DHA YURT BÜLTENİ-2 

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Antalya\'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya\'nın Soçi kentinde 22 Kasım\'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Antalya\'da saat 11.00\'de bir araya gelecek.

Akdeniz\'de 3.6 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ\'de Richter Ölçeği\'ne göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Antalya\'nın Kumluca İlçesi\'nin 108 kilometre açığında saat 08.19\'da Akdeniz\'de Richter Ölçeği\'ne göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 25 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.

Haber: ANTALYA, (DHA)-

Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü

ÇORUM’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Uğur Taşağil öldü.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Aşık Mahsuni Şerif Parkı Mevkii\'nde meydana geldi. Uğur Taşağil yönetimindeki 19 TF 069 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirince araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Taşağil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyarak öldü. Taşağil\'in mobilya imalatında çalıştığı belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Güvenlik Kamerası

ADANA\'da 2 ayrı kamyondan cep telefonu ve akü çalan Ziya Gökhan A. (20), yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Yeşiloba mahallesinde bulunan bir kamyon garajına 4 Ağustos\'ta kamyonunu park eden Yücel Kuşdemir, tuvalete gitmek için aracının başından ayrıldı. Bu sırada kapısı açık kamyona giren hırsız, cep telefonunu alarak kaçtı. 27 Ekim\'de de motosikletle gelen bir kişi, Vedat Dolakay Hali\'nde park halindeki Ergün Hizar\'a ait kamyonun aküsünü çalarak ortadan kayboldu.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olaylarla ilgili çalışma başlatan polis, görüntülerdeki kişinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan uyuşturucu bağımlısı Ziya Gökhan A. olduğunu belirledi. Adana Otogarı\'nda yakalanan şüpheli, suçunu itiraf etti

Sorgusunda Adana Hipodromu\'nda seyislik yaptığını öne süren Ziya Gökhan A., çaldığı cep telefonu ve aküyü de sattığını anlattı. Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sahte rakı imalathanesine baskın

ADANA\'da polis, sahte boğma rakı imalatı yapan eve operasyon yaptı.

Merkez Yüreğir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi\'nde bir evde sahte boğma rakı üretildiği ihbarını alan polis, baskın düzenledi. Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 20 litre, varillerin içinde mayalama aşamasında 2 bin 500 litre sahte boğma rakı ele geçirildi. Polis varillerin içindeki sahte rakıyı imha etti. Ayrıca depoda anason damıtmada kullanılan bir düzenekte bulundu. Olayla ilgili, Ahmet E. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Hatay\'da zeytinyağı zamanı

HATAY\'ın önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden birisi olan Hassa İlçesi\'ndeki zeytinyağı fabrikalarında mesai başladı.

Tadı ve kalitesiyle ön plana çıkan Hassa\'da zeytinyağı üretimi başladı. İlçedeki yaklaşık 34 bin dekar alanda bulunan zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerin yaklaşık yüzde 40\'ı sıkıma gönderiliyor. Aktepe Mahallesi\'nde yaklaşık 25 yıldır zeytinyağı fabrikası işleten Hidayet Çolak, fabrikaya getirilen zeytinlerin zeytinyağına dönüşmesini şöyle anlattı: \"Zeytinliklerde toplanan zeytinler, çuvallara doldurulup ilçede bulunan zeytinyağı fabrikalarına getiriliyor. Burada sırasını bekleyen zeytinler, tam otomatik fabrikalarda, hijyenik ortamda, el değmeden önce temizleme bandına alınıyor. Burada yapraklarından arındırılan zeytinler ardından yıkama ünitesine alınıyor. Ünitede suyla yıkanıp toz ve kirden arındırılan zeytinler daha sonra pres makinesine giriyor. Burada zeytinin posası çıkarılıyor bu işlemin ardından sıcak su sistemine giriş yapılıyor. Sıcak su yardımıyla posası ve zeytinyağı ayrıştırılıp, zeytinyağı dinlenme havuzuna alınıyor. Burada ortalama 4 saat dinlenen zeytinyağı, depodaki musluklar sayesinde bidon ve paketlere aktarılarak sahibine teslim edilerek işlem tamamlanmış oluyor. Bunun yanı sıra ayrıştırma işleminden arda kalan posa ise prinaya dönüştürülüp yakacak olarak kullanılıyor.\"

Bingöl Üniversitesi pilot üniversite olunca tabelasını güncelledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 5 pilot Üniversite arasında bulunan Bingöl Üniversitesi\'nin tabelası güncellenerek tabelaya, \"Tarım ve Havza Bazlı Pilot Üniversite\" ibaresi eklendi. Üniversite Rektörü Prof.Dr. İbrahim Çapak, pilot üniversite olmalarının kent ile bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirtirek, \"Üniversitemiz, bölgesel kalkınma anlamında tarım ve havza, özellikle de arı ürünleri ve endemik bitkiler konusunda öne çıkmış oldu\"dedi.

Bingöl\'de elektrik ve suyu olmayan köyde hayat durdu

BİNGÖL\'ün Genç İlçesi\'ne bağlı Kepçeli Köyü Kaledibi Mezrası yakınlarında devam eden demiryolu ve baraj inşaatından dolayı mezraya elektrik ve su verilemezken, daha önce yaklaşık 60 kişinin yaşadığı mezrada şimdi sadece 10 kişi yaşıyor. Mezra sakinlerinden Yonca Çetin, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için Murat Nehri\'nden su taşıdıklarını belirterek, \"Her gün bir kilometre uzaklıktaki nehirden su taşıyıp çamaşır ve bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Demiryolu çalışması yaptılar, suyumuz kesildi. Teyzelerimizle, annelerimizle, çocuklarımızla her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Mağduruz, bize bir çözüm bulsunlar. 10 haneydi daha önce, şimdi 4 hane kaldı\" dedi.

Genç İlçe merkezine 20, kent merkezine ise 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kepçeli Köyü\'ne bağlı Kaledibi Mezrası\'nda yaşayan vatandaşlar, bölgede yapılan demiryolu ve baraj çalışmalarından dolayı içme suyu ve elektrik sorunu yaşıyor. İçme suyunun \'İçilemez\' raporu verildiği ve en düşüğü 15 gün süreyle elektrik kesintilerinin yaşandığı mezrada yaşayan vatandaşlar, köyü terk etti. Ancak hayvancılıkla uğraşan ve gidecek yerleri olmayan 10 kişi, mezrada yaşam mücadelelerini sürdürüyor.

Mezra sakinlerinden Yonca Çetin, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için Murat Nehri\'nden su taşıdıklarını belirterek, \"Her gün bir kilometre uzaklıktaki nehirden su taşıyıp çamaşır ve bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Demiryolu çalışmaları yaptılar, suyumuz kesildi. Teyzelerimizle, annelerimizle, çocuklarımızla her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Mağduruz, bize bir çözüm bulsunlar. 10 haneydi daha önce, şimdi 4 hane kaldı. Hayvanlarımız var. Nehirlerden su getiriyoruz. Elektrik ve suyumuz yok. Beyaz eşyalarımız yandı. Kışlık yiyeceklerimiz bozuldu. Hayat burada durdu. Temizlik yapacak suyumuz dahi yok. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktayız. Hastamız olduğu zaman hastaneye bile götüremiyoruz. Şantiye nedeniyle yollarımız da bozuk, araç dahi gelemiyor. Cumhurbaşkanı\'ndan yardım bekliyoruz. Mağdur olmak istemiyoruz. Sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz\" dedi.

\"MEZRADA 10 KİŞİ KALDIK\"

Demiryolu ve baraj inşaatlarından önce mezrada 60 kişinin yaşadığını, ancak mağduriyetler sonrası yaşanan göçlerin ardından 10 kişinin kaldığını ifade eden mezra sakinlerinden Yunus Bolluk ise, 2013\'te demiryolu çalışmalarının başladığını ve bu bölgede elektrik ile su kesintilerinin başladığını söyledi. Bolluk,\"Halk köyü terk etmek zorunda kaldı. Burada 3- 5 aile kaldı, bunlar da büyükbaş hayvanları olduğundan dolayı köyü terk edemiyorlar. İlgili makamlara başvurduk. Hiçbir şekilde çözüme ulaşmadı. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Daha önce köyde 60 kişi vardı. Şimdi 10 kişi kaldı. Bunların imkanı olsa, bunlar da terk ederlerö şeklinde konuştu.

\"SUYA İÇİLEMEZ RAPORU VERİLDİ\"

Mezradaki içme suyunun içerisinde pasa benzer bir maddenin bulunmasından dolayı analiz için sağlık kuruluşlarından rapor aldıklarını belirten İdris Bolluk, \"Elektrik ve su boruları rastgele açıkta duruyor. Önümüz kış, ne yapacağız bilmiyoruz. Su borusu geçici olarak verildi ama su içilemez durumda. İçinde pas gibi bir madde var. Suyu incelenmesi için ilgili kurumlara gönderdik. İçilemez raporu verdiler. Hazır su alıyoruz. Sözde istimlak edilecekti, hala edilmedi. Demiryolu çalışması nedeniyle dinamitle patlamalar yapılıyor. Köyün üzerinde kayalar var, zaman zaman kayalar düşüyor. Tehlike ve korku içinde yaşıyoruz\"dedi.

Kaymakamdan 140 kız öğrenciye tablet

MUŞ\'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulu\'nda eğitim-öğretim gören 140 kız öğrenciye tablet dağıttı. Kaymakamlık, belediye ve işadamı Zeynel Abidin Gül\'ün desteği ile tabletlerin alındığını belirten Kaymakam Çetin, \"İnşallah erkek çocuklarımıza da 2-3 hafta sonra sürprizimiz olacak. Öğrencilerimize her türlü desteği vereceğiz\" dedi.

İlçeye bağlı Çaylar Köyü\'ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu\'na beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve işadamı Zeynel Abidin Gül ile birlikte giden Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, Okul Müdürü Olcay Karataş\'la bir süre görüşüp okul hakkında bilgi aldı. Daha sonra spor salonuna giden Kaymakam Çetin, öğrencilerle sohbet etti ve isteklerini dinledi. Kaymakamlık, Belediye ve işadamı Zeynel Abidin Gül tarafından alınan 140 tableti yatılı kalan kız öğrencilere dağıtan Kaymakam Çetin, Muş\'ta yapılan bayanlar kros yıldız kızlar ikinciliği ve erkeklerde kros yıldızlar üçüncülüğünde dereceye giren ve okullarına kupa getiren sporculara da birer tablet hediye etti. Yatılı çocukların 3 haftadan fazla evlerinden uzakta olduklarını söyleyen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, şöyle dedi:

\"Öğrencilerle geçen bir sohbetimiz olmuştu. Bir kız çocuğumuz tablet talebinde bulundu. Varto Kaymakamlığımız ile Belediyemiz ve işadamı Zeynel Abidin Gül\'ün desteği ile bu çocuklarımıza tablet aldık. Hepsine destek olduk. Ayırım olmasın dedik, hepsine verdik. İnşallah erkek çocuklarımıza da sürprizimiz 2- 3 hafta sonra olacak. Buradaki çocuklar ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Kendilerine her türlü desteği vereceğiz.\"

Kaymakam Çetin ve beraberindekiler daha sonra Sazlıca Köyü\'nde Şükran Demiraydın adlı kalp hastası çocuğu ziyaret ederek ailenin iki çocuğuna da birer tablet hediye etti. Kaymakam Çetin Demiraydın ailesinin tespit edilen eksiklerinin de kısa sürede giderileceğini belirtti.

Şehit polis Cennet için anı evi

DARBE girişimi sırasında Ankara Gölbaşı\'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi\'nin bombalanması sırasında şehit düşen Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Yiğit, memleketi Kayseri\'nin Bünyan ilçesinde ailesinin yaptırdığı anı evinde yaşatılacak. Baba ocağı 2 katlı evin bodrum katında 80 metrekarelik alanda mini bir müzeyi andıran anı evinde Cennet ve silah arkadaşlarını şehit eden misket bombasından, paramparça olan cep telefonuna, üzerindeki kıyafetlere kadar bir çok obje ve giysi önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak \'Cennet Yiğit Anı Evi\'nde ziyaretçilere sergilenecek.

FETÖ/PYD\'nin darbe girişiminde Ankara Gölbaşı\'ndaki Özel Harekat Eğitim Merkezi\'nde darbeci pilotlar tarafından F-16 uçaklarıyla 2 kez bombalanarak savaş alanına dönen kampusta 51 arkadaşı ile şehit olan Kayserili Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit\'in acısını henüz içlerinden atamayan annesi 50 yaşındaki Huriye ile inşaat taşeronu babası, 56 yaşındaki Yahya Kemal henüz hayatının baharında ve nişanlı kızlarının anısını yaşatmak, 15 Temmuz hain Darbe girişimini unutturmamak için bir anı evi yapmayı planladı. Bünyan İlçesi\'ndeki 2 katlı bahçeli evin 80 metrekarelik bodrumu düzenlenerek, \'Anı Evi\'ne dönüştürüldü. Camlı vitrinlerde yaşamının baharında ülkesi için şehit olan Cennet Yiğit\'in küçükken giydiği giysiler, oyuncakları, şahit olduğu sırada üzerindeki kıyafetleri,parçalanan cep telefonu, cebinden çıkan paralar, çeyizindeki eşyalar, canını alan hain pilotların F-16 uçağından attıkları misket bombası parçaları bulunuyor.

Bunun yanı sıra şehit polis Cennet Yiğit\'in ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında yaptığı kara kalem, suluboya ve yağlı boya resimler, Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi\'ndeki operasyonda giydiği botlar, özel harekat üniforması, nişanlandığında kesilen kurdele, tuvalleri boyamakta kullandığı fırçalar, çok sayıda çerçevelenmiş fotoğraf ve birlikte şehitlik mertebesine ulaştığı 51 silah arkadaşının vesikalık fotoğrafları, bombalanan Gölbaşı Kampusu\'na ait fotoğraflar adeta mini müzeye dönüşen anı evinin duvarlarında ve içindeki camlı vitrinlerde yer aldı

\"15 TEMMUZ\'DAKİ HAİN KALKIŞMAYI UNUTTURMAK İSTEMEDİK\"

Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit, yaklaşık 3 aydan bu yana kendi olanakları ile hazırladıkları \'Anı Evi\'nin açılışını önümüzdeki hafta açılışını yapmaya hazırlandıklarını anlatırken şöyle dedi:\"Cennetimizi, yiğit kızımızı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz, asırlardır olduğu gibi bugün de, şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ayaktadır, inşallah ayakta kalmaya devam edecektir. Cennet kızımız bu ülkenin geleceği için gözünü kırpmadan bedenini hainlere siper etti. Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın. Bizim çocuğumuz şehit oldu. Adı Cennet’ti, Allah’ın cennetinde şu anda. Kızımız bu vatan için şehit oldu. Sağ olsun devlet büyüklerimiz, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu da bizlerin acısını birazda olsa hafifletiyor. Bir beklentimiz yok ama onların gelip gitmesi bizlerle ilgilenmesi, bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor. Tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Kurmuş olduğumuz anı evinde, Cennet\'imizin bebekliğinden şahadetine kadar olan eserleri yaşatmayı düşündük. Amacımız; 15 Temmuz hain kalkışmaya gelecek nesillere anlatılması amacıyla burada anı evini kurduk. Hain saldırıyı unutmayacağız, hem de unutturtmayacağız. Bu hain kalkışmayı bir nebze olsa hatırlatabilirsek kendimizi bahtiyar sayarız. Tamamen kendimiz yaptık bu anı evini. 80 küsur metrekare bir yerdir bu anı evi. Sürekli açık olacak. Burada insanlar 15 Temmuz hain kalkışmanın ne demek olduğunu görecek. Bir İstiklal, bir Çanakkale Savaşı kadar önemli olduğunu görecek.\"

Baba Yahya Kemal Yiğit, Anı Evi\'ndeki objeler arasında en çok duygulandığı eşyanın vitrine koydukları, Gölbaşı Kampusu\'ndan aldıkları, kızının şahadetine tine yol açan misket bombası olduğunu belirterek,şunları söyledi:

\"İÇİMİZİ EN ÇOK KIZIMI ŞAHET EDEN MİSKET BOMBASI ACITTI\"

\"İçimi en çok acıtan eşya ise, kızımın ölümüne neden olan misket bombasıdır.Bu bomba dünya da yasak olan bombadır. Teröristlere bile attırılmayan bir bomba Gölbaşına atıldı. Benim evladım bu bomba ile şehit oldu. Gölbaşı kampusunda 51 vatan evladı şehit oldu. Bunu yapan insan denir mi ? Amcamın oğlu yerde bulmuş bu bombayı. Bize getirdi. Değil insan bunu hayvan yapmaz. Vallahi hayvana hakaret olur. Bunların davasına katılmak istiyorum ama dayanamam. Bilmiyorum, ikilem arasındayım. Ne yapacağımı bilmiyorum.\"

\"CENNETİMİZ ANIEVİNDE ÖLÜMSÜZ OLACAK\"

Duygu dolu anların yaşandığı Anı Evi\'nde şehit Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit, kızının devletine ve milletine aşık olduğunu, 1 Cennet’in gidip 1000 Cennet’in geleceğini söyledi. Evlatsız olunacağını ancak vatansız olunamayacağını söyleyen anne Yiğit gözyaşları içinde DHA\'ya, şöyle dedi:\"Cennet ile ilgili bir şeylerin anı olarak kalması her zaman istediğimiz şeylerdi. Kızımdan bir şey kalsın, hiç unutulmasın.Bu anı evininin oluşmasını en çok babası istedi. Evin altında anı evi gibi bir şeyler yapalım istedi. Bunları, yani eşyalarını dağıtsaydık, kendisinden bize bir hatıra kalmayacaktı. Küçüklüğüne dair fotoğraflar, babasının 20 sene önce aldığı oyuncaklar, kitaplar, Cumhurbaşkanından gelen bayrak, kuranı kerim, evinden getirdiğim postallar var. Şehit ailelerine bizim yaptığımızı öneriyorum. Bazı şehit aileleri \"Çocuklarının eşyalarını görmeye tahammül edemiyor, görünce dayanamıyorum\' diyorlar. Ancak, şehit kızınızın en ufak bir tokasını bile bir yerden bulduğunuzda seviniyorsunuz. Çocuğumu bütün Türkiye hatırlasın ölümsüz olsun istiyorum. İçlerinden belki binlerce Cennetler çıkacak. O nedenle şehit polis kızımızın, gençlere örnek olmasını istiyorum.\"

Sulak alanda tablo gibi manzara

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi yakınlarında yer alan koruma altındaki Tuzla sulak alanına gelen flamingolar, seyir zevki yaratan görsellik ortaya çıkardı.

Bodrum\'a 18 kilometre uzaklıktaki Tuzla sulak alanına bu yıl gelen yaklaşık 2 bin flamingo, bölgeyi mesken tuttu. Flamingoların gün batımı sulak alanda yarattığı manzara, kartpostalları aratmadı. Kuş gözlemcileri ve vatandaşlar bölgeye gelerek, kuşların fotoğrafların çekti.

Flamingoların soğuk hava koşulları nedeniyle kuzeyden ve genellikle Gediz Deltası\'ndan Bodrum\'a gelerek nisan ayı ortalarına kadar konakladıklarını belirten doğa ve kuş gözlemcisi 39 yaşındaki Karya Akgün, \"Sulak alan flamingoların yavruları ile birlikte hem beslenme hem barınma açısından Bafa Gölü\'nden sonra konakladıkları en doğal ortam. Bu nedenle güzellikleri ile hayran bırakan flamingoları görmek isteyenler, özellikle kasım ayından sonra çevre il ve ilçelerden hafta sonlarında Bodrum\'a akın edecek\" dedi.

