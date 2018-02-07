DHA YURT BÜLTENİ-20

Alkollü arkadaşının yerine kazayı üstlenmeye çalıştı



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Şeref B. kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü. Polisin, \"Kazayı senin yaptığından emin misin? Mobese kameralarından kazayı kimin yaptığı gözüküyor\" demesi üzerine Şeref B. kazayı kendisinin yapmadığını itiraf etti. Aracı kullandığı belirlenen Tezcan K.\'nın yapılan muayenesinde 71 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Kaza, akşam saatlerinde, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tezcan K. idaresindeki 67 UF 204 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen otomobildeki, Şeyda Nur E.(25) ve Bahar K. (24) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde inceleme yapan polisin yanına gelen Şeref B., kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü. Aracı emanet aldığını ve şokta olduğunu iddia eden Şeref B.\'ye inanmayan polis, \"Kazayı sen yapsan üstün başın yağ, su olurdu. Kazayı senin yaptığına emin misin? Mobese kameralarından kazayı kimin yaptığı gözüküyor. Sürücü sen değilsen işlem yapılır\" uyarısında bulundu. Bunun üzerine Şeref B., kazayı kendisinin yapmadığını söyledi. Şeref B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yapılan araştırmada kazayı Tezcan K.\'nın yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Tezcan K., hastanede yapılan kontrolde 71 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Yaralıların ambulansa alınması

-Polisin inceleme yapması

-Şeref B.\'nin kazayı yaptığını söylemesi

-Polisin inanmaması ve konuşması

-Şeref B.\'nin karakola götürülmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

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Tosya\'da korkutan köy yangını

KASTAMONU\'nun Tosya ilçesine bağlı Özboyu köyünde çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Özboyu köyünde çıktı. Köyde oturan Bahri ve İsmail Kansız\'ın yaşadığı iki katlı ahşap evin alt katında bulunan marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğindeki beş ev ve bir ahıra da sıçradı. Köyde paniğe yolaçan yangına Kastamonu ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU / TOSYA (Kastamonu), (DHA)

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Restorana pompalı ile ateş açtı, ardından polise teslim oldu



EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde içerisinde muşteri bulunmayan restorana pompalı tüfekle ateş açan D.Ç. (20), ardından pompalı tüfekle Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu. Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, D.Ç.\'nin saldırıda kullandığı pompalı tüfekle çekilerek, altına \"Yeni oyuncağımız geldi, hedef belli, zaman, kaçacak delik yok\" notunu yazdığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.

Olay, saat 22.15 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Ticaret ve Sanayi Odası Sokak\'ta meydana geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Sokak\'ta bulunan restoranın önüne gelen D.Ç., ceketinin altından çıkardığı pompalı tüfekle kapalı olan işyerine 4 el ateş etti. D.Ç., olayın ardından yakında bulunan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek, pompalı tüfekle birlikte teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri de, işyeri ve çevresinde incelemede bulundu. Olay anı ise çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

D.Ç.\'nin olaydan bir süre önce saldırıda kullandığı pompalı tüfekle çekilerek, altına \'Yeni oyuncağımız geldi, hedef belli, zaman, kaçacak delik yok\' notunu yazdığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Saçma isabet ederek kırılan camlar

-Yerdeki boş fişekler

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-D.Ç.\'nin sosyal medya hesabında paylaştığı tehdit fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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Baba ve çocukları sobadan zehirlendi



DÜZCE\'nin Beyköy Beldesi\'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve 2 oğlu tedavi altına alındı.

Olay saat 23.30 sıralarında, Beyköy Beldesi\'nde meydana geldi. Ramazan Zorlu, evde bulunan sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Daha sonra fenalaşan baba yattığı yerden kalkmakta zorlanınca hemen 112 Acil servisi aradı. Eve gelen 112 Acil ekipleri Ramazan Zorlu ile birlikte çocukları Mert Ali ve Ayberk Zorlu’nun da karbonmonoksit gazından etkilendiğini tespit etti. Baba ve çocukları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Baba ve oğullarının hastaneye getirilmesi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Gebze\'de parfüm fabrikası alev alev yandı (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Dilovası\'nda bulunan parfüm fabrikasında saat 21.15 sıralarında başlayan yangın saat 01.15 sıralarında söndürüldü. Fabrikadan geriye enkaz yığını kaldı. Olay yerine gelen fabrika çalışanı bir kadın üzüntüden baygınlık geçirdi. 112 Acil ekibi kadına ambulansta müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, jandarma soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bayılan kadın

- Söndürme çalışmaları

- İtfaiye ekipleri

- Fabrikadan görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Haluk TURGUT / DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)

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Denizli\'de silahlı kavga: 2 yaralı

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Topraklık Mahallesi 2630 Sokak\'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişilik gruptan biri, kavga ettiği iki kişiye doğru tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu karşı gruptan İsmail Ü. ile Nejdet D. bacaklarına isabet eden birer kurşunla yaralandı. Olayın ardından 4 kişi kaçarak izlerini kaybettirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polis araçlarından görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)