DHA YURT BÜLTENİ-20

TSK: 616 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye\'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının 10\'uncu gününde teröristlere ait 9 hedefin imha edildiğini, 19 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Planlı şekilde sürdürülen harekat süresince etkisiz hale getirilen terörist sayısının 616\'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:\"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 19 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 olmuştur.\"

Haber:KİLİS,(DHA)

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Kayseri’de \'Şehidimiz var maçı erteleyelim\' talebi reddedilince siyah forma giydiler



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin\'de terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’ın kardeşi Emre Muratdağı’nın formasını giydiği Kayseri Amatör küme ekiplerinden Sağlıkspor yönetimini, maçın iptali için yaptığı başvuruya olumsuz yanıt alınca sahaya siyah forma ile çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4’üncü gününde şehit olan Mehmet Muratdağı’nın kardeşi Emre Muratdağı’nın formasını giydiği Sağlıkspor, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na “Futbolcumuzun ağabeyi şehit oldu, şehidimiz var maçı erteleyelimö talebinde bulundu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASFK) bu talebe olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Bunun üzerine Sağlıkspor, 28 Ocak Pazar günü Vali Muammer Güler Stadı’ndaki Meysupor maçına siyah forma ile çıkarak, yaşanan duruma tepki gösterdi. Zorlu geçen doksan dakika sonunda Meysuspor’un sahadan 7-3 galip ayrıldı. Sağlıkspor Kulüp Başkanı Sinan Çevirme, maçın tehir edilmesi yönündeki taleplerine olumsuz yanıt verilmesine tepki göstermek için maça siyah forma ile çıktıklarını söyledi. Çevirme, “Bizim futbolcularımız arasında yer alan Emre Muratdağı’nın (18) abisi şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşmüştür. Bu futbolcumuzun arkadaşları da maça gelmedi. Bu nedenden dolayı da biz maçın iptal edilmesi yönünde bir talepte bulunduk, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza. Yalnız çok ciddiye alınmadık. Bu da bizi oldukça üzüyor. Bu nedenden dolayı da Meysuspor maçına siyah forma giyerek, protesto amaçlı sahaya çıktık. Bu kem sahada maçın oynanmasına müsaade edenlerin, hem de bu hafta bizim maçımızı tehir etmek için hiçbir çaba sarf etmeyenlere bir çağrıdırö diye konuştu.

`ŞEHİT’İN BELGESİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM`

Sağlıkspor’un kaptanı Eray Kilaborucu da, \"Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan bu maç için ertelenmesini istedik. Fakat, bizden belge istediler. Ben Şehidin belgesi olacağını düşünmüyorum. Allah, tüm askerlerimizin yanında olsun inşallah. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorumö diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Sağlıkspor Kulüp Başkanı Sinan Çevirme\'nin açıklamaları

-Sağlıkspor’un kaptanı Eray Kilaborucu\'nun açıklamaları

-Şehit kardeşinin takım kadrosundaki fotosu, şehidin fotosu

-Detaylar

1 dakika 25 saniye / 46 MB

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,(DHA)

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Eskişehir\'de kömürlü termik santrale karşı zincir oluşturuldu



Eskişehir\'de aralarında CHP Milletvekili Utku Çakırözer\'in de bulunduğu çok sayıda kişi el ele tutuşup zincir oluşturarak, Alpu Ovası\'na yapılması planlana kömürlü termik santrali protesto etti.

Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılar üzerine çok sayıda kişi bu akşam İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı\'nda biraraya geldi. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt\'un da aralarında bulunduğu kalabalık, ağızlarına ameliyathane maskesi takıp ele ele tutuştu. Porsuk Çayı kıyısında ve köprü üzerinde zincir oluşturan kalabalık Alpu Ovası\'na yapılması planlanan kömürlü termik santrale karşı oldukları belirtti. Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, \"Biz sadece ve sadece çevre ve yaşam hakkını korumak için toplandık. Kömürlü termik santral yapılırsa Eskişehir\'in turizmine, lületaşına, havasına, suyuna, marka değerine, ekonomisine ciddi anlamda zarar verecek. Herkesin kömürlü termik santrale karşı duyarlı olması gerekir\" dedi. Yapılan konuşmaların ardından kalabalık alkış temposu tutup daha sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kalabalığın zincir oluşturması,

-Zincir oluşturanların Porsuk Çayı kıyısında ve köprü üzerinde yürümeleri,

-Slogan atılması,

-Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru\'nun konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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14 yaşındaki çocuk alkollü kişilerin darp ettiğini iddia etti

Düzce\'de, 14 yaşındaki O.K. alkollü kişiler tarafından darp edildiğini iddia ederken, tedavi altına alındı.

Olay akşam saatlerinde, Beyciler Mahallesi 1975 Sokak üzerinde meydana geldi. O.K.\'nin iddiasına göre eve giderken karşısına çıkan alkollü şahıslar \'Bu saatte burada ne işin var?\' diyerek kendisini darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezik ve morluklar oluşan O.K.\'nin ayrıca dişleri kırılırken, dudağı patladı. Bir kahvehane önüne kadar gelen O.K.\'yi gören vatandaşlar 112 Acili aradı. Sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan O.K. tedavi altına alındı. Küçük çocuğun iddiası üzerine polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çocuğun acil servise getirilmesi

-Ambulansın geliş görüntüsü

-Çocuğun acil servisten girerken görüntüsü ve detay

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)