DHA YURT BÜLTENİ-2

1)YENİ BABA OLAN ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ\'UN ATEŞİ, NEVŞEHİR\'E DÜŞTÜ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde PKK/YPG ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı’ sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya\'nın (28) memleketi Nevşehir\'in Gülşehir ilçesindeki evine ateş düştü. Şehidin 20 gün önce Afra isimli kızının dünyaya geldiği, 3 gün önce bebeğini gördükten sonra Afrin\'e geçtiği öğrenildi.

\'Zeytin Dalı Harekatı’ sırasında teröristlerin havan saldırısında, komutanı Teğmen Ahmet Aktepe ile birlikte Afrin yakınlarında şehit düşen Bolu Komando Tugayı\'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya\'nın şehadet haberi, Gülşehir\'de esnaflık yapan babası Ramazan Kaya\'ya ve 20 gün önce Afra isimli kız bebek dünyaya getiren eşi Rabia Kaya\'ya dün gece askeri yetkililer tarafından bildirildi. Acı haberle şehidin yakınları gözyaşına boğuldu. Yeni doğum yapan Rabia Kaya, şehit eşinin asker şapkasını takarak ağıtlar yaktı. Yakınları, genç kadını teskin etmeye çalıştı. Türk bayrağı asılan şehit evine gelen yakınları, Uzman Çavuş Şahin Kaya\'nın izinli olarak gelip yeni doğan bebeğini gördükten sonra 3 gün önce Afrin\'e gittiğini söyledi. Şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya\'nın cenazesi, askeri uçakla Kapadokya Havalimanı\'na getirildi. Baba Ramazan Kaya, şehit oğlunun cenazesini asker parkası giyerek karşıladı. Şehit Uzman Çavuş\'un cenazesi, bugün ikindide Gülşehir\'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

2)KONYA\'DA \'AFRİN VE PKK\' PROPAGANDASI OPERASYONU: 10 GÖZALTI

KONYA\'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK ve örgütün Afrin\'deki saldırılarını destekleyen propagandalar yapan, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Özel Harekat Polisi eşliğinde bugün eş zamanlı yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri süren 14 kişinin, sosyal medyadan örgüt ve örgütün Afrin\'deki saldırılarını destekleyen propagandalar yaptığını belirlerdi. Bunun üzerine 14 kişi hakkında \'Örgüt propagandası yapmak, halkı kin ve nefretliği sürüklemek\' suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Daha önce belirlenen adreslere, bugün sabah saatlerinde Özel Harekat ekipleri eşliğinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanların ele geçirildiği belirtildi. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

3)SANDVİÇ YİYEREK HIRSIZLIK YAPTILAR

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde bir kafeye giren hırsızların, 3 televizyon ile 5 bin 800 lira parayı çalması, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların işyerine sandviç yiyerek girmeleri ve güvenlik kameralarına rağmen rahat davranmaları dikkat çekti.

Geçen cuma günü saat 07.00\'ye doğru, Ayhan İçen\'e ait kafenin bahçesine gelip oturan biri kadın iki kişi, ellerindeki sandviçleri yedikten sonra buradan ayrıldı. Yaklaşık on dakika sonra tekrar gelen iki kişi, kapıyı kırıp içeri girdi. Kafedeki üç televizyonu, asılı oldukları duvardan sökerek masa örtülerine saran ve kasadaki 5 bin 800 lira parayı alan hırsızlar, ardından uzaklaştı.

Sabah işyerini açan Ayhan İçen, televizyonları duvarda göremeyince durumu polise bildirdi. Kasadaki paranın da çalındığı anlayan İçen, ardından güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi. Görüntülere göre, ellerindeki sandviçleri yiyerek içeri giren hırsızlar, kameralara rağmen yüzlerini kapatma gereği duymadan, rahat bir şekilde televizyonları duvardan söküyor. Masa örtülerine sardıkları televizyonları, kafenin önünden geçen vatandaşlara aldırmadan, beraberlerinde götürüyor.

\"ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYIP SOYMUŞLAR\"

Görüntüleri izlediklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten kafe çalışanı Çiler Sarıtaş, \"Cuma sabahı biri kadın iki kişi ellerinde sandviçle kafeye girmişler. Bir güzel karınlarını doyuruyorlar. İçerideki kameralara rağmen yüzlerini kapatmadan televizyonları alıyorlar. Masa örtülerine sarıp, kasadan da bir miktar para alıp ellerini kollarını sallayarak gidiyorlar. Kafenin önünden geçen vatandaşlara bile aldırmıyorlar\" dedi.

Öte yandan iki şüphelinin çaldıkları malzemelerle yakalandıkları ve emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

KENTSEL SİT ALANINDAKİ 600 YILLIK KÖY KADERİNE TERK EDİLDİ

4)KADERİNE TERK EDİLMİŞ SANDIMA KÖYÜ\'NÜN TURİZME KAZANDIRILMASI ÇAĞRISI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine bağlı Geriş Mahallesi\'ne 1 kilometre mesafede, dağlık bölgedeki 600 yıllık Sandıma Köyü, adeta kaderine terk edildi. Kentsel SİT alanı ilan edilen yerleşimin turizme kazandırılması için çağrı yapıldı.

Yalıkavak Mahallesi\'nin ilk yerleşim yeri olan 600 yıllık tarihi Sandıma Köyü, bölgeden yaşanan göçler nedeniyle unutuldu. Taş evlerin yer aldığı köy, büyükşehir yasası sonrası Yalıkavak\'tan Geriş Mahallesi\'ne bağlandı. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'nce kentsel SİT bölgesi ilan edilen köy, bugünlerde çobanların ve hurdacıların meskeni oldu. Köyde doğmuş olan, Osmanlının 186. Şeyhülislamı Ömer Lütfü Efendi\'nin yerleşime yaptırdığı çeşmenin de aralarında bulunduğu birçok eski yapı kaderine terk edildi.Tamamen terk edilen köyde, mülk sahibi olarak sadece resim ve heykel sanatçısı İsmail Erkoca ve Nurten Erkoca yaşıyor. Geriş Muhtarı Hayrullah Kayacan, Bodrum Mimarlar Odası eski Başkanı Hamdi Erdoğan, tur rehberi Deniz Kıyanç, Yalıkavak sakini İskoç rehber Heater Reay Güler, Sandıma\'yı ziyaret etti. Çöplüğe dönen tarihi evlerde ve ahıra dönüşen okulda incelemelerde bulunan grup, sahipsiz kalan evlerden birine yerleşen çoban bir çiftin sözlü tepkisiyle karşılaştı. Tapulu olmasına karşın sahipsiz kalan evleri, bölgeye gelen hurdacı ve çobanların kullandığı görüldü. Bazı mülk sahiplerinin evleri işgal eden bu kişileri polise şikayet ettiği, ancak güvenlik güçlerinin bölgeden ayrılmasıyla bu kişilerin meskenlere tekrar döndüğü belirtildi.

\"TURİST KONUKLARIMIZI GETİREMİYORUZ\"

Rehber, evli ve iki çocuk annesi 43 yaşındaki Heater Reay Güler, \"15 yıl önce Bodrum\' a geldim. 9 yıl önce de evlenerek artık burada yaşamaya başladım. Sandıma Köyü, her yıl yüzlerce, yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir yer. Ancak şu anda gördüğünüz gibi burası hem işgal altında hem de işgal edilenler tarafından tarihi evler çöplük haline getirilmiş durumda. Bu karmaşa, yaklaşık 1.5 yıldır sürüyor. Buraya artık turist konuklarımızı getiremiyoruz\" dedi.

SAHİPSİZ KALAN EVLER ADETA İŞGAL EDİLDİ

Geriş Muhtarı Kayacan ise, \"Burası bölgedeki Osmanlı zamanındaki tek Türkmen köyü. Yaklaşık 80 tane ev var. Osmanlı\'nın 186. Şeyhülislamı Ömer Lütfü Efendi burada doğdu büyüdü ve izlerini bıraktı. Uzun bir süredir çobanlar kalıyor. Köy, adeta çöplük haline geldi. Evleri kullanmaya başlayan bazı kişiler kimseyi içeri sokmuyor. Tarihi yerleşimi gezmek isteyenler, bugün olduğu gibi tacize uğruyor. Köy, kentsel planlamada SİT alanında. Anıtlar Kurulu tarafından bir proje hazırlanmasını bekliyoruz. Buraya eskiden turlar düzenlenirdi. Yerli ve yabancı turistler, doğa fotoğrafçıları gelirdi. Son 2 yıldır turistler köye giremiyor. Turistler tacize uğradıkları için turlar iptal edildi. Tarihi köyün koruma altına alınıp, insanların gezebileceği, kentin geçmişini öğrenebileceği ve kültür turizmine kazandırılabilecek bir yer olarak düzenlenmesini istiyoruz. Gelip görsünler. Şu anda Sandıma\'nın durumu içler acısı. Böyle tarihi güzellik, yarımadanın hiçbir yerinde yok\" dedi.

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI\'NA ÇAĞRI

Hamdi Erdoğan ise \"Burası Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Koruma Kurulu tarafından Kentsel SİT alanı ilan edildi. Ancak restorasyonlara izin verecek imar planı çalışmaları uzun yıllardır tamamlanamayınca, tarihi köy ve Osmanlı izlerini taşıyan evler atıl kaldı. Çobanlar ve hurdacıların işgaline uğradı. Evler çöplük, okul ahır oldu. Osmanlı eserleri, kaderine terk edildi. Bakanlığımızdan önemle rica ediyoruz. Projeyi bir an önce hayata geçirsinler, bu evleri kurtarsınlar. Çünkü Sandıma, Bodrum\'un en eski evlerinin yer aldığı Bodrum\'un tarihini yansıtan evlerin bulunduğu bir yerdir. Buraya bakanlık ve devletin sahip çıkması gerekir. Mahallemizin girişinde bir tabela var. \'Sandıma\'yı görmeden gitmeyin\' diye. Ama o yazı da 2 yıldır lafta kaldı. Çünkü gelen, köye giremeden geri dönüyor. 600 yıllık tarihi Sandıma restorasyon projesi ile kültür turizmine kazandırılabilir köy, 600 yıl önceye geri dönebilir\" dedi.

DEVLETİN YARDIM ELİNİ BEKLİYORUZ

Sandıma\'da yaşayan tek mülk sahibi 71 yaşındaki İsmail Erkoca ise \"Burası işgal edildi. Tarihi yerleri gördükçe içimiz sızlıyor. Belediye, kaymakamlık, polis, jandarma müracaat etmediğimiz yer kalmadı. Gelin burayı işgal altından, çöplük halinden kurtarın dedik. Sözümüzü dinletemedik devlet burada gücünü göstermeli. 600 yıllık bir köyün ne idüğü belirsiz kişiler tarafından işgal edilmesini önlemeli tekrar hayata kazandırmalı. Bu iş bu kadar zormu, yazılı sözlü her makama durumu ilettik yardım bekliyoruz, bu değerler hepimizin\" dedi.

5)KARGI VE BUĞDAY SAPINDAN ISI YALITIM MALZEMESİ ÜRETTİLER

MANİSA Bilim Sanat Merkezi\'nde görevli biyoloji öğretmeni Vural Efe, 8\'inci sınıf olan 2 öğrencisiyle yaptığı projeyle dikkat çekti. Kargı, buğday sapı ve alçıdan yeni bir yalıtım malzemesi yapan öğrenciler, bu malzemeyle ev içi yalıtım sağlanabileceğini belirtti.

Geleceğin bilim adamlarını ve sanatçılarını yetiştirmek için gayret gösteren, sınavda başarılı olan özel ve yetenekli çocukları kabul eden, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı merkezlardan olan Manisa Bilim Sanat Merkezi\'nde iki öğrenci ve bir öğretmen, konutlarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerine bir yenisini ekledi. Bilim Sanat Merkezi\'nde eğitim gören 8. sınıf öğrencileri Ege Önem ve Salih Ege Yamanol, merkezin biyoloji öğretmeni Vural Efe ile birlikte kargı ve buğday sapını belirli miktarlarda alçıyla karıştırarak yeni ısı yalıtım malzemesi üretti.

FİKRİN NASIL ORTAYA ÇIKTIĞINI ANLATTI

Projenin isminin \'Geri Dönüşümlü Isı\' olduğunu dile getiren öğretmen Vural Efe, \"Projemiz, dersimizde doğadaki atık malzemelerin neler olduğu, nasıl kullanılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunurken ortaya çıktı. Sonuçta kargı ve buğday sapının herhangi bir geri dönüşüm projesinde kullanılmadığını tespit ettik. Ardından kargı ve buğday sapını nasıl bir projede kullanabileceğimiz konusunda konuştuk. İki atık malzemenin konutlardaki ısı malzemeleri yalıtımında kullanabileceğimiz konusunda fikir ortaya çıktı. Ardından çalışmalara başladık\" dedi.

Projeleri için dere kenarlarından kargı ve çiftçilerden buğday sapları topladıklarını dile getiren Efe, yaklaşık 6 ay süren çalışma neticesinde yeni bir ısı yalıtım malzemesi ortaya çıkardıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Topladığımız kargı ile buğday saplarını belirli oranlarda küçük parçalar halinde kestik. Alçıyı, buğday sapını ve kargıyı belirli oranlarda birbirine karıştırdık. 4 tane ayrı maket ev oluşturduk. Oluşturduğumuz maket evlerde, belirli oranlarda karıştırdığımız ısı yalıtım malzemesini kullandık. Laboratuvarımızdaki Nova ısı ölçüm cihazı ile ne kadar ısı geçiriyor veya geçirmiyor ölçümlerini yaptık. Kendi laboratuvarımızda gerekli çalışmaları yaptıktan sonra karışım ile yaptığımız alçıları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü\'ne gönderdik. Burada ev maketlerimizdeki alçılarımızın ısı iletken kat sayılarını ölçtürdük. Bu kat sayıları ölçtüğümüzde en önemli olan yüzde 50 alçı, yüzde 25 buğday sapı ve yüzde 25 kargıdan oluşan yalıtım malzememizin en önemli ısı yalıtımı olduğunu gördük. Böylece yeni bir ısı yalıtım malzemesini ortaya çıkarmış olduk.\"

\"KONUTLARIN İÇ ISI YALITIM MALZEMESİ İÇİN UYGUN\"

Türkiye\'de kargı ile buğday sapı malzemelerinin yoğun bir şekilde bulunduğunu dile getiren öğretmen Efe, geliştirdikleri proje ile çoğunlukla yakılan kargı ile buğday saplarının ülke ekonomisine kazandırılabileceğini dile getirdi. Ürettikleri yeni ısı yalıtım malzemesinin konutların içinde kullanılabileceğini belirten Efe, \"Konutlarda ısı yalıtım malzemesi olarak özellikle strafor kullanılıyor. Bizim yaptığımız yalıtım malzemesi konutların içine yapılan bir yalıtım malzemesi. İçerideki ısıyı dışarıya vermiyor, içerdeki soğuğu da dışarıya vermiyor. Böylece her iki şekilde de ısı kaybı olmuyor. Ürettiğimiz yeni ısı yalıtım malzemesi konut içlerinde 10 derecelik ısı kaybını önleyebiliyor. 10 derecelik ısı kaybının önüne geçmek de konutlar için çok önemli bir durum\" diye konuştu.

Efe son olarak iki öğrencisiyle bilirlikte geliştirdikleri yeni ısı yalıtım malzemesinin patentini alabilmek için girişimcilerden ve sanayicilerden destek beklediklerini dile getirdi.

6)KAYSERİ’DE ANGOLALI ÖĞRENCİYİ ŞAŞIRTAN SORU

TÜRKİYE Burslusu olarak 2014 yılında Kayseri’ye gelen Angolalı Genilson Domingos, kentte karşılaştığı, (Nerelisin, baban ne iş yapıyor ve ne yapıyorsun) soruları karşında şaşırdığını söyledi. Angolalı öğrenci Domingos, “Angola’da birine böyle sorular sorsanız insanlar size tepki gösterir. Ben, en yakın arkadaşımın dahi babasının ne iş yaptığını bilmiyorumö dedi.

Angola’nın başkenti olan Luanda’dan 4 yıl önce Kayseri’ye gelen ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Genilson Domingos, (23) Türkçe öğrenmeye ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde başladığını belirterek, “TÖMER ile ERSEM’de Türkçe öğreniyorum. İlk zamanlar zorluklar yaşadım. Ama hocalarımız çok iyi olduğu için bu sorunu kısa sürede aştım. Türkiye’ye geldiğimde sadece Portekizce biliyordum ve bu dili bilen kişilerle muhabbet edebiliyordum. Ama ,artık herkesle rahatlıkla iletişim kurabiliyorum. Hocalarımız da bazen bizimle İngilizce konuşuyorlar. Türkçe’yi artık kavradımö şeklinde konuştu.

“ANGOLA’DA İNSANLAR BİRBİRLERİNE BU TARZ SORULAR SORMAZö

Kayseri’ye geldiğinde yaşadığı zorluklara da değinen Genilson Domingos, “Kayseri’ye ilk geldiğimde soğuk havaya alışmam biraz zor oldu. Kültür farkı da beni zorlayan etkenlerden biri oldu. Ama, iklim farkı beni çok etkiledi alışmam zor olduö dedi. İnsanların iletişim kuruş biçimlerinin kendisine tuhaf geldiğini de belirten Domingos, “Kayseri’de insanlar ilginç bir şekilde iletişim kuruyor. İlk defa tanıştığın bir insana ‘nerelisin’, ‘Baban ne iş yapıyor’ ve ‘Ne yapıyorsun’ diyorlar. Bu sorular bana çok tuhaf geldi. Angola’da kültür çok farklı. Biriyle karşılaştığımız zaman ‘nerelisin, ne yapıyorsun, baban ne iş yapıyor’ diye sormuyoruz. Portekiz sömürgesi olduğu için galiba onun da etkisi var kültür farkı ondan kaynaklanıyorö ifadelerine yer verdi.

“İNSANLAR BİZE TEPKİ GÖSTERİRö

Angola’da bu soruları sorduğu zaman yaşayacağı sıkıntıları da dile getiren Domingos, “Luanda’da ya da Angola’nın başka bir şehrinde bu soruları her hangi birine sorsanız insanlar size tepki gösterir. Ben en yakın arkadaşımın bile babasının ne iş yaptığını bilmiyorum. O, bana demese ben ona sormuyorum bile çünkü, tuhaf karşılanır. Bundan dolayı da Kayseri’de ki bu durum bana çok tuhaf geldi ama, sonradan alıştım artık bende Türk arkadaşlarımla muhabbet ederken, bu tarz sorular soruyorumö diyerek sözlerini tamamladı.

7)LAPTOP HIRSIZIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

ADANA\'da kapısını kırarak girdiği okuldan laptop çalan 21 yaşındaki Eyüphan Ilıdı tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesindeki Mutlu İlköğretim Okulu\'nda meydana geldi. Eyüphan Ilıdı, okulda kimsenin olmadığı bir sırada kapıyı kırarak içeri girdi. Öğretmenler odasında bulunun 2 bin lira değerindeki laptopu çalan, zanlı güvenlik kameraları fark edince panikleyerek, laptopu montunun içine gizledi. Okula gelen görevliler, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının adresin belirlelip, gözaltına aldı. Eyüphan Ilıdı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

