DHA YURT BÜLTENİ-21

Akraba iki aile arasında kavga: 4 yaralı



ADIYAMAN\'da, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi\'nde bugün akşam saatlerinde akraba iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerine çevik kuvvet gelmesi

- Tarafların tekrar tartışmaya girmesi

- Genel ve detaylar

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

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Ece\'ye çarpan sevgiliye tutuklama talebi (3)

DEVECİ\'NİN AVUKATI: ECE\'Yİ KURTARMAK İSTERKEN KAZA GERÇEKLEŞTİ

Üniversite öğrencisi Ece Çelik\'i kamyonetiyle çarpıp ağır yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İbrahim Deveci\'nin avukatları Yelda Aslan ve Mustafa Akar, adliye çıkışı açıklama yaptı. Avukatlar, müvekkillerinin Ece Çelik\'e yönelik kasıtlı bir eylemi olmadığını, tutuklama kararının ise medyada çıkan haberler nedeniyle oluşan toplumsal baskı sonucu alındığını savundu.

Avukatlardan Yelda Aslan, müvekkilinin Çelik\'in sevgilisi değil, yakın arkadaşı olduğunu iddia etti, olayın olduğu gün bir kafede oturup dertleştiklerini söyledi.

Ece Çelik\'in, arkadaşları Hüseyin A., Hakan Ç. ve Mehmet Z. tarafından araçtan zorla indirildiğini, ardından da bu 3 kişinin genç kızı yumrukla darp ettiğini iddia eden avukat Mustafa Akar ise, \"Müvekkillim aracıyla olay yerinden uzaklaşırken, Ece Çelik arkasından koşup \'İbrahim beni burada bırakma\' diye bağırıyor. Müvekkilim Ece\'nin kendisini çağırması üzerine geri dönüyor. Ece\'yi kurtarmak isterken malum trafik kazası gerçekleşiyor. Develi\'yi doğrular nitelikteki tek kişi Ece Çelik. Dualarımız onun yanındadır. Ece iyileştiğinde vereceği ifade ile olayı aydınlığa kavuşacaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Avukatların açıklama yapması

- Avukatların Ece\'nin arama kayıtlarını göstermesi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Bıçaklayıp hastane bahçesine attılar



İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, bıçaklandıktan sonra otomobille hastane bahçesine atılan 40 yaşındaki Hakan Ceyhan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1\'i, tutuklandı.

Olay, geçen Perşembe günü gece saatlerinde Şahin Tepesi Mevkii\'nde meydana geldi. Hakan Ceyhan ile B.S. C.K. ve S.N. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakan Ceyhan bıçaklandı. Şüpheliler, ağır yaralanan Ceyhan\'ı 39 DE 878 plakalı bir otomobille götürdükleri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nin bahçesine atıp kaçtı. Hemen aynı hastanede tedaviye alınan Hakan Ceyhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.S. tutuklandı, C.K. adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haber: Mehmet GÜNEY / İzmir (DHA)

