DHA YURT BÜLTENİ-2 

Van\'da 1 güvenlik korucusu şehit oldu

VAN\'ın Edremit ilçesinde bir güvenlik korucusu, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.

Gürpınar ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Metin Ertaş (45), Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi\'ndeki evine giderken kimliği belirsiz ve yüzü maskeli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Ertaş, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü saldırganların bulunması için özel ekip kurarak, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Haber: Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)

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Ödemiş\'te silahlı kavga: 1 ölü



İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, iddiaya göre Ali Özay (29), aralarında husumet olduğu öne sürülen Mehmet Poyraz\'ı (24) tabancayla vurdu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Poyraz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Özay jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, bugün saat 23.00 sıralarında Zafer Mahallesi Ahrandı Mevkii\'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Mehmet Poyraz ile Ali Özay sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özay belindeki tabancayı çıkararak Poyraz’a ateş etti. Vücuduna isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılan Poyraz\'ı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Poyraz\'ı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Poyraz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan ve Ödemiş Belediyesi personeli olduğu öğrenilen Ali Özay, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Özay\'ın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, Mehmet Poyraz\'ın cesedi de savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp kurumu Morgu\'na gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Olay yerinden görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Ölen Mehmet Poyraz\'ın fotoğrafı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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İHH\'dan Patani\'ye 8\'inci yetimhane



İHH İnsani Yardım Vakfı, Tayland\'ın Patani bölgesinde İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi\'ni hizmete açtı. Yetimhane, İHH\'nın bölgedeki 8\'inci yetimhanesi oldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda sağlıklı barınma olanaklarından mahrum kalan çocuklar için yetimhaneler inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Tayland\'ın Patani bölgesinde yetimlerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için Çorum İHH ve Pendik İHH\'nın çalışmaları ile hizmete giren İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi.

İki yıl önce Yala\'da temelleri atılan yetimhanede ilk etapta 40 erkek yetim barınacak. Yetimhanedeki kapasite daha sonra 50\'ye çıkartılacak. İki katlı bir bina olarak inşa edilen yetimhanede geniş bir bahçeyle birlikte öğrenciler daha rahat bir ortamda hayatlarını sürdürecek. Yetimler, bölge Müslümanlarına özgü Malay gelenekleri çerçevesinde yetiştirilecek.

600 metrekare kullanım alanına sahip olan yetimhane; 7 yatakhane, idari hizmet odası, çok amaçlı kullanım salonu, mutfak, yemekhane, teras katı, tuvalet ve banyo bölümlerinden oluşuyor.

YETİMHANENİN HEMEN YANI BAŞINDA ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR OKULU

İHH İnsani Yardım Vakfı ayrıca geçtiğimiz hafta İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi\'nin hemen yanı başında inşa edilen ve yetimhanedeki çocukların eğitimlerini sürdüreceği Şehit Ömer Halisdemir Okulu\'nun açılışını yapmıştı. Her sınıfta 40 öğrenciye hizmet edecek okuldan toplamda 240 öğrenci istifade ediyor.

4 YENİ YETİMHANE DAHA HİZMETE GİRECEK

İHH İnsani Yardım Vakfı\'nın 12 ülkede binlerce yetimin barındığı 32 yetimhanesi bulunuyor. Kısa sürede hizmete girecek olan 4 yetimhane ile birlikte bu sayı 36\'ya çıkacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: ANKARA, (DHA)

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Diyanet, Kuran Kursu yangınında ölen çocuğun ailesine 397 bin lira tazminat ödeyecek

Diyarbakır\'ın Kulp ilçesine bağlı Karaağaç köyünde Müftülüğe bağlı yatılı olmayan Kuran kursunda çıkan ve 6 çocuğun ölümü ile sonuçlanan yangın ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığına açılan tazminat davası sonuçlandı. Yangında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mehmet Bingöl\'ün ailesinin Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında açtığı 594 bin liralık tazminat davasında, Diyarbakır 2\'nci İdare Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın Bingöl ailesine 397 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yangının, kursun yeterli denetime tabi tutulmamasından kaynaklandığına dikkat çekilen kararda, denetleme görevinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı sorumlu tutuldu. Bingöl ailesinin avukatı Reşit Kaçar, önlem alınmadığı için bu tür olayların yaşandığını belirterek, \"Eğer gerçek manada bir denetim yapılmış olsaydı belki o yangın çıkmayacaktı\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri görüntüleri (Arşiv- 1 Aralık 2015\'te geçilmiş)

- Avukat Reşit Kaçar ile ropörtaj

- Mehmet Bingöl\'ün fotoğrafı

Haber-Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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ÖZEL-Azeri piyanist 1 yıllığına geldiği Erzurum\'da, 20 yılını doldurdu

Azerbaycan\'dan bir yıllığına geldiği Erzurum Atatürk Ünivresitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü\'nde 20\'nci sanat yılını, \"Piyanoya adanmış bir ömür\" adlı konseri ile taclandıran Prof. Dr. Hagigat Muharramova büyüledi. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi adeta tıklım tıklım doldu. Çok sayıda vatandaş yer bulamadığı için oyunu merdivenlere oturarak izledi. Seslendirdiği eserlerden birini de Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli asker ve polislere armağan aden Azeri piyano sanatçısı Muharramova konser sonrası çiçek yağmuruna tutuldu. Sahnede birde pasta sürprizi ile karşılaşan Muharramova, \"Bir yıllığına geldiğim Erzurum\'da 20 yıl geçti. Ömrümün üçte birinin geçtiği Erzurum\'da artık bende bir Dadaş kızıyım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hagigat Muharramova\'nın konser öncesi hazırlığı

-Anons edilmesi

-Alkışlar arasında sahneye çıkışı

-Konseri

-Salonu tıkabasa dolduranlar

-Pasta sürprizi

-Hagigat Muharramova ile röp.

(04.55 dk-547 mb)

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)

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Milletvekili Ilıcalı\'dan sanatçıya protez kol müjdesi

Erzurum\'da, elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybeden sanatçı Fethi Siverekli, bozulan protezleri yüzünden artık sahnede mikrofon bile tutamaz hale geldiğini belirterek, 5 parmaklı protez kol için yardım çağrısında bulundu. Siverek\'in bu çağrısını karşılıksız bırakmayan Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, \"Sanatçılarımıza değil kol, gerekirse can bile oluruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Milletvekili ile Fethi Siverekli\'nin konuşması

-Açıklamalar

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

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Zorlu parkurların yüzücüsü, farkındalık için 13 kilometre kulaç attı

İZMİRLİ Emre Erdoğan, yüzmeye olan tutkusuyla uluslararası alanda önemli başarılara imza attı. Erdoğan, Cebelitarık Boğazı ile Manş Denizi\'ndeki parkuru tamamlayan tamamlayan tek Türk yüzücü oldu. Türkiye\'de antrenman yaptığı denizlerdeki kirlenmeye de dikkat çeken Emre Erdoğan, son olarak Ilıca\'dan Eşek Adası\'na kadar 13 kilometre yüzdü.

Türkiye\'de 1997 ile 2007 yılları arasında su topu takımında mücadele eden 32 yaşındaki Emre Erdoğan, spor sayesinde ABD\'den kazandığı bursla eğitimini burada tamamladı. 2007 ile 2001 yılları arasında da ABD\'de hem su topu takımlarında oynayan hem de eğitimini tamamlayan Erdoğan için yüzme bir tutku ve yaşam biçimi halini aldı. Türkiye\'ye döndükten sonra restoran ve spor salonu işletmesine Emre Erdoğan, rağmen yüzmeden asla vazgeçmedi. Yüzme alanında Türkiye\'de önemli başarılar elde eden Emre Erdoğan daha sonra uluslararası alanda kulaç attı. 2015 yılında 17 kilometrelik Cebelitarık Boğazı parkurunu 4 saat 40 dakikada yüzdü. Erdoğan, 2016 yılında Fransa ile İngiltere arasındaki, 40 kilometrelik parkura sahip olan Manş Denezi\'ni 9 saat 35 dakikada geçti. Türkiye tarihinde Cebelitarık Boğazı ile ve Manş Denizi gibi iki zorlu parkuru tamamlayan ilk Türk, oldu. Bunun yanı sıra daha sonra Pasifik Okyanusu\'nda bulunan Santa Catalina Adası\'ndan Los Angeles arasındaki 38 kilometrelik parkuru da gece yüzüşüyle 9 saat 50 dakikada geçti.

DENİZ TEMİZLİĞİ İÇİN DE YÜZDÜ

Dünyadaki en zorlu 7 parkurdan 3\'ünü tamamlayan, 4\'ü için de çalışmalarını sürdüren Emre Erdoğan, Türkiye\'de antrenman yaptığı denizlerdeki kirlenmeye de dikkat çekmek içinde geçen pazar günü İzmir\'in Çeşme ilçesinde, Ilıca Yıldız Burnu\'ndan, Eşek Adası\'na kadar yüzdü. 13 kilometrelik parkuru da 3 saat 10 dakikada tamamladı. Türkiye\'de antreman yaptığı denizlerdeki kirlenmeye dikkat çeken Emre Erdoğan, bugün kadar ekibiyle birlikte 8 koyun deniz dibini temizlediklerini de anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İzmirli Emre Erdoğan\'ın Ilıca\'dan Eşek Adası\'na kadar 13 kilometre yüzmesi

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Dalış turizminin kalbi Bodrum\'da atacak

Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzlerce yıllık 12 batığın bulunduğu tarihi Yassıada\'nın sualtı kültür turizmine kazandırılması ve dalışa hazır hale getirilmesi için hazırlanan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na sunuldu. Projenin onaylanmasıyla 6 ayda hayata geçirileceğini belirten sualtı arkeoloğu ve dalış eğitmeni Aşkın Cambazoğlu, yılın 12 ayı, zengin ve kaliteli turistin bölgede konuk edileceğini belirtti.

Turgutreis Mahallesi\'ne 3 mil mesafede, antik dönemden 1994 yılına kadar 12 batığın bulunduğu Yassıada\'nın dalış turizmine açılması için hazırlanan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na sunuldu. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin eski müdürleri ve Türkiye\'nin ilk su altı arkeologları Oğuz Alpözen, Yaşar Yıldız ve Aşkın Cambazoğlu tarafından projenin yaklaşık 20 yıl süren çalışma sonunda hazırlandığı belirtildi. Yassıada\'da keşif çalışmalarının tamamlandığını belirten proje yürütücüsü Cambazoğlu ve Yıldız, DHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

KALİTELİ TURİST YILIN 12 AYI BODRUM\'A GELECEK

Bodrum\'un dalış turizminin dünyada sayılı merkezlerinin başında geleceğini, adanın kontrollü biçimde kültür ve dalış turizmine açılmasının eserlerin korunmasını da kolaylaştıracağını belirten Cambazoğlu, \"Etrafında yaklaşık 15-45 metre derinliklerde 2. Yüzyıl, 4. Yüzyıl, 16. Yüzyıl ve son olarak da 1994 yılında batan koyun yüklü Lübnan gemisin bulunduğu ada etrafında, tüm kazı ve kurtarma çalışmalarını yaklaşık 40 yılda tamamladık. Şu anda batıklardan çıkarılan eserler, 2 bin amfora ile birlikte müzede sergileniyor. Bu amforalardan bir miktarını kafeslerle çevireceğimimiz, bölgeye tekrar koyabiliriz. Çünkü su altında kalan tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak ve dünya ile paylaşmak için hazırladığımız proje, aynı zamanda dünyada bir ilk olacak. Bu nedenle Yassıada\'nın dalış ve kültür turizmine açılması çok önemli. İtalya\'daki çok yeni tarihe denk gelen bir batıkta yapılan dalışlarda dakika başına 32 Euro alıyorlar. Biz değerlerimizi korurken zengin, kaliteli ve dalış turizmine meraklı turisti yılın 12 ayı Bodrum\'a çekmeyi başaracağız\" dedi.

SU ALTI HAZİNELERİ 24 SAAT İZLENEBİLECEK

Su altındaki eserlerin 750 bin dolara mal olacak projeyle kafesler ve kamera tekniği ile koruma altına alınarak 24 saat gözetleneceğini; ada üzerinde halen bulunan binaların yenilenerek iskele, basınç odası, restoran, kafeterya, konferans salonu yapılacağını belirten Cambazoğlu, \"Aşağıda dalış yapanları yukarıdan yakınları izleyebileceği gibi dalış sonrasında dalış yapanlara etkinliğin görüntü ve fotoğraflarını anı olarak vereceğiz. Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak ve tüm dünyaya tanıtmak ve turizmde çeşitliliği arttırmak amacıyla bir ilki geliştireceğiz\" dedi.

TURİZME KAZANDIRACAĞI RAKAM DUDAK UÇUKLATACAK

Büyük bir hayalin gerçekleşeceğini belirten Cambazoğlu, \"Proje hayata geçtiğinde ilk 2 yıl içerisinde ziyarete gelecek 400 binin üzerinde turist ve kişi başına 60-120 dolar arasında yaptırılacak dalışlarla, yılda en az 200 milyon dolarlık gelir elde edilebilir. Bu rakam 10 yıl içerisinde diğer dalış bölgelerinin de devreye girmesi ile 10\'a katlanarak 2 milyar dolara çıkartılabilir. Proje hayata geçirildiğinde su altında bekleyen kültür ve turizm varlıklarımızı tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulurken, bölgeye gelen turistin kalitesini de arttırmış olacağız\" dedi.

\"YASSIADA SU ALTININ EFES\'İ HALİNE GELİR\"

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin eski müdürü, su altı arkeoloğu Yaşar Yıldız ise \"Yassıada dalış turizmine açılmasıyla su altının Efes\'i haline gelebilir. 1989 yılında projesini hazırlayarak Bakanlığa sunduğumuz adaya, her yıl dünyaca ünlü zenginler, arkeologlar dalış yapmak için çok büyük zorluklarla izin alabiliyorlardı. Bu proje ile dünyada ilk kez 1800 yıl önce ve 1800 yıl sonra batan teknelerin bir arada sergileneceği ve 12 batığın bir arada bulunduğu ilk ve tek sualtı mirası bir arada sergilenecek. 40 yıllık hayalin gerçek olması bizi sevindirecek. Anadolu\'nun sualtı hazineleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın arkeologları ve rehberleri tarafından korunarak tüm dünyaya tanıtılırken; aynı zamanda genç arkeologlar bilimsel çalışmalar yapabilecek. Adaya götürülecek öğrencilere su altı tarihimiz ve kültürel varlıklarımız ile ilgili dersler verilecek. Öğrencilerin ve yöre halkının kültürel varlıklara sahip çıkması, bilinçlenmesi sağlanacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yassıada su üstü ve su altı görüntüleri

- Yassıada ile ilgili Aşkın Cambazoğlu ile röp.

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

