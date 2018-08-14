DHA YURT BÜLTENİ-2

1)SAKARYA\'DA FABRİKA ALEV ALEV YANDI

SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde yapı malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın, 20 itfaiye aracıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi\'ndeki 1\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'nde kurulu bulunan yapı malzemeleri üreten fabrikada, bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı kent merkezindeki tüm ekipler, bölgeye sevk edildi. 20 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada alevler kısa sürede büyüdü. Yangın dakikalar içinde fabrikanın tüm bölümlerine yayılırken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. 20 itfaiye aracıyla fabrikanın bölümlerinde ayrı ayrı konuşlanan ekipler, alevleri yaklaşık 3 saat süren çalışmayla çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına aldı. Fabrikanın 08.00 ve 18.00 saatleri arasında üretim yaptığı belirtildi.

Soğutma çalışmaları sürerken, büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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Fabrikanın alev alev yanması

İtfaiyenin müdahalesi

Fabrika içinden görüntüler

Genel görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA/DHA)

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2)ADANA\'DA PKK\'YA 15 AĞUSTOS OPERASYONU:12 GÖZALTI



ADANA\'da terör örgütü PKK\'nın 15 Ağustos 1984\'teki ilk kanlı eyleminin yıldönümü öncesi kentte eylem hazırlığında olduğu sürülen 12 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK\'nın 15 Ağustos 1984\'te Siirt\'in Eruh ve Hakkari\'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekliştirdiği ilk kanlı eylemlerinin yıldönümünde Adana\'da eylem hazırlığında ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen kişilerin adreslerini belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda 14 eve eş zamanlı giren ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında daha önce örgütün korsan gösterilerine katılmaktan kayıtları bulunan kişilerin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Özel harekat ve sivil polislerin baskın yapılan eve girmesi

- Evin içindeki polislerden görüntü

- Evden çıkan özel harekat polislerinden görüntü

- Uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

- Baskın yapılan evin önündeki zırhlı polis aracından görüntü

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerden görüntü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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3)İZMİR TRAFİKTEKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ 2 YARALI



İZMİR\'in Bornova ilçesinde, trafikte bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra yol kenarında duran iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada engelli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Anıl Gül hayatını kaybetti. Gül\'ün iki arkadaşı da yaralandı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Ankara Caddesi Osman Kibar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Manisa yönüne giden 35 AG 3211 plakalı otomobilde bulunan Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik; plakası henüz belirlenemeyen bir otomobildeki 3 kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bunun üzerine otomobillerini yol kenarına çeken iki gurup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz şüpheliler; Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik\'i bıçakla yaraladıktan sonra otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi\'ne geldi. Burada tedaviye alınan yaralılardan Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Dana ve Dirlik\'in ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Öte yandan, yüzde 45 engelli olduğu öğrenilen Gül\'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Otomobilden görüntü

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

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4)İZMİR KÖPRÜDEN DÜŞEN GENÇ AĞIR YARALANDI



İZMİR\'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen 17 yaşındaki M.Ö. köprüden düşerek ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Küçükada Mahallesi 2232 Sokak\'ta meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen M.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprüden beton zemine düştü. Ağır yaralanan gencin çığlıklarını duyan devriye görevindeki bekçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan ve başından da yaralanan M.Ö.\'yü ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yralı gençten görüntü

- Yaralıya müdahale eden sağlık ekiplerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)



