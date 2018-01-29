DHA YURT BÜLTENİ-2

1)SINIR KARAKOLUNA ATEŞ AÇAN PKK/YPG\'Lİ 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MARDİN\'in Kızıltepe ilçesindeki sınır karakoluna, dün gece saatlerinde Suriye tarafından PKK/YPG\'li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Tank ve obüslerle ateş altına alınan bölgede, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silah Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nın ardından sınır birlikleri ve istihbarat birimleri, Suriye\'nin Derbesiye bölgesinde faaliyet gösteren PKK/YPG\'li teröristlerin sınır birliklerine saldırı düzenleyecebileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır birliklerinde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Dün gece Suriye\'nin Derbesiye bölgesinden Kızıltepe Akdoğan Hudut Karakolu\'na taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe, güvenlik güçleri misliyle karşılık verdi. Saldırının yapıldığı bölge, tank ve obüslerle ateş altına alındı. PKK/YPG\'ye ait hedefler imha edilirken, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

(Nezir GÜNEŞ-MARDİN-DHA)

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2)KENDİ DÜŞTÜ, BAŞKALARI DÜŞMESİN DİYE NÖBET TUTTU

İZMİR\'in Konak ilçesinde belediye otobüslerinin hareket noktası olan Bahri Baba Parkı\'nda otobüsten yere dökülen yağ nedeniyle kayıp düşen Tureç Kerimi, başka birinin düşmemesi için yaklaşık 1.5 saat burada nöbet tuttu. Kerimi, yaşlı ve çocukların da aralarında olduğu yüzlerce kişinin bulunduğu bölgede yürüyenleri, \"Yaklaşmayın yağ var\" diyerek, uyardı.

Otobüs durakları arasında yürüdüğü sırada, yere dökülen yağı görmeyerek üzerine basıp düşen ve vücudunun bazı yerlere incinen Tureç Kerimi, aynı yerde başkalarının da düşmemesi için yaklaşık 1.5 saat bekleyerek insanları uyardı. Yaşlı ve çocukların da aralarında olduğu yüzlerce kişinin bulunduğu bölgede yürüyenlere, \"Yaklaşmayın yağ var\" diyen Kerimi\'nin bu hareketi takdir topladı. Düşmenin etkisiyle telefonu da kırılan Kerimi, otobüs hareket memurunu orada beklemesi için ikna edip, bölgeden ayrıldı. Kerimi, \"Eve giderken havanın da hafif karanlık olması nedeniyle kayıp düştüm. Kolumda ve vücudumun bazı bölgelerinde incinmeler oldu, her yerim yağ içinde kaldı. Telefonum da kırıldı ama Allah\'tan kemiklerim kırılmadı\" dedi. Kerimi, yağ dökülen bölgede beklediği anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Kerimi\'nin, \"Kendi canımı geçtim, burada insanların sağlığına bir zarar gelmemesi için bekçilik yapmaya başladım. Burayı terk edemem, vicdanım el vermiyor\" diyerek insanları uyardığı ve vatandaşların kendisine teşekkür ettiği görüldü.

Görüntü dökümü:

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- Kerimi\'nin insanları uyarmasından görüntü

- Dökülen yağdan görüntü

( Haber: Davut CAN - Kamera: Cep telefonu kamerası / İZMİR, (DHA)

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3)BU KAHVEHANEDE YANCILARIN HAKLARI VAR

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, bir kahvehane işletmecisi, oyun masalarının kenarında oturup oyunları izleyen yancıların haklarını korumak amacıyla \'Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi\' hazırlayıp, dükkanına astı. Uygulama ilgi gördü.

Datça\'ya 25 kilometre mesafede Palamutbükü sahilinde beş yıldır kahvehane işletmeciliği yapan 51 yaşındaki Mehmet Kalfat, \'Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi\' adını verdiği manifestoyu işyerinin duvarına asarak, yancıların haklarını koruma altına aldı. \'Yancı kahvehanenin temel taşıdır, vazgeçilemez\' diye başlayan beyannamede, sekiz madde yer alıyor. Beyannamede, yancının masaya gelen yiyecek ve içeceklerden dilediği gibi faydalanabilmesi güvence altına alınırken, kendisine içecek bir şeyler ikram edilmesini beklemeden, kendi içeceğini söyleyebileceği belirtiliyor. Beyannamenin 5\'inci maddesi yancıya öylesine haklar tanıyor ki, yapacağı yorumlar ile oyunu karıştırma yetkisi dahi bulunuyor. Bütün bunlara rağmen hiçbir oyuncunun kendisine darılma veya kızma hakkı bulunmuyor. Yancının, birinin yerine oyuna da oturabileceğinin de vurgulandığı beynamede, 8 maddenin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği belirtildi.

Kahvehanenin duvarına astığı beyannamenin kısa sürede benimsendiğini ifade eden Mehmet Kalafat, \"Kahvehane demek, yancı demektir. Bir kahvehaneyi yancısız düşünemiyorum. Yancı olmadan oyunların tadı çıkmaz. Bu nedenle yancının haklarını korunması gerekiyor. Yancı oyuna heyecan katıyor. Yiyip içerek, kahve ekonomisine de katkı sağlıyor\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Datça\'nın Palamutbükü sahilindeki Sahil Cafe\'nin duvarında asılı duran, \'Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi\'nin görüntüsü

-Oyun masalarından görüntüler

-Kafeterya işletmecisi Mehmet Kalfat (51) ile röp.

-Çay ve kahve servisi yapılırken, yancılara öncelik tanınıyor

(Haber - Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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4)MARMARİS, KIŞ MEVSİMİNDE BAHARI YAŞADI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, kış mevsiminde güneşli hava yüzleri güldürdü. Sahil, yürüyüş ve spor yapanlarla dolarken, kafeterya ve restoranlarda oturacak yer kalmadı.

Marmaris\'te 10 gündür etkisini sürdüren yağmurlu hava ve şiddetli lodos, yerini güneşli havaya bıraktı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, vatandaşlarla ilçedeki yerleşik yaşayan yabancılar sahildeki yürüyüş yoluna akın etti. Atatürk Caddesi\'nden Siteler Mahallesi\'ne kadar uzanan 7 kilometrelik sahil yolu renkli görüntülere sahne oldu. Kimileri bisiklete binip, sahilde koşarken kimileri de eşsiz manzarada bol bol özçekim yaptı. Aileler, kumsalda çocuklarıyla oyunlar oynadı. Yat Limanı ve Uzunyalı sahilindeki restoran ve kafeteryalarda neredeyse oturacak yer kalmadı. Türkmenistan Parkı çocuklarla dolarken, ebeveynler deniz manzarası eşliğinde güneşli havanın tadını çıkardı. Bazıları da sıcak havayı fırsat bilerek sahilde gün boyu balık tuttu. Güzel havanın tadını çıkaranlardan Mikail Zeybek, \"Son günlerdeki kötü havaların ardından güneşi görünce kendimizi dışarıya attık. Arkadaşlarımızla gezerek, güneşin tadını çıkartıyoruz\" dedi. Olcay Kara da \"Ülkemizin her yerinde soğuk hava hakim ama Marmaris bir cennet\" diye konuştu. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, \" İlçe merkezinde gündüz sıcak akşam ise soğuk hava hakim olacak. Hafta ortasına kadar sıcaklar devam edecek\" bilgisi verdi.

Görüntü dökümü:

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-Caddelere konumlandırılmış elektronik termometre 19 derece göstermesi

-Cadde, sokak ve sahil yürüyüş yollarından görüntü

-Sahilde çocuklarıyla beraber eğlenenlerden görüntü

-Mikail Zeybek ve Olcay Kara ile röp.

(Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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5)MUŞLU KADINLAR MEHMETÇİK İÇİN BERE, ELDİVEN, ATKI ÖRÜYOR



MUŞ\'un Hasköy ilçesinde kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerine, üşümemeleri için yünden bere, eldiven, atkı ve çorap örmeye başladı.

Hasköy İlçesi Sunay Mahallesi\'nde yaşayan kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek olmak için kolları sıvadı. Soğuk hava şartlarında Suriye\'nin Afrin bölgesinde operasyona devam eden güvenlik güçlerinin üşümemesi için kadınlar, yünden bere, eldiven, atkı ve çorap örüyor. Askerlere moral vermek için örgü yapmaya başladıklarını söyleyen kadınlar, sağ salim dönmeleri için dua ettiklerini belirtti.

Kadınlardan Solmaz Erdoğan, \"Askerimize yemek göndermek yasaklanınca, soğukta üşümesin diye onlara el emeği göz nuru dökerek işlediğimiz hediyeleri göndereceğiz. Askerimizin ne yemeğe, ne de kendisini sıcak tutacak eşyaya ihtiyacı var. Ama biz analar, evlatlarını kaç yaşına gelirse gelsin hep düşünür, korur ve kollarız\" dedi.

Emine Pırıldak ise 8 çocuğunun olduğunu, gerekirse onları da ülkesi için seve seve göndereceğini ifade etti.

Sunay Mahallesi Muhtarı Vasıl Parıldar da, \"Mahallemizdeki annelerimiz, bacılarımız kendi aralarında toplanarak eldiven, bere, atkı, çorap örüp Afrin\'de savaşan Mehmetçiğimize göndermek istiyorlar. Onların ihtiyacı olmadığını biliyoruz, içlerinden gelen bir istek. Her örgüde bir dua yaparak örüyorlar. Bunları toplayarak İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teslim edip, askerlerimize göndereceğiz. Allah askerlerimize yardım etsin. Orada PYD, PKK ve DEAŞ\'la vatanımız, milletimiz için savaşıyorlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü (HD)

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-İlçedeki kadınların örgü örmeleri

-Ördükleri eşyalardan detaylar

-Röportaj

(Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, (DHA)

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