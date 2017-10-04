DHA YURT BÜLTENİ-21

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Emrah Serbes'in neden olduğu kazada ölü sayısı 3'e yükseldi   YAZAR ve senarist Emrah Serbes'in kendisinin yaptığını itiraf ettiği kazada, diğer otomobilde bulunan Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'ten sonra tedavi altında bulunan anne Nilgün Özçelik d

04 Ekim 2017 02:54

Emrah Serbes\'in neden olduğu kazada ölü sayısı 3\'e yükseldi
 
YAZAR ve senarist Emrah Serbes\'in kendisinin yaptığını itiraf ettiği kazada, diğer otomobilde bulunan Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'ten sonra tedavi altında bulunan anne Nilgün Özçelik de yaşamını yitirdi.

İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında 22 Eylül\'de meydana gelen kazada İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen ve aracı kullandığı sonradan ortaya çıkan Emrah Serbes\'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak taklalar atan otomobilin sürücüsü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in (16) hayatı kaybederken, eşi Nilgün Özçelik (51) ise ağır yaralandı.  Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavisi sürdürülen Nilgün Özçelik, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ünlü yazar ve senarist Emrah Serbes (36), kendisine ait olan 34 NT 5005 plakalı Chevrolet Camaro model aracın, kaza sırasında da kendisinin yönetiminde olduğunu itiraf etmişti.


Görüntü Dökümü:
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-Ölen kadının fotoğrafı 

Haber:Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Şırnak’ta PKK’lı teröristler, yol kesip araç yaktı
 
ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap İlçesi\'nde yol kesen PKK\'lı teröristler, durdurdukları Ak Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş\'a ait aracı ateşe verdi.

Şırnak-Beytüşşebap karayolunun 25\'inci kilometresindeki Günyüzü Köyü yakınlarında bugün saat 21.00 sıralarında yol kesen PKK\'lı teröristler, Ak Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş\'a ait aracı durdurdu. Teröristler, aracı kullanan Durmuş\'un yeğeni Cihat Akdağ\'ı indirdi. Teröristler, aracı ateşe verip, dağlık alana kaçtı.  Cihat Akdağ\'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirilmesi amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

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Kayseri\'de hurdacıların yaşadığı 6 çadırın kundaklandığı iddiası
 
KAYSERİ\'de hurdacılık yapan akraba ailelerin kaldığı 6 çadır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Aileler, çadırların, gün içerisinde kavga ettikleri başka bir ailenin bireyleri tarafından ateşe verildiğini iddia etti.

Melikgazi İlçesi\'ne bağlı Anbar Mahallesi Erden Sokak\'ta, Çağlar ile hurdacılık yapan Kuşçu aileleri arasında gün içerisinde kavga çıktı. Araya gidenler, tarafları yatıştırdı. Akşam saatlerinde bir yakınlarını ziyarete giden Kuşçu ailesinin yaşadığı çadırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yandaki akrabalarının yaşadığı 5 çadıra daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Çadırların yanındaki hurdalara da sıçrayan yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürdü. Yangını, gün içerisinde kavga ettikleri Çağlar ailesinin çıkardığını ileri süren Yeter Kuşçu, \"Kızıma oturmaya gitmiştik. Döndüğümüzde içinde eşyalarım ve paramın bulunduğu çadırı yakmışlar. Bu olayı gece yapsalardı, çadır içinde çok sayıda çocuk olabilirdi. Hepsinden şikayetçiyiz\" dedi. Yangının ardından Kuşçu ve Çağlar arasında çıkan kavga, olay yerine sevk edilen çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yanan çadırlardan alev alev görüntü
- itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması
- Polis ekipleri ve olay yeri görüntü
- Çadırı yananlardan açıklama
- Diğer detaylar

6 dakika 56 saniye /226 MB
Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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