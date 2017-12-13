DHA YURT BÜLTENİ-22

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Yüzde 11.1\'lik büyüme alkışlanacak başarı(2)

TÜSİAD BAŞKANI\'NDAN GÜMRÜK BİRLİĞİ REVİZYONU UYARISI

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin (ANSİAD) geleneksel Akdeniz toplantılarının konuğu Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik oldu. Akra Hotel\'deki toplantıda ilk olarak ANSİAD\'ın yeni üyelerine rozetleri takıldı. 2016 vergilendirme dönemi Antalya, Burdur ve Bursa\'da ilk 100 sıralamasına giren, 2016 yılındaki ihracatlarına istinaden döviz kazandırıcı hizmet performansı ile ilk 3\'e giren ANSİAD üyelerine takdir belgeleri verildi.

ATATÜRK ÖRNEĞİ

\'Nasıl Bir Gelecek? Nasıl Bir Türkiye Hayali?\' başlığı altında bir konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Dünyayı değiştiren bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk nasıl bir Türkiye hayal etti? Yıkılmış, harabeye çevrilmiş topraklar üzerinde sonsuza dek yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti\'nin temelini attı. Türkiye Cumhuriyeti, 15 yıl gibi kısa sürede hızla gelişti ve dünyada saygınlık kazandı. Onun bir hayali vardı; çağdaş uyarlık düzeyinin üzerine çıkarmak. Atatürk çalışıldığı zaman neler yapılacağını göstermiştir, bize olmaz denilenlerin nasıl yapılacağını kanıtladı\" dedi.

DÜNYA NEREYE GİDİYOR?

Sınırların kaldırıldığı dünyanın bir ucundaki olayın, dünyanın öbür ucunda anında etkilerini gösterdiğinden bahseden Erol Bilecik, “Dünya nereye gidiyor sorusunu biraz daha fazla hissediyoruz. Dünya farklı, hatta bambaşka bir döneme girdi. Örneğin terör artık dünyayı neredeyse herhangi bir ülke ve şehir fark etmeksizin tehdit eden bir şey oydu. Ortadoğu\'daki kaos, karmaşa bitecek gibi görünmüyor. ABD, Rusya gibi güçlü devletlerin zaman zaman yaptıklarını anlamamız mümkün değil. Suriye bir bataklığı andırıyor ve ne zaman kurutulacağını bilen de yok. Bu savaşın ne zaman sonlanacağını sürekli kendimize soruyoruz. Bizi yakinen ilgilendiren Ortadoğu ne zaman düzelecek? İyimser olmaya çalışıyoruz, ama iyimser olmak da mümkün değil\" diye konuştu.

TRUMP\'A TEPKİ; SORUMSUZ BİR KARAR

ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü başkent olarak tanımlayışına karşı Türkiye ve bütün AB başkentlerinden gelen tepkileri hatırlatan Erol Bilecik, “Ortadoğu\'da gerçekten daha fazla çatışma alanına ihtiyaç yoktur. Yeteri kadar çatışma, huzursuzluk var. Bu karar, tüm dünyada şiddetin patlatılmasını tetikleyecek yanlış ve sorumsuz bir karardır. Bu yanlış karardan da acilen geri dönülmesini bekliyoruz\" dedi.

\'ELİMİZDEYKEN NEDEN YARGILANMADI\'

ABD\'de mahkeme süreci devam eden Reza Zarrab ile ilgili de konuşan Bilecik, şunları söyledi:

\"Reza Zarrab meselesi var. Ben olayların detayları değil, ama sonuçları itibariyle fevkalade hayıflanmamız gereken bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu zat, ABD\'de yargılanmadan önce Türkiye yargısının elindeydi. Hayıflanmamız gereken, elimizdeyken neden yargılanmadı? Elimizdeyken neticesini alabileceğimiz, Türk yargısının, hukukunun neden böyle bir noktada sonuç almadığı, serbest bırakıldığı bence hayıflanmamız gereken nokta. Buradan da bir kez daha anlıyoruz ki bir ülke için önemli birçok şey olabilir, ama inanınki en önemli noktaların başında hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı gelmektedir.\"

GÜMRÜK BİRLİĞİ REVİZYONU

Dünyanın gidişatının yeteri kadar iyi gözükmediğine işaret eden TÜSİAD Başkanı, “Bu gidişatı değiştirmek mümkün mü, bizim elimizden neler gelebilir, bizim artık iş dünyası olarak bir konularda daha azla kafa yormamız gerekir. Zira ülkemize baktığımızda bu gelişmeleri tamamının bizim için ciddi sıkıntılara neden olduğunu görüyoruz. Gerek AB\'nin kendi sorunlarından, gerekse AB ile ilişkiler ve gerekse Türkiye\'de özellikle 2017\'den sonra gelişmelerin sonra mevcut durumdaki ilişkilerimiz bir hayli gergin. Müzakere süreci adeta donmuş vaziyette. Aramızdaki bu gerginlik ve diyalog eksikliği hem ülkemiz, hem de AB açısından aslında büyük kazançlar getirecek olan Gümrük Birliği revizyonu da sorgulanır hale gelmesine yol açtı. Bize göre hem AB üyelik sürecimiz, hem de Gümrük Birliği\'nin güncellenmesi, konjektürel krizlere feda edilmeyecek kadar önemli bir konudur\" dedi.

UZLAŞMA VE HUKUK VURGUSU

Dış politikada son zamanlarda yalnız ve çatışmacı bir görüntü sergilendiğine de değinen Erol Bilecik, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İçeride hukuk sistemi ve yargı mekanizmasında kaygı ve şüphe yaratan bir tablo var. Bu durum özellikle OHAL döneminde maalesef aleyhimize kuvvetlendi. Oysa 21\'inci yüzyıl Türkiyesi tutuklu gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum temsilcileriyle anılan bir ülke olmamalıdır. Biz adaletin herkes için sağlandığı, güçlü bir hukuk devleti içerisinde daha fazla yaşamayı hak ediyoruz. Herkesin özgürlük ortamında yaşaması gerekir. Yapılan en küçük haksızlık toplumun tümüne yapılmış sayılır. Adaletin kuvvetli oyması gerekir, ama kuvvetlilerin de adaletli olması gerekir. Müttefiklerle diplomatik yolların açılması ve diyalogların başlaması şarttır. Önce kendi içimizde birlik ve beraberliği sağlamamız gerekir. Hem iç, hem dış ilişkilerimizde uzlaşma kültürü sağlanmalıdır. Uzlaşma asla yenilgi değildir.\"

Konuşmasında iklim değişikliğine de değinen Erol Bilecik, aşırı kuraklıklar, seller ve mevsimlerin şaşırmasının oluşturduğu tehdide dikkat çekti, küresel düzeyde hep birlikte hareket edilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Erol Bilecek\'in konuşması

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA (DHA)

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Rize\'de üniversite kampusundaki yemekten 187 öğrenci zehirlendi (3)

VALİ BEKTAŞ: SORUMLULAR HAKKINDA GEREKEN YAPILACAK

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Devlet Hastanesi\'ne gelerek zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencileri ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. 190 civarında öğrencinin 2 hastaneye başvurduğunu açıklayan Vali Erdoğan Bektaş, şunları söyledi:

\"Ağır bir tablo yok. Toplu çıkan yemeklerde bu tür sıkıntılar çıkabiliyor. Olmaması için dikkat ediliyor ama yinede istenmeyen durumlar olabiliyor. Üniversitemizde 3 bin dolayında personel ve öğrenci yemek yiyor. Bu işi her yönüyle araştırıyoruz. Numuneler alıyoruz. Çok daha dikkatli olunmalı. Üniversite yönetimi de daha dikkatli olacaktır. Bu olay nasıl meydana geldi, sorumlular kim bunun bulunacağından ve sorumlular hakkında gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.\"

Olayla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane önünden detaylar

Öğrencilerden detaylar

Valinin açıklaması

Rektörün açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Cipten atlayan ünlü doktorun oğlu TIR\'ın altında kalarak öldü



DENİZLİ\'nin Honaz İlçesi\'nde, içinde yolcu olarak bulunduğu cipin içinden kendini karayoluna atan Dr. Hasan Doğan\'ın oğlu 27 yaşındaki Cem Baran Doğan, TIR\'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Ankara\'dan bugün Denizli\'ye dönerken cipten atlayarak hayatını kaybeden Doğan\'ın olay yerine gelen babası Hasan Doğan, \"Herkese sahip çıktım, bir oğluma sahip çıkamadım\" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Denizli-Ankara Karayolu Gürlek girişinde meydana geldi. Denizli\'nin tanınmış Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Hasan Doğan\'ın oğlu Cem Baran Doğan, bir süre psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle Ankara\'da tedavi gördükten sonra bir yakınıyla bugün akşam saatlerinde Denizli\'ye dönmek üzere yola çıktı. Cem Baran Doğan, içinde bulunduğu ve Hasan Beydilli\'nin kullandığı 20 DR 119 plakalı cip hareket halindeyken, iddiaya göre arka koltuğundan kapıyı açarak karayoluna kendini attı. Bu sırada karayoluna düşen Doğan, Sadık Akar yönetimindeki 20 DG 406 plakalı TIR\'ın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Doğan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

BABA DOĞAN: HERKESE SAHİP ÇIKTIM, OĞLUMA SAHİP ÇIKAMADIM

Olayı haber aldıktan sonra kaza gerine giden baba Dr. Hasan Doğan, \"Herkese sahip çıktım, bir oğluma sahip çıkamadım\" diyerek gözyaşı döktü. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Doğan\'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı.

Cipin sürücüsü Hasan Beydelli ve TIR şoförü Sadık Akar, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

- Jandarma ekipleri ve yoldaki cesetten görüntüler

- Jipten ve tırdan görüntüler

- Baba Dr. Hasan Doğan\'ın ağlaması

- Olay yerinden genel görüntüler

- Hayatını kaybeden Cem Baran Doğan\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / HONAZ (Denizli), (DHA)

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Gaziantep\'te eve kalaşnikoflu saldırı: 1 ölü

GAZİANTEP\'te kimlikleri belirsiz kişiler tarafından kalaşnikof tüfekle saldırı düzenlenen evdeki 27 yaşındaki Fehmi Amaç yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Vatan Mahallesi\'nde meydana geldi. Silahlı saldırganlar, kalaşnikof tüfekle Fehmi Amaç\'ın evine ateş açıp kaçtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Fehmi Amaç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 3 çocuk babası Amaç, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Amaç\'ın cesedi otopsi için morga konuldu. Olay yerindeki boş fişekleri toplayan polis, inceleme yaptı. Saldırının düzenlendiği evdeki güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu hard disk de ekipler tarafından sökülmüş halde sokakta bulundu. Saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis ve sağlık ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP, (DHA)

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Bursa\'da silahla vurulma anı kameralarda

BURSA\'da gece saatlerinde 2 grup arasında çıkan kavgada, 1 çocuk babası 44 yaşındaki Tankut Alkurt silahla vurularak ağır yaralandı. Çıkan kavga ve Alkurt\'un vurulma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Merkez Yıldırım İlçesi 152 Evler Mahallesi Ferah Sokak\'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Tankut Alkurt, 2 arkadaşı ile birlikte evinin önündeydi. Alkurt ve 2 arkadaşı sokağa giren hafif ticari aracı görüp yanına gitti. Bu sırada araçtakiler ile Alkurt ve arkadaşları tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Alkurt silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından Alkurt\'un arkadaşları ve araçtaki kişiler kaçtı. Alkurt, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karnından ağır yaralanan Alkurt\'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Alkurt\'un 1 çocuk babası olduğu ve uzun süredir işsiz olduğu bildirildi.

VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede olay yerinde boş kovan, döner bıçağı ve alkol şişeleri ele geçirildi. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Alkurt ve 2 arkadaşının sokağa giren hafif ticari araca yaklaştıkları, daha sonra tartışmanın çıktığı ve Alkurt\'un vurulması görüldü.

Yıldırım Araştırma Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Alkurt\'un 2 arkadaşı ve araçtaki kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

- Polis ekiplerinden görüntüler

- Boş kovan ve döner bıçağından görüntüler

- Güvenlik kamerası ve olay anı

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)