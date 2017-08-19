DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ZAYIFLAMA İLACI ÖLDÜRDÜ İDDİASI

ADANA\'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü\'nde tekniker olarak çalışan 29 yaşındaki Mustafa Yiğit\'in, kullandığı zayıflama ilacından yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Mustafa Yiğit, 14 Ağustos\'ta internet üzerinden zayıflama hapı siparişi verdi. Ertesi gün ailesinden habersiz ilacı kullanmaya başlayan genç adam, çalıştığı rektörlük binasında rahatsızlandı. Arkadaşlarına kalbinin sıkıştığını söyleyen Yiğit, aynı yerleşkede bulunan Balcalı Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından gözetim altına alınan Mustafa Yiğit, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hastane, Mustafa Yiğit\'in ölümünü şüpheli bulunca, cenaze Adli Tıp Kurumu\'na otopsiye gönderildi. Olayın ardından, araştırma yapan ailesi, Mustafa\'nın odasındaki çekmecede 14 Ağustos\'ta internetten sipariş edilen ilacı ve faturasını

buldu. Yakın arkadaşları da ifadesinde Mustafa Yiğit\'in ilacı sabah ve akşam kullandığını söyledi. İlacı araştırmak için internette başvuran aile, yazılan yorumları görünce şoke oldu. Bir çok kullanıcı tarafından, kesinlikle kullanılmaması gerektiği konusunda uyarı yazıları bulunan ilacın içeriğinde tarımsal alanda kullanılan kimyasallar olduğu, insan vücuduna zarar verdiği ileri sürüldü.

AŞIRI KİLOSU YOKTU

Ölümünün ardından defnedilen Yiğit\'in ailesi, çocuklarının 1,80 boyunda 95 kilo olduğunu söyledi. Aile adına açıklama yapan estetiysen Nuran Şahin, bu ilaçların yasaklanması gerektiğini söyledi. Başkasının da zarar görmemesi için uyarıda bulunan Şahin, \"Olay günü Mustafa\'nın kalbi sıkışmış. Arkadaşları hemen hastaneye kaldırmış. Sadece 1 gün kullandığı ilaç onu öldürdü. Araştırmalarımız sonucunda ilaç hakkında yazılanları görünce şoke olduk. Gençleri ve diyet yapmak isteyenleri uyarıyorum, bu ilaçları kullanmayın\" dedi.

Otopsisi yapılan Mustafa Yiğit\'in kesin ölüm sebebinin gelecek olan raporda ortaya çıkacağı belirtildi. Aile, ilacı satanların cezalandırması için Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvuracaklarını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze çadırından görüntü

- Cenaze çadırındaki yakınlarından görüntü

- Nuran Şahin\'in konuşması

(ARŞİV)

- Balcalı hastanesi arşiv görüntüsü

- Balcalı hastanesi tabelası

- Mustafa Yiğit\'in sağlık fotoğrafları

SÜRE:02\'02\" BOYUT:124 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)

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2)KEPEK ÇUVALLARI ARASINA GİZLENMİŞ 11 ÇUVAL İÇERİSİNDE 272 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN-Kayseri emniyet müdürlüklerinin ortak yürüttüğü operasyonda, bir kamyon içerisindeki kepek çuvalları arasına gizlenmiş 11 çuval içerisindeki 272 kilo esrar ele geçirildi. 272 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonla ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başlatılan planlı operasyon kapsamında; İlimizde ikamet eden Abdulvahap Eliş ve Osman Eliş isimli şahısların, Kayseri ilini kullanarak batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı şeklinde tespit yapılması üzerine Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile gerekli koordine sağlanarak, 16/08/2017 günü saat:18.00 sıralarında Kayseri İli il merkezi girişinde Kayseri Narkotik Şube Ekiplerince 06 AS 9570 plakalı kepek yüklü kamyon ve 47 PN 162 plakalı taksi durdurulmuştur. Bahse konu kepek yüklü kamyonda kepek çuvalları arasına gizlenmiş toplam 11 adet çuval içerisinde daralı ağırlığı 272 kilo gelen esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan 2 Şüpheli şahıs ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler tahkikatın tamamlanması için Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze İntikal ettirilmiş, bahse konu iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır\" denildi.

Görüntü Dökümü

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Polis ve narkotik köpeğinin kamyonda arama yapması

Çuvalların taşınması

Bulunan esrar çuvalları

Esrar çuvallarının sergilenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MARDİN, (DHA)-

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3)ALEX\'TEN KÜÇÜK HAYRANINA TÜRKÇE KUTLAMA MESAJI

FENERBAHÇE\'nin eski kaptanı Alex de Souza, Antalyalı küçük hayranı Mert Keskin\'in 8\'inci doğum gününü, Türkçe \"Merhaba Mert, doğum günün kutlu olsun. Başarılar diliyorum\" mesajıyla kutladı. Fenerbahçe\'nin efsane kaptanları arasında yer alan Alex de Souza, Türkiye\'den uzak olmasına karşın Süper Lig ve Türkiye hakkındaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Alex de Souza\'nın ilgi gösterdiği isimlerden biri ise Antalya\'daki hayranı 8 yaşındaki Mert Keskin oldu. Mert Keskin\'in 8\'inci doğum günü için davet ettiği Alex de Souza, Türkçe \"Merhaba Mert, doğum günün kutlu olsun. Başarılar diliyorum\" mesajı gönderdi.

Mert\'in babası Ali Keskin, \'Alex\'in kitabını yazan adam\' olarak tanınan yazar Marcos Eduardo Neves aracılığı ile ünlü futbolcuyla temas kurduklarını söyledi. Ali Keskin, oğlunun koyu bir Fenerbahçe ve Alex hayranı olduğunu, o nedenle Alex\'i, oğlunun 8\'inci doğum günü kutlamasına davet ettiklerini belirtti.

TÜRKÇE KUTLAMA MESAJI

İletişime geçtikleri yazar Marcos Eduardo Neves\'in Alex ile hemen temasa geçeceğini söylediğini anlatan Ali Keskin, \"Kısa süre sonra Alex\'in nazik davet için teşekkür ettiğini ve Türkçe kutlama videosu göndereceğini belirtti. Marcos Eduardo Neves, 10 Ağustos olan Mert\'in doğum gününde kendisinin ve Alex de Souza\'nın kutlama mesajlarının bulunduğu videoyu gönderdi\" dedi.

ALEX\'İN VİDEOLARIYLA BÜYÜDÜ

Alex\'in videosuyla karşılaşınca çok mutlu olduğunu söyleyen ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Mert Keskin ise \"Fenerbahçe taraftarıyım. Alex\'in maçlarını canlı izleyemedim, fakat babam bana videolarını izletiyor. Alex de Souza\'yı çok seviyorum, onun hayranıyım. Babamın yaptığı sürprizi çok beğendim, teşekkür ediyorum. Antalya\'da oynanan Fenerbahçe maçlarına gidiyoruz. Doğum günümü kutlayıp beni mutlu ettiği için Alex de Souza\'ya teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kitabın yazarı Markos Eduardo neves\'in görüntüsü

Alex De Souza nın küçük Mert\'e doğum günü mesajı

Küçük Mert Alex kitabı ile görüntüsü

Kitabı incelerken görüntüsü

Babası ile birlikte görüntüsü

Küçük Mert\'in Fenerbahçe forması ile görüntüleri

Detaylar

309 MB -02.45

Haber-KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)

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4)SOKAĞI TIRTILLAR BASTI

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde sokakta bulunan ağaçları tırtıllar istila ederken, vatandaşlar tırtılların evlerine girmesinden rahatsız oldu. Yaz günü, pencerelerini açamaz, balkona çıkamaz hale gelen vatandaşlar, ilaçlama yapılmasını istedi.Körfez Kuzey Mahallesi Bülbül Sokak\'ta evlerin önünde bulunan ağaçları tırtıllar sardı. Hızla yayılan tırtıllar sokakta evlere girince vatandaşlar rahatsız oldu. Evlerinin pencerelerini açamaz, balkona çıkamaz olan vatandaşlar belediyeden ağaçların ilaçlanması istedi. Mahalle sakinlerinden Şaban Karslı, \"Evlerin önündeki ağaçları tırtıllar bastı. Bir çok kez telefonla belediyeyi aramama rağmen bana ilçe genelinde bu sorunun yaşandığını söylendi. Mahallemize gelen belediye ekipleri fotoğraf çekip gitti. Başka bir şey yaptıkları yok. Geceleri nasıl uyuyalım ki? Evimizin pencereleri ve kapıları kapatıyoruz bu sıcakta. Evin içerisine giren tırtılları toplayıp dışarı atıyoruz\" dedi.

Tırtılları temizlemesine rağmen başa çıkamadığını ifade eden Gülşen Soylu ise, \"Ağaçlar ilaçlanmadığı için evimizi tırtıllar bastı. Süpürüyoruz temizliyoruz ama yine de tırtıllarla başa çıkamıyoruz. Belediyeyi bekliyoruz ama gelen giden yok, kaç kez aradık. Yan binada ve diğer binaların duvarlarında tırtıllar var. Biz bu durumdan muzdaripiz bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Balkonlarımıza geliyor ve yaz günü bu sıcakta mecburen pencerelerimi kapılarımı kapatıyorum. Balkonlarımızda çamaşırların üzerinde tırtıllar geziyor. Çamaşırları silkelemeden içeri alamıyorum. Belediyeye bildirdik ama ilaçlayan olmadı\" diye konuştu.

Ensar Çapın geceleri ayaklarında gezinen tırtıllar nedeniyle rahatsız olduğunu belirterek, \"Geceleri uyurken ayaklarımda tırtıllar geziyor. Çok fazla kaşıdığım için yara oluyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ağaçları basan tırtıllardan görüntü

-Evlerin duvarlarındaki tırtıllardan

-Tırtılları süpürgeyle toplayan vatandaşlar

-Vatandaşlarla röp

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN -KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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5)PARKTA ÖLÜ BULUNDU

ESKİŞEHİR\'de bir parkta dayak ve kesici alet ile öldürülen 62 yaşındaki Selami Turfan\'ın cesedi bulundu.

Şirintepe Mahallesi Saraçoğlu Havacılar Parkı\'nda sabah saat 06.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri, Selami Turfan\'ın öldüğünü belirledi. Vücudunun çeşitli yelerinde darbe ve kesici alet izleri olan Selami Turfan\'ın dövülerek öldürülmüş olduğu, olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Memur emeklisi Selami Turfan\'ın cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerindeki polislerin,

-Parkta üzeri örtülü cesedin,

-Polis ekiplerinin,

-Ölenin sağlık fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)



