DHA YURT BÜLTENİ-20

AK Partili meclis üyesine CHP\'lilerden tepki

ÇORUM’da 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilişinin yıldönümünde Kadın İl Genel Meclis üyelerine yönelik sözlerle tepki çeken İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya, kendisinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek, “Biz kadınların ayaklarının altına paspas oluruz. Biz analarımızı, bacılarımızı biliyoruz. Üslup olarak sert olmuş olabilir, bunun için de herkesten özür diliyorum\" dedi.

İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı son toplantısında 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme hakkının 83. yıldönümü nedeniyle söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyeleri Burçin Solmaz Polat ve Yıldız Bek’e söylediği, \"Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz. Kim öldürüyor. Ne yapalım öldürüyorsa, polis yakalayıp cezasını veriyor. Bu hükümetin verdiği kadın haklarını Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşundan beri hiçbir hükümet vermedi. Adam öldürüyorsa cezasını çekiyor. Erkekler öldürülmüyor mu?\" sözleri ile tepki çeken AK Partili Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya, kendisinin yanlış anlaşıldığını, CHP’li meclis üyeleriyle her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde diyaloga girdiğini belirtti. Kaya, hiçbir zaman verilmeyen kadına değerin, AK Parti hükümetinde verildiğini söyledi. Üslubunun sert olduğunu bildiğini dile getiren Kaya, CHP’li meclis üyelerinden ve kamuoyundan özür dileyerek şöyle konuştu: \"Bizim kadın haklarıyla ilgili, kadına yönelik şiddetle ilgili hükümetimizin yaptıkları ortada. Hükümetimiz kadına şiddet uygulayan kişileri ayaklarına prangalar vurarak yaklaştırmıyorken, hükümetimize vicdansızca eleştirmek hiçbir vicdana sığmaz. Üslup olarak belki biraz karşılıklı tartışmadan dolayı sert bir üslup takınmış, ses tonumuz biraz yükselmiş olabilir ama, özünde ben dinimizin, atalarımızın ve hükümetimizin, ‘Kadına verdiği değerin’ hiçbir dönemde olmadığını iddia ediyorum.\" Öte yandan İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya’ya CHP ve Çorum Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu’nda tepki gösterdi.

\"KADINLARIN SÖZ ALMASINA TAHAMMÜLLERİ YOK\"

CHP tarafında İl Başkanı Hasan Suvacı, beraberinde İl Genel Meclis Üyeleri Yıldız Bek, Burçin Solmaz Polat ve partililerle birlikte bir basın toplantısı düzenledi. CHP Merkez İlçe Meclis Üyesi Yıldız Bek, İl Genel Meclisi’nde toplam 3 kadın üyenin bulunduğunu mecliste kadınların söz almasını AK Partili üyelerin tahammül edemediğini vurgulayarak, “Bizim meclisimizde toplamda 3 kadın var. 2’si bizden, 1’isi de AK Parti’den olmak üzere 3 kadın var. Onların 31 meclis üyesinden 1’i kadın, bizim 5 meclis üyemizden 2’si kadın. Asıl kaldıramadıkları budur. Kadının orada söz almasına tahammülleri yok\" dedi. CHP’li Meclis Üyesi Burçin Solmaz Polat ise, 2002 ile 2017 yılları arasında 14 bin 293 kadın cinayeti işlendiğini, bu rakamın azımsanamayacağını belirterek, “Meclis başkanı ve AK Partililer için bu durum bir istatistik. İl Genel Meclis Başkanı her konuda duyarlı olduğunu söylüyor. Kadın ölümleri konusunda da duyarlılık gösterip, öncülük edip bir basın açıklamasını yapmasını ve destek vermesini beklerdik. Başkan cinayetleri önemsizleştirmiş, ‘Hükümetimiz gerekli önlemleri alıyor’ demiştir. Bu durumu tekrar kınıyorum\" diye konuştu.

\"HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIYIZ\"

Çorum Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülhan Keleş de CHP’li meclis üyesi Burçin Solmaz Polat’ın da bir avukat olduğunu hatırlatarak, “Dün İl Genel Meclis toplantısında meslektaşımız Avukat Burçin Solmaz Polat, yaptığı açıklamalar nedeniyle sözel şiddete uğramıştır. Biz bunu sözel şiddet olarak niteliyoruz. Kimse hür düşüncelerini açıklarken, böyle bir tepkiye maruz kalamaz. Kadına yönelik şiddet her türlü resmi ağızdan açıklanırken konu, nasıl olur da bir kadın tarafından dile getirilirken, nasıl asılsız iddia muamelesi görür? Şiddet, kimden, kime gelirse gelsin, her türlü şiddete karşı Çorum Barosu olarak mücadele edeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya ses kaydı açıklama

-İl Genel Meclis Üyeleri Yıldız Bek, açıklama

-Meclis Üyeleri Burçin Solmaz Polat açıklama

-CHP Çorum İl Başkanı Hasan Suvacı açıklama

-CHP Kadın kolları Başkanı Firidevs Yalçın açıklama

-Çorum Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülhan Keleş açıklama

-Detaylar

(SÜRE: 7 Dk) (BOYUT: 289 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

==============================================

Atatürk Üniversitesi\'nden \'tez\' açıklaması

Erzincan Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı alanında, Meriç Aybar tarafından fihrist şeklinde yazılan ve sosyal medyanın gündemine oturan \'bilimsel tez\' ile ilgili Atatürk Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği açıklama yaptı.

\'19.yy\'da Osmanlıyı ziyaret eden yabancı yazarların eserlerinde Osmanlı halk hayatının derlenmesi\' başlığını taşıyan tezin içeriğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Daha önce yazılmış kitaplardan alınan bölümlerin aynen kullanıldığı tezde ayrıca bilgiler verilmek yerine sadece o bilgilerin hangi kitabın hangi sayfasında yer aldığı yazıldı. Fihrist gibi yazılan tezle ilgili olarak Atatürk Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: \"Üniversitemizde 2015 yılında yapılan bir doktora tezi ile ilgili basın ve sosyal medyada yer alan haber ve yorumlara istinaden konunun incelenmesi amacıyla bir komisyon kurularak gerekli işlemler başlatılmıştır. Süreç rektörlüğümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.\" Konuyla gili YÖK tarafından yapılan açıklama ise şöyle: \"Bir üniversitemiz tarafından kabul edilen doktora tezinin YÖK tarafından nasıl onaylandığına dair çeşitli medya organlarında çıkan haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapılması gereği hâsıl olmuştur. Öncelikle bilinmesini isteriz ki YÖK, kurulduğundan bugüne kadar üniversitelerimizde yapılan hiçbir tezin akademik incelemesini yapmamış, kabul veya reddi sürecine müdahil olmamıştır. Bu kapsamdaki bütün işlemler, akademik özgürlük ve ilgili mevzuat çerçevesinde sadece tezin sunulduğu üniversitelerin ilgili enstitülerince oluşturulan jüriler tarafından yapılmaktadır. Yükseköğretim Kurulu olarak, bilim dünyamızın tezlere erişimini kolaylaştırmak için tek bir merkezde toplayıp akademik camiamıza sunarken, her yönüyle üniversitelerimizin ilgili komisyon ve kurullarınca kabul edilmiş olan bu tezlerin içeriğine yönelik yeni bir inceleme yapılmamaktadır. Bununla birlikte, kamuoyuna mal olan konuya ilişkin gerekli incelemenin ilgili üniversitemizce yapılacağından eminiz. Bu tür haberlerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.\"

Haber: ERZURUM, (DHA)

=============================================

5 gündür kayıp Havva\'nın kimliği ve cüzdanı gölette bulundu



ELAZIĞ\'da, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Kovancılar Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Havva Deringöl\'ün (22) kimliği ve cüzdanı Elazığ-Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü yakınlarındaki baraj göletinde bulundu. Gölette arama çalışması başlatıldı.

Elazığ\'ın Maden ilçesine bağlı Çitli köyünde oturan, Kovancılar Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Havva Deringöl, 5 gün önce kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Polisin yaptığı çalışma sonucu, Deringöl\'ün Elazığ otobüs terminalinden Malatya minibüsüne bindiği ve genç kızın Kömürhan Köprüsü\'ne geldiğinde araçtan indiği tespit edildi. Güvenlik güçlerinin arama çalışmaları devam ederken balıkçılar, bugün Karakaya Barajı göletinde Havva Deringöl\'ün kimliği ve parasının içinde olduğu cüzdanı buldu. Balıkçıların jandarma ekiplerine haber vermesiyle bölgeye sevk edilen Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği\'ne bağlı dalgıç polisler arama çalışması başlattı. Havva Deringöl\'ün, geçen cuma günü bir arkadaşına, \"Kendimi bir yerlerden atacağım\" dediği ve ardından haber alınamadığı ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Baraj göletinde yapılan arama çalışmaları

-Sualtı dalgıçlarının çalışması

Haber-Kamera:Erkan BAL/ELAZIĞ,(DHA)

==============================================

Milas\'ta 122 kilo esrar ele geçirildi

MUĞLA\'nın Milas ilçesi merkezli 3 ilde uyuşturucu ticaretine karşı gerçekleştirilen operasyonda, 16 çuvalda 122 kilo esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün koordinesinde Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği\'nce Muğla\'nın Milas ve Fethiye ilçeleri ile Şanlıurfa ve Antalya\'da bu sabah eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Serada yetiştirildikten sonra satış için çuvallanan piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen 122 kilo esrar ele geçirildi. Antalya\'nın Korkuteli ilçesinde ele geçirilen esrarla birlikte Milas\'tan M.Ü., Antalya\'dan Ö.Ç., Şanlıurfa\'dan B.K., Fethiye\'den ise S.Ü., M.T., B.Ş. ve S.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntüler

- Uyuşturucular çuvallarla araçtan indirilirken görüntü

Haber- Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)

=============================================

Edirne\'de 3 Cezayirli hırsızlıktan tutuklandı

EDİRNE\'de alışveriş merkezine gelen 5 kişinin çanta, cüzdan ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen Cezayir uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde farklı zamanlarda 5 kişinin çantası, cep telefonu ve cüzdanı çalındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlatarak, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin alışveriş merkezine gelenlerin yemek katında ya da balkon kısmında arkasına oturarak hırsızlık yaptıklarını belirledi. Cezayir uyruklu şüpheliler, B.B., B.M. ve S.E.E. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece \'hırsızlık\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Zanlıların adliyeye girişi

-Detaylar

(SÜRE: 00.32 - BOYUT: 33 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)

=============================================

Petshoptan 10 bin liralık kuş çalındı

ADIYAMAN\'da kimliği belirsiz kişi, camını kırıp girdiği petshopta, toplam değeri 10 bin lira olan kuşları çaldı.

Atatürk Caddesi\'nde dün gece Sıdık Yıldız\'a ait petshopa vitrinin camını kırıp giren kimliği belirsiz kişi, toplam 10 bin lira değerindeki 100\'ün üzerinde muhabbet kuşları ile kanaryaları çaldı. Sabah işyerine geldiğinde kuşlarının çalındığını fark eden Sıdık Yıldız, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, parmak izi alıp, inceleme yaptı. İşyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Sıdık Yaldız, 8 ay önce de işyerinden 6-7 bin liralık hırsızlık yapıldığını belirterek, \"Burada vitrini falan kırmışlar, içeri girmiş. 100 üstünde muhabbet kuşu götürmüş, birkaç tane kanarya götürmüş. 7-8 ay evvel aynı hırsız bir daha geldi. Emniyet üzerine fazla düşmedi mi, yakalayamadı mı anlayamadım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- Güvenlik kamera kayıtları

- Şüpheli işyerine girmesi

- Şüpheli işyeri yakınlarında dolaşması

- İşyerindeki kuşlar

- İşyeri sahibi

- Sıdık Yaldız ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

=============================================

Samsun\'da 132 kişi elektronik kelepçe ile takip ediliyor

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kentte şu anda 132 kişinin elektronik kelepçe ile takip edildiğini belirterek, \"Toplum içerisinde şu an bizle birlikte yaşıyorlar\" dedi.

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek Uyuşturucu ile Mücadelede Toplumsal Katılım Uygulama Projesi (UTKU) için işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. OMÜ Rektörlük binasındaki programa Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz katıldı. Programda konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nün yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Yavuz, \"Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nün daha çok faaliyet alanını uyuşturucuya bağlı suçlardan ceza alanlardan ziyade, daha çok hakkında verilen kullanıma bağlı cezaların, davanın ertelenmesi sürecinde bu bağımlıların takip edilmesi. Biz bunlara suçlu muamelesi yapmıyoruz, daha çok madde bağımlısı hasta, takip edilmesi, iyileştirilmesi gereken toplumun sorunlu bir kesimi olarak değerlendiriyoruz. Eğer tedaviye, denetime uygun bir profil sergilerlerse cezaları infaz edilmiyor. Bunlara belirli bir süre denetim uygulanıyor. Yetişkinlerde bu süre 5 yıl, suça sürüklenen çocuklarda 3 yıl denetim süresi var. Bu denetimi, takibi bizim Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz yapıyor\" diye konuştu. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nün faaliyet alanındaki birçok konuda pilot olarak belirlendiğini ifade eden Başsavcı Ahmet Yavuz, bunlar arasında elektronik kelepçe ile izleme ve parmak izi takip sistemlerinin ilk sırada geldiğini belirtti. Başsavcı Yavuz, \"Bizim bu zamana kadar denetimini yaptığımız 1637 kişi var. Halen aktif denetim altında tutulan elektronik kelepçe ile izlenen, takip edilen 132 kişi bulunmakta. Toplum içerisinde şu an bizle birlikte yaşıyorlar. Bunun kapsamında daha çok aile içi şiddet veya kadına yönelik şiddet olarak bilinen suça muhatap olan suçun mağduru olan bireyler bu sistemde korunuyor. Kendisinde ve şüphelide birer cihaz bulunuyor. Bununla takip altına alınıp, mağdurun koruma altına alınması sağlanmış oluyor\" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, ayrıca parmak izi takip sistemiyle ilgili olarak da \"Bu uygulamada daha çok adli kontrol kararı verilen şüphelilerin, sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıklarında imza yükümlülüğü yerine şimdi parmak izi ile takip sistemi kuruluyor. Şu anda iki karakolumuzda var. Birisi İlyasköy, birisi Irmak Polis Karakolunda. Kontrol altındaki hükümlülerimiz burada imza yerine parmaklarını basarak, parmak iziyle takiplerini yaptırıyorlar. Yığılmalar oluyordu. İlgili gelip günlük veya haftalık parmak izini okutup ayrılıyor\" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Daha sonra katılımcılar OMÜ Yaşam Merkezi\'nde, mahkumların eserlerinden oluşan karma serginin açılışını yaptı. Serginin 3 gün süreyle açık kalacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Protokol imza töreninden detay

-Sergi açılışı

-Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz\'un konuşması

-Detaylar

(SÜRE:5.58 DK) (BOYUT:670.17 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)