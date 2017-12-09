DHA YURT BÜLTENİ-2

1)PKK OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA



ADANA\'da terör örgütü PKK\'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım\'da bombalı eylem yapmak için hazırlık yaparken yakalanıp tutuklanan PKK\'lı olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Savaş D. ile üniversite öğrencisi, 22 yaşındaki Yakup B.\'ye yardım ve yataklık eden 2\'si üniversite öğrencisi 10 şüpheli daha tutuklandı. Terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosunda bombalı eğitim alan sözde Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden sorumlu Savaş D. ve Mersin\'den sorumlu Yakup B., bombalı terör eylemi yapmak için Adana\'da geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri MİT ile yaptığı ortak operasyonda 2 PKK\'lıyı 30 Kasım\'da yakaladı. 2 teröristin İstanbul\'da düdüklü tencere içerisine hazırlanan bombada ve Diyarbakır\'da 25 kiloluk 4 çuvalda ele geçirilen sodyum klorat maddesinde parmak izlerinin buldu. Sorgulanan şüpheliler tutuklandı.

32 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturmayı genişleten polis, PKK/KCK\'ya yönelik, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman\'da düzenlediği operasyonda tutuklanan teröristlere yardım ve yataklık ettiğini belirlediği 13\'ü kadın 32\'yi yakaladı. Gözaltına alınanların arasında öğrencilerin olduğu bu kişilerin ünversitelerde karışıklık çıkaracağı, düzenleyecekleri korsan gösterilerle de eylem yapmaya hazırlandıkları bildirildi. Yakalanan, 23 yaşındaki Sibel Uyansız\'ın Diyarbakırda özel bir hastanede hemşirelik yaptığı, 24 yaşındaki Zubeyde Küçüker\'in Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu, 22 yaşındaki Nadiye Acen\'in Anadolu Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 25 yaşındaki Dicle Akdeniz\'in ise Dicle Üniversitesi İnşaat Mühedisliği son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Sorguları tamamlanan zanlılardan 2\'si üniversiteli 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)-

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2)BUDO\'DA İPTAL SEFERLER

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Haber: MUDANYA(Bursa),(DHA)

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3)300 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ KABLOLARI ERİTİP, 3 BİN LİRAYA SATMIŞLAR

KONYA\'da son iki ay içerisinde 20 farklı noktada telefon kablo hırsızlığına karışan 3 şüpheli ile bu kabloları satın alan hurdacı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 300 bin lira değerindeki kabloları yakıp, erittikten sonra 3 bin lira karşılığında hurdacıya sattıkları öğrenildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son iki ay içerisinde kent merkezindeki farklı noktalarda meydana gelen telefon kablo hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği bölgede yoğunlaştı. Polis, iki gün önce sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesinde devriye görevini yaptığı sırada şüpheli bir aracı takibe aldı. Şüpheliler, bir sokak üzerinde bulunan kabloları keserken polis tarafından suçüstü yakalandı. Ramazan K. (22), Ahmet K. (25), Abdullah Hamdi T. (24) ile kabloları sattıkları tespit edilen hurdacı Osman K. (47) gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık olaylarını kendilerinin gerçekleştirdiğini, kabloları kesip, erittikten sonra 3 bin liraya satıp parasını harcadıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin kestiği kablolar nedeniyle binlerce vatandaşın telefon ve interneti uzun süre kullanamadığı belirtildi. Polisteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

- Hırsızlık anını gösteren güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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4)\'BANKER BİLO\' FİLMİ ADANA\'DA GERÇEK OLDU

BAŞROLLERİNİ Şener Şen ve İlyas Salman\'nın paylaştığı \'Banker Bilo\' filmi Adana\'da gerçek oldu. Kimliği belirsiz insan kaçakçıları, paralarını aldıkları aralarında çocuk ve hamile kadınların da bulunduğu 10\'u Iraklı, 43\'ü Suriyeli 53 kişiyi, Suriye\'den kaçak yolla Adana\'nın Ceyhan ilçesine getirip, \"Ankara buradan 1 saat uzaklıkta\" deyip, indirdikten sonra kayıplara karıştı.

Ülkelerindeki savaş ortamından kaçmak isteyen 10\'u Iraklı, 43 ü Suriyeli 53 kişi, kimliği belirsiz insan kaçaklarıyla, Ankara\'ya gitmek için kişi başı bin dolara anlaştı. Aralarında çocuk ve hamile kadınların da bulunduğu 53 kişiyi Suriye\'de otobüse dolduran insan kaçakçıları, yasa dışı yoldan Türkiye\'ye soktu. 53 kişiyi Adana\'nın Ceyhan ilçesinde otobüsten indiren kaçakçılar, \"Ankara buradan 1 saat uzaklıkta, bizden bu kadar. Bundan sonra kendi imkanlarınızla gidin\" deyip, ayrıldı. Ne yapacaklarını bilemeyen göçmenler, bulundukları yerden minibüslere binerek Ankara sandıkları Adana kent merkezine geldi. Ellerinde valizler, kucaklarında çocukları ile otogarda etrafa bakan yabancıları görenler polisi aradı. Tercüman aracılığı ile otogardaki polis noktasında ifadeleri alınan göçmenler, \"Ülkemizdeki olumsuz şartlardan kaçarak, kendimize yeni bir hayat kurmak istedik. Kişi başı bin dolar para verdiğimiz insanların bizi Ankara\'ya götüreceğini sandık. Yolun ortasında bizi bıkarıp kaçtılar\" diye ifade verdi.

HAMİLE KADIN FENALIK GEÇİRDİ

Bu sırada geldikleri yerin Adana olduğunu öğrenen Iraklı hamile bir kadın, fenalık geçirdi. Eşi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın, oturduğu bankta baygınlık geçirdi. Daha sonra Yabancılar Şube Müdürlüğü polisleri, Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne ait otobüslere bindirdiği 53 kişiyi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürdü.

Polis, \'Banker Bilo\' filmindeki sahneleri anımsatan kaçakları Ankara yerine Adana\'ya bırakan insan kaçakçılığı organizatörlereni yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Adana Otogarı polis noktasındaki mülteci çocuklardan detaylar

- Mültecilerin kalabalık görüntüleri

- Banklarda kucaklarında çocukları ile oturan mülteciler

- Mültecilerin polis tarafından otobüsü bindirilmesi

- Otobüsün içindeki mültecilerden genel ve detay görüntüler

- Otosün görüntüsü

- Otobüsün gidişi

SÜRE:03\'36\" BOYUT:220 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK - Kamera:ADANA,(DHA)



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