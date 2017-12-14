DHA YURT BÜLTENİ-20

Otomobilin çarptığı işadamı öldü

Denizli\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 51 yaşındaki işadamı Ahmet Yatağan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu Pekdemir Kavşağı yakınında meydana geldi. Düğün salonu, otomobil galerisi ve akaryakıt istasyonu sahibi işadamı Ahmet Yatağan, kendisine ait 20 YK 898 plakalı lüks otomobilini karayolu kenarına park ettikten sonra yolun karşısındaki sahibi olduğu düğün salonuna gitti. Burada işini bitirdikten sonra tekrar otomobiline gitmek isteyen Yatağan, üst geçidi kullanmak yerine hızla akan trafiğin içinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Orta refüje gelen Yatağan, karşıya koşarak gitmeye çalıştığı sırada, Orçun Göktürk\'ün kullandığı 34 TA 6075 plakalı otomobilin çarpması sonucu orta refüje savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yatağan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Yatağan\'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Yatağan\'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı. Öte yandan, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

- Çarpan otomobilden görüntü

- Üst geçitten detay görüntüler

- Cesetten ve polislerden görüntüler

- İşadamının sahibi olduğu otomobilden ve üst geçitten görüntü

- Ahmet Yatağan\'ın fotoğrafları

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Dayı ile yeğenin katil zanlıları baba-oğul tutuklandı



Kütahya\'nın Aslanapa ilçesi yakınlarında yanan otomobilde cesetleri bulunan 37 yaşındaki Kamil Çolak ile 17 yaşındaki yeğeni Serkan Sarı\'nın tüfekle öldürüldükten sonra otomobile konularak yakıldıkları öne sürüldü. Dayı yeğeni öldürmekle suçlanan 55 yaşındaki Nurettin Y. ile oğlu 20 yaşındaki Mehmet Ali Y. tutuklandı, olaya karışan 38 yaşındaki Bilal Ç. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Geçen 2 Aralık\'ta meydana gelen olayda Kamil Çolak ile yeğeni Serkan Sarı\'nın cesetleri Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy yakınlarında yanan 43 RE 791 plakalı otomobil içerisinde bulundu. Tüfekle ateş edilerek öldürüldükten sonra yakıldıkları bildirilen dayı-yeğenin katil zanlısı olarak Nurettin Y., oğlu Mehmet Ali Y. ve Bilal Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TÜFEKLE ÖLDÜRÜP YAKTIKLARI İDDİASI

İddialara göre Nurettin Y., öldürülen Kamil Çolak\'a 32 bin liraya küçükbaş hayvan sattı. Bilal Ç. de Kamil Çolak\'a kefil oldu. Kamil Çolak, borcunu ödemedi. Bunun üzerine Bilal Ç. Kamil Çolak\'ı akşam saatlerinde çalıştığı işyerinin şantiyesine çığırdı. Kamil Çolak da buluşma yerine yeğeni Serkan Sarı ile birlikte geldi. Kamil Çolak, şantiyede Bilal Ç., Nurettin Y. ve oğlu Mehmet Ali Y. ile 32 bin lira parayı ödemediği için tartıştı. Yine iddialara göre baba Nurettin Y. ile oğlu Mehmet Ali Y., Kamil Çolak ve Serkan Sarı\'yı tüfekle ateş ederek öldürdü. Cesetleri otomobile koyan baba-oğul, şantiye yakınlarında benzin dökerek içerisinde cesetlerin bulunduğu otomobili ateşe verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Sorgulamalarında suçlamaları kabul etmeyen 3 zanlı bugün Kütahya\'da adliyeye sevk edildi. Nurettin Y. ile oğlu Mehmet Ali Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Bilal Ç. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan baba-oğul Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeden çıkartılırken çekilen görüntü

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)

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Hakkari’de, şehit polislerin isimleri kütüphanelere verildi



Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi\'nin ‘Her Şey Seninle Başlar’ projesi kapsamında, kent merkezinde açılan iki kütüphaneye, Hakkari\'de şehit olan özel harekat polislerinin isimleri verildi.

Hakkari merkezde bulunan Seyyit Taha İmam Hatip ve Erol Olçuk ortaokullarındaki 2 kütüphaneye, 4 ay önce Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi 26 yaşındaki Erhan Konuk ile 5 ay önce merkeze bağyı Oğul Köyü kırsalındaki çatışmada şehit olan özel harekat polisi 25 yaşındaki Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın isimleri verildi. Kütaphanelerin açılışına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, polis ekipleri ile okul müdürleri katıldı. Vali Toprak, şehit polislerin adına yaptırılan kütüphanelerin açılışlarını yaptıktan sonra, 4 bin kitabın yer aldığı kütüphaneleri gezdi. Sınıfları da gezen Vali Toprak, öğrencilerin ‘En büyük Vali bizim Vali’ tezahüratlarıyla karşılandı. Toprak, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi. Vali Toprak, şehit polislerinin adının verildiği kütüphaneleri açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu kütüphaneyi okullara kazandıran emniyet yetkililerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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Enstrüman çalmayı öğrenen 80 çocuk konser verdi

Bolu\'da, üniversite öğrencisi Caner Mutluer\'in projesi kapsamında \'Hayalim Müzik\' kursuna katılarak ilk defa enstrüman çalmayı öğrenen 80 çocuğun verdiği konser beğeni topladı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Caner Mutluer, staj yaptığı farklı okullarda müziğe yeteneği olan fakat profesyonel eğitim alamamış çocuklar için proje üretmeye karar vererek Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurdu. Gençleri Destekleme (Genç-Des) Projesi kapsamında Caner Mutluer\'in projesi bakanlık tarafından kabul edildi. Caner Mutluer, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın desteğiyle \'Hayalim Müzik Kursu\' adını verdiği müzik kursunu başlattı. Kursa başvuran 9 ile 15 yaş arasındaki 80 öğrenci 7 uzman müzik eğitmeni eşliğinde 6 ay boyunca kurs gördü. Keman, bağlama, gitar, yan flüt, klarnet, ud ve vurmalı çalgı eğitimini tamamlayan çocuklar düzenlenen konserde sahne aldı. Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü\'nün salonunda düzenlenen konsere öğrencilerin aileleri ve müzikseverler katıldı. Salonda oturacak yer kalmazken, bazı vatandaşlar merdivenlere oturarak konseri izledi. Aldıkları eğitimi izleyici ile buluşturan çocukların konseri büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Caner Mutluer\'in konuşması

-Öğrencilerin performansı

-Salondan görüntüler

-Detaylar

Süre: 03.52 Boyut: 236.8 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)