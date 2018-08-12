DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KAZADA 1 HAMİLE KADIN ÖLDÜ, YARALI HAMİLE KADININ BEBEĞİ İSE AMELİYATLA ALINDI

İZMİR\'in Çiğli ilçesinde otomobilin, yol kenarından duran bir başka otomobile çarptığı kazada, 5 aylık hamile Gökçe Çelikkol öldü, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan Gamze Arba\'nın karnındaki 8 aylık bebek de ameliyatla alındı. Yaralılar ile bebeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Harmandalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çiğli\'den Menemen yönüne giden Yusuf Özdemir yönetimindeki 35 KB 1661 plakalı otomobil, iddiaya göre hızlı girdiği virajı alamayınca yol kenarında duran 35 DA 8104 plakalı otomobile çarptı. Kazada, park halindeki araçta bulunan hamile Gökçe Çelikkol ile Gamze Arba, Osman Arba ve Hakan Çelikkol ile diğer otomobilin sürücüsü Yusuf Özdemir ve yanındaki Sami Maktan yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaralılardan 5 aylık hamile Gökçe Çelikkol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gamze Arba\'nın karnındaki 8 aylık bebek de ameliyatla alındı. Bebeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

(Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) - Kamera: Cep telefonu)

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2)DÜĞÜN MAGANDASI ATEŞ ETTİ, MERMİ FURKAN\'IN BAŞINA İSABET ETTİ

BURDUR\'un Bucak ilçesinde düğünde atılan tabancadan çıkan mermi, yaklaşık 100 metre ileride bakkal dükkanının önünde oturan ortaokul öğrencisi Furkan Toprak\'a (14) isabet etti. Yaralanan Toprak, hastanede tedaviye alındı.Bucak ilçesine bağlı Yüreğil köyünde dün gece okul bahçesinde yapılan düğünde, davetliler tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada bir tabancadan çıkan mermi, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan bakkal dükkanının önünde oturan 7\'nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak\'ın başına isabet etti. Yaralanan Furkan Toprak, çağırılan ambulansla Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürüldü, ilk müdahalesinin ardından da Burdur Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Ameliyatla başındaki mermi çıkarılan Furkan, yoğun bakıma alındı.

Jandarma, Furkan Toprak\'ın yaralanmasına neden olan magandanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hastane dış görünüş

-Ambulansın gelişi

-Hastaneye girişi

-Tomografiye götürülüşü

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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3)BU KÖYDE ÇEVRE İÇİN GÜNDÜZ KADINLAR GECE ERKEKLER NÖBET TUTUYOR

BURSA\'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Köyü\'nde aileler ile yapılması planlanan biyokütle enerji santrali hakkında bilgi vermeye gelen görevliler arasında gerginlik yaşandı. Köylüler, inşaat alanında 40 gündür tuttukları nöbeti sürdüreceklerini söyledi.

Büyükorhan İlçesi Karaağız Köyü\'nde yasal izinleri alınan ve inşaatına başlanmak istenen biyokütle enerji santraline köylüler karşı çıktı. 40 gündür günün 24 saati şantiye sahasında nöbet tutup inşaatın yapılmnasına engel olan köylüler, kendilerini bilgilendirmek için Bursa valililğinin görevlendirdiği aralarında sağalık, hayvancılık, orman ve çevre konusunda sorumluların bulunduğ heyet ile köy meydanında bir araya geldi. Soru cevap şeklindeki görüşmelerde Bursalı çevrecilerde Karağız Köyü sakinlerine destek verdi. Zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı görüşmelerde çevreciler ve Karağız Köyü sakinleri heyeti kendilerini aydınlatacak bilgiye sahip olmamakla suçladı.

Projenin yaşama geirilmemesi için köylülelerin yanında olan Prof.Dr. Kayıhan Pala, daha önce termik santrallerle ilgili bilimsel araştırmalar yaptıklarını hatırlatıp

köydeki evlere yaklaşık 500 metre uzaklıkta yapılması planlanan santralle fosil yakıt yakacak bir tesis olduğunu bununda çevreyi olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyip, \" Bu kadar kırsal ve uzun tarihi olan bir yerde halka rağmen, birileri para kazanacak diye bir şey yapmak doğru bir tutum değildir.\" dedi.

KADINLAR GÜNDÜZ, ERKEKLER GECE NÖBETTE

Sonuç alınamayan görüşmelerden sonra santral karşı eylemlerini sonuna kadar sürdüeceklerini söyleyen Zeride Çetin, \"Biz zehirlenmek de istemiyoruz, bu doğamızı kaybetmek de istemiyoruz. Gelen yetkililer bunun hakkında bir şey söylemiyor. Biz burada yaşıyoruz. Bu güzel doğamızı kimseye kaptırmaya niyetimiz yok. Köy halkı olarak bu tesise karşıyız. Bizi niye dinlemiyorlar. Bu projeye imza atılmış. Bizim imzadan ve projeden haberimiz bile yok. inşaat sahasında gündüzleri biz kadınlar geceleri ise erkekler nöbet tutuyor. Niye? Sağlımız için, bu temiz havamızı niye başkalarına kaptıralım.\" şeklinde konuştu.

Uzun süren görüşmeler sonuç alınamadan sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Köylüler ile yetkililer arasında tartışmalar

-Yetkililerin konuşmalarından kısa detaylar

-Kadın ve çocuk köylülerden detaylar

-Prof. Dr. Kayıhan Pala\'nın açıklaması

SÜRE: 3 dk 16 sn

BOYUT: 366 MB

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

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4)TARİHİ İZNİK MÜZESİ 6 YILDIR AÇILMAYI BEKLİYOR

BİZANS, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, 1\'inci ve 7\'nci konsülün toplanması nedeniyle Hıristiyanların önemli hac merkezlerinden biri olan Bursa\'nın İznik İlçesi\'ndeki müze tadilat nedeniyle 6 yıldır kapalı.Bursa’nın İznik ilçesinde 1388 yılında Sultan I.Murad’ın annesi Nilüfer Hatun’un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olarak tarihe kazandırılan İznik Müzesi 6 yılı aşkın süredir ziiyaretçilere kapalı.. İznik’in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde 15 bin 59 adet kayıtlı tarihi eser bulunan müze, 2012 yılında, kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmek üzere kapatıldı. Tadilat sırasında 2 bin 500 yıllık medeniyet yaşantısının bulgularına rastlanması ise müzenin restorasyon ve inşaat çalışmaları durduludu. Yallardır ziyarete kapalı olan müze ise güvenlik görevlileri tarafından 24 saat korunurken, İznik halkı ve esnafı müzenin ziyarete kapalı olmasının turizmi olumsuz yönde etkilediğini söylediler.

‘’2 BİN 500 YILLIK MEDENİYET BULGULARINA RASTLANDI’’

Kapalı olan İznik Müzesi ve yakınında bulunan Antik Roma Tiyatrosu ile ilgili konuşan İznik Belediyesi Başkanı Osman Sargın, ‘’ İznik Müzesi, Nilüfer Hatun imareti olarak görev yapmış, daha sonra da Cumhuriyet döneminde müzeye çevrilmiş önemli eserlerden birisidir. Müze, Turizm Bakanlığımız tarafından 2012 yılında tadilata sokuldu. Sondaj kazıları yapıldığı sırada 2 bin 500 yıllık bir medeniyet bulgularına rastlandı. Bu sebepten dolayı kendi enerjisini üreten müze inşaatı orada durdu. Yakın zamanda bu çalışmaların biteceğine inanıyorum. İnşallah müzemiz yakın zamanda yeniden hizmetine başlayacak. Aynı zamanda da ikinci müzenin inşaatına da başlanacak. 6 yıldan beridir kapalı, 7’nci yıla doğru gidiyoruz. Maalesef tarihi eserlerin restorasyonu uzun sürüyor. Çünkü tarihe uygun vasıflarda inşaa edilmesi gerekiyor bu anlamda da biraz uzun sürüyor. Antik Roma Tiyatrosu önemli eserlerden biri. O dönemin tiyatrosu, arenası. Burada geçen yıl Büyükşehir’in destekleriyle hızlı bir çalışmaya girildi. Hem Büyükşehir Belediyesi, hem Turizm Bakanlığı hem de İznik Belediyesi katkılarıyla şu an kazı çalışmalarının sonuna doğru yaklaşıldı. Bu yıl büyük bir etkinlik ile oranın da açılması planlanıyordu fakat tarihi eserlerin restorasyonu biraz daha zaman aldığı için ertelendi. İnanıyoruz ki yakın zamanda Roma tiyatroları tüm insanların hizmetine sunulmuş olacak. ‘’ dedi.

‘’TURİSTLER GELİYOR, MÜZENİN KAPISI KAPALI’’

Kapalı olan müzenin İznik turizmini olumsuz etkilediğini belirten İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede, ‘’Müzemizde Osmanlı, Bizans ve Roma döneminin tarihi eserleri vardır. İlçemiz için, turizm açısından önemli bir gelir kapısıydı neredeyse 7 yıldan beridir müzemiz kapalı halde duruyor. Bu da ilçemize turizm açısından inanılmaz derecede zarar veriyor. Biz de Ticaret Odası olarak birinci hedefin turizm olmasını amaçlıyoruz. Göreve geldiğimizden günden beridir bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz ama gördüğünüz gibi ilçemizin en önemli turizm için gelir kapısı olan müzemiz kapalı. Turistler buraya geliyor ancak müzenin kapısı kapalı, ilçe ve esnaflar olarak büyük sıkıntıdayız. ‘’ diye konuştu.

Görünü Dökümü

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- Müzeden ve tarihi eserlerden, Roma Antik Tiyatrosundan görünüler (Drone ve Tripotlu)

-Belediye Başkanı ve ITSO Baskanı ile Röportaj

Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/Mehmet BULDU/BURSA,(DHA)-

SÜRE: 5 dakika 57 sanıye

BOYUT: 599 MB

