DHA YURT BÜLTENİ-20

Şehit eşi: Asker sevmek her kadının harcı değildir (2) - yeniden



NOT: Şehit Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in eşi Esra Özcengiz\'in sosyal medyadaki paylaşımının daha önce yaptığının belirlenmesi üzerine haberimizi yeniledik.

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş 28 yaşındaki Halis Özcengiz\'in memleketi Konya\'nın Akören İlçesi\'ndeki baba evine ateş düştü. Şehit Özcengiz\'in eşi Esra Özcengiz\'in daha önceden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda \"Asker sevmek her kadının harcı değildir. Çünkü her kadın ölüme nefesi kadar yakın olan adamı sevmeye ceseret edemez\" ifadeleri dikkati çekti.

Yüksekova\'nın Buzul Dağları bölgesinde PKK\'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in acı haberi, askeri yetkililer tarafından memleketi Konya\'nın Akören İlçesi\'nde oturan annesi Emine ve babası Ahmet Özcengiz\'e iletildi. Acı haberle gözyaşlarına boğulan şehit annesi Emine Özcengiz, son telefon konuşmalarında oğlu Ahmet Özcengiz\'in 1 Ekim\'de yıllık iznini kullanıp ziyaretlerine geleceğini söylediğini iletti. Sağlık ekibinin de hazır bekletildiği şehit evine Türk bayrakları asılırken, akraba ve komşuları taziyeye geldi. Şehit Halis Özcengiz\'in 3 yıl önce Esra Özcengiz ile evlendiği ve çiftin 1.5 yaşında Hira Nur adında bir de kız çocukları bulunduğu belirtildi. Eşi Esra Özcengiz\'in Hakkari\'de oturduğu ve çiftin son olarak Ramazan ayı içinde Konya\'ya geldikleri öğrenildi.

\"ASKER SEVMEK HER KADININ HARCI DEĞİLDİR\"

Şehit eşi Esra Özcengiz\'in daha önce sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında askeri postal resminin üzerine \'Asker sevmek her kadının harcı değildir. Çünkü her kadın ölüme nefesi kadar yakın olan adamı sevmeye ceseret edemez...\' ve \'askerden daha cesur biri varsa o da askere aşık kadındır!!!\' mesajlarının yazması dikkat çekti.



Görüntü Dökümü

----------------

- Şehit Özcengiz ve ailesinin fotoğrafı

- Şehit evinin dışından detay

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

=========================================

Datça\'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Muğla\'nın Datça İlçesi\'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23.17\' de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçe merkezinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD, depremin, yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Haber: Muğla, (DHA)

==========================================

Kapıyı açmaya çalışırken akıma kapıldı (2)

YAŞAMINI KAYBETTİ

Kocaeli\'nin Körfez İlçesi\'nde balıkçı barınağında metal kapıyı açmaya çalışırken akıma kapılarak yaralanan Çağatay Kurtoğlu, Körfez\'de bulunan özel hastaneden Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Çağatay Kurtoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber: Nabi YAZICI/KOCAELİ,(DHA)

========================================

Jandarma\'dan dronlu uyuşturucu operasyonu

BİLECİK\'i Osmaneli İlçesinde jandarma ekiplerinin drone ile yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 3 bin 74 kök kenevir bitkisi ile 12 kilo 905 gram esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile yaptıkları araştırmada Osmaneli İlçesi Belenalan Köyü yakınlarındaki bir tarlada kenevir bitkisinin ekili olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri buraya düzenledikleri operasyonda 5 kilometrelik alanda 4 ayrı yere ekilmiş ve özel sulama sistemi kurulmuş olan 3 bin 74 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekipler, tarladaki barakada yaptıkları aramada da 12 kilo 905 gram esrar maddesi buldu Jandarma ekipleri olayla ilgili M.K., T.K. ve S.K.yı yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Ele geçirilen kenevir bitkisi ile esrarların çekilen görüntüsü

Haber: Cafer ELMAS / OSMANELİ,(Bilecik),(DHA)-

==========================================

Türkiye\'nin ilk ve tek Güneş Park Enerji Kompleksi\'nin birinci etabı açıldı

MERSİN\'de, Türkiye\'nin ilk ve tek Güneş Park Enerji Kompleksi\'nin birinci etap açılışı yapıldı.

Mezitli Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ortaklığında yapımı tamamlanan kompleksin birinci etap açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Kültür eski Bakanı İstemihan Talay ve davetliler katıldı. Dans gösterilerinin ardından söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, projenin konusunda Türkiye\'de ilk ve tek olduğuna söyledi. Projeyi Mersin\'e kazandıran taraflara teşekkür eden Koramaz, \"Bu tesis aynı zamanda bir bilim okulu. Bilimin yerine hurafelerin esas alındığı, kamu yararı yerine piyasanın kutsandığı günümüz Türkiyesi\'nde, bilimi ve eğitimi önceleyen böyle anlamlı bir proje ki, bilim özgür ortamlarda yapılır; yani demokrasiyi hedefleyen böylesi bir projeyi birlikte yaşama geçirdikleri için emeği geçenleri kutluyorum\" dedi.

NÜKLEER SANTRALE KARŞIYIZ

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise nükleer santrale karşı olduğunu belirterek, \"3 bin yıl önce o zaman yaşayanlar burada güneşin önemini kavramışlar. Yılın 300 gününden fazla güneşli olan Akdeniz\'de maalesef bu konuda gerekli çabaların gösterilmediğini görüyoruz. 3 bin sene önce yaşayan Romalılar, Yunanlılar, burayı önemli bir ticaret ve bilim merkezi yapmışlar. Bu komplekste eğitimin uygulamalı olarak yapılmasını sağlayacak sistem var. Güneş enerjisi en temiz enerjilerden biri. O nedenle, Mersin\'de nükleer santral yapılmasına karşı çıkıyoruz. Olmaması gerekir\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Ardından kompleksi gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kompleksten görüntüler

- Katılımcılardan görüntü

- Protokolden görüntü

- Dans gösterisinden görüntü

- Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Akar Tülücü\'nün konuşması

- TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz\'ın konuşması

- Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan\'ın konuşması

- Kurdele kesiminden görüntü

- Protokol üyelerinin kompleksi gezmesi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04\'54\" BOYUT: 156.91 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)