DHA YURT BÜLTENİ-20

Muğla\'da 5.0 büyüklüğünde deprem



MUĞLA\'nın Ula İlçesi\'nde gece saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'nın merkez üssünü Ula İlçesi\'nin Arıcılar Mahallesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 23.22\'de meydana geldi. Yerin 12.19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ula ilçesinin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak tespit etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muğla sokaklarından görüntü

Haber: Cavit AKGÜN /MUĞLA,(DHA)

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Muğla\'daki kazada 2 kişi ağır yaralandı



MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, yol kenarında park halindeki kamyonete arkadan çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Dalyan Yolu üzerinde meydana geldi. Dalyan\'dan Ortaca yönüne giden Ali Ç. yönetimindeki 09 HN 643 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 20 BF 374 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ali Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Durmuş Ç.\'yi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Ali Ç. ilk müdahalesi sonrasında Fethiye Devlet Hastanesi\'ne, Durmuş Ç. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Cihan KAYA / ORTACA(Muğla),(DHA)

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İzmir\'de PKK/KCK\'dan 7 tutuklama



İZMİR\'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin 7\'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başvacılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7\'si tutuklanırken, 6\'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

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Otomobilin yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı



OSMANİYE’de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposundan paketler halinde zulalanmış 22 kilogram eroin çıktı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu Kadirli Gişeleri yakınında yol uygulaması yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine plakası belirtilmeyen Mustafa K. idaresindeki otomobili durdurdu. LPG\'li otomobilin benzinle çalışmamasından şüphelenen polisler, aracı detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü\'nün bahçesine çektirdi. Narkotik köpeği Zoro\'nun da kullanıldığı aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş paketlerde 22 kilogram eroin bulundu. Sürücü Mustafa K. ile araçta bulunan Hüseyin A, Burak Evrim E. ve İhsan E, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,(DHA)

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