligöl, geçen 4 Temmuz\'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullancısı olduğu belirlenen Tuba Kireçligöl\'ün iki ayrı telefonda programı kullandığı tespit edildi. 24 yaşındaki Kireçligöl hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün ilk kez hakim karşısına çıkarılan Kireçligöl, suçlamaları kabul etmedi. Hafızlık eğitimi aldığını belirten Tuba Kireçligöl, İmam Hatip Lisesinde okurken vatan sevgisinin, imandan olduğunu öğrendiklerini söyledi. Kuran-ı Kerim dersi verdiği çocuklara da bunu aşıladığını savunan Tuba Kireçligöl, FETÖ ile bağlantısının olmadığını, ByLock bilgisinde hata olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, \"Bunlarla hiç yolun çakışmadı mı? \'Sen hafızsın gel\' demediler mi? Bak iki telefonunda da ByLock çıkmış. Etkin pişmanlık diye bir yasa var. Çok ciddi indirim yapılıyor. Bir bildiğin varsa anlat\" dedi.

Yolunun FETÖ ile hiçbir zaman kesişmediğini ileri süren Kireçligöl, bağı olmadı için anlatacak birşeyi olmadığını belirtti. Heyet, Tuba Kireçligöl\'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatının mahkemeye sunduğu cep telefonunda ByLock kalıntısı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA) -

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Posof\'a mevsimin ilk karı yağdı (2) (yeniden)

ARDAHAN\'ın Posof ilçesi ile Artvin\'in Şavşat ilçeleri arasındaki Arsiyan Dağı\'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Posof\'ta dün etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının giderek düşmesiyle deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yükseklikteki Arsiyan Dağı beyaza büründü. Posoflu\'lar, \"Kış erken geldi, dağlara kar düştü. Bu mevsimde düşmemesi lazımdı, mevsimlerin değişikliklerinden kaynaklı galiba. Allah kolaylıklar versin. İnşallah kışımız kolay geçer. Kış telaşı ve yakacak derdimiz başladı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yüksek kesimlerdeki kar

-Çevredeki yeşil örtü

-Vatandaşların konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

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İslahiye\'de ormanlık alanda yangın

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi’nde, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi\'nin Kurtini Tepesi\'nde bulunan ormanlık alanda, sabah erken saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İslahiye Orman İşletme Şefliği ile belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 arasöz, 2 itfaiye ve 15 kişilik ekiple 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. 1 dönüm ormanlık alandaki örtü alanı yanarken küçük çaplı meşe ağaçları da zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ormanlık alan

- Ekiplerin yangına müdahalesi

- Mahalle sakini gençle röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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İsviçre\'ye kaçırılan Herakles Lahdi geri dönüyor

ANTALYA Müze Müdürlüğü yetkilileri, 2010 yılında İsviçre\'de ele geçirilen ve 50 yıl önce Türkiye\'den kaçırıldığı düşünülen Roma Dönemi\'ne ait, üzerinde \'Herakles\'in 12 işi\'nin tasvir edildiği lahdi getirmek için Cenevre\'ye gitti.

İsviçre hükümeti 2010 yılında, Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramana ait \'12 iş\'in tasvir edildiği lahdin kaçırılmış olabileceğine dair ihbar üzerine tarihi esere el koyup Türkiye ile temasa geçti. İsviçre Kültür Bakanlığı, Milattan Önce 2\'nci yüzyılın sonlarında Roma İmparatorluğu döneminde yapılan lahdin Antalya\'dan İsviçre\'ye kaçırıldığını açıkladı. Herakles Lahdi\'nin Antalya\'nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960\'lı yıllarda yapılan kaçak kazılarda bulunduğu ve yurt dışına çıkarıldığı saptandı.

BAKANLIK UZMANLARI CENEVRE\'DE

Milattan önce 2\'nci yüzyıla tarihlenen Roma dönemine ait lahdin 235 santimetre boyunda, 112 santimetre genişliğinde ve 3 ton ağırlığında olduğu biliniyor. Cenevre\'de 3 ay sergilenen lahdin Türkiye\'ye iade işlemleri başlatıldı. Cenevre Üniversitesi Sanat ve Tarih Müzesi\'nde bulunan ve 50 yılı aşkın süre sonunda yeniden ait olduğu topraklara getirilecek Herakles Lahdi için Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel ve müze yetkilileri Cenevre\'ye gitti.

ANTALYA MÜZESİ\'NDE SERGİLENECEK

Herakles\'in Antalya\'ya geri getirilişiyle ilgili Cenevre\'de olduklarını belirten Mustafa Demirel, iade için işlemlerin devam ettiğini ve henüz geliş tarihinin belli olmadığını söyledi. Bürokratik işlemlerin ardından bakanlık uzmanlarının denetiminde Türkiye\'ye getirileceği kaydedilen lahdin, Antalya Müzesi\'nde sergileneceği belirtildi.

\'HERAKLES\'İN 12 İŞİ\'

Efsaneye göre Amphitryon\'un savaşa gitmesi üzerine onun görünümünde Alkamene ile ilişkiye giren Zeus\'un, Alkamene\'den Herakles adında bir çocuğu dünyaya gelir. Alkamene\'nin Zeus\'tan hamile kalması, Tanrıça Hera\'yı çok sinirlendirir. Yarı tanrı, yarı insan olarak bilinen Herakles, tanrısal güçlere ve Hera\'ya dayanamayarak bir gece cinnet getirerek çocuklarıyla birlikte ailesini ateşte öldürür. Herakles bu cinayetlerden sonra Pythia Apollonu kâhinine danışmaya gider ve Eurystheus\'un hizmetine girerek onun verdiği görevleri yerine getirmesine karar verilir. Bu görevler şöyle sıralanır;

1- Nemea Aslanı\'nı yenmek.

2- Lerna gölündeki Hydra\'yı öldürmek. Çok başlı yılan olan Hydra, tanrıça Hera tarafından yetiştirilmiştir.

3- Artemis\'in kutsal hayvanlarından Kyreneia Geyiğini yakalamak.

4- Erymanthian dağında yaşayan büyük yaban domuzunu diri yakalamak.

5- Augias\'ın ahırlarını bir günde temizlemek.

6- Stymphalos\'da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran Stymphalian kuşlarını kovmak.

7- Girit\'e gidip Poseidon\'un Minos\'a verdiği azgın Girit boğasını getirmek.

8- Trakya kralı Diomedes\'e ait dört vahşi kısrağı yakalamak.

9- Amazonlar kraliçesi Hippolyta\'dan büyülü kemerini almak.

10- Okeanos\'un bir adasında bulunan 3 gövdeli dev Geryoneus\'un sığırlarını çalmak.

11- Hesperidler\'in altın elmalarını getirmek.

12- Hades\'in ölüler ülkesini koruyan Kerberos adlı köpeği yeryüzüne çıkarmak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-FOTOĞRAFLAR

- Müze dış plan görüntü

- Müze içi heykellerin görüntüsü

Haber-Kamera: DHA/ANTALYA,(DHA)

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Tarihi anıt mezar depo olarak kullanılmış

BURDUR\'un Gölhisar İlçesi\'ndeki Kibyra Antik Kenti\'nde bu yılki kazılarda anıt mezar ortaya çıkarıldı. MS 2\'nci yüzyıla ait mezarın vatandaş tarafından odunluk, kömürlük ve depo olarak kullanıldığı anlaşıldı.

Kibyra Antik Kenti\'nin bulunduğu tepenin eteklerinde varlığı bilinen ve bu yıl kazı çalışmalarına başlanan anıt mezar tamamen ortaya çıkarıldı. Antik kentin yakınındaki Çeşme Mahallesi\'ndeki evlerin arasında kalan anıt mezardaki kazı çalışmaları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü\'nden uzmanlar ve öğrenciler tarafından yürütüldü. Haziran ayının ortalarında başlayıp geçen ay tamamlanan çalışmaların ardından anıt mezarın çevresi demir çitle çevrilerek korumaya alındı.

\"ANITSAL BİNA TAMAMEN KALDIRILMIŞ\"

Mezarda kazı çalışmalarını yürüten MAKÜ Arkeoloji Bölümü\'nde görevli uzman arkeolog Mustafa Şimşek, anıt mezarın MS 2\'nci yüzyılda \'kripto\' olarak adlandırılabilecek, zemin altında gizli bir mezar odası olduğunu belirtti. Şimşek, \"Roma\'nın en ihtişamlı döneminde inşa edilmiş bir mezar. Bu tarz mezarlar sadece bir tek kişinin defnedildiği değil, kişinin bağlı olduğu ailenin tamamının defnedildiği özel aile mezarlarıdır. Çok özel bir mimariye sahip. Kibyra ya da komşu kentlerin nekropolislerinde bu tarz mezarları görebilmek çok mümkün değil. 8x12 metre podyum uzunluğuna sahip, 4 metre podyum yüksekliği var. Yapının sadece podyum kısmı korunabilmiş. Üzerindeki mezar olarak adlandırdığımız anıtsal bina tamamen kaldırılmış. Olasılıkla MS 5-6\'ncı yüzyıl içerisinde Erken Doğu Roma döneminde farklı ihtiyaçlardan dolayı kaldırılmış durumda. Kazılar esnasında lahitlere ait çok nitelikli küçük parçalar ele geçirdik\" dedi.

\"KİME YA DA KİMLERE AİT OLDUĞUNU BİLEMİYORUZ\"

Bu dönem kazı çalışmalarının bittiğini, mimari çim ve konservasyon çalışmalarının devam ettiğini anlatan Şimşek, mezarın etrafının demir çitle çevrilerek korumaya alındığını kaydetti. Mezarın mimari niteliğine bakarak mezar sahiplerinin halk arasında nasıl bir niteliğe sahip olduklarının yorumlanabildiğini anlatan Şimşek, \"Bu tarz mezarlar yaşadıkları toplum içerisinde çok zengin, önde gelen ya da prestij sahibi insanların ya da ailelerinin mezarlarıdır. Çalışmalarımız esnasında yapıya ait herhangi bir yazıt bulamadığımız için kime ya da kimlere ait olduğunu bilemiyoruz\" diye konuştu.

\"ODUNLUK VE KÖMÜRLÜK OLARAK KULLANILMIŞ\"

Pamukkale Üniversitesi doktora öğrencisi Esra Sayın da anıt mezarın çevrede yaşayanlar tarafından odunluk, kömürlük ve depo olarak kullanıldığını belirterek, \"Sadece odun değil, her türlü malzemeyi koymuşlar. Araba tekerlerinden tavuk kümesine kadar her şey vardı. Düzgün bir çalışmayla burayı hem kültür mirasına, hem de Gölhisarlılara armağan etmiş ve tarihimizi çöpten kurtarmış olduk\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mezar dış görünüş

- Mustafa Şimşek\'le röportaj

- Esra Sayın ile röportaj

- Mezardan detay

- Çalışmalardan detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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(Özel) - 3 bin yıllık kukla bebek, Gaziantep\'te sergileniyor

GAZİANTEP\'teki Medusa Arkeolojik Cam Eserler Müzesi\'nde sergilenen milattan önce bin yıllarında topraktan yapıldığı ve Yunanlılar tarafından tiyatro oyunlarında kullanıldığı belirtilen kukla bebek, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep\'te kurulan Türkiye’nin ilk cam müzesi Medusa Arkeolojik Cam Eserler Müzesi\'nde Bizans ve Roma Dönemi’ne ait yaklaşık 6 bin parça eser sergileniyor. Müzede, kadınların 2\'nci ve 3\'üncü yüzyıllarda kullandığı cam takıların yanı sıra, bronz ve pişirilmiş topraktan yapılmış birçok tarihi eserler de sergileniyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği müzede, milattan önce bin yıllarında yapılan kukla bebek, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Kolları, ayakları ve başı hareket ettirilebilen bebeğin, Yunanlılar tarafından tiyatro oyunlarında kullanıldığı belirtildi.

\'TÜRKİYE\'DE TEK\'

Müze Müdürü İbrahim Halil Algın, kukla bebeğin nadir bulunan bir eser ve Türkiye\'de tek olduğunu kaydederek şöyle dedi:

\"Müzemizdeki Yunan dönemine ait sıcak topraktan yapılmış kukla bebek yoğun ilgi görüyor. Yunan döneminde tiyatrolarda, kukla bebek kullanılmış. Tarih olarak 3 bin yıl öncesine ait bir bebektir. Türkiye\'de devlet müzeleri ve özel müzeler olmak üzere tüm kayıtlara baktığımızda bu kukla bebekten sadece bir tane bulunuyor. Bu kukla bebek, Türkiye\'de tek ve müzemizde sergileniyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Müzede bulunan eserler

- Kukla bebek

- İbrahim Halil Algın ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet SOYDOĞAN - Kamera: Mustafa KANLI - GAZİANTEP-DHA)

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SMA hastası Enes\'in okuma azmi



MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde yaşamının ilk yıllarında Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığının pençesine düşen, ardından da Skolyoz hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Enes Karaz, azmi ile eğitim hayatına devam ediyor.

43 yaşındaki Ayşe ve Necmettin Karaz çiftinin iki çocuğundan biri olan Yüzüncü Yıl Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi olan Enes Karaz, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Annesi Ayşe Karaz tarafından okula götürülüp getirilen Karaz, doktor olmayı hayal ettiğini anlattı. Hastalığına rağmen teşekkür ve takdirle sınıflarını geçen Karaz, \"Benimde dışarı çıkıp oynamak istiyorum. Bu korselerle yatarken, okula giderken zorlanıyorum. Devlet yetkililerinden yardım istiyorum. Hastalığımı durdursunlar, ilacımı versinler, bende iyi olayım. Koşmak, arkadaşlarımla gezmek istiyorum, onlarla oynamak istiyorum. Okulda takdir belgeleri, teşekkür belgeleri aldım, ileride doktor olmak istiyorum\" dedi.

Enes\'in annesi Ayşe Karaz, oğlunu tekerlekli sandalye ile okula götürüp getirdiğini, evde ise emekleyerek hareket ettiğini anlattı. Enes\'in 2 yaşında SMA hastası olduğunu öğrendiklerini ifade eden Ayşe Karaz, \"Doktorlar bize gün geçtikçe bu hastalığın ilerleyeceğini ve bu hastalığa bağlı olarak Skolyoz hastalığının da olacağını söylediler. Şu anda 13 yaşında ancak bu kez Skolyoz hastalığı başladı. Hastalık nedeni ile omurgası eğildikçe akciğere baskı yapma riskinin fazla olması nedeniyle oğlumu kaybedebileceğimizi söyleniyor. Tek tesellimiz aldığı başarı belgeleri\"diye konuştu. Baba Necmettin Karaz ise, çocuklarının her geçen gün gözlerinin önünde erdiğini ancak ellerinden gelen bir şeyin olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Tolunay DUMAN/ TARSUS(Mersin), (DHA)-

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Afgan genç, arkadaşını 11 yerinden bıçaklayıp öldürdü



KONYA\'nın Çumra İlçesi\'nde bir çiftlikte işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Azizullah Beryal, memleketlisi aynı yaştaki Sıbghatullah Hosseınkheıl tarafından 11 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Ankara\'ya kaçarken yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 5 Eylül günü ilçeye bağle İstiklal Mahallesi Çatalhüyük Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlik sahibi Mehmet Demircan, yaklaşık 8 aydır yanında çalışan ve çiftlikte bir odada yalnız kalan Afganistan uyruklu Azizullah Beryal\'ı iddiaya göre odasında kanlar içinde yerde buldu. Demircan\'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Beryal\'ın öldüğünü tespit etti. Çumra Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopside Beryal\'ın 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Polis çevrede yaptığı incelemede suç aleti bıçağı ise olay yerinden 20 metre ileride buldu.

AYAKKABIDAKİ KAN LEKESİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Azizullah Beryal\'ın en son aynı yaştaki Afgan arkadaşı Sıbghatullah Hosseınkheıl ile görüştüğünü tespit etti. Hosseınkheıl\'ın ilçe merkezindeki evine baskın düzenleyen polis, şüpheliyi evde bulamadı. Evde yapılan aramada Hosseınkheıl\'ın ayakkabısının üzerinde kan lekelerine rastlandı. Çalışmasını Hosseınkheıl üzerinde yoğunlaştıran polis, aynı evde kalan 3 arkadaşıyla görüşüp, şüphelinin cep telefonundan yer tespiti yaptı. Polis, yolcu otobüsüyle Ankara\'ya kaçan Sıbghatullah Hosseınkheıl\'i Gölbaşı İlçesi\'nde yakaladı. Üstünde bin liranın üzerinde bir para bulunan Sıbghatullah Hosseınkheıl, sorgulanmak için Çumra Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Azizullah Beryal ile daha önce de aralarında tartışmaların yaşandığını ileri süren Hosseınkheıl, alkol aldıktan sonra çıkan tartışmada Beryal\'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Sıbghatullah Hosseınkheıl çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Tolga YANIK / KONYA, (DHA) -

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