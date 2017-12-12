DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ISPARTA\'DAKİ 129 SANIKLI FETÖ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

ISPARTA\'da 129 sanıklı FETÖ/PDY davasına ilişkin karar açıklandı. Mahkeme heyeti örgütün Isparta il imamı olduğu iddia edilen Osman Demirhan\'a 92 yıl 8 ay 29 gün, eski SDÜ Rektörü Hasan İbicioğlu\'na 27 yıl 9 ay ve eski Isparta Valisi Memduh Oğuz\'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl mart ayında düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında \'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\', \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme\', \'Şantaj\', \'Özel hayatın gizliliğini ihlal\', \'Resmi belgede sahtecilik\', \'Zimmet\', \'İcbar suretiyle irtikap\', \'Görevi kötüye kullanma\', \'6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet\' ve \'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak\' suçlamalarıyla dava açılan 48\'i tutuklu, 71\'i tutuksuz, Fethullah Gülen ile birlikte 10 firari toplam 129 sanığın Isparta 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı ve geçen hafta dava sona erdi. Aynı davada tutuksuz yargılanan ve kanser tedavisi gören SDÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Zümriye Irlayıcı, bu yıl 25 Şubat\'ta yaşamını yitirmişti.

KARARI MAHKEME BAŞKANI OKUDU

Mahkeme heyeti davaya ilişkin kararını bugünkü duruşmada açıkladı. Sanık sayısının fazla olması dolayısıyla Isparta Adliye binasının yanındaki salonda görülen duruşmaya, Akşehir Cezaevi\'nde bulunan tutuklu sanık eski vali Memduh Oğuz, İzmir Cezaevi\'nde tutuklu sanıklar örgütün \'Isparta il imamı\' olduğu iddia edilen Osman Demirhan, örgütün \'SDÜ sorumlusu\' olduğu iddia edilen Cabir Doğan, eski SDÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katılırken, eski Rektör Hasan İbicioğlu\'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Mahkeme heyetinin sanıklar hakkında verdiği kararı Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı tek tek okudu.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Mahkemenin kararını açıklamasının ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

\"Isparta Cumhuriyet Başsavcılığımızca Süleyman Demirel Üniversitesi FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına ilişkin Isparta 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne 130 kişi hakkında açmış olduğu davada 11.12.2017 günü karar verilmiştir. Verilen kararda; Osman Demirhan\'ın 92 yıl 8 ay 29 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, eski Isparta Valisi Memduh Oğuz\'un 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, eski SDÜ Rektörü Hasan İbicioğlu\'nun 27 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Halil Karakoç\'un 25 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, ISİAD Başkanı Özcan Pınarcı\'nın 13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, üst mütevelliden Ahmet Tahir Bakal ve Mustafa Ardal\'ın 12\'şer yıl 6\'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, üst mütevelli heyetinden Adem Demiralay\'ın 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, üniversite imamı Cabir Doğan\'ın 15 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Ticaret Odası Meclis Başkanı Bedri Ayhan\'ın 13 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sanıkların adliyeye getirilişi

49.9 MB /// 01.34\"

( HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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2)ADANA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 GÖZALTI

ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının evlerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Şehit Polis Fırat Ulaş\'ın adının verildiği operasyona Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda polis katıldı. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilirken, 12 adreste detektör köpeklerle yapılan aramalarda 13 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin operasyona gidişi

- Polis ekiplerinin kapıyı kırması

- Polislerin içeri girmesi

- Poils köpeğinin görüntüsü

- Evde yakalanan zanlının adli tıp birimine götürülmesi

- Operasyonda yakalanan zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

SÜRE:01\'50\" BOYUT:112 MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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3)MOTOSİKLETTE 10 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

KONYA\'da narkotik ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan motosiklette 10 kilo eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından Konya\'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Ekipler, fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi\'nde polisin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheliler motosikletle kaçmaya başladı.Yaşanan kovalamaca sonucu motosiklet kısa süre sonra yakalandı. Motosikletteki M.A. ve M,T. gözaltına alınırken, yapılan aramada poşet içerisinde 10 paket halinde 10 kilo eroin ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Motosiklette yapılan arama sonucu eroinin bulunması

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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4)GAZETECİ TUNCEL KALBİNE YENİLDİ

BURDUR Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel\'in babası, yerel gazete sahibi Muharrem Tuncel (72) kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel\'in babası ve kentte 1954 yılından bu yana yayın yapan Yenigün Gazetesi\'nin sahibi Muharrem Tuncel, dün akşam evinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen, daha sonra Isparta\'daki özel bir hastaneye sevk edilerek anjiyo olan Muharrem Tuncel gece yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Muharrem Tuncel için yıllarını verdiği Yenigün Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ile Tuncel ailesinin yakınları ve gazeteciler katıldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz, basın camiasına başsağlığı dilerken, \"Önemli olan geride hayırla anılacak bir evlat, eser, anı bırakabilmek\" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Muharrem Tuncel\'in iyi bir insan ve gazeteci olduğunu söyledi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, \"Gazetecilik zor ve meşakkatli bir iş. Gazeteciler her daim toplum yararına mesleğini icra etmişse iz bırakır. Muharrem Tuncel de önemli izler bıraktı\" diye konuştu.

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ercan Taraşlı, \"60 yıllık arkadaşım, senin cenazenin önünde veda konuşması yapacağım hiç aklıma gelmezdi\" dedi.

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Muharrem Tuncel\'in oğlu Kürşat Tuncel de \"Burdur\'un yaşayan hafızasıydı. Gazeteciliğe aşıktı. Onun bize bıraktığı ilkeleri, hedefleri doğrultusunda çalışacağız\" diye konuştu.

Muharrem Tuncel, Ulu Cami\'de kılınan cenaze namazının ardından Sultan Dere Mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- İşyeri önündeki törenden

- Cenaze namazı

- Defnedilmesi

- Detay

153 MB /// 04.58\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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5)ERCİYES KAYAK MERKEZİNİN TANITIM FİLMİ ÇEKİLDİ

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesine bağlı ve kış sporları ve turizm merkezi Erciyes dağının yönetim sorumluluğunu taşıyan Erciyes A.Ş tarafından, dağın çok özel görüntüleri film olarak çekildi. Kayak pistleri, karlama üniteleri, mekanik tesisler, Tekir, Develi ve Hacılar Kapı\'daki teleski ve telesiyejler, 4 uluslararası (FİS) kayak pisti, kızak pisti, otel, motel ve günübirlik tesisler, günü birlik kayak malzemeleri kiralama ofislerinin de yer aldığı Türkçe ve İngilizce olarak seslendirilen filmde, Erciyes dağındaki toz karın kaletesi ve 60 kilometreyi bulan kayak güzergahına vurgu yapılıyor. Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu başkanı Murat Cahit Cıngi \" Erciyes\'imiz, uluslararası kayak şampiyonaları ve Büyükşehir Belediyemizin tanıtım atağı ile kış sporları ve turizm merkezi olarak gündeme geldi. Bunun sonucunda bu sezon Rus, Ukraynalı ve Arap ülkelerinden yabancı turist bekliyoruz.Bununla da yetinmeyip, hazırlattığımız filmi,yabancı elçiliklere, tur operatörlerine, her ülkedeki en gözde turistik otellere,yerli ve yabancı medya kuruluşlarına gönderdik. Erciyes\'in tanıtımında umarım ki bu film önemli bir rol oynayacak\" dedi

Görüntü dökümü

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-Erciyes kayak merkezinden çeşitli görüntüler

-Drone ile çekilmiş görüntüler

- Genel detay

(Haber: - Kamera: KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 5.5 dk / 210 MB