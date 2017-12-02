DHA YURT BÜLTENİ-2 

Sancak Tepe ve Bayrak Tepe\'de kuş uçurtmuyorlar

Türkiye\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK\'ya büyük darbeler vurulurken, 2 bin 500 rakımlı Sancak Tepe ve 2 bin rakımlı Bayrak Tepe\'de nöbet tutan özel hareket polisleri, kuş uçurtmuyor. İlçeyi kuş bakışı gören tepelere konuşlanan özel hareket polisleri, teröristlerin sızma girişimlerine karşı ellleri tetikte, termal kameralarla sürekli gözetleme yapıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: HAKKARİ (DHA)

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Çanakkale\'de ada seferleri fırtına nedeniyle iptal

ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege\'deki etkili fırtına yüzünden, Gökçeada ve Bozcaada\'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün, Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada\'dan saat 07.00 ve Kabatepe\'den 09.00, Bozcaada-Geyikli arasından yapılması planlanan, Bozcaada\'dan 07.15 ve Geyikli\'den 08.00\'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı\'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gestaş feribot iskelesinden görüntü

-Boğazda sefer yapan feribotlardan görüntü

-Kordonda oluşan dalgalardan görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Diyarbakır\'da narko-terör operasyonu: 12 milyon 150 bin lira değerinde toz esrar

DİYARBAKIR\'ın Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında 28 Kasım günü başlayan operasyonunda, narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında yapılan aramalarda, piyasa değeri 12 milyon 150 bin lira olan 810 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddesi ile ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır ili Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Kasım 2017 Salı günü saat 11.00\'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-69 Şehit J.Uzm.Çvş. Gökhan Bayraktar operasyonunda, 01 Aralık 2017 tarihinde Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; icra edilen adli ve temas arama faaliyeti neticesinde, piyasa değeri 12 milyon 150 bin lira olan 810 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

-Uyuşturucuların torba ile taşınması

-Ele geçirilen uyuşturucuların sergilenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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Bomba teröristin elinde patladı

SURİYE\'de hazırladıkları bomba patlayınca yaralanan 3 DEAŞ\'lı terörist iç çatışmalarda yaralanan Suriyeli gibi Türkiye\'ye tedavi için getirildi. Ancak polisin yaptığı çalışma sonucu DEAŞ\'lı olduğu öğrenilen 3 terörist tedavilerinin ardından tutuklandı.

DEAŞ\'lı teröristler, 22 yaşındaki Halid Memduh, 27 yaşındaki Mustafa M. ve 36 yaşındaki Ahmet Ş., 1.5 ay önce Suriye\'nin İdlip ve Hama şehirleri arasındaki bir bölgede saldırı yapmak istedi. Bomba hazırlayan 3 terörist, hazırladıkları patlayıcıları kamyonete yükledi. Saldırıyı gerçekleştirecekleri yere gelen teröristler bombayı hazırlarken patlama oldu.

YARALI HALDE TÜRKİYE\'YE GELDİLER

Yaralanan 3 terörist, çatışmalarda yaralanan Suriyeli gibi Türkiye\'ye tedavi için getirildi. Mustafa M., İskenderun Devlet Hastanesi, Ahmet Ş., Mersin Şehir Hastanesi, Halid Memduh ise Adana Şehir Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Bomba elinde patlayan ve Adana Şehir Hastanesi\'ne Ahmed Ahmar ismiyle giriş yapan DEAŞ\'lı Halid, uzun süre yoğun bakımda kaldı.

Olayla ilgili, istihbarat çalışması yapan Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Halid Memduh\'un Suriye\'de elektrik teknisyeni olduğunu, DEAŞ\'lı teröristlerin hazırladıkları bombanın patlaması sonucu ağır yaralandıkları, Adana, Mersin ve İskenderun\'da tedavi gördüklerini öğrendi.

YAŞAMASI MUCİZE

Adana Şehir Hastanesi\'ne gelen polisler, yoğun bakımda yaşaması mucize olarak değerlendirilen teröristin takibe aldı. Bu arada Mersin\'de İskenderun\'da tedavileri tamamlanan Mustafa M. ve Ahmet Ş. gözaltına alındı. 2 terörist ifadelerinin ardından tutuklandı.

ELLERİ PARÇALANMIŞ

1.5 aylık yoğun tedavi sonunda hayata dönen Halid Memduh, taburcu edilince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda ise, suçlamaları kabul etti. Terörist işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirildi. Hasta elbisesiyle polis aracından indirilen DEAŞ\'lının yürümekte zorluk çektiği, ellerinin ise parçalandığı görüldü. Gazetecileri görünce ağlayan Halid Memduh tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Deaş\'lı teröristin polis aracından indirilmesi

- Hasta elbisesiyle yürümesi

- Ellerindeki yara

- Ağlaması

- Polis aracına bindirilmesi

- Adli Tıp Birimi dış görüntüsü

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Sur\'da 2 yıldır yasaklı olan bölgeyi görmek ve selfie çektirmek için engel tanımıyorlar

Diyarbakır\'ın merkez Sur ilçesinin 6 mahallesinde 2015 yılında kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması için 2 Aralık 2015\'te başlayan sokağa çıkma yasağı, operasyon 10 Mart 2016\'da bitmesine rağmen 2 yıldır devam ederken, yasaklı bölgede bulunan mahalle, sokak ve evlerinin son halini görmek istenyenler polisin tarihi Sur merdiverlerini kapatacak şekilde kurduğu bariyerlere rağmen engel tanımayarak Sur\'la çıkıyor. Vatandaşlar, güvenlik güçlerinin herhangi bir kaza yaşanmamasına karşı koyduğu 2 metre yüksekliğindeki bariyerleri tırmanıp, atlayarak dar merdivenlerden Surlara çıkarken, yasaklı olan ve enkaz ve hafriyatların kaldırılması ile düzlük hale gelen Sur\'un yasaklı bölgelerine arkadalarına alarak selfie çektikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Surlardan inip barikatlardan atlayan kadınlar

-Bariyer tırmanan kadınlar

-Bariyer tırmanan çocuklar

-Aileler bariyer üzerinden çocuklarını birbirine verirken

-Surların üzerinde toplanan vatandaşlar

-Selfie çeken vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber Kamera: Ramazan YAVUZ/DİYARBAKIR (DHA)-

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Çaldıklarını internetten satmak isteyince yakalandılar

ADANA\'da akrabalarıyla birlikte yan komşularının evini soyan 7 kişi, çaldıkları eşyaları satmak için internete koydu. Müşteri kılığındaki polisi alıcı sanan zanlılar malzemeleri satmak için geldikleri adreste yakalandı.

Olay, 27 Kasım\'da merkez Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; H.Ç. (15) ile kuzenleri A.B. (15), İ.A. (16), H.B. (14) ile Ali B. (24), Ahmet A. (24) ve Cemil B. (28) ile birlikte yan komşuları olan Hakan Morkul\'un (28) evini soydu. 7 bin liralık eşyaları üç tekerlekli elektrikli bisikletin kasasına yükleyen hırsızlar olay yerinden kaçtı. Ev sahibi Hakan Morkul, ise bir süre sonra geldiği evinin soyulduğunu fark edince polisi aradı. Hırsızlar bu sırada çaldıkları LCD ekran televizyon, dizüstü bilgisayar, sinema sistemi, elektrikli süpürge, mini fırın, fritöz, harici hard disk, meyve sıkacağı, org ve bir adet de bağlamayı internet üzerinden satışa çıkarttı.

POLİSİ MÜŞTERİ SANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, müşteri gibi Ali B. ile bağlantıya geçti. Ekipler, satın alacakları elektronik eşyaları incelemek için hırsızlarla Kocavezir Mahallesi\'ne randevulaştı. Burada yakalanan Ali B.\'nin itirafı sonucu diğer akrabaları da yakalandı. 7 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cemil B. tutuklanırken, diğer zanlılara ev hapsi verildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne getirilmesi

- Ele geçirilen malmezeler

- Çalınan TV,fırın, org,bağlama ve elektirikli ev aletlerinin görüntüsü

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Kadına şiddete dikkat çekmek için işyerini turuncuya boyadılar

İZMİR\'in Alsancak semtinde oto dış koruma işlemleri hizmeti veren bir firma, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla, işyerini turuncu renge boyadı.

Alsancak Semti Şehitler Caddesi üzerinde bulunan ve otol dış koruma hizmeti veren firma, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için harekete geçti. Çöp kutusundan, kapıya, merdiven basamaklarından duvarlarına kadar turuncuya boyanan işyeri, kadın müşterilerine özel \'Ruj\' paketi adı altında indirim de yapıyor. Firmanın yöneticisi olan Sevcan Yamaner, genellikle erkek olan müşterilerinin bilinçaltına etki etmek amacıyla turuncu seçtiklerini belirterek, \"Firmamız turuncu rengi işyerimizde konsept olarak kullandık. Gün içinde çok sayıda erkek müşterimiz buraya geliyor. Hatta müşterilerimizin büyük bir bölümü erkek. Bu rengi kullanmamızın en önemli sebebi kadına şiddetin simgesi olması. Sadece bir gün ya da bir dönem olarak değil, bu rengi yaşamın her anında erkeklerin bilinç altına etki etmek amacıyla kullandık. Kurumsal olarak bu duruma çok önem veriyoruz. Kadına şiddetin bitmesi için, kadına verdiğimiz duruşu göstermek için \'turuncu\' dedik. Bizim için çok önemli bir olgu. Kadına şiddetin azalması, bitmesi için duruşumuzu gösterdik\" dedi.

Müşterilerinden olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Yamaner, \"İşyerimizde duvarlarımız, merdivenlerimiz, çöp kovamız bile turuncu. Buraya gelen müşterilerimizin de dikkatini çekiyor. Bize \'Neden turuncu\' dediklerinde biz de amacımızı anlatıyoruz. Kadına şiddetin bitmesini istiyoruz. Müşterilerimiz de bize teşekkür ederek, destek veriyorlar\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşyerinden görüntü

- Sevcan Yamaner ile röportaj

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Dr. Ekinci: Sağlık için turşu suyu için

UZMANLAR, kışın sıkca yaşanan grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı turşu suyunun çok faydalı olduğunu ve enfeksiyonlardan da uzak tuttuğunu söyledi. Erzurum\'un Oltu ilçesinde doğal sebze ve meyveden turşu yapan Süleyman Turgut, özellikle kış aylarında tüketimi artan turşunun her türlüsünün yapıldığını kaydetti. Pratisyen Dr.İbrahim Hakkı Ekinci ise özellikle doğal bir ürün olan ev turşu suyunun en iyi koruyucu bir ürün olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Turşu suyu ikramı

-Müşterilerin turşu suyu içmesi

-Turşucunun bardaklara turşu suyu doldurması

-Turşu ürünlerini hazırlaması

-Dr. İbrahim Hakkı Ekinci ile röp.

-Müşterilerle röp

-Turşu Ustası Süleyman Turgut ile röp.

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

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İşleri azalan esnaftan ilginç çözüm

MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde işlerin durgunluğundan yakınan esnaf, dükkanlarının bulunduğu sokağı hareketlendirmek ve müşteri çekmek için ilginç bir yöntem buldu. Halkın baştan aşağı kurdelelerle süslediği sokak sosyal medyada ünlenince, birçok kişi bölgeyi ziyaret etmeye başladı.

Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi 2318 Sokak\'ta yaşayan vatandaşlar ve esnaf, bölgenin hareketlenmesi ve işlerin açılması için sokaklarını baştan aşağı kurdelelerle süsledi. Esnaf öncülük ederken, mahallede yaşayan kadınlar da yardım etti. 2 bin metreye yakın misina ve 3 koli kurdele harcanarak, mahalle kurdelelerle donatıldı. Esnaf sokağın girişine de \'Kurdeleli sokak\' pankartını astı. Kurdeleli sokak, Manisa\'da kısa süre içinde ünlendi. Birçok kişi sokağın girişinde fotoğraf çekilip, sosyal medyada paylaştı.

\"İŞLERİMİZ AÇILSIN İSTEDİK\"

Sokakta esnaflık yapan Kemal Özsoy, işlerin durgun olduğunu belirterek, sokağı hareketlendirmek ve müşteri çekmek istediklerini söyledi. Kurdelelerin işlerin açılmasında etkili olduğunu söyleyen Özsoy, \"Esnaf olarak sokağın rengarenk, güzel olmasını istedik. İnsanlar gelip geçtikçe fotoğraf çekiyor. Belediyenin de yardımıyla kurdeleler asıldı. 20 renk var. Kadınlar yardım etti, 2 bin metreye yakın misina kullandık. Yaklaşık 3 koli kurdele gitti. İlgi çekiyor, gelen fotoğraf çekiliyor. İnsanlar sosyal medyada paylaşıyor. İşlerimize de katkısı oldu. Sokak canlandı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sokağın girişindeki pankarttan ve kurdelelerden genel görüntü

- Sokaktaki vatandaşlardan ve işyerlerinden görüntü

- Esnaf Kemal Özsoy\'un konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Zikir ettiği söylenen Papağanın fiyatı 7 bin lira

ELAZIĞ\'da, \"La İlahe İllallah ve Allah\" diyerek zikir ettiği söyleyen ve 7 bin liraya satışa sunulan amozon cinsi Papağan, vatandaşların büyük ilgilisini görüyor. Papağanını satışa çıkaran pet shop\'un sahibi Fatih Eyaletbeyi Gürbüz, \"Gelen vatandaşlar büyük sevgi gösterip, ceviz, fındık ve fıstık ile besliyorlar. Çünkü, papağanımızın \'La İlahe İllallah\' demesi papağanlar arasında çok nadir görülen bir şeydir. Bu da papağanımızın cennetlik olduğunu gösteriyor\" dedi.

Elazığ\'da bir pet shoptaki \"La İlahe İllallah ve Allah\" diyerek zikir eden papağan, 7 bin liraya satışa sunuldu. Zikir eden amazon cinsi papağana Elazığlı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Papağanın oldukça konuşkan olduğunu ve bir çok kelime söylediğini belirten pet shop sahibi Fatih Eyaletbeyi Gürbüz, papağanın büyük ilgi gördüdüğü dile getirerek, papağanın \"Allah ve La İllahe İllallah\" gibi cümleleri söyleyebildiğini ifade eden Gürbüz, \"25 yıldır pet shop işi ile uğraşıyorum. Papağanları eğitmeyi çok seviyorum. Şu an çok güzel bir papağanımız var. Oldukça konuşkan bir kuşumuz. Papağanımız Allah ve La İlahe İllallah diyor. Gelen vatandaşlar büyük sevgi gösterip, ceviz, fındık ve fıstık ile besliyorlar. Çünkü papağanımızın La İlahe İllallah demesi papağanlar arasında çok nadir görülen bir şeydir. Bu da papağanımızın cennetlik olduğunu gösteriyor\" dedi.

BU PAPAĞANLAR 70 YIL YAŞIYORLAR

Zikir eden papağanın fiyatının 7 bin lira olduğunu ve şuan için satmayacağını ifade eden Gürbüz, \"Amazon cinsi papağanın ömürleri ortalama insan ömrü kadardır. Yaklaşık 70 yıl yaşıyorlar. Papağanımın fiyatı 7 Bin liradır. Şu an için vatandaşların bu papağanı görmesini sevmelerin istiyorum. Bu nedenle hemen satmayacam\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Pet shoptan genel görüntü

-Vatandaşların papağan ı sevmesi

-Papağanın zikir etmesi

-Pet shop sahibi ile röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) -

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