DHA YURT BÜLTENİ-2

1)94 YIL HAPİS CEZASI OLAN SERİ KATİL ADANA\'DA YAKALANDI

ELAZIĞ\'da 6 kişiyi öldüren, 7 ayrı suçtan 94 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan 37 yaşındaki Adem Bozkurt, hasta eşini ziyaret geldiği Adana Şehir Hastanesi\'nde yakalandı.

Elazığ\'da 2008\'de 1\'i çocuk 6 kişiyi öldürdüğü ileri sürülen Adem Bozkurt, \'Adam öldürme\', \'bir suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla adam öldürme\', \'canavarca hisle eziyet ederek adam öldürme\', \'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak olan çocuğu öldürme\', \'kan güderek adam öldürme\', \'ruhsatsız silah ve mermi alma, taşıma ve bulundurma\', \'tasarlayarak adam öldürme\' suçlarının şüphelisi olarak tutuklanıp Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne girdi. 5 yıl cezaevinde yatan Bozkurt, tutukluluk süresi dolduğu için tutuksuz yargılanmak üzere 2013\'de tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan kısa süre sonra Bozkurt\'un hakkındaki suçlamalar kesinleşti. Seri cinayetleri işleği ortaya çıkan Bozkurt\'a 94 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Bunun üzerine katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Bozkurt, polisin kendini aradığını, işlediği suçlarının ortaya çıktığını öğrenince 4 yıl boyunca sürekli adres değiştirip hiçbir yakınıyla görüşmedi. İhtiyaçlarını günlük işlerde karşılayarak gideren katil zanlısı, son olarak bulunduğu Diyarbakır\'da iken eşinin hasta olduğunu Adana Şehir Hastanesi\'nde tedavi gördüğünü öğrendi. Bozkurt\'un yakın akrabalarını ve ailesini takibe alan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri özel bir ekip kurarak, hastane çevresinde 2 ay bekledi. Dün sabah saatlerinde eşini ziyaret etmek için hastaneye gelen zanlı, polisler tarafından acil servis girince yakalandı. Emniyete götürülen zanlı sorgusunun ardından, Adli Tıp Birimi\'ne getirildi. Sağlık kontrolüne çelik yelekle çıkarılan firari katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Çelik yelek giydirilmiş zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:01\'03\" BOYUT:64 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

========================================================

2)ÇANAKKALE BOĞAZINDA GEMİ GEÇİŞLERİNE SİS ENGELİ

ÇANAKKALE Boğazı, etkisini artıran yoğun sis yüzünden çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.Çanakkale Boğazı\'nda bu sabahtan itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi yüzünden, boğazdaki deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 08.50 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza girişi yapamayan gemiler, demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Çanakkale boğazında yoğun sisten görüntü

(Haber- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

=====================================================

3)KARS’TA AYAZ GECELER

KARS’ta önceki gün etkili olan kar yağışının ardından ayaz gecelerde kendini göstermeye başladı. Özellikle otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların üşümemesi için yol üstünde ateş yakılıyor.

Kentte kendini gösteren dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Kışlık kıyafetler giymelerine rağmen soğuktan korunamayan vatandaşlar ısınmak için değişik çözüm yolları buluyor. Yaklaşık 100 dolmuş hizmet verdiği Kars’ta durakların açık olması nedeniyle dolmuş sürücüleri, hem kendilerinin hem de yolcuların üşümemesi için durak önlerinde ateş yakmaya başladı. Isınmak için başka çare bulamadıklarını anlatan sürücüler, yolcuların yüzde 80’inin ‘sıcak memleketlerden gelen’ üniversite öğrencileri olduğunu ve Kars’ın soğuğuna bir türlü alışamadıklarını söylediler. Bir öğrenci ise Kıbrıs’taki yakınıyla sosyal medya üzerinde yaptığı canlı görüşmede Kars’ın soğuğunda ısınmak için ne tür yöntemlere başvurulduğunu gösterdi. Dolmuş duraklarında yakılan ateşi göstererek bu soğuk havayı iliklerine kadar hissettiklerini ve bu anı aylarca yaşacaklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Durakta yakılan ateş

-Genel ve detaylar

-Bir kız öğrencinin Kıbrıs’taki yakınına canlı yayında ateşi göstermesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

162 MB – 2 DK 28 SN -

======================================================

4)ULUDAĞ\'DA EKSİ 10 DERECEDE HAVUZ KEYFİ

KIŞ Turizminin gözdesi Uludağ\'da sezonun açılmasıyla gelen Uzak Doğulu turistler eksi 10 derece soğukta havuz keyfi yaptı.

Bursa Uludağ yoğun kar yağışının ardından dünya çapından ve yurt içinden gelen turistlerin uğrak yeri haline geldi. Dünyanın pek çok ülkesinden kış tatili için gelen turistler kayak, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra kar altındaki sıcak havuzlara yoğun ilgi gösterdi. Uzak Doğudan Ağaoğlu My Mountain Hotel\'e kış tatili için gelen turistler, termometrelerin sıfırın altında10 dereceyi gösterdiği saatlerde açık alanda havuz keyfi yaşadı. 38 dereceye kadar ısıtılan havuzda vakit geçiren turistler havuz keyfinin ardından sauna ve masaj yaptırmak üzere otele girdi.

Görüntü Dökümü

---------------------

Havuza giren uzak doğulu turistlerden görüntüler

Uludağ turistlerden genel görüntüler

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

SÜRE: 2 dk 41 sn

BOYUT: 86 MB

====================================================

5)TUĞBA ÖĞRETMEN MÜDÜR ODASINI EĞİTİME AÇTI

MUŞ merkeze bağlı Nadaslık köyünde 2 yıldan beri Okul Müdürlüğü yapan Tuğba Harmankaya okuldaki makam odasından depoya kadar her tarafı öğrencilerin eğitimine açtı. Harmankaya makam odasında sadece bilgisayarı kullanırken odasının bir köşesinde kitaplık, bir köşesini satranç ve oyun alanı yaparken masasını da öğrencilerin çalışma alanı yaptı.

6 öğretmen, 55 öğrencisi bulunan 5 derslikli Nadaslık İlkokulu, 2 yıl önce İsmir\'den Muş\'a atanan Tuğba Harmankaya sayesinde büyük değişim yaşıyor. Göreve başladığı ilk günden itibaren okuldan sonra köyde de kaynaşmayı ve daşanışmayı sağlayan Harmankaya, Muhtardan, imama, çobandan, veliye kadar herkesle görüşüp fikir alışverişinde bulunuyor. Yaptığı çalışmalarla kısa sürede okul müdürü olan Harmankaya yılın sadece bir ayını memleketinde geçiriyor. Bekar olan Tuğba Harmankaya, köyde herkesten büyük destek gördüğünü belirtti. Okulda yapılacak en küçük bir değişiklikte bile öğrencilerin fikrini alan Harmankaya okulun kapılarından duvarlarına kadar her tarafı bayrak resimleri ile donatmış. Üniversiteden mezun olduğunda öğretim görevlilerinin kendilerine, \"Ülkenin her yeri bizim vatan toprağımızdır. Bayrağın dalgalandığı her yerde gidip çalışabilirsiniz\" dediklerini hatırlatan Tuğba Harmankaya, \"İlk atamam Şırnak Beytüşşebap daha sonra Bursa Gemlik ve Muş şimdi burası. Ülkemin bayrağının dalgalandığı her yerde onur ve gururla çalışırım. Daha önce görev aldığım yerlerdeki insanlarla bağımı koparmadım. Çok güzel dostluklar kurdum. Öğrencilerimin ise hiçbirini unutmadım hepsini tek tek isimleriyle hatırlıyorum\" diye konuştu

Teneffüs ya da okul çıkışında müdür odasında kitap okuduklarını bazen de oyun oynadıklarını söyleyen öğrenciler ise, \"Okulumuzda çok mutluyuz. Bazen eve zorla gidiyoruz\" dediler.

Köy Muhtarı Mehmet Şirin Yılmaz, Tuğba öğretmenin köy okuluna atanması ile eğitim de olduğu gibi fiziki değişiminde yaşandığını ifade ederek, \"Köy halkı ile kurduğu diyalogla adeta bizleri bütünleştirdi\" dedi. uğba Harmankaya, öğretmenler gününde aldığı hediyeleri okulda görev yapan öğretmenlere dağıtarak günlerini kutladı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Okuldaki Müdür odası, sınıflardan detaylar

-Öğrencilerin Müdür odasında satranç ve oyun oynamasından detaylar

-Öğrencilerin Müdür odasında kitap okumaları

-Tuğba öğretmen odasında bilgisayar kullanması günlük işleri yapması

-Sınıfta kitap okuması

-Öğretmenlere hediye dağıtımı

-Röportaj

-Muhtarın açıklaması

-Köyde veli ziyareti

(Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, (DHA)

===================================================

6)KARLIOVA\'NIN HARMANTEPE KÖYÜNDEKİ ATİCE ÖĞRETMENİ BABASI 2 YILDIR YALNIZ BIRAKMIYOR

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesine bağlı 2 bin 670 rakımlı Harmantepe köyünde birleştirilmiş sobalı sınıfta 2 yıldır 12 öğrenciye eğitim veren Atice Alver adlı öğretmeni Ankara\'lı babası Resul Alver yalnız bırakmıyor. \"Kuş uçmaz, kervan geçmez\" deyimini doğrular nitelikte olan ve haftada sadece 2 kez aracın gittiği köyde zor şartlarda öğrencilere ders veren Atice öğretmene öğrencileri 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle tandır ekmeği, yoğurt, peynir ve patik hediye ediyor. Ankara\'lı Atice öğretmen, \"Burası gerçekten görev yapmak için çok zor bir bölge. Ama zorlukları değilde öğrencilerini düşünürseniz bu zorlukları bir zamandan sonra artık görmezsiniz. Her şeyiniz öğrencilerinizin gözünde mutluluğa kilitleniyor. Okul ve lojmanın sobalı olmasından dolayı ilk defa burada sobayla tanıştım. İlk zamanlarda babam sobayı yakmamda yardımcı oluyordu. Onun sayesinde soba yakmasını da zorlu şartlarda mücadele etmeyide öğrendim\"dedi.

BABASI İKİ YILDIR ÖĞRETMEN KIZI İLE KÖYDE YAŞIYOR

Karlıova ilçesine bağlı 2670 rakımlı 110 nüfuslu Harmantepe köyünde bulunan Atice Alver adlı öğretmene Ankara\'lı babası da 2 yıldır eşlik ediyor. 12 öğrencinin birleştirilmiş sobalı sınıfta eğitim gördüğü Harmantepe ilk öğretim okulu öğretmeni olan 27 yaşındaki Atice Alver\'in 52 yaşındaki babası Resul Alver\'in kenhdisini yalnız bırakmadığını ve annesi ile bir erkek kardeşini Ankara\'da bırakarak 2 yıldır kendisi ile kaldığını söyledi. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan köye iki yıl önce ataması yapılan Atice öğretmene okul sobasının yakılması, tamir işleri konusundada yardım eden babası Resul Alver\'in kızına kol kanat gerdiği belirtildi.

\"Kuş uçmaz, kervan geçmez\" deyimini doğrular nitelikte olan ve haftada sadece 2 kez aracın geldiği köye ilk atası çıktığında korktuğunu söyleyen Atice öğretmen, \"Sonraları köy hayatına ve köylülere alıştım ve şimdide bir aile olarak beraber köyde yaşıyoruz. İlk köye geldiğimde uçurumlarla dolu olan köy yolundan geçerek köye geldim. Burada üç metre karda insanların yaşantılarını görünce karamsarlığa kapıldım. Babam çok duygusal biri. Köye ilk geldiğimizde öğrencilerin okula kışlık elbiseyle değil de ince yazlık elbiselerle geldiğini gördüğünde hiç vakit kaybetmeden hemen Ankara\'daki arkadaşlarımı arayarak çocuklara kışlık giysi ve bot getirilmesini sağladım\"dedi. Öğretmen Atice Alver, hayatının artık bir öğretmen-köylü ilişkisinden öte bir aile ilişkisi olarak devam ettiğini de belirtirek, şöyle konuştu:

\"BURADA SOBA YAKMAYI VE ZORLU ŞARTLARLA MÜCADELEYİ ÖĞRENDİM\"

\"Köy yeri yüksek rakımlı olması nedeniyle kışın kalınlığı 4 metreye varan kar yağıyor. Çoğu zaman fırtına ve tipiden dolayı evimizde mahsur kalıyoruz. Yabani hayvanlar burada çok fazla. Yalnız başına gece saatlerinde evimden çıkmaya korkuyorum. Burası gerçekten görev yapmak için çok zor bir bölge. Ama zorlukları değil de, öğrencilerini düşünürseniz bu zorlukları bir zamandan sonra artık görmezsiniz. Her şeyiniz öğrencilerinizin gözünde mutluluğa kilitleniyor. Okul ve lojmanın sobalı olmasından dolayı ilk defa burada sobayla tanıştım. İlk zamanlarda babam sobayı yakmamda yardımcı oluyordu. Onun sayesinde soba yakmasınıda zorlu şartlarda mücadele etmeyide öğrendim. İki defa soba bacasının kapanmasından dolayı zehirlenme tehlikesi yaşadık. Babam benim her şeyim, benden dolayı annemi ve kardeşimi Ankara\'da yalnız bırakarak burada benimle kaldı. Onu yıllardır hayat arkadaşlığı yaptığı annemden uzaklaştırdım. Annemde babamda bundan hiçbir zaman rahatsız olmadı. Babamın hakkını asla ödeyemem o olmasaydı belki buraya alışamazdım. Hayatla mücadeleyi ve öğrencilerimle yol yürümeyi o bana öğretti\"diye konuştu.

ÖĞRETMEN GÜNÜ HEDİYESİ: TANDIR EKMEĞİ, PEYNİR, PATİK, YAZMA

Harmantepe köyündeki öğrencilerin, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle kendisine köye özgü hediler getirdiğini söyleyen Atice Alver, \"Öğretmenler gününde öğrencilerim bana patik, kete, yazma, yoğurt ve yapay çiçeklerden oluşan hediyeler getiriyorlar. Öğretmenler gününde öğrencilerim benden daha çok mutlu oluyor. Şarkılarla ve çiştli etkinliklerle öğretmenler gününü kutluyoruz. Bende buradan ülkenin dört yanında görev yapan tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutlarım. Allah bizleri hiçbir zaman öğrencilerimizden ayırmasın\"dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Öğretmenin okulda ders anlatması

-Öğrencilerin ders çalışmasından görüntüler

--Öğrencilerin dışarıda oyun oynaması

-Öğretmenin sobayı yakması

-Öğrencilerin öğretmene hediyeler vermesi

-Öğretmenin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KIRLOVA,(Bingöl),(DHA)-

======================================================

7)ÖĞRETMENLİK YOLUNDA ENGEL TANIMADI

GÖRME ENGELLİ İSRAFİL ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİNİ DE KENDİSİ GİBİ MİLLİ SPORCU YAPMAYI HEDEFLİYOR

MANİSA\'da yaşayan yüzde 70 görme engelli öğretmen İsrafil Dündar, azmiyle parmak ısırttı. Çocukluğundan bu yana beden eğitimi öğretmeni olmayı hayal eden Dündar, 4 ay önce mesleğe atandı. Karanlık dünyasını aydınlatan İsrafil, şimdi birçok öğrenciyi de kendisi gibi milli sporcu yapmayı ve aydınlık bir geleceğe kavuşturmayı hedefliyor.

Manisa\'da yaşayan doğuştan görme engelli 25 yaşındaki İsrafil Dündar, çocukluğundan bu yana kurduğu öğretmen olma hayalini gerçekleştirdi. Hayali için çok çalıştığını anlatan Dündar, 4 ay önce Manisa\'nın Alaşehir İlçesi\'ndeki Şehit Alper Zor İmam Hatip Ortaokulu\'na beden eğitim öğretmeni olarak atandı. Engeliyle yaşamayı öğrenen Dündar, öğrencilerinin yanında kendini çok mutlu hissettiğini ve hayatına anlam kattıklarını anlattı.

Doğuştan yüzde 70 görme engelli olduğunu belirten Dündar, \"İzmir\'de Görme Engelliler Okulu\'nda okudum, sporla da orada tanıştım. Hep beden eğitimi öğretmeni olmayı hayal ederdim. Spor fakültesine gitmeyi düşündüm. Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi\'ni bitirdim. Daha sonra beden eğitimi öğretmeni olarak atandım. Çocukları çok seviyorum. Öğrencilerimle çok iyi anlaşıyoruz. Engelim sonradan olsaydı belki zorluklar yaşardım. Ama doğuştan olduğu için biz zaten bunun eğitimini alıyoruz. Bununla mücadele etmeyi, çözümler bulmayı öğrenmiştim. Görme engelimin herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Derslerimi bahçede işliyorum, oraya da hakimim\" dedi.

\"HER HEYECANLA OKULA GELİYORUM\"

Okula her gün heyecanla geldiğini kaydeden Dündar, zamanının büyük bir kısmını okulda geçirdiğini, derslerinin olmadığı zamanlarda da okuldan ayrılmak istemediğini söyledi. Dündar, \"Hayalimi gerçekleştirmek çok güzel bir duygu. Daha yeni öğretmenim. Bunun mutluluğu içindeyim. Yıllarca hayal ettim, uğraştım sonuçta başarmaktan dolayı çok mutluyum. Öğretmenlik farklı bir duygu. Çocukların her şeyiyle ilgilenmek gerekiyor. Bu mesleği sevmek gerekiyor. Yani iş olarak değil de daha çok bir eğitimci olarak yapmak gerekiyor. Sevmezsen bu işi yapamazsın. Ben her gün daha bir başka hevesle, heyecanla okula geliyorum. Çünkü onlarla olmayı, vakit geçirmeyi seviyorum. Hep okuldayım, onlarla olmak bana mutluluk veriyor\" diye konuştu.

KENDİSİ GİBİ MİLLİ SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Hayatında öğretmenlik kadar sporun da yerinin büyük olduğunu anlatan Dündar, Görme Engelliler Milli Takımı\'nda birçok madalya kazandığını dile getirdi. Ortaokul yıllarından itibaren sporla ilgilenen Dündar, \"Milli judocuyum. 2011 yılında milli takıma seçildim. O günden bugüne kadar da milli takımdaydım. Atanınca ara vermek zorunda kaldım. 2013 yılında Macaristan\'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası\'nda dünya üçüncüsü oldum. 2011 ve 2016 yılları arasında 81 kiloda Türkiye şampiyonluğum var. 7 Türkiye şampiyonluğum var. Sporla tanışmam benim beden eğitimi öğretmeni olmamdaki en büyük etken. Öğrencileri de spora yönlendirmeye çalışıyorum. Milli sporcu olmalarını isterim. Judoyla alakalı bir ekip kurup öğrencileri eğiteceğim\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Görme engelli beden eğitimi öğretmeni İsrafil Dündar öğrencileriyle ders işlerken görüntü

- İsrafil Dündar\'ın konuşması

- Sınıfta öğrencilerle birlikte görüntüsü

- Okulun merdivenlerinden inerken detay görüntü

- Okulun dışından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

======================================================

8)ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ ÖLDÜ

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, çalıştığı inşaatta birinci kattan asansör boşluğuna düşen işçi 35 yaşındaki Şevket Karakaya, yaşamını yitirdi.

Dün (perşembe) saat 19.30 sıralarında, Karaman Mahallesi, Dumlupınar Caddesi\'ndeki bir inşaatta çalışan Şevket Karakaya, dengesini kaybedip, birinci kattan asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Karakaya, başını çarpıp, olay yerinde hayatını kaybetti. İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Karakaya\'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polis, Karakaya\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-İnşaattan görüntü

-Polis ekipleri ve ambulanstan görüntü

-Ölen işçinin tabuta koyulup morga kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Deniz TOKAT - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

======================================================

9)VAN\'DA 507 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ, 14 KİŞİ GÖZALTINDA

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda toplam 507 kilo eroin ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından ilk operasyon, Van kent merkezinde düzenlendi. Kamyoneti durduran polis ekipleri, özel eğitimli köpekle arama yaptı. Yapılan aramalarda, kamyonete zulalanmış, 96 paket halinde 49 kilo 970 gram eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

TIBBİ ATIK ARACINDA 457 KİLO EROİN

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Kurubaş mevkiinde de tıbbi atık taşıma aracını durdurdu. Durdurulan tıbbi atık taşıma aracında \'Efes\' isimli narkotik arama köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda 457 kilo eroin geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü bu operasyonlarla birlikte 2017 yılında 4 ton eroinini ele geçirildiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Tıbbi Atık aracının durdurulması

-Araçta dedektör köpek ile yapılan arama

-Ele geçirilen eroinin Emniyette teşhir edilmesi

VAN/DHA

=========================================================