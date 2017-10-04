DHA YURT BÜLTENİ-22

Emrah Serbes\'in neden olduğu kazada ölü sayısı 3\'e yükseldi (Görüntü Ekiyle Yeniden)

YAZAR ve senarist Emrah Serbes\'in kendisinin yaptığını itiraf ettiği kazada, diğer otomobilde bulunan Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'ten sonra tedavi altında bulunan anne Nilgün Özçelik de yaşamını yitirdi.

İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında 22 Eylül\'de meydana gelen kazada İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen ve aracı kullandığı sonradan ortaya çıkan Emrah Serbes\'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak taklalar atan otomobilin sürücüsü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in (16) hayatı kaybederken, eşi Nilgün Özçelik (51) ise ağır yaralandı. Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavisi sürdürülen Nilgün Özçelik, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ünlü yazar ve senarist Emrah Serbes (36), kendisine ait olan 34 NT 5005 plakalı Chevrolet Camaro model aracın, kaza sırasında da kendisinin yönetiminde olduğunu itiraf etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nilgün Özçelik\'in yaşamını yitirdiği hastaneden arşiv görüntüleri

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Gaziantep’te av tüfeği ile başından vurulan genç öldü

GAZİANTEP’te 16 yaşındaki İsmail Avcıgil, parkta dolaşırken kimliği belirsiz bir kişinin av tüfeği açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bu akşam Aydınbaba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; parkta silah sesi duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler yerde kanlar içinde yatan İsmail Avcıgil\'i gördü. Polislerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Avcıgil\'i, ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürdü. Avcıgil yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kurusıkıdan çevirme tabanca ile av tüfeğine ait boş fişek bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, tüfekle ateş ederek kaçan ve eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın meydana geldiği yed

- Olay yerindeki polisleri

- Polislerin olay yerindeki incelemeleri

- Yerdeki tabanca

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-DHA)

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Kartal bebek yaşama tutunamadı



BİLECİK’te geçen haziran ayında eşi Hüseyin Kartal tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile Melike Kartal\'dan sezaryenle alınarak getirildiği Isparta\'daki özel hastanede tedaviye alınan erkek bebek, yaşamını yitirdi.

Bilecik\'te, geçen 15 Haziran perşembe gecesi uzaklaştırma kararına rağmen eşi 35 yaşındaki Hüseyin Kartal tarafından bıçaklanan ve götürüldüğü hastanede ölen 8 aylık hamile 29 yaşındaki Melike Kartal\'ın sezaryenle alınan erkek bebeği, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ndeki ilk tedavisinden sonra ambulans helikopterle Isparta\'ya sevk edildi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesine inen ambulans helikopterden alınan erkek bebek, buradan da kara ambulansıyla Özel Isparta Hastanesi\'ne getirildi.

Özel Isparta Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde solunum cihazına bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan bebek, yaklaşık 3.5 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Bebeğin cenazesinin Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ndeki otopsinin ardından halası tarafından teslim alındığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(ARŞİV)

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ /ISPARTA,(DHA)

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AB büyükelçilerinden Mardin\'e ziyaret (2)

KASR-I KANCO\'DA AHMET TÜRK İLE AKŞAM YEMEĞİ

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger\'in de aralarında olduğu AB ülkeleri büyükelçilerinden oluşan AB heyeti, akşam saatlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk\'ü ziyaret etti. Konuklarını Kasr-ı Kanco\'da ağırlayan Türk, AB delegasyonu onuruna akşam yemeği verdi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen yemek daveti öncesinde gazetecilere açıklama yapan Türk, AB delegasyonunu ağırlımaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, \"Bugün Avrupa Birliği büyükelçimiz ve çok değerli sayın büyükelçilerimiz, tarihi kentimizi Mardinimizi ziyaret amacıyla buraya geldiler. Kendilerinin benimle bir görüşme talepleri oldu. Ben de böyle bir mekanda Kasr-ı Kanco\'da ağırlamayı düşünüyordum. Çok teşekkür ederim, teklifimi kabul ettiler. Tabiki benim için bir onur, tabiki elbeteki Ortadoğudaki gelişmeler, Türkiye\'deki gelişmeler, Dünya\'daki gelişmeler, herkesi ilgilendiren gelişmelerdir. Küçülen dünyamızda sorunlar bütün ülkelerin, halkların sorunu haline elmiştir. Sayın değerli misafirlerimizi bu Ortadoğu ile ilgili, Türkiye ile ilgili başka konularla ilgili soruları olursa ben de çok açık yürekle yanıtlamaya hazırım, tekrar kendilerine hoş geldin diyorum benim için büyük bir onur, çok teşekkür ediyorum\" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yaptığı konuşmada, Ahmet Türk\'e teşekür ederek, \"Öncelikle biz Avrupa Birliği\'ndeki diğer devletlerin büyük elçilikleri ile birlikte iki günü Mardin\'de geçirmek üzere geldik. Ve gerçekten Türkiye’nin kültürü ve güzeliklerinden çok çok etkleniyoruz. Sizinle yapacağımız konuşmaları ve görüşmeleri heyecanla bekliyoruz. Sizinle, engin bir bilgiye ve tecrübeye sahip olduğunuzu biliyoruz. Hem bu bölgeyle ilgili, hem de genel Ortadoğu. Sizin de bahsetiğiniz gibi diğer konularla ilgili ve çok güzel bir görüşme olacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

Yemek ve görüşme sonrası ziyaretlerinin amacı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde yapılan referanduma yönelik gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berger, şunları söyledi:

\"Biz sayın Ahmet Türk’ün ziyareti üzerine buraya geldik ve Mardin’de iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Mümkün olduğu kadar çok kişi ile görüşüp Mardin\'deki genel durumu öğrenmek, bilgi almak istiyoruz. Aynı zamanda Ahmet Türk’ün bilgi ve uzmanlığından, tecrübesinden faydalanmak istiyoruz. Özelikle Kuzey Irak\'la ilgili konular konuştuk. Avrupa Birliği\'nin referandumla ilgili pozisyonu nettir. Zaten ifade edilmiştir. Biz Irak’ın toprak bütünlüğüne inanıyoruz. Aynı zamanda Irak’ın yasası çerçevesindeki partiler Bağdat ve Erbil\'de durumları netleştirmelidirler. Henüz bir gündür Mardindeyiz ama zaten şimdiden çok güzel izlenimler edindik. Mardinle ilgili çok yüksek olumlu izlenimlerimiz var. Mardin\'in kültürel zenginliklerini gördük. Kültürel çeşitlerini gördük. Aynı zamanda bir yandan Suriye sınırına bu kadar yakın bir yandan da Türkiye’nin bu kadar güçlü bir ili olduğunu gördük. Aynı zamanda benim gözlemlerim ve içerde de görüştüğümüz konular çerçevesinde şunu da ifade edebilirim. Avrupa Birliği\'nin çok geniş çaplı burda çalışmaları olduğunu gördük. Bir çok projesi var Avrupa Birliği\'nin, mesela bugün önemli bir eğitim projesinin kapanışı toplantısını gerçekleştirdik.\"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde yapılan referanduma ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, \"Referandumla ilgili Kürtler de her halk gibi kendi geleceklerini tayin etme hakına sahiptir. Burdaki kararını tartışmanın bir anlamı yok. Kürtler\'e düşmanlık politikasını yürüterek, Ortadoğu\'da, bu coğrafyada barışı, kardeşlik için eleştiremez kimse. Bu konuda elbet bütün herkes, her halkın verdiği karara saygılı olmak ve doğru bir ilişki geliştirmek gibi bir sorumlulukla karşı karşıyayız\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AB delegasyonu üyelerinin kasrı kancoya gelişi

-Ahmet Türk\'ün delegasyonu karşılaması

-Yapılan konuşmalar

-Delegasyon üyelerinin uğurlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ- Mehmet Ali DİNLER /MARDİN,(DHA)

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MDOB, yeni sezona muhteşem bir konseri ile başladı



MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2017-2018 sanat sezonu muhteşem bir konserle açtı.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'ndeki konseri Vali Yardımcıları Cemal Yıldızer, Süleyman Denir, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Ufuk Kasar ile yaklaşık 700 sanatsever izledi. Konserin biletleri günler öncesinden tükenirken, salona gelen bazı sanatseverler yer olmadığı için ayakta, bazıları da sonradan getirilen sandalyelere oturarak izleyebildi. Orkestra şefliğini Nathalie Marin\'in yaptığı konserde, soprano Işıl Azaz, Bengi İspir Özdülger, Funda Hayfavi, mezzo soprano Zeynep Tatlıpınar Kağnıcı, tenorlar Hakan Bölükbaşı, Pavarotti\'nin tahtına aday gösterilen Bülent Bezdüz, Bas Baritonlar Andrei Yevtuşenko, Faik Mansuroğlu ve Hasan Berk sahne alarak ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda salonu dolduran sanatseverler, sanatçıları uzun süre alkışlarken unutulmaz bir gece yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kültür Merkezi\'nden görüntü

- Kültür Merkezi\'ne girenlerden görüntü

- Salondan genel ve detay görüntüler

- Orkestrandan görüntü

- Bengi İspir Özdülger\'in şarkı söylemesi

- Bülent Bezdüz\'ün şarkı söylemesi

- Sanatçıların alkışlansından görüntü

- Funda Hayfavi\'nin şarkı söylemesi

- Hasan Berk\'in şarkı söylemesi

- Sanatçıların toplu halde izleyenleri selaması

SÜRE: 04\'34\" - BOYUT: 362, 63 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN /MERSİN,(DHA)

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