DHA YURT BÜLTENİ-21

AK Parti\'nin Afyonkarahisar\'daki kampı için yoğun güvenlik önlemi (5)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFYONKARAHİSAR\'DA

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar\'da düzenlenen 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'na katılmak için kente geldi. Ankara\'dan havalanan uçak, saat 22.00\'de Afyonkarahisar\'a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan da geldi. Havalimanından kampın yapıldığı NG Otel\'e direkt geçiş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kampın açılış konuşmasını yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otelden görüntü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın otele girişi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASALN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Rehin alma ihbarında bulunulan daire boş çıktı

ANTALYA’da bir dairede, bir kadının emekli asker tarafından rehin alındığı ihbarı özel harekat polislerini harekete geçirdi. Kapısı kırılarak girilen daire boş çıktı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Şarampol Caddesi Üçgen Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın son katında saat 21.30’da meydana geldi. Polise ihbarda bulunan Derya Y., annesi Zehra Y.’nin evde olmasına rağmen kapıyı açmadığını, emekli asker olan yakınları tarafından rehin alınmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Daireye çıkan polisler çelik kapıyı açamayınca balkondan girmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Zehra Y.’nin rehin alınmış olabileceği ihtimaline karşı adrese polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sırasında bazı vatandaşların yaşananları film gibi izlediği görüldü. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan kalabalık için bölge güvenlik şeridiyle çevrildi. Merdivenli itfaiye aracı yardımıyla özel harekat ekipleri dairenin balkonuna kadar çıkarıldı. Bu sırada kapıyı açmayı başaran polis ekipleri daireye girerek içerisinin boş olduğunu belirledi. Çalışmalar sırasında ihbarda bulunan Derya Y. ise elinden hafif şekilde yaralandı. Derya Y. ambulanstaki tedavisinin ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin çalışmalarından detay

-İtfaiyeden detay

-Genel detaylar

-Binadan dış detay

-Özel harekattan detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Güneş gözlüğü çalan şüpheli kamerada

KONYA\'da gözlük kılıfı almak için geldiği işyerinden güneş gözlüğü çalan şüpheli güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi\'nde bulunan bir gözlükçüde meydana geldi. İddiaya göre işyerine gelerek gözlük kılıfı istediğini belirten şüpheli, işyeri sahibinin arkasını dönmesini fırsat bilerek reyonda bulunan bir adet güneş gözlüğünü alıp elindeki poşete koydu. Şüpheli daha sonra güvenlik kameralarını kontrol edip, işyeri sahibinin kendisine verdiği gözlük kılıfını alarak hızla işyerinden uzaklaştı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelinin işyerine gelmesi

- Şüphelinin gözlüğü alıp çantasına koyması

- Şüphelinin işyerinden ayrılması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)



