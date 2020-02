DHA YURT BÜLTENİ-2

SABUNCUBELİ TÜNELİ BAYRAMA HAZIR

TÜNEL ÜCRETSİZ OLACAK

BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'ın, İzmir\'deki 35 projesinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri\'nde sona gelindi. Bayrama yetiştirilecek olan tünelleri, Başbakan Binali Yıldırım hizmete açacak, geçiş ücretsiz olacak.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, 2011 yılında İzmir\'den milletvekili adayı olduğu sırada sırada açıkladığı 35 proje arasında, Sabuncubeli Tünelleri de yer aldı. Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre olarak planlandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın çıktığı ihaleyle, 2011 yılının Eylül ayında projeye yap-işlet-devret modeliyle başlandı. Ancak daha sonra tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldı. Projedeki 4 bin 70 metre uzunluğundaki iki tünel ile 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı. Projenin bitirilmesiyle Sabuncubeli\'ndeki yüzde 9.5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1.5\'e inerken, 14 viraj da ortadan kalktı. 9 Eylül 2017 tarihinde iki ucu birleştirilen tüneller, artık son düzenlemelerin yapılmasının ardından 11 Haziran 2018 tarihinde, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kullanıma açılacak. Sabuncubeli Tünelleri\'nde açılış sırasında yaklaşık 10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak. Ramazan Bayramı\'nda kullanılacak olan tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için, geçişler ücretsiz olacak.

CEMİL ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİNİN HAYATINI KURTARDI

İZMİR\'in Urla ilçesinde teneffüste yediği pidenin boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan ve yere düşüp başını çarpan Albay Çolak İbrahim Bey İlkokulu 2\'nci sınıf öğrencisi Yusuf Ahmet Uluşık, 28 yıllık sınıf öğretmeni Hüsamettin Cemil Doğru\'nun müdahalesiyle kurtuldu.

Urla Albay Çolak İbrahim Bey İlkokulu 2- B sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki Yusuf Ahmet Uluşık, öğretmeni Hüsamettin Cemil Doğru sayesinde ölümden döndü. Teneffüste satın aldığı pideyi yiyen Yusuf, merdivenlerden inerken lokmasının boğazına kaçması nedeniyle nefessiz kaldı. Olayı fark eden öğretmeni, Yusuf\'un yardımına koştu ve doğru müdahaleyle onu kurtardı.

Cemil öğretmen o anları şöyle anlattı:

\"Teneffüste tesadüfen bahçede oturuyordum. Yusuf Ahmet merdivenlerin başına gelmişti, eli boğazındaydı ve yüzü kızarıktı. Bir anda yere düştüğünü görünce koşup yetişmek istedim. Ama basamaklardan düşüp başını yere vurdu. Hemen kucakladım, çevirince nefes almadığını fark ettim. Ağzını açtım dilini çıkarmayı düşündüm. Ağzında bişey göremedim, güneş mi çarptı acaba diye düşündüm, nefes almıyordu. Yüzünü yere çevirdim bebeklere yapılan gaz çıkarma hareketini yaptım. Ağzından bişey düşer mi diye bekledim. Ama hala nefes alamıyordu. İzcilik yıllarından kalan bilgimle elimi yumruk yapıp iki göğüs kemiğinin arasına koydum. Vücudunu salladım ve istifra etmesini sağladım. Nefes almaya başladı.\"

ÇOCUKLARIN ALKIŞIYLA KENDİNE GELDİ

Yaşadıklarından çok etkilenen ve o anları günlerce hafızasından silemeyen Doğru, bahçede herkesin bir yana koşuşmaya başladığını anlattı. Yusuf Ahmet\'in nefes aldığını gören arkadaşlarının alkışlamaya başladığını söyleyen Doğru, \"Ben \'hemen ambulans çağırın\' diye bağırıyordum. Çocukların alkışını duyunca o anda kendime geldim. Yusuf Ahmet\'i kucakladığım gibi öğretmenler odasına götürdüm ve ayılmasını sağladım. Yüzünü yıkadım, ayaklarını yukarı kaldırdım. O sırada ambulans geldi. Babasına haber verdik. Hastanede yapılan tetkiklerde yediği pidenin boğazını tıkadığı söylendi. Ucuz atlattık ama 28 yıllık meslek hayatımda bir ilki yaşadım. Umarım bir daha da yaşamam. Sonraki 3-4 gün rüyalarımda hep bu olayı gördüm. Bütün öğrencilerim çok değerli. Bir çocuk bir ülke demek\" diye konuştu.

\"OĞLUMUZU ONA BORÇLUYUZ\"

Cemil öğretmenin onlara yaptığı iyiliği hayat boyu unutmayacaklarını söyleyen baba Ferman Uluşık ise \"O gün saat 15.00 sıralarında telefonum çaldı. Çocuğunuz düştü ve bayıldı, dediler. Okula nasıl geldim hatırlamıyorum. Ambulansa aldık, hastaneye gittik. Allah razı olsun hocamdan. Öğretmenimiz babamız annemiz gibi oldu. Oğlumuzu ona borçluyuz\" dedi. 30 Nisan\'da yaşanan olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi, MEBİM 147\'yi arayan baba Ferman Uluşık, özverili davranışı nedeniyle öğretmenlerine ayrıca teşekkürlerini iletti.

Yusuf Ahmet de öğretmenine sıkı sıkı sarılıp öptü.

ATATÜRK MASKINA BAKIM YAPILIYOR

İZMİR\'in Buca ilçesinin Yeşildere sırtlarına 2009 yılında yapılan 42 metrelik Atatürk maskı zamanla aşındı. Heykeltraş Harun Atalayman, maskın dış yüzeyini kazıyarak dolgu yapıyor. Çalışma, eylül sonunda tamamlanacak.

2006 yılında yapımına başlanan Atatürk maskı, 2009 yılında tamamlandı. Zamanla yıpranan mask, bakıma alındı. 450 ton ağırlığındaki çelik taşıyıcı ile yükselen 42 metrelik rölyef maskın iç ünitelerinde bakım ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Olumsuz hava koşullarının etkisiyle yıpranan rölyef maskta bilimsel çalışma yaparak kapsamlı tamirat çalışması başlatan Buca Belediyesi\'nin, Heykeltraş Harun Atalayman\'ın yönetmenliğindeki çalışmaları hızlandı.

Maskın zarar gören bölgelerini inceleyerek tamiratta kullanılacak malzemeyi atölyesinde kurduğu yapay kaya uygulamasıyla belirleyen proje müellifi Heykeltraş Harun Atalayman, maskın yüzeyi iskele kurulmaya elverişli olmadığı için çalışmalarını vinçle sürdürüyor. Dış yüzeyin yıpranmış bölgelerinde kazıma ve kısmi dolgu yapıldı. Atalayman, şu bilgileri verdi:

\"İç ünitede zaman içinde paslanmış yerlerin kumlamasını yaparak boyadık, güçlendirdik. Hava koşulları el verirse gelecek hafta içinde heykelin dış ünitesinin rötuşlama ve betonlama işlemini bitirmeyi planlıyoruz. Beton aşaması da bittikten sonra renklendirme, boyama ve koruyucu malzemeyi işleyeceğiz. Böylece tüm halkımızın merakla beklediği yüz kısmı eski günlerdeki gibi pırıl pırıl ortaya çıkacak.\"

KORDON\'DA VATOZ SÜRPRİZİ

İZMİR Kordon\'da bir vatandaşın oltasına vatoz balığı takılması sahildeki vatandaşları heyecanlandırdı. Meraklı bakışlar altında 15 dakika boyunca balığı karaya çıkartmaya çalışan amatör balıkçı, başarısız olunca oltanın misinasını keserek vatoz balığını tekrar özgürlüğüne bıraktı. Konak Kordon\'da sahilde balık tutup restoranlara satarak geçimini sağlayan bir vatandaşın oltasına sabah saatlerinde vatoz balığı takıldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca balığı kıyıya çıkarmaya çalışan vatandaşa, sahildeki diğer balık tutanlar ile iş yerlerine giden vatandaşlar ilgi gösterdi. Çevresindekilerin meraklı bakışları altında kıyılarda ender görülen vatoz balığını tutmaya çalışan amatör balıkçı, balığın büyük ve hareketli olması nedeniyle hayli zorlandı. En az 5 kilogram olduğu tahmin edilen vatoz balığını tutma çabası sonuç vermeyince oltanın misinası kesen vatandaş, balığı özgürlüğüne bırakarak, restoranlara satacağı diğer balıkları tutmak için avlanmaya devam etti.

MÜZE GİBİ DEMİRCİ ATÖLYESİ

Kayseri\'nin İncesu ilçesinde demircilik yapan Ahmet Tuz (69), yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği 100 yıl geçmişe sahip 2500 eşyayı etnoğrafya müzesini andıran atölyesinde muhafaza ediyor. Geçmişten geleceğe köprü olduğunu söyleyen Tuz, öğrenci gruplarını iş yerinde ağırlayarak tarihi öneme sahip sergilediği objeleri görsel anlatımla gösteriyor

İncesu ilçesinde yaşayan ve geçimini demircilik yaparak sürdüren Ahmet Tuz, okula gitmediği içinde uhde kalan eğitim aşkını, yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği yüzyıllık ev, mutfak ve tarım eşyaları ile gereçlerinden oluşan 2500 eşyayı, yurdun çexşitli yörlerinden görmeye gelen öğrencilere ve gençlere iş yerinde muhafaza ettiği eşyaları anlatarak gideriyor.İş yerinin deposunda muhafaza ettiği eşyaların birçoğunu vatandaşların kendi elleri ile teslim ettiğini söyleyen Tuz, \" 15-20 yıldır eski eşyaları biriktirmeye başladım. Ben okula gitmediğim için içimde uhde kalan okuma ve eğitimcilik aşkını biriktirdiğim eşyalarla olarak açtım. Dükkanımda şu an 2500-3000 parça eşya var. Bu parçaların çoğu emin kişi olduğum için bana teslim edildi. Bazılarını da ben işimden, aşımdan kalarak bizzat gidip aldım. Her biri birbirinden kıymetli olan eşyalar için en anlamlı eşya yaklaşık 17 yıl askerlik yapan ve hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde askerlik yapan bir dedemizin yer aldığı resimdir. Yaşam öyküsünü gelen her öğrenciye anlatıyorum. Burada ev, mutfak, tarım eşyaları var. Kendim demirci ustası olduğum için geçmişteki sanatkarlara ahde vefa borcumu ödemek için de yaptıkları bu ürünleri yurdun birçok bölgesinden gelen öğrencilere anlatıyorum. Umarım benden sonra çocuklarım ve torunlarım benim için kıymetli olan bu ürünleri saklar ve gençliğe anlatmaya devam eder.\" dedi.

