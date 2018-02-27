DHA YURT BÜLTENİ-20

Suluova’da 4. Etap TOKİ konutlarının kura çekimi yapıldı

AMASYA’nın Suluova İlçe Kaymakamlığı\'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle 4. Etap Toplu Konut Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 127 konutun kura çekimleri bugün gerçekleştirildi. Kura sonucu konutlarına kavuşan hak sahipleri büyük sevinç yaşadı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Suluova İlçe Kaymakamlığı\'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için Borsa Mahallesi’nde 2016 yılında yapımına başlanan, 2017 yılında tamamlanan 4. Etap Toplu Konut Projesi kapsamın 127 konutun kura çekimi bugün İlçe merkezinde bulunan Mahmut Demir Kapalı Spor Salon’unda yapıldı. 2+1 ve 3+1 konutların kura çekilişinin ardından hak sahipleri belirlendi. Programa Amasya Valisi Osman Varol, eşi Funda Varol, Suluova Kaymakamı Vural Karagül ve eşi Nesibe Karagül, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve ilçe halkı katıldı.

Amasya Valisi Osman Varol, “Bugün yapılacak olan kura çekilişinden sonra aboneliklerin teslimi ile birlikte yeni konutlarınızda yaşamınıza başlayacaksınız. Ben bu hizmetlerin çeşitlenerek artmasını ve ülkemizde ihtiyacı olan herkesin devletin sahip olduğu imkânlardan gün geldiğinde faydalanmasını diliyorum. Bu imkânı sağlayan, bu çalışmalarda emeği olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ilgili birimlerine, özellikle son yıllarda yine ülkemizde konut ihtiyacının karşılanması için çok ciddi çalışma içerisinde olan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na bu göstermiş oldukları emek için, teşekkür ediyorum. Tekrar bu konutların hem Suluova’mıza hem hak sahiplerine hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorumö dedi.

Konuşmasının ardından Vali Varol noter huzurunda ilk kura çekimini gerçekleştirdi. Çekişin ardından konutlarına kavuşan hak sahipleri büyük sevinç yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Amasya Valisi ve beraberindekilerden gelişi detay

-Salondan ve katılımcılardan detay

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı detay

-Vali Varol konuşması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: SULUOVA (Amasya),(DHA)

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Zeytin Dalı Harekatındaki asker ve polislere tahinli pide

KONYA\'nın Kadınhanı ilçesindeki esnaflar, Zeytin Dalı harekatındaki görev yapan asker ve polislere bin 500 adet tahinli pide ve kömbe gönderdi.

Kadınhanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde ilçe esnafları, Zeytin Dalı harekatında görevli asker ve polisler için fırınlarda hazırladıkları bin 500 adet tahinli pide ve kömbeleri sınır bölgesine gönderdi. Dualar eşliğinde uğurlanan konvoy, Suriye sınırına uğurlandı. Esnaflar götürdükleri yiyecekleri Hatay\'ın Hassa ve Reyhanlı Kaymakamlıklarına teslim edecek.

Görüntü dökümü:

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-Dualar edilmesi

-Hazırlanan tahinli pide ve kömbelerin görüntüsü

-Konvoyun uğurlanması

-Görüntü durumu:Kadınhanı klasörüne geçildi

Haber-Kamera:Hatice Ebru Koyuncu/KADINHANI,(Konya)(DHA)

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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İZMİR’in Konak İlçesi\'nde, yalnız yaşadığı öğrenilen 83 yaşındaki Canip Coşkun evinde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 22.30 sıralarında Huzur Mahallesi Boğaziçi Caddesi\'ndeki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Canip Coşkun\'dan dünden beri haber alamayan komşuları şüphelenerek durumu Coşkun’un Aydın’ın Kuşadası İlçesi\'nde yaşayan oğlu Baki Coşkun’a bildirdi. Bunun üzerine İzmir’e gelen Baki Coşkun eve girdiğinde yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Baki Coşkun\'un durumu bildirmesi üzerine gelen polis yaptığı incelemede yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede koltuk altında kan olduğu belirlenen yaşlı adamın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Evden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Komşulardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)