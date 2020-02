DHA YURT BÜLTENİ-2 

Furkan Vakfı operasyonunda Kuytul ile birlikte 5 kişiye tutuklama

ADANA\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 28 kişiden, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 6\'sı hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı verilirken, 17\'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Ocak\'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na operasyon düzenledi. \'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma\' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve \'hocalar\' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

364 BİN LİRA ÇIKTI

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi\'ndeki vakfın genel merkezinde de arama yaptı. Bir odada vakfa ait kasada 364 bin lira bulan polisler, paraya ve sistem odasındaki bilgisayarlara el koydu.

2 DAVA AÇILDI

Alparslan Kuytul hakkında, daha önce \'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\' ve \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçlarından toplam 7 yıl hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava açıldığı ortaya çıktı. Kuytul\'un sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan videolarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettiği ve FETÖ/PDY\'nin darbe girişimini destekleyen ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 ayrı suçtan iddianame hazırlandığı ve bunların Adana 22\'nci ve 2\'nci Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından kabul edildiği belirtildi. Soruşturmalar kapsamında ifade veren Kuytul\'un tutuksuz yargılanmasına karar verildiği, yargılamaların da önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.

FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Adana Valiliği, operasyondan bir gün sonra Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'nın geçici olarak faaliyetten men edildiğini açıkladı. Bundan 2 gün sonra ise Adana Asliye Hukuk Mahkemesi, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na kayyum atandığı duyurdu.

Alpaslan Kuytul ve 27 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından 9 gün sonra adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Adliye önü ve arkasından geçen yolları bariyerlerle kapatan polis, yakındaki ana yollar ve kavşaklarda da önlem aldı. Çevre illerden gelen takviye çevik kuvvet polisleri, adliye civarında kuş uçurtmadı. Ayrıca yol kenarlarında TOMA\'lar hazır bekletildi.

5 TUTUKLAMA

Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Kuytul ile birlikte 25 şüpheliyi, \'FETÖ/PDY, PKK/KCK, El Kaide, DAEŞ silahlı terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme, suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik\' suçlarından, şüphelilerden İ.B.\'yi bu suçlarla birlikte ayrıca \'Müstehcenlik\' suçundan tutuklanmaları, diğer 3 şüpheliyi de adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Kuytul, Taha Yasin Demir, İdris Birer, Erol Ardıç ve Ali Alagöz tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı veren mahkeme, diğer 17 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

KUYTUL\'UN DANİMARKA\'YA GİRİŞİ YASAKLANMIŞ

Danimarka Göç ve Uyum Bakanlığı, geçen Ağustos ayında sosyal medyadan Alpaslan Kuytul\'un, nefret söylemi yaydığı gerekçesiyle 2 yıl süreyle ülkeye girişini yasakladığı duyurduğu ifade edildi. Alparslan Kuytul’un yanı sıra, yasaklı listede Kur’an-ı Kerim yakmakla ünlenen rahip Terry Dale Jones de yer alıyor.

Apartman dairesinde patlama

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde bir apartmanın zemin dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada yaşanan olayda maddi hasar oluştu.

Olay, bugün saat 05.30 sıralarında Esenyalı Mahallesi 52/75 sokaktaki bir apartmanda zemin kattaki dairede meydana geldi. Dairede kimse olmadığı sırada bilinmeyen nedenle patlama oldu. Gürültü üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri, daireden çıkan dumanları görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı anlaşılırken, yalnız yaşayan ev sahibinin işte olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri de patama sesi duyduklarını, zemin kattan duman gelmesi üzerine itfaye ekiplerine haber verdiklerini söyledi. Kapı ve camları zarar gören evdeki patlamanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Furkan bebek hastanede büyüyor

İZMİR\'de 20 ay önce dünyaya gelen ve kısacık ömründe 5 ağır operasyon geçiren, doğuştan kalp hastası Ertuğrul Furkan Alatürk, hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Ailesi, küçücük bedeniyle kalp ve beyin ameliyatlarına göğüs geren Furkan\'ın sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Kalbinde doğuştan mitral kapak darlığı ile dünyaya gelen ve 3 kalp, 2 beyin ameliyatı geçiren 20 aylık Furkan bebek, 6\'ncı kez ameliyat masasına yatacak.

İzmir\'in Çiğli ilçesinde yaşayan ve Petkim\'de taşeron firmaya bağlı geçici işçi olarak çalışan Gökhan Alatürk (31) ile ev kadını Semra Alatürk (26) 4 yıl önce evlendi. Semra Alatürk, yaklaşık 2.5 yıl önce ikiz bebeklere hamile kaldı. Hamileliğin 13\'üncü haftasında ikiz bebeklerden biri anne karnında ölürken, diğeri yaşadı. Çiftinin ilk çocukları olan Ertuğrul Furkan Alatürk, 20 ay önce dünyaya geldi. Alatürk ilk kalp ameliyatını, henüz 7 günlükken oldu. Sonraki süreçte de hastanelerden çıkamaz oldu. Kalbinde doğuştan mitral kapak darlığı ile dünyaya gelen ve 3 kalp, 2 beyin ameliyatı geçiren Furkan bebek, şimdi 6\'ncı kez ameliyat masasına yatacak.

Furkan\'ın doğar doğmaz kuvöze alındığını anlatan anne Semra Alatürk, \"İkizi karnımda öldü, Furkan yaşadı ama sürekli hastanedeyiz. 7 günlükken ilk ameliyatını oldu. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi evimiz gibi oldu. Evim uzak ve gidip gelirken sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi yeni bir kalp ameliyatı planlıyorlar\" dedi.

İkinci kalp ameliyatında oksijensiz kaldığı için oğlunun beyinde hasar oluştuğunu öne süren Semra Alatürk, Furkan\'a şant takıldığını ve beyin kanaması yaşadığını, 4 aylık takibin ardından ise beyin ameliyatı yapıldığını söyledi. Doktorların minik oğlu için yeniden hastaneye yatış kararı verdiğini anlatan Alatürk, \"İkinci kalp ameliyatını olmasaydı ölürdü, diyorlar. İyileşmezse ameliyatlar devam edecek. Hastaneye yakın bir evim olsun istiyorum. Durumum el vermiyor\" diye konuştu.

BU HASTALIK NADİR GÖRÜLÜYOR

Furkan\'ın doğuştan gelen kalp hastalığının seyrek görülen \'shone kompleksi\' olarak adlandırıldığını ifade eden Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rahmi Bakiler, doğuştan kalp hastalığının bin canlı doğumdan 8, 9 tanesinde görülebildiğini, ancak Furkan\'ın doğuştan kalp hastalıkları içinde çok daha seyrek gördükleri bir hastalığa sahip olduğunu söyledi. Furkan\'da gelişim anormalliği ve mitral kapağında darlık bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Bakiler, \"Bu sorun bazen iki, üç kez ameliyatı gerektirebiliyor. Düzenli bir şekilde kontrollerinin yapılması gerekir. Tekrar mitral kapağına müdahale etmek gerekiyor. Bir daha gerekir mi kontrollerine göre karar vereceğiz\" dedi.

Furkan\'ın beyninde yaşanan sorunun ayrı bir problem olduğunu dile getiren Bakiler, \"Vücutta herhangi bir sistemde bir anormallik saptandığı takdirde genellikle diğer sistemlerde de patolojiler olabiliyor. Shone kompleksi ile beyin anomalisi birbirinden ayrı şeyler\" diye konuştu.

Sahte savcı, altınları iç çamaşırında gizledi

NİĞDE\'de iğde\'de 70 yaşındaki Nimet Tek\'i arayıp kendisini savcı olarak tanıtıp, yaşlı kadının altınları alan 36 yaşındaki Ahmet Tek, altınları iç çamaşırına iğneleyip suç ortaklarından gizledi.

Burhan Mahallesi\'nde yanlız yaşayan Nimet Tek\'i arayıp, kendisini savcı olarak tanıtan Ahmet Kılıç, \"Bir kuyumcu soyuldu, olay yerinde size ait kimlik bulundu. Suçsuz olduğunuzu biliyoruz, ancak olayın aydınlatılması için evde ne kadar altın, para varsa, alıp incelememiz gerekiyor\" dedi. Paniğe kapılan Tek, siyah poşete koyduğu 22 bin 200 lira para, 15 burma bilezik, 1 tam altın, 1 yarım altın, 21 çeyrek altını eve gelen koyup bekleyeme başladı.

PARMAĞINDAKİ YÜZÜĞÜ BİLE ALDI

Eve gelen zanlı, altın ve paraları almaya geldiği sırada, Tek\'in parmağındaki yüzüğü görüp onuda isteyedi. Yüzüğüde alan Kılıç kaçtı. Altın ve paraları alıp Niğde Otogarı\'na gelen dolandırıcı Adana\'da gelmek otobüs bulamayınca bir taksiciye binerek önce Pozantı ilçesine, oradanda başka bir taksiyle Adana\'ya geldi.

ALTINLARI İÇ ÇAMAŞIRINDA GİZLEDİ

Altın ve paraları suç ortaklarıyla paylaşmaya giden Kılıç\'ın içinde bulunduğu 51 T 0040 plakalı ticari taksi yol uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus ekiplerinin dikkatini çekti. Niğde plakalı bir ticari taksinin Adana\'da olmasındandan şüphe duyan polisler durdurdukları araçta arama yaptı. Aramalar sırasında polis, poşet içindeki altın ve paraları görünce Ahmet Kılıç\'ın kimlik sorgulamasını yapınca gerçeği öğrendi. Niğde Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, Kılıç\'ın suça karıştığını kesinleştiren ekipler zanlının detaylı üst aramasını yaptı. Yapılan aramada Kılıç\'ın iç çamaşırına iğne ile çeyrek,yarım ve tüm buludu. Zanlı sorgusunda, \" Paraları suç ortaklarımla paylaşmak için Adana\'ya geldim. Ummadığım anda yakalandım, iç çamaşırıma gizlediğim altınları ortaklarıma vermek istemedim\" dedi.

İşlemleri tamamlanan zanlının sorgusu devam ediyor.

Kars’tan İstanbul\'daki okullara masa ve sıra gönderiyorlar

KARS’ta 35 yıllardır mobilya üretimi yapan Koç Ticaret fabrikada ürettiği okul sıralarını İstanbul’daki Endüstri Meslek Liselerine gönderiyor. Kars\'tan Batı\'ya sadece kaz eti, kaşar ve bal gönderilmediğini söyleyen işyeri sahibi Yasin Koç, \"Ülkenin bir ucundan diğer bir ucuna okul sırası göndermek bizim için gurur verici. Ama buradaki okulların da bunları Batı\'dan satın alması garip bir olay. Artvin\'den satın aldığmız kayın ağaçlarını son sistem makinelerden geçirerek ürettiğimiz kaliteli masa ve sıralar kamyonlara yüklenerek İstanbul\'daki bazı Endüstri Meslek Lizelerine gönderiyoruz\" dedi.

Kayserili besici, boğasını Mehmetçik\'e bağışladı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin\'e başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatına vatandaşlar erzak, yemek ve bağışladıkları kan ile destek olurken Kayserili besici 48 yaşındaki Fevzi Kaya, 2 yıldır baktığı 1 Ton 630 kiloluk Semental cinsi bogasını Mehmetçiğe bağışladı.

İncesu ilçesi Saraycık Mahallesinde besicilik yapan 3 çocuk babası Fevzi Kaya, Mehmetçiğin Afrin\'deki Zeytin Dalı harekatında başarılı olması, daha çok güçlenmesi için 2 yıldır ahırında beslediği 1 ton 650 kiloluk ,2 yaşındaki evboğayı Mehmetçiklere bağışladı. Besici Fevzi Kaya, \" Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Büyük devletlerinde içeride ve dışarıda düşmanları olur. Çok şükür Mehmetçiğimiz yurt içindeki düşmanları temizledi. Yurt dışında PKK\'ye destek verenlerin peşine düştü. Bu askerlere millet olarak devletimiz verdiği desteği vermeliyiz. Zor şartlar altında vatan savunması yapan askerlere destek olmak için bende elimden ne gelir diye düşündüm. Ahırımda bulunan en büyük hayvanım olan 1 Ton 630 kiloluk tosunumu Mehmetçiğimize vermeye karar verdim. Mehmetçiğime beslediğim tosunum kurban olsun. Kesip yesinler, askerimize kan olsun, can olsun\" dedi.

TOSUNUN BABASI \"KILLI\'YI CUMHURBAŞKANINA HEDİYE ETMİŞTİ

Fevzi Kaya\'nın dev tosunun askerlere ulaştırılması konusunda girişimleri başlattığı ve boğasının kamyona yüklenerek harekat merkezlerden birine ulaştıracağını söyledi. Besici Kaya, dev boğanın \"Kıllı \" isimli 2 ton 300 kiloluk babasını geçtiğimiz yıl Şubat ayında Ankara\'daki Tarım Fuarı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyep Erdoğan\'a hediye etmişti.

İzmir\'de Sevgililer Günü hedefi 3 milyon gül satmak

İZMİR\'de durgun giden çiçekçilik sektörü, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nün yaklaşmasıyla birlikte canlandı. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, kış mevsiminin ılık geçmesiyle birlikte ürün çeşitliliği açısından bir bayram yaşadıklarını, bu yıl 14 Şubat\'ta sadece İzmir\'de 3 milyon dal gül satışının hedeflendiğini söyledi.

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yoğun taleple karşılaştıklarını, hem üreticinin hem esnafın hareketli günler yaşadığını dile getirdi. İşler iyi gitmese de özel günlerde moral bulduklarını söyleyen Kış, \"Sektör kan ağlıyor. Yüzde 18 KDV sorunumuz var. Üretici bu yükün altında eziliyor. İnternetten çiçek satışı da bizi olumsuz etkiliyor. Bazı siteler rekabet etme şansımızı ortadan kaldırdı. Etik olmayan ticaret yapılıyor. İnsanlar evinden çıkmadan bilgisayar üzerinden çiçek siparişi veriyor. Ama bu satışta büyük firmalar kazanıyor, küçük esnaf kazanamıyor. Hem üreticinin hem satıcının kazanması için çiçeklerin değerinde satılması lazım\" dedi.

ÜRÜNLER BOL VE KALİTELİ

İzmir\'de Bahçelerarası\'ndaki çiçek mezatına katılan, bu yıl kış mevsiminde soğuk hava nedeniyle mağdur olmadıklarını ifade eden Kazım Kış, ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin memnun edici olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

\"Geçen yıl Sevgililer Günü\'nde kar yağışı nedeniyle seralar çökmüş ve ciddi zararlar yaşamıştık. Bu yıl havalar güzel gitti, ürünün kalitesi arttı. Soğukta çiçekler açmıyor. Bu yıl güller bir ay önce geldi. Ürün bolluğu yaşıyoruz. Kaliteli güller var. En fazla kırmızı gül tercih ediliyor. Gülün yanında orkide, saksı çiçekleri ve antoryum revaçta. İzmir\'de 3 milyon dal gül satışı hedefleniyor. Bizim için önemli olan yerli üreticinin malını değerlendirip onların ürünlerini satmak.\"

ERKEN SİPARİŞ

Gül fiyatlarının geçen yıl 7.5, 10 ve 15 lira civarında seyrettiğini belirten İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, 14 Şubat\'ta da bunun değişmeyeceğini söyledi. İzmirlilerin çiçek alırken tedirginlik yaşamalarına gerek olmadığını söyleyen Kış, fiyatların oturduğunu ve esnafın özel günleri koz olarak kullanmayacağını dile getirdi. Kış, \"Vatandaşlarımız en mutlu günlerinde mutsuz olmasınlar. Çiçekçi dükkanlarından görerek çiçeklerini alsınlar. Mağdur olmamak için de birkaç gün önceden sipariş versinler\" dedi.

TAZE ÇİÇEK TELAŞI

Mezata katılıp en taze çiçekleri uygun fiyattan almayı hedefleyen Afyon Çiçekçiler Dernek Başkanı Soner Çoban da, \"Bugünlerde tatlı telaşımız var. 14 Şubat Sevgililer Günü için İzmir\'de düzenlenen mezattan mal alıyorum. Bu özel günde en güzel hediye çiçek\" diye konuştu.

Yılbaşı ve Sevgililer Günü\'nde mezatların daha keyifli olduğunu dile getiren ziraat yüksek mühendisi ve peyzaj mimarı Yasemin Çelebi Sağlık ise \"Çiçek her zaman güzel bir obje. Güllerin taze olması ve görselliği bizim için önemli. Buradan aldıktan sonra sepetlerle aranje edip satıyoruz. Geçen yıl gülün tanesini 7 TL\'den satmıştık. Bu yıl 10 ila 15 liradan satarız. Fiyatların güne göre değişmesi satıcıya bağlı. Ama çiçekçilik bir kültürdür. Her malın sunumu alıcısını etkiler\" dedi.

Sevgililer günü için ilginç hediye

SEVGİLİLER Gününün yaklaşmasıyla beraber, çiftleri hediye telaşı sardı. Kayseri’de bir mağazanın ilginç sevgililer günü konsepti ‘aşk konservesi’ ilgi gördü. Aşk konservesinin içinde küçük notlar ve gül yaprakları bulunuyor.

Kayseri’de Yer Altı olarak bilinen çarşıda, bir mağazanın sevgililer günü için hazırladığı ilginç konseptler ilgi görüyor. İçinde notlar ve gül yaprakları olan Aşk konservesi, aşk çeki ve aşkıbiyotik dikkat çeken hediye çeşitlerinden. Aşk çeki ile sevgililer birbirlerine not yazıp veriyorken, aşkıbiyotiğin içinde ise iki tane küçük güzel sözlerin yazılı olduğu hap bulunuyor.

365 GÜN BOYUNCA HATIRLAMAK İÇİN

Esnaf Mehmet Aktaş, bu yılın en çok dikkat çeken ürünlerini 5 ile 50 Tl arasında değişen fiyatlarla sattıklarını söylüyor. Aktaş \"Aşk Bankası, aşk çeki dediğimiz ürünü sevgililer günü dolayısıyla satışa sunduk ve en ilgi çeken ürünlerimizden bir tanesi. Her gün birbirlerine güzel notlar yazarak, yapraklarını yırtarak birbirlerine baylı bayanlı hediye edecekler. Aşkıbiyotik var birde, içinde reçetesi olan içinde iki tane not kağıdı ve iki kapsül var. Kapsülün içinde de tekrardan not kağıdı var. Sevgililer günü için özel aşk konservesi getirdik. Seni sevdiğimi, 365 gün boyunca her gün hatırlaman için. İçinde kuru güllerimiz ve güzel sözler var.ö sözleriyle anlatıyor

ERKEN SEVGİLİLER GÜNÜ ALIŞVERİŞİ

Gümüş kolyelerin de yine çiftlerin tercihleri arasında yer altığını kaydeden Aktaş, “Kolyelerimizde, çok güzel ilgi gören modellerimiz bulunuyor. İçi açılan, isim yazılan ve fotoğraf koyulan kolyelerimiz var. Bu senenin en çok satılan ürünlerinden biri gümüş kolyedir. Sevgililer günü hediyesi almak için müşteriler yeni yeni gelmeye başladılar. Vakti olanlar daha önceden alıp, daha rahat alışveriş yapıyorlar, ürünleri daha iyi inceliyorlar.ö diyor

