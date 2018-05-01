DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ERZURUM\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

ERZURUM\'da polis ekiplerinin şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerden birinin, ortaokul ve lisenin bitişiğinde olması dikkat çekti.Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bugün saat 05.30 sıralarında uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekât polislerinin de destek verdiği yaklaşık 150 polis, önceden belirlenen 9 eve eş zamanlı baskın yaptı. Polis ekiplerinin kapıları kırarak girdiği baskınlarda, uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı. Operasyonda esrar, bonzai, metamfetamin ve çok sayıda ecstasy hap ele geçirildi. Merkez Yakutiye ilçesinde baskın yapılan bir evin, ortaokul ve lisenin bitişiğinde olması dikkat çekti. Yaklaşık 20 dakika süren operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Operasyon, Emniyet Müdürlüğü\'nün foto film şubesi tarafından drone ile de havadan saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Polislerin operasyon hazırlığı

-Özel Harekat Timlerinin, uyuşturucu satıcılarının bulunduğu binaya ve evlere girişi

-Evlerde yapılanaramalar

-Drone ile çekimler

-İki okulun ortasında uyuşturucu satıcısının evi (drone ile havadan çekildi)

-Gözaltına alınan bir kişinin götürülüşü

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 4.30 Dk / 499 MB)

=====================================================

2)PARKOMAT GÖREVLİSİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN SÜRÜCÜ HASTANELİK OLDU

ADANA\'da tartıştığı parkomat görevlisinin saldırısına uğrayan Ebru Demirci (41) hastanelik oldu. Aldığı darbelerle kıyafeti yırtılan, kolyesi parçalanan kadın yaşadıkları ağlayarak anlattı. Olay, Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 01 FJS 58 plakalı otomobilini yol kenarına park eden Ebru Demirci, alışveriş yapmak için bir mağazaya girdi. Kısa süre sonra dönen Demirci, parkomat görevlisini beklemeye başladı. Elinde fişi görevli Ekrem B.\'ye veren Demirci, \"Kaç dakikadır sizi bekliyorum, acil işim var\" dedi. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonrası parkomat görevlisi Ekrem B., Ebru Demirci\'yi darp etti. Aldığı darbelerle yere düşen kadının tişörtü yırtıldı. Öfkeli görevli ise, kadının boğazını sıkıp, boynundaki takılarını kopardı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Bu sırada kavgayı gören vatandaşlar, Demirci\'yi parkomat görevlisinin elinden kurtardı. Baygınlık geçiren Demirci, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Parkomat görevlisi ise kaçtı. Hastanedeki tedavisinin ardından konuşan Demirci, yaşadıkları ağlayarak anlattı. Demirci, \"Boğazımı o kadar çok sıktı ki, altın kolyem parçalanmış. Üzerimi yırttı, sokak ortasında çırılçıplak kaldım. Davacı şikayetçiyim\" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Parkomatçı tarafından darp edilen Ebru Demirci ile röp

- Darp edilen kadının acil önünde görüntüsü

- Ebru Demircinin kopan kolyesi

- Ebru Demircinin park ettiği aracın görüntüsü

-Darp raporu almak için geldiği hastanenin dış görünümü

SÜRE: 03\'55\" BOYUT: 239 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

=====================================================

3)İNŞAAT YAPAN AĞAÇ DİKECEK

ADANA\'da Seyhan İlçe Belediyesi, inşaat ruhsatı alanlara ağaç dikme şartı getirdi. \'Daha yaşanabilir bir kent\' için harekete geçen Seyhan Belediyesi bürokratları, yeşil alan miktarının arttırılması için çeşitli projeler geliştirdi. Bu kapsamda belediyeden inşaat ruhsatı alanlara, yapılacak daire sayısı kadar ağaç dikme şartı getiren \'İnşaat Ruhsatı Alımı Aşamasında Ağaç Dikim Yönetmeliği\' hazırlandı. Yönetmeliğe göre inşaat ruhsatı alanlar Aliya İzzet Begoviç Bulvarı ile Mavi Bulvar arasında bulunan Kent Ormanı\'na 1 ağaç dikecek. Başlattıkları projeyle ilgili konuşan Seyhan Belediyesi Başkanı CHP\'li Zeydan Karalar, yoğun bir yapılaşmanın bulunduğu ilçede yeterli ölçüde yeşil alan bulunmadığını söyledi. Uluslararası standartlara göre kişi başına yeşil alanın 10 metrekare olması gerektiğini belirten Zeydan Karalar, \"Oysa bizde 1.5 metrekare. Bunu hızla arttırmaya çalışıyoruz ama bu kısa zamanda olmuyor\" dedi.

\'MUTLULUKLA KARŞILANDI\'

Yeşil alanı arttırmanın doğayı da korumak anlamına geldiğini aktaran Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları kaydetti:

\"Yeşil alanı arttırma çabası içindeki arkadaşlarımız her inşaat alanına yani her bir daire için bir ağaç diktirme yönünde adım attılar. Bu da Adana\'daki yeşil alan miktarını arttıracak. Zaten çokça park yapıyoruz. Bu da kişi başına düşen yeşil alanı arttıracak. Bizim hedefimiz Avrupa standartı olan 10 mertekareye çıkmak. Seyhan Belediyesi ilklerin belediyesi olduğu için yeşil alan konusunda da bir ilki yapıyoruz. Adana tarihin, sanatın, sanayinin, kültürün ve ticaretin kenti, tarım kenti, mutlu insanların kentiydi. Böyleydi ama ne yazık ki göçlerle ve sanayinin gerilemesiyle böyle bir hal aldı. Günlük işler yaparak iyi bir belediye başkanı olduğumu söylemiyorum. Kenti dönüştürürsek, değiştirirsek, insanların onuruna yakışır bir kent haline getirirsek o zaman görevimizi yapmış oluruz. İnşaat ruhsatı alınca ağaç dikme şartını görenler tepki vermediler tam tersi büyük bir mutlulukla karşıladılar. Yani yeşile kim karşı çıkabilir ki? Yeşil sağlık, doğa, güzellik demektir. \"

Görüntü Dökümü

------------------------

- Adana Seyhan Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ile röp

- Dron ile çekilen adana görüntüleri

SÜRE: 02\'30\" BOYUT: 153 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

=========================================================

4)ŞANLIURFA\'DA 11 KİŞİLİK AİLE 2 YILDIR ÇADIRDA YAŞIYOR

ŞANLIURFA\'da, 2 yıl önce hazine arazisi üzerine yaptıkları için evleri yıkılan 11 kişilik Canpolat Ailesi, molozların arasındaki çadırda yaşıyor. 2 yıldır ailece zor şartlarda çadırda barınmaya çalıştıklarını belirten Mehmet Canpolat (35), \"Başımızı sokacak bir ev istiyoruz\" dedi. Kaçak yapılara yönelik belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde hazine arazi üzerine ev yaptıkları tespit edilen, 1\'i dini nikahlı 2 eşi olan, 8 çocuk babası Mehmet Canpolat\'ın Yenice Mahallesi\'nde yaptırdığı tek katlı ev, 2 yıl önce bölgeye giden zabıta ve yıkım ekiplerince yıkıldı. Evlerinin yıkılmaması için bir süre ekiplere direnen ancak başarılı olamayan aile başlarını sokacak yer bulamayınca yıkılan evin molozlarının içerisine bu kez çadır kurdu. 2 yıldır çadırda yaşam mücadelesi veren Canpolat ailesi, kendilerini sahip çıkılmasını istiyor. Zor şartlar altında çocuklarıyla çadırda yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları belirten Mehmet Canpolat, \"Ben lastikçilik yaparak ailemi geçindirmeye çalışıyorum. 2 eşim 8 çocuğumla burada yaşamaya mecburuz. Maddi imkansızlar nedeniyle yeni eve geçemiyorum. Çocuklarım devamlı hasta oluyor. Çocuklarım doğru dürüst banyo yapamıyor, tuvalet ihtiyacını komşuların evinde gideriyor. Onların bu durumda görünce kendimden utanıyorum ancak elimden bir şey gelmiyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

- Çadırda yaşayan aile

- Çadırda günlük işlerini yapan kadınlar

- Baba Mehmet Canpolat\'la yapılan röp.

- Fatma Canpolat Şükran Zorba\'yla yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 391MB

============================================

ZİNCİRLİ KAYALAR KALDIRILIYOR

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde tepelik alanda yan yana bulunduğu için \'Zincirli kaya\' olarak adlandırılan kayalar dinamitlerle patlatılıp kaldırılacak. Dağçeşme ve Moymul mahalleleri arasında, tepelik alanda bulunan kaya parçalarının alt kesimlerdeki evler ve yoldan geçen araçlar için tehlike yaratıyor. Tavşanlı Belediyesi, kayalıkların kaldırılması için çalışma başlattı. İstanbul merkezli bir şirketle anlaşan belediye, önümüzdeki günlerde kaya parçalarını dinamitlerle patlatıp, alanı temizleyecek.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, \"büyüklükleri nedeniyle de yerleşim alanlarını tehdit eden zincirli kayaları kaldırma zamanı geldi. Uzun yıllar bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımız Allah göstermesin yaşanabilecek küçük bir depremde bu kayaların evlerinin üzerine yuvarlanıp can ve mal kaybına neden olabileceği endişesiyle bizlerden talepte bulunuyordu. Bu konuda bir proje hazırlandı. Zincirli Kayaları kaldırıyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun\" ifadelerini kullandı.

\'ZİNCİRLİ DEDE, RUHUNA FATİHA\'

İlçe sakinleri, kayalıkların olduğu yere kimler tarafından konulduğunu bilmedikleri \'Zincirli Dede, Ruhuna Fatiha\' yazılı mermer tabela asıldığını söyleyerek, \"burası bir türbe değil. Yan yana kaya parçaları olduğu için buraya zincirli kaya adı verilmiş. Bu kayalıklar, Allah göstermesin buradan göçmüş olsa Moymul mahallesinin yarısını götürür. Bunun için bunların kaldırılması gerekir\" dedi.

Vatandaşlardan bazıları da \"zincirli kaya bir magma püskürtüsüdür. Burayı korumak için bir de \'Zincirli dede\' taşı koymuşlar oraya. \'Dede bunları, zincirli kayaları duasıyla durdurdu\' denir. Ama aslında orada ne ölü vardır ne dede vardır. Böyle bir şey yoktur\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

--------------------------

-Kayaların üzerine çıkıp cep telefonuyla fotoğraf çeken iki kişinin görünütsü,

-Zincirli kayaların görüntüsü,

-Bir kişinin kayalar hakkında konuşması,

-Kayaların detay görüntüsü,

-Kayaların alt kısmındaki yoldan geçen araçların,

-Vatandaşların konuşması,

-Kayaların drone ile çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.)

Haber:Tuna İŞLEYEN-Kamera:Oğuzhan KILIÇ - KÜTAHYA / DHA