DHA YURT BÜLTENİ 22

TARTIŞTIĞI ESKİ EŞİ İLE ANNESİNİ VE 2 ÜVEY OĞLUNU TABANCAYLA VURDU



TRABZON\'un Maçka ilçesinde, Turan Ç.(41), boşandığı eşi Hediye Kargı (42), üvey oğulları Berkay (18) ile Batuhan Bülbül (19) ve eski kayınvalidesi Bedriya Kargı\'yı (68) tabancayla vurarak yaraladı. Bedriya Kargı, ağır yaralı olarak tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam 22.00 sıralarında ilçenin Çoşandere mevkiinde meydana geldi. Sürmene\'den Maçka ilçesine gelen Turan Ç., bir süre önce boşandığı eşi Hediye Kargı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Ç, belinden çıkardığı tabancasını eski eşi Hediye Kargı, 2 üvey oğlu Berkay ve Batuhan Bülbül ile eski kayınvalidesi Bedriye Kargı\'ya yönelterek ateşledi. Olayda, Hediye Kargı ile 2 oğlu ve Bedriye Kargı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar daha sonra KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'ne sevk edildi. Kurşunların hedefi olan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve çocuklarının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YARALI KADIN ÖLDÜ, KIZI VE TORUNLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Turan Ç. tarafından tabancayla vurulan Bedriya Kargı ise ağır yaralı olarak tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayda kurşunların hedefi olan ve yanak kısmından yaralanan Hediye Kargı ile karın boşluklarından yaralanan oğulları Berkay ve Batuhan Bülbül\'ün ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

BALKON CAMINI KIRIP EVE GİRMİŞ

Saldırgan Turan Ç.\'nin, dehşet yaşanan eve balkon camını kırarak girdiği, bu sırada karşısına çıkan eski eşi Hediye Kargı ile tartışmaya başladıkları, ardından da belinden çıkardığı tabancasını eski eşi, 2 üvey oğlu ile eski kayınvalidesine yönelterek defalarca ateşlediği öğrenildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI OTOMOBİLİN PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde, saldırganın olay sonrası beyaz bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığını tespit edildi. Ekipler, plakasını tespit ettiği otomobili ve saldırganı yakalamak için MOBESE ile iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastaneden görüntüler

- Olay yerindeki jandarma ekipleri

- Turan Ç. ve tartıştığı eski eşi Hedıye Kargı (Foto)

Haber: Uğur AYDIN - Kamera: Sinan UÇAR / MAÇKA (Trabzon), (DHA)

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ŞANLIURFA\'DA, GEÇ GELDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ SAĞLIK GÖREVLİSİNİ BIÇAKLADI



ŞANLIURFA’da, ihbar üzerine hipertansiyon vakası adrese giden 112 Acil Sağlık ekipleri, hasta yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğrayan ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Hüseyin Yıldırım bıçaklandı, yaşanan arbede sırasında ise Neslihan Çemen bileğinden yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Karaköprü Narlıkuyu Mahallesi 6187 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, hipertansiyon vakası için olay yerine ambulans sevk edildi. Fırat Ataş yönetimindeki ve içerisinde Acil Tıp Teknisyeni Hüseyin Yıldırım, paramedik Neslihan Cemen’in bulunduğu ambulans olay yerine geçti. Bu sırada bina girişinde bekleyen ve adı öğrenilmeyen hasta yakınları, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık ekipleriyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Hüseyin Yıldırım bacağından bıçakla yaralanırken, Neslihan Çemen ise arbede sırasında bileğinden yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ambulans sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meslektaşları tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sağlık görevlileri, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bıçaklama olayının haberini alan çok sayıda sağlık görevlisi de hastaneye akın etti. Canlarını zor kurtaran sağlık görevlileri, saldırgandan şikayetçi olurken, polis kaçan bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servise gelen ambulans

- Bıçakla yaralanan sağlık görevlisi sedyeyle taşınması

- Acil servis önünde bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

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TARTIŞTIĞI ESKİ EŞİ İLE ANNESİNİ VE 2 ÜVEY OĞLUNU TABANCAYLA VURDU



TRABZON\'un Maçka ilçesinde, Turan Ç.(41), boşandığı eşi Hediye Kargı (42), üvey oğulları Berkay (18) ile Batuhan Bülbül (19) ve eski kayınvalidesi Bedriya Kargı\'yı (68) tabancayla vurarak yaraladı. Bedriya Kargı, ağır yaralı olarak tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam 22.00 sıralarında ilçenin Çoşandere mevkiinde meydana geldi. Sürmene\'den Maçka ilçesine gelen Turan Ç., bir süre önce boşandığı eşi Hediye Kargı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Ç, belinden çıkardığı tabancasını eski eşi Hediye Kargı, 2 üvey oğlu Berkay ve Batuhan Bülbül ile eski kayınvalidesi Bedriye Kargı\'ya yönelterek ateşledi. Olayda, Hediye Kargı ile 2 oğlu ve Bedriye Kargı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar daha sonra KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'ne sevk edildi. Kurşunların hedefi olan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve çocuklarının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YARALI KADIN ÖLDÜ, KIZI VE TORUNLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Turan Ç. tarafından tabancayla vurulan Bedriya Kargı ise ağır yaralı olarak tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayda kurşunların hedefi olan ve yanak kısmından yaralanan Hediye Kargı ile karın boşluklarından yaralanan oğulları Berkay ve Batuhan Bülbül\'ün ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

BALKON CAMINI KIRIP EVE GİRMİŞ

Saldırgan Turan Ç.\'nin, dehşet yaşanan eve balkon camını kırarak girdiği, bu sırada karşısına çıkan eski eşi Hediye Kargı ile tartışmaya başladıkları, ardından da belinden çıkardığı tabancasını eski eşi, 2 üvey oğlu ile eski kayınvalidesine yönelterek defalarca ateşlediği öğrenildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI OTOMOBİLİN PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde, saldırganın olay sonrası beyaz bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığını tespit edildi. Ekipler, plakasını tespit ettiği otomobili ve saldırganı yakalamak için MOBESE ile iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastaneden görüntüler

- Olay yerindeki jandarma ekipleri

- Turan Ç. ve tartıştığı eski eşi Hedıye Kargı (Foto)

Haber: Uğur AYDIN - Kamera: Sinan UÇAR / MAÇKA (Trabzon), (DHA)

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Eski savcıyı öldürüp, cesedini çöplüğe attı(3)

TUTUKLANDI

Eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur\'u öldürdükten sonra çöplüğü attığı belirlenen arkadaşı Adnan Akçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CESEDİ 2 SAAT OTOMOBİLDE GEZDİRMİŞ

Emniyette sorgusu tamamlanan Akçin\'in, otomobilde gittikleri sırada borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı, arkadaşı Yağmur\'u tabancayla başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Daha sonra cesedi otomobille 2 saat gezdiren Akçin\'in, en son çöplüğü gelerek bıraktığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akçin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlının adliyeye getirilmesi

- Adliyeden görüntü

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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YOLDA KARŞILAŞAN İKİ HUSUMETLİ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Erol İ. (35) ile Mustafa A. (30), çıkan tartışmanın ardından birbirini bıçakladı.

İddiaya göre, geçtiğimiz hafta yaşadıkları kavganın ardından aralarında husumet bulunan Erol İ. ile Mustafa A., Turgutalp Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde karşılaştı. İki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklarını çeken iki kişi, birbirini bıçakladı. Yaralanan Erol İ. ile Mustafa A., polis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıların görüntüleri

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),(DHA)

