DHA YURT BÜLTENİ 2

Samsun\'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Ümit Özdemir (40) ile aynı araçta bulunan Ramazan Sevinç (37) hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü İsa Kaya (29) da yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Çarşamba-Salıpazarı karayolu Aşağı Donurlu Mahallesi’ndeki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Özdemir’in (40) kullandığı 55 GY 235 plakalı otomobil hatalı sollama sonucu karşı yönde seyir halinde olan İsa Kaya (29) idaresindeki 55 ZR 389 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan müdahalede otomobilde sıkışan Ümit Özdemir’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Otomobilde bulunan yaralı Ramazan Sevinç (37) ile minibüs sürücüsü İsa Kaya ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ramazan Sevinç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yerinden görüntüler

Haber - Kamera: Sait KUZU / ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA)

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Bartın\'da sapık hırsız yakalandı

BARTIN,(DHA)-BARTIN\'da, hırsızlık için girdiği evlerde kadınları taciz ve tecavüz eden, havalandırma pencerelerinden banyo yapan kadınların cep telefonu ile videosunu çeken 24 yaşındaki T.Y. yakalandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zemin katlarda bulunan dairelere ve müstakil evlere hırsızlık için giren, evlerde bulunan kadınları taciz ve tecavüz eden kişinin peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyen polis kimliğini tespit ettiği T.Y.\'yi Yalı Mahallesi\'nde yakaladı. Tanıklar, T.Y.\'yi teşhis ederken, T.Y. de suçunu itiraf etti.

Haziran ayında hırsızlık için girdiği bir evde 72 yaşındaki bir kadını tecavüz eden, hırsızlık için girdiği evlerde kadınlara cinsel saldırıda bulunan T.Y. daha önce bir otobüs firmasında muavinlik yaptığını, yabancı uyruklu bir kadına cinsel tacizde bulunduğunu, işten ayrılınca da boşluğa düştüğünü en son Bartın\'da bir restoranda garsonluk yaptığını, buradan da çıkınca iyice moralinin bozulduğunu, olayları gerçekleştirdiğinde şeytana uyduğunu, yaşanan olaylardan dolayı pişman olduğunu belirtti.

Daha önceki yıllarda İstanbul, İzmir, Bursa ve Sakarya\'da cinsel taciz, cinsel saldırı, sarkıntılık ve küçük çocuğa cinsel istismar olayına karıştığı belirlenen T.Y. hakkında soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şahıs evlere girerken görüntüleri

-Polislerin yakalama anı

-Polis otosuna götürülmesi

Süre: 2.10 Boyut: 242 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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Teknoloji Bakanı 2600 metrede gökyüzü şenliğine katıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya\'da TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından bu yıl 21\'incisi düzenlenen Gökyüzü Şenliği\'ne katıldı. Bakan Varank, teleskoplarla Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars\'ın yanı sıra yıldızları gözlemledi.

Konyaaltı ilçesi Saklıkent bölgesindeki 2600 rakımlı Bakırlıtepe\'de kurulu Türkiye\'nin uzay gözlemlerinin de yapıldığı en önemli gözlemevi olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından düzenlenen Ulusal Gökyüzü Şenliği\'ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eşi ve çocuklarıyla katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal\'ın eşlik ettiği Bakan Varank, şenlik kapsamında lise öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel projeleri inceledi, proje sahibi öğrencilerden bilgi aldı. Proje atölyesinin ardından ise Saklıkent Kayak Merkezi alanında kurulu TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi\'ne ait ve gökyüzü meraklılarına da açık olan teleskoplarla gökyüzündeki gezegen ve yıldızları seyretti. Bakan Varank, Ay, Jüpiter, Mars, Satürn\'ün yanı sıra çeşitli yıldızları da teleskoplar aracılığıyla izledi. Ardından şenlik alanının üst kısmında 2600 metre rakımda bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi\'ne çıkan Bakan Mustafa Varank, burada Rusya ile ortak olan \'RT 150 teleskopu\' başta olmak üzere, gözlemevindeki diğer teleskopları inceledi, brifing aldı.

Türkiye Ulusal Gözlem Şenliği için Antalya\'ya geldiğini belirten Mustafa Varank, “Hocam beni davet ettiğinde açıkçası heyecanlandım, doğayı seviyorum, hatta çadırda kalma imkanı varmış. Her sene düzenlenen bir etkinlik, binlerce başvuru var ama en fazla 350 kişiyi kabul edebiliyoruz. Biraz imkanlar kısıtlı ama Sayın Valimizle görüştük. Burada imkanları nasıl daha çok artırıp, bilimle ilgili gençleri ve aileleri buraya çekebiliriz diye bir çalışma yapacağız. Atölye faaliyetlerine katıldım, aileler ve çocuklar heyecanlı. Gökyüzü aslında herkesin ilgisini çekiyor. İnşallah biz de buraları daha çok tanıtarak hem gençlerimize, hem ailelerimize gökyüzünü, bilimi sevdirmeye çalışacağız. Burada ayrıca gözlemevimiz var. Türkiye\'nin ulusal gözlemevi ve orada da bilimsel faaliyetler sürdürülüyor. Buradaki en büyük teleskopumuz 150 santimlik. Yeni teleskop projelerimiz de var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şenlik alanından görüntü

- Gözlem yapanların görüntüsü

- RÖP 1: Tamer Ayar

- RÖP 2: Çınar Güleç

- Bakan Mustafa Varank atölyeleri gezmesi

- Bilgi alırken görüntü

- Bakan Varank gözlem yaparken görüntüsü

- RÖP 3: Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

571 MB /// 05.09 (HD)

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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\'Frene değil, kurala güven\' pankartının önünde can verdi

MERSİN\'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada yol kenarına savrularak yaşamını yitiren 39 yaşındaki Rahmet Avcı\'nın cansız bedeninin hemen arkasındaki \'Frene değil, kurala güven\' pankartı dikkat çekti.

Mersin Yenişehir ilçesindeki Demokrasi Kavşağı\'nda saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, 21 EL 609 plakalı otomobil, 33 EGG 91 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçtan savrulan Rahmet Avcı, olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişi ağır yaralandı. Avcı\'nın cesedi cenaze aracı ile Mersin Şehir Hastanesi morguna götürülürken, yaralılar kent genelindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan Avcı\'nın cesedinin bulunduğu yerdeki \'Frene değil, kurala güven\' ifadelerinin yer aldığı uyarı pankartı dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Kazada ölen Rahmet Avcı\'nın görüntüsü

- Cesedin üzerinin örtülmesi

SÜRE:14\" BOYUT: 26.9 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)

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