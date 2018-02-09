DHA YURT BÜLTENİ-20

Tunceli\'de hak etmediği halde TOKİ\'den alınan 33 konut geri alındı

TUNCELİ\'de dar gelirli vatandaşlar için TOKİ tarafından yaptırılan konutlardan, hak etmediği halde konut aldığı tespit edilen 33 konut, geri alınarak, kura ile belirlenen hak sahiplerine geri verildi.

2014 yılında İnönü mahallesinde TOKİ tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan ve amacı dışında kullanılan konutlarla ilgili Tunceli Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"İnönü Mahallesi’nde 2014 yılında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) dar gelirli aileler için yaptırılan konutları amacına uygun kullanmadıkları veya kendilerine verilen evlerde oturmayıp kiraladıkları belirlenen vatandaşların satış sözleşmeleri feshedildi, daireler tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin ardından konut talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlendi. İlk aşamada belirlenen 33 vatandaşa gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında konutlarının anahtarları teslim edildi. 14 vatandaşımız ise kiracısı oldukları 1+1 sosyal konutlarda kaldıkları evin hak sahipliğini aldılar\" denildi.



Tunceli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine Vali Tuncay Sonel, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, Belediye Başkan Yardımcıları Sami Doğan ve Erdoğan Elaldı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eylem Mut ile vatandaşlar katıldı.

Kura çekiminden önce konuşan Vali Sonel, konutların gerçek sahiplerine verileceğini belirterek, \"TOKİ konutlarında hak sahibi olup da oturmayıp evlerini kiraya verenler vardı. Devletimiz bu evleri ihtiyaç sahipleri otursun diye veriyor. Biz de araştırma yaptık. Vali Yardımcımız Selçuk Yosunkaya, Vakıf Müdürümüz Eylem Mut, Belediye Başkan Yardımcımız Sami Doğan ve arkadaşlarımız ciddi ve titiz bir çalışma yaptılar. Örneğin bazı hak sahipleri ayda 150 lira ödeyerek ev sahibi konutlarda oturmayıp evlerini 300 liraya kiraya verdiklerini tespit ettik. Ancak bu evler sizler, yani gerçek ihtiyaç sahipleri oturulsun diye verildi. Biz de böyle ev ihtiyacı olan ailelerimizi tespit ettik. Biz de kurayla bu evlerin anahtarlarını sizlere takdim edeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin. 7 aydır Tunceli’deyiz hem valilik hem de Belediye Başkan Vekili olarak bu 7 aylık çalışmalarımızda bize her türlü desteği veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Başbakanımıza, sayın bakanlarımıza ve TOKİ Başkanımıza, Tuncelimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Evlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güle güle oturun hatta bu evlerde oturup yeni açtığımız tekstil fabrikasında çalışan vatandaşlarımız da var. Hem iş, hem aş, hem ev, Allah bereket versin, hayırlı olsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kura çekimi yapılırken

- Konutların hak sahiplerine verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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Afrin\'de terör mevzileri obüslerle vuruldu (1)

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör mevzileri, sınır hattında konuşlu birliklerdeki fırtına obüs\'ler ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş altına alındı. Gece yarısından itibaren başlayan atışlar aralıklarla devam ederken, top sesleri Kilis kent merkezinden de duyuldu. Ayrıca bölgede uçak hareketliliği de yaşanmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Obüslerin ateşlenmesi

- Kilis kent merkezinden atış seslerinin duyulması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Kilis (DHA)

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Kütahya Belediyesi\'nin \'Açık Üniversite\' programı başladı

KÜTAHYA Belediyesi tarafından hazırlanan \'Açık Üniversite\' eğitim programı, Milli Eğitim eski Bakanı Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof.Dr. Nabi Avcı\'nın verdiği ilk dersle başladı.

Açık Üniversite programının başlaması nedeniyle Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi\'nde tören düzenlendi. 3 ay sürecek olan ve 18 yaşından büyük herkesin ücretsiz olarak katılabileceği programın açış konuşmasını Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş yaptı. Ertaş konuşmasında şunları söyledi:

\"Türkiye\'de özellikle son yıllarda artan kültürel üretimle birlikte birçok kurumumuz bu topraklarda geçmişte var olan medeniyeti bugünle ilişkilendirmek, zenginleştirmek konusunda önemli katkılar sağlıyor. Bu düşünceye katkı sağlayan kurumlardan birisi de Kütahya Belediyemizdir. Bu çalışmaların yönünü önemli ölçüde belirleyecek yeni bir perspektif sunmak amacıyla \'Açık Üniversite\' programımızı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu bağlamda kendi kültür ve medeniyetimizin köklerini tanımak, anlamak, anlatmak, özümsemek, bunun için çalışmayı başlatıyoruz.\"

Açık Üniversite programının ilk dersini veren eski bakan Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof.Dr.Nabi Avcı da şöyle konuştu:

\"Bazı kurumlar ki okullar da bunlardan birisidir. İlk doğdukları koşulları kaybetmiş, ilk doğdukları zamandaki biçimlenmelerini sağlayan koşullar ortadan kalkmış, ama sanki hala o ilk günkü tazelikleriyle varmış gibi görünen kurumlar. Tabi bunu şimdi buradan söylemek kolay. Milli Eğitim Bakanı olarak söyleyemezsiniz. Niye? Çünkü diyelim 80 milyonluk bir ülkede 22 milyon gencin eğitiminden sorumlusunuz, 1 milyon öğretmenden sorumlusunuz. Ve sizden beklenen, o büyük kitleyi bugünün icaplarına uygun bir eğitim sürecine almanız. Bu, olağanüstü riskli ve zor bir iştir. O yüzden zaman zaman, artık gündelik sohbetlerin demirbaşı haline gelen, \'ne olacak bu eğitimin hali?\' sorusu, yanlış bir sorudur. Türkiye\'nin eğitim alanında yine gündelik konuşmalarda çok sık söylenen, bir \'yaz-boz\' yaşadığı söylemi, doğru bir söylem değildir. Bu kadar büyük ve dinamik bir kitleyi ilgilendiren bir alanda, enformasyon teknolojilerinin böylesine hızla geliştiği bir alanda bu dönüşümleri gerçekleştirmek, otoyolda saatte 140 kilometre hızla giden bir yolcu otobüsünde rektifiye işlemleri yapmaya benzer. Gerçek hayatta böyle bir şansımız yok. Bir yandan enformasyon, bilişim, iletişim teknolojileri, muhtemelen silah endüstrisinden çok daha hızlı gelişen bir sektör oluşturuyor. Bundan 15 yıl önce bu kullandığımız cep telefonları yoktu. Şu anda, özellikle eğitim alanında kullandığımız, kullanabileceğimiz eğitim verimlilerinin yüzde 85\'i bundan 50 yıl önce yoktu. Biz 50 yıl önceki büyüklerimizin hiç bilmediği bir dünyada bütün bu süreçleri yönetiyoruz.\"

Görüntü dökümü:

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- Açılışa katılanların

- Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş\'ın konuşması

- Nabi Avcı\'nın konuşması

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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Afrin\'de terör mevzileri obüslerle vuruldu (2)

UÇAKLAR TEKRAR TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırda konuşlu bulunan birliklerden gece yarısı fırtına obüs ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş açılırken, aynı saatlerde hava hareketliliği yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait savaş uçaklarının Suriye istikametine giderek Afrin bölgesinde bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait hedefleri vurduğu görüldü.

Genelkurmay resmi internet sitesinde en son hava unsurları ile 4 Şubat\'ta harekata destek verildiği ifadesi yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uçakların kalktığı pist

- Jetlerin seslerinin duyulması

- Genel ve detaylar

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- Bombardımandan görüntüler

Haber-Kamera: Kilis (DHA)

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Furkancılar yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı (2)

KUYTUL DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alpaslan Kuytul, Taha Yasin Demir, İdris Birer, Erol Ardıç ve Ali Alagöz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye önününden görüntüler

- Zırhlı polis aracı ve poli ekipleri

- Zanlıların dışarı çıkarılıp polis otosuna bindirilmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)