DHA YURT BÜLTENİ 20

BIÇAK ÇEKEN OĞLUNU 2 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

SAMSUN’un Havza ilçesinde kavga ettiği sırada bıçak çektiği babası Yaşar Erenler (52) tarafından tabancayla vurulan Emre Erenler (25) hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.40 sıralarında ilçede Aşağı Yavucak Mahallesi\'ne meydana geldi. Yaşar Erenler, ilçedeki evlerine ziyarete gelen oğlu Emre Erenler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Emre Erenler, kavga ettiği babasına bıçakla saldırmak istedi. Aile bireyleri de araya girerek, baba ile oğlu sakinleştirilmeye çalıştı. Kavganın büyümesi ve kendisine bıçak çekilmesine öfkelenen baba Yaşar Erenler, tabancasını oğluna yönelterek 2 el ateş etti. Babasının silahından çıkan mermilerin hedefi olan ve göğüs bölgesinden ağır yaralanan Emre Erenler, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, baba Erenler\'i gözaltın aldı. Olayda hayatını kaybeden Emre Erenler\'in cenazesi otopsisi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri görüntüleri

Detaylar

HABER KAMERA: Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), (DHA)-

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DİYARBAKIR\'DA ÇİFTÇİLERE SERTİFİKALI TOHUM DAĞITILDI

DİYARBAKIR\'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafında çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı. Törende oknuşan il müdürü Mustafa Ertan Atalar, 2018 yılında bin ton üzerinde tohum üretilerek İran, Irak, Suriye, Ukrayna ve Moldova\'ya ihraç ettiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünde çiftçilere sertifikalı tohum dağıtım töreni düzenlendi. İl müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve çiftçiler katıldı. Diyarbakır Tarım ve Orman müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır\'ın 15,5 milyon dekar araziye sahip olduğunu ve bunun 7 milyon dekarının tarım arazisi olduğunu söyledi. Atalar konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Diyarbakır\'da son 13 yıldı çiftçilere 4,3 milyar lira desteklenme ödemesi sağlanmıştır. Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaşması gerekmektedir. Sertifikalı tohumun kullanımından dolayı verimde yüzde 25 artış söz konusu olmaktadır. Bu çok ciddi bir rakamdır. Biz üretime başlarken özellikle çiftçilerimiz toprak hazırlığıyla başlarlar, toprak hazırlığının çok iyi yapılması lazım. 2018 yılında bin ton üzerinde tohum üretilerek İran, Irak, Suriye, Ukrayna ve Moldova\'ya ihraç edilmiştir. Kullanılan bu üretilen sertifikalı tohumlarımız da çiftçilerimizin kullanmasıyla 2017 yılında 14 bin 445 çiftçimiz sertifikalı tohum, kullanmak suretiyle, 25 milyon lira devlet desteği sağlanmıştır. Bu yılda Diyarbakır\'da her bir çiftçimize yaklaşık 2 ton civarında ihtiyaç duydukları kadar sertifikalı tohum dağıtacağız.\"

Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı ise, toplantının çok önemli olduğunu kaydederek, Diyarbakır\'ın tohumculukta Türkiye ortalamasında üçüncü olduğunu belirtti.

Tören sonunda çiftçilere sertifikalı tohum ve plaket takdimi yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-Törene katılanlar

-Atalar\'ın konuşması

-Çiftçilerin ürünleri

-Tohum ve sertifika takdimi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)-

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ANTALYA\'DA KIZLARIN TEKME TOKAT KAVGASI

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde B.Ş. adlı genç kız, 9\'uncu sınıf öğrencisi H.Y.\'yi tekme tokat dövdü. H.Y., hastanedeki tedavisinin ardından B.Ş.\'den şikayetçi oldu. Olay, 23 Ekim günü meydana geldi. Rahatsız olduğu için raporlu olan Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9\'uncu sınıf öğrencisi H.Y., arkadaşlarından ödevleri almak için okulun önüne geldi. H.Y., kapının önünde B.Ş. ve arkadaşları ile karşılaştı. İki kız arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. B.Ş., H.Y.\'yi okul çıkış kapısının karşısındaki otopark alanına götürerek dövmeye başladı. Genç kızı saçından yakalayıp başını defalarca yere çarpan B.Ş., daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Manavgat Devlet Hastanesi\'ne giderek rapor alan H.Y., daha sonra B.Ş.\'den şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü

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Kızlakrın tekme tokat kavgası

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)-

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CUDİ VE GABAR\'DA 9 PKK\'LI ÖLDÜRÜLDÜ, ÜST DÜZEY SORUMLU SAĞ YAKALANDI



ŞIRNAK\'ta Cudi ve Gabar dağlarında yürütülen operasyonlarda, PKK\'lı 8 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Sağ yakalanan teröristin örgütün sözde Gabar Halkla İlişkiler Sorumlusu \'Fedakar Cizir\' kod adlı Emrah Nayci olduğu belirtildi.

Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde, bugün sabah saatlerinde insansız hava araçlarıyla bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye, hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gabar Dağı bölgesinde, Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında yürüttüğü operasyon kapsamında da PKK\'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi, 1 terörist ise sağ yakalandı.

BAKANLIK: SAĞ YAKALANAN TERÖRİST ÜST DÜZEY SORUMLU

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Açıklamada, Gabar Dağı bölgesinde sağ olarak ele geçirilen teröristin örgütün sözde Gabar Halkla İlişkiler Sorumlusu \'Fedakar Cizir\' kod adlı Emrah Nayci olduğu belirtildi. Şırnak genelinde operasyonların devam ettiği bildirildi.

CUDİ\'DE 1 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak\'ın Cudi Dağı\'nda sabah saatlerinde hava destekli gerçekleştirilen ve 6 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan sonra bölgede yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde 1 teröristin daha cesedi bulundu. Böylelikle bugün Şırnak\'ın Cudi ve Gabar dağlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 9\'u ölü, 1\'i sağ olmak üzere toplam 10 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK, (DHA)-

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YEDİĞİ YİYECEKTEN ZEHİRLENEN AYI TEDAVİ EDİLDİ

KURUCAŞİLE(Bartın),(DHA)- BARTIN\'ın Kurucaşile ilçesinde, dere yatağında bitkin halde bulunan boz ayı uyuşturucu iğne ile uyuşturularak tedavi edildi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı ayının yediği baldan ya da başka bir şeyden zehirlenmiş olabileceğini söyledi.

Kurucaşile İlyasgeçidi köyünde bulunan dere kenarında ayı sesi duyan köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. 3 yaşında 100 kilo ağırlığındaki ayı, 3 adet uyuşturucu iğne atılarak uyuşturuldu. Uyuşturulan ayı bağlanan iple dereden yukarıya çıkarıldı. Açık alana taşınan ayı zaman zaman iğnenin etkisinin geçmeye başlaması nedeniyle çevredekilere zor anlar yaşattı.

Veteriner Hekim Tolga Kandıralı yaptığı kontrolün ardından , \"Ayıyı bitkin halde gören köylüler bize haber verdiler. Biz de ekiplerle geldik. 3 iğne atarak, bayılttık. İlk muayenesinde herhangi bir sağlık sorunu gözükmüyor. Ama bitkin düşmesinin ilk etapta yediği bir baldan ya da başka bir şeyden zehirlendiğini düşünüyoruz.\" dedi. Ayı olay yerinde yapılan tedavisinin ardından doğaya salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ayıdan detay

-Ayıya uyuşturucu iğne atılması

-Kurtarma çalışması

-Köylülerin çabaları

-Korkan insanlar

-Jandarma ekipleri

-Ayının kurtarılması

-Ayının saldırma çabaları

-Tolga Kandıralı ile röp.

Süre: 3.53 Boyut: 431 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)