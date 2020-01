DHA YURT BÜLTENİ-3 

Lice\'de 1\'i ölü 2 PKK\'lı terörist ele geçirildi



DİYARBAKIR Valiliği, Lice ilçesi Bağlan ve Çavundur köyleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1\'i ölü, 1\'i yaralı olmak üzere 2 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice İlçesi güneyindeki Bağlan ve Çavundur köyleri kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla dün akşam saat 20.00\'den tibaren başlanan operasyonun bugün saat 10.00 itibariyle sona erdiği belirtildi. Operasyonda, Lice ilçesi Bağlan Köyü içerisindeki bir kısım konut ve yakın civarında, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetleri sonucu 1\'i ölü, 1\'i ağır yaralı olmak üzere 2 teröristin, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Glock marka tabanca, 5 şarjör, 5.45 mm çapında 133 fişek, 2 el bombası, 1 boş tabanca şarjörü, 1 ses kayıt cihazı ve 1 şemsiye ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

1\'İ YARALI 2 İŞBİRLİKÇİ İLE UYUŞTURUCU DA ELE GEÇTİ

Açıklamaya şöyle devam edildi: \"1\'i ayağından yaralı olmak üzere 2 terörist işbirlikçisi, 1 el bombasıyla birlikte sağ olarak yakalanmış, Bağlan Köyü içerisinde ölü olarak ele geçirilen teröristin bulunduğu mevkide, 10 kg toz esrar, 50 gr kubar esrar, 200 gr kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve toz esrar maddesi muhafaza altına alınmış olup, soruşturmaya Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

Görüntü DÖkümü

-------------------------

ARŞİV

-Lice bölgesinde gerçekleştirilen operasyondan görüntüler

Haber: DİYARBAKIR,(DHA)-

===============================================

Tinerciler tarihi Oltu kilisesini yaktı



ERZURUM\'un Oltu İlçesi\'ndeki tarihi Rus kilisesi madde bağımlısı tinerciler tarafından yakıldı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kilise tamamen yanmaktan kurtarıldı.

Oltu İlçesi\'ndeki Aslanpaşa Mahallesi Bayram Sokak\'ta Osmanlı- Rus Savaşı\'ndan sonraki yıllarda Ruslar tarafından yapılan kilisede dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre, tinercilerim yaktığı ateş sonucu yangın çıktı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kilise tamamen yanmaktan kurtarıldı. Kilisenin çatısında uçucu madde bağımlılarının kullandığı malzemeler bulundu. Yangında kilisenin iç duvarlarında hasar oluştu. Bakımsız ve sahipsiz Oltu Rus Kilisesi\'nin son dönemde madde bağımlılarının meskeni olmasından yakınan mahalle sakinleri tarihi yapı içerisindeki eski yataklara tinercilerin attığı sigaranın yangının çıkmasına neden olduğunu söyledi. Mahalle sakinleri, \"Yangın gece çıksa kimse fark edemezdi, kilise tamamen kül olurdu\" diye konuştu.

OLTU RUS KİLİSESİ

Oltu Rus kilisesi ilçe merkezinde, şehrin doğusunda bulunuyor. Üzerinde kitabe bulunmayan yapının, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı ardından Ruslar tarafından 1885-90 yılları arasında inşa edildiği bilinmiyor. Yapı; 32x15 m boyutlarındaki dikdörtgen ayaklar tarafından desteklenen, kiborion tarzındaki kubbenin iki yanında yer alan dikdörtgen mekanlardan oluşuyor. Kuzey ve güneydeki uzun cepheler kısa tutulan tarihi kilisenin batı cephesinin ortasında süslü, yuvarlak kemerli, hafif dışa taşırılmış giriş kapıları bulunuyor. Bu girişlerle doğudaki apsis üzeri yükseltilerek, haç planı üst örtüde daha belirgin hale getirilmiş halde.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kilisenin dışından müdahale edilirken görüntü

-Kilisenin kappısının açılıp içeri girişi

-İçeriden su sıkmaları

-Röportajlar

-İtfaiye araçları ve kilisenin görüntüsü

Haber-Kamera: Murat AYDIN /OLTU (Erzurum), (DHA)

===========================================================

\'Tek eksiğim 10 parmak\' diyen Alihan\'ın hayali çift kol nakli olmak (2) (Geniş Haber)

KONYA\'da annesinin hamile olduğunu bilmeden doktorun verdiği ilaçları kullanması sonucu iki kolu bilek hizasında olmadan dünyaya gelen 17 yaşındaki Alihan Kılıç, çift kol nakli olmak istiyor. Bilgisayar kullanan, futbol oynayan Alihan, \"Tek eksiğim 10 parmak\" diyor.

Akşehir İlçesi Yunak Mahallesi\'nde oturan Alihan Kılıç, annesi Pakize Kılıç\'ın henüz hamileliğinin başındayken içtiği ilaç nedeniyle elleri bilek hizasında olmadan dünyaya geldi. Hayata sarılan Alihan Kılıç, Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü 11\'inci sınıf öğrencisi. Arkadaşlarıyla futbol oynuyor, bilgisayar ve telefon kullanıyor. Mesleki hedefi bilgisayar mühendisliği olan Alihan Kılıç, kol nakli olmak, sevdiğiyle el ele tutuşmak istiyor.

Bir insanın yaptığı her şeyi yapabildiğini anlatan Alihan Kılıç, kol nakli olmak için Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'ne başvurdu. AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan\'ın muayene ettiği Alihan Kılıç\'ın nakil için şartlarının uygun olduğu belirlendi. Alihan Kılıç için nakil dosyası hazırlanırken, şimdi donör bekleniyor.

\"TEK EKSİĞİM 10 PARMAK\"

Kol nakli olmaya karar verdikten sonra Türkiye\'nin ilk çift kol nakillileri Cihan Topal ve Mustafa Sağır\'la defalarca telefonla görüşen Alihan Kılıç, bilgisayar kullanırken, kalem tutarken zorlandığını, bu nedenle kol nakli olmak istediğini söyledi. Normal bir insanın yaptığı hemen hemen her şeyi yaptığını anlatan Alihan Kılıç, \"Tek eksiğim 10 parmak\" dedi.

\"HOCAMIZA GÜVEN\" DEDİLER

Cihan Topal ve Mustafa Sağır\'ın kendisini nakil için cesaretlendirdiğini vurgulayan Alihan Kılıç, \"Kesin kararlıyım. Bu konuda basında çıkan haberleri okudum. Cihan Topal ve Mustafa Sağır\'la telefonla görüştüm. Beni cesaretlendirdiler. \'Önce Allah\'a sonra da Ömer hocamıza güven\' dediler. Ben de bu amaçla Antalya\'ya geldim\" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI\'NIN TALİMATIYLA GÖNDERİLDİ

Alihan Kılıç, kol nakli olmaya karar verdikten sonra Konya mitingi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la görüştüğünü ve yardım istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın her türlü yardımda bulunacaklarını bildirdiğini, bu konuda Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne talimat verdiğini kaydeden Kılıç, Antalya\'ya da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek\'in desteğiyle geldiğini vurguladı.

BÜTÜN DEĞERLER UYGUN

Okulda ve mahallede arkadaşlarıyla futbol oynadığını anlatan Alihan Kılıç, \"Bir hafta önce tetkiklerim yapıldı. Akciğer grafisi, kalp ve diğer organlarımla ilgili incelemeler yapıldı, dosyam açıldı. Ömer hocam da nakil için uygun olduğumu söyledi. Bağış olursa nakil olacağım\" dedi.

SOL ELİN BAŞ PARMAĞIYLA DOĞDU, ONU DA KESTİLER

Annesinin hamile olduğunu bilmeden rahatsızlığı nedeniyle doktora gittiğini, verilen ilaçları kullandığını, bu ilaçların etkisiyle kollarının bilek hizasından olmadan dünyaya geldiğine değinen Alihan Kılıç, \"Sadece sol elimin baş parmağıyla doğmuşum. O parmağı da küçükken emdiğim için zayıflamış ve kesmişler\" dedi.

Akşehir\'de çiftçilik yapan annesi, 2 erkek ve 3 kız kardeşiyle yaşadıklarını da anlatan Alihan Kılıç, babasının ise 7 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiğini söyledi. Alihan Kılıç, tüm ailesi ve arkadaşlarının nakil olması için dua ettiğini sözlerine ekledi.

DONÖR SAYISI ARTMALI

Prof. Dr. Ömer Özkan ise yaptığı ameliyat türlerinin yaygınlaşmasının beklendiğini söyledi. Kompozit doku nakli ameliyatlarının hastanın hayat kalitesini artırmak amacını taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Ömer Özkan, \"Tüm ameliyatlar özenle yapılıyor, ancak bu tür ameliyatlarda seçimin biraz daha dikkatli yapılması gerekiyor. Burada en önemli olan donör bulunması. Sadece bizde değil diğer hayat kurtaran böbrek, karaciğer, kalp gibi organ nakillerinde de aynı. Donör sayısı arttıkça bu tür ameliyatlar daha düzenli bir şekilde yapılacaktır. Bağışlayıcı bakımından çok iyi durumda değiliz. Biz dünyada canlıdan nakilleri en fazla yapan ülkelerden biriyiz, donör sıkıntısı sürekli dile getiriliyor. İnşallah gelecekte bunu da aşarız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- AÜ Hastanesi dış plan

- Alihan Kılıç\'tan görüntü

- Alihan Kılıç bilgisayar kullanırken

- Alihan bilgisayarda Recep Tayyip Erdoğan\'la çektirdiği fotoyu gösterirken

- Alihan Kılıç\'ın süreci anlatması

HABER- KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)

====================================================

Göçer ve ENBE Orkestrası Bodrum\'da sahne aldı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde düzenlenen konserde, pop müziğinin güçlü seslerinden Ferhat Göçer ve ENBE Orkestrası sahne aldı.

Bodrum Antik Tiyatro\'da Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen konserde Ferhat Göçer, Türk müziğinin dünyaya açılan kapısı ENBE Orkestrası ile birlikte seslendirdi. Aralarında Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven\'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi, konseri izledi. İlk olarak sahneye Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası sahne aldı. Orkestranın solistleri, yerli ve yabancı oluşan Karadeniz ezgilerinden pop müziğin sevilen şarkılarına ve operaya kadar geniş bir yelpazede şarkılar seslendirdi. İzleyenlerin büyük keyif aldığı konserde, slow şarkılarda telefon ışıklarını yakmalarını isteyince, 2 bin kişi telefon ışıkları ile Antik Tiyatroyu aydınlattı ve ilginç görüntüler oluştu. Hareketli şarkılarla, Bodrumluları coşturan ve keyifli bir perforans sergileyen orkestra, sahneyi Ferhat Göçer\'e bıraktı.

Ferhat Göçer konserine \"Yıllarım Gitti\" şarkısıyla sahneye çıktı. Göçer\'in ilk şarkısını seslendirmesinin ardından, konser alanından rahatsızlanarak görevlilerin yardımıyla dışarı çıkarılan izleyiciyi için \"Doktor lazım\" mı diye sordu. Sorun olmadığını öğrenen Göçer konserine devam etti. \"Gidemem\" isimli şarkıyı seslendiren Göçer, 1 saat sahnede kalarak hayranlarına yeni ve eski albümlerinden Gerçeker ile birlikte seçtikleri şarkılarını seslendirdi. Göçer şarkılarını gece boyunca hayranları ile birlikte söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Enbe Orkestrasının performansından

- Konseri izleyenlerden görüntü

- Ferhat Göçer\'in sahne alması

- Şarkıları seslendirmesi

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

=====================================================