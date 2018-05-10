DHA YURT BÜLTENİ-22

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64 yıllık bina yağmura dayanamadı BURSA’da aşırı yağmura dayanamayan 64 senelik metruk bina yıkıldı

10 Mayıs 2018 05:26

64 yıllık bina yağmura dayanamadı

BURSA’da aşırı yağmura dayanamayan 64 senelik metruk bina yıkıldı. Binanın yıkılma anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Bahar Mahallesi’nde saat 23.00 sularında meydana geldi. 1954 senesinde yapılan 1998 yılından bu yana ise kullanılmayan Mehmet Aydın’a ait 2 katlı metruk bina kuvvetli yağışların ardından çatlamaya başladı. Binadan gelen sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki binaları tedbir amaçlı boşalttı. Sokağa giriş-çıkışlar da kapatılırken, itfaiye ve zabıta ekiplerinin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu sırada binanın bir kısmı ise aniden kendi kendine yıkıldı. Yıkılma anı, saniye saniye kameralara yansıdı. Metruk binanın sahibi Mehmet Aydın ise yaptığı açıklamada, binanın yıkımı için maddi imkanları olmadığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Bina yıkılma anı
-Güvenlik tedbirlerinden detaylar
-Binadan ve çevreden detaylar

SÜRE: 2 DK 30 SN - BOYUT: 284 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,(DHA)
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Varlık barışı Meclis\'te kabul edildi
 
MECLİS Genel Kurulu\'nda kabul edilen önergeyle, yurt dışından getirilen varlığın yüzde 2\'si oranında vergi tahsil edilecek.
Vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarında yer alan varlık barışı maddesi Meclis\'ten geçti. Tasarıya eklenen ve kabul edilen önergeyle varlık barışından yararlanacaklar yüzde 2 vergi ödeyecekken 31 Temmuz\'a kadar varlıklarını getirenler ise vergiden muaf olacak.

Haber: ANKARA,(DHA)
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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